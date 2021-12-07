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Байден попередить Путіна про санкції проти найбільших банків Росії у разі вторгнення до України, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка Війна в Україні

Байден попередить Путіна про санкції проти найбільших банків Росії у разі вторгнення до України, - Reuters

Одним із потужних економічних ударів США по Росії, про який повідомить президент Джо Байден під час відеоконференції у вівторок з російським колегою Володимиром Путіним, можуть стати жорсткі санкції проти банківського сектору РФ, якщо вона вдасться до вторгнення в Україну.

Про це пише американське агентство Reuters із посиланням на чиновників адміністрації США, інформує Цензор.НЕТ.

"Санкції, які, за словами одного джерела, можуть бути введені проти найбільших російських банків, а також (вплинуть. - Ред.) на здатність Москви конвертувати рублі в долари та інші валюти, були розроблені для того, щоб Путін відмовився від використання десятків тисяч військ, зосереджених біля кордону з Україною",- йдеться в публікації.

Тим часом повідомляється, що російський рубль дещо втратив свої позиції у вівторок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію чекають посилені санкції у разі вторгнення до України, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
Что значит у разі вторгнення до України? Что, тогда, было 7,5 лет назад?
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07.12.2021 17:08
+18
Готуйтеся до війни і знайте що в нас є більша проблема ніж путін. Це внутрішні вороги, які 30 років грабували і руйнували власну державу і першими впадуть до ніг путіна щоб врятувати свої гнилі шкури. А бачучи безкарність тих хто це зробив в Криму, Луганську та Донецьку ці зроблять ще легше. Тому думайте що ви будете робити з другим фронтом ворогів, які будуть прокручувати ніж у вашій спині, який вони вже встромили. Чомусь зараз під час особливого ризику вторгнення ворога, я не бачу щоб обласні, районні та міські ради збирали позачергові збори, де піднімали б питання, як вони будуть діяти під час військової агресії, які вони заходи та засоби будуть застосовувати для захисту своєї держави та власних домівок. Ви знаєте де провели щось подібне? Чи мери такі як мамай з полтави готуються просто поміняти шапку, зрадити і далі панувати у своїй сторонці над собі подібними.
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07.12.2021 17:14
+17
Здам гараж і літню кухню під невеличку базу НАТО. Є виноградник, лужайка, літній душ тощо. Безкоштовно.
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07.12.2021 17:10
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Что значит у разі вторгнення до України? Что, тогда, было 7,5 лет назад?
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07.12.2021 17:08 Відповісти
Прикрий інцидент ,який викликав занепокоєння і стурбованість !!)))
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07.12.2021 17:10 Відповісти
перезагрузка - забыли, а о Крыме вообще молчок..
перевернули страницу блд..

Администрация Байдена задумалась об эвакуации граждан США из Украины в случае начала войны. Непосредственно проработкой вопроса занимается Пентагон.
https://edition.cnn.com/2021/12/07/politics/us-citizens-evacuation-ukraine/index.html
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07.12.2021 17:13 Відповісти
Для когось уже була випадковість
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07.12.2021 17:19 Відповісти
Что там доказывать, если кацапы в 2014 году сами признались, что их армия в Крыму? Российская администрация там появилась в 2014 году. Это западные страны оказались импотентами в данной ситуации.
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07.12.2021 20:05 Відповісти
Оххх... Уж сколько было этих радужных надежд на Байдена...
Давайте уже подождём результатов "встречи в эфире". Молча
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07.12.2021 17:10 Відповісти
Здам гараж і літню кухню під невеличку базу НАТО. Є виноградник, лужайка, літній душ тощо. Безкоштовно.
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07.12.2021 17:10 Відповісти
Бесплатно.
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07.12.2021 17:12 Відповісти
На москальщині повно бізнесу західного.Санкції катастрофи не зроблять,бо більшість москалів і так звикли до лаптів.
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07.12.2021 17:11 Відповісти
жоскі санкції... А булочка перестане в кацапію серіли продавать.
Так і угандошим рашу...
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07.12.2021 17:12 Відповісти
Нє-нє. Хай продає свої серіали. Подальше деградація кацапів зайвою не буде. Дуже важко деградувати ще більше, ніж вони вже деградували - це можливо тільки переглядаючи сватів і т.п. Так що - це наша зброя!
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07.12.2021 18:06 Відповісти
В СовФеде предрекли крах мировой экономики в случае отключения России от SWIFT.

2014: Путин предсказал крах мировой экономики при цене на нефть $80 за баррель...
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07.12.2021 17:13 Відповісти
Готуйтеся до війни і знайте що в нас є більша проблема ніж путін. Це внутрішні вороги, які 30 років грабували і руйнували власну державу і першими впадуть до ніг путіна щоб врятувати свої гнилі шкури. А бачучи безкарність тих хто це зробив в Криму, Луганську та Донецьку ці зроблять ще легше. Тому думайте що ви будете робити з другим фронтом ворогів, які будуть прокручувати ніж у вашій спині, який вони вже встромили. Чомусь зараз під час особливого ризику вторгнення ворога, я не бачу щоб обласні, районні та міські ради збирали позачергові збори, де піднімали б питання, як вони будуть діяти під час військової агресії, які вони заходи та засоби будуть застосовувати для захисту своєї держави та власних домівок. Ви знаєте де провели щось подібне? Чи мери такі як мамай з полтави готуються просто поміняти шапку, зрадити і далі панувати у своїй сторонці над собі подібними.
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07.12.2021 17:14 Відповісти
І ще земляки, знайте і зрозумійте, якщо здасте і втратите свою державу, то крім рюсского імперського терору ви отримаєте автоматично і ті ядерні санкції, які Захід запровадить проти росії так як ви станете частиною рюсского міра з усіма витікаючими для нас наслідками. Тобто у нас буде жопа найбільша. Внутрішні проблеми з внутрішніми ворогами, зрадниками корупціонерами манкуртами плюс проблеми з русського міра терор і плюс санкції фінансові економічні Заходу. Надіюся, що цю інформацію донесуть, як можна швидше до більшості наших людей. Бо часу мало. Щоб потім ви не бігали з круглими переляканими очима і піднятими до гори руками і кричали - Боже за що ти нас так караєш?!
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07.12.2021 17:15 Відповісти
Вот прикольно если Байден с путиным просто поржут !!! А мы ждем!!!Всегда чего то ждем!!!!
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07.12.2021 17:21 Відповісти
Все равно я не понимаю , война уже идёт , русня уже проводит агрессию и захва территорий , Крым часть Донбасса, почему надо ждать ещё, вводите санкции сейчас , где ваши гарантии безопасности Украины ? Как вы можете помешать ***** , чем ? Если вас даже из Афганистана выгнали . Слабовата сейчас Америка , ни то ,что раньше . Политики левые без яиц .
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07.12.2021 17:21 Відповісти
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07.12.2021 17:29 Відповісти
Если Украина не возобновит производство ядерного оружия, она будет разорвана и исчезнет. Все санкции запада ничего не стоят и слышать о них уже противно до блевоты.
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07.12.2021 17:28 Відповісти
А може і не попередить, 8-й рік так "попереджають", що аж "ПП-2" збудований, "газова війна" розпочата, нелегали "запущені".
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07.12.2021 17:30 Відповісти
Все это очередная минеральная вода ни пользы ни вреда, если как говорят Бисмарк сказал что договор с росией не стоит той бумаги на которой он написан, теперь тоже самое можно утверждать относительно ЕС и США.
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07.12.2021 17:30 Відповісти
Все таки как не крути, для американца все эти скрепы, духовность это чуждое. Его сердце кошелек. Всё предельно просто, кушать, перерабатывать здоровым желудком и посещать отхожее место. можно глазами посмотреть шоу. Какие нах могут быть санкции на типа войне . С Ираном они тоже в санции игрались и с КНДР, ну и как, как они были так они и есть.
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07.12.2021 17:35 Відповісти
Це ж треба, спершу АГРРРРРЕСИВНО зняти всі санкції і дозволити ***** добудову і введення в експлуатацію NS-2, а потім підготувати АГРРРРРЕСИВНІ санкції у разі нападу на Україну!
БІДЕн прийшов, порядок навів. Хто ще вірить цьому деменційному маразматику?
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07.12.2021 17:37 Відповісти
Як завжди санкціями будуть давити російські банки, а у нас курс гривні знову в два рази обвалиться.

Взагалі то дивно. Раша що хоче робить починаючи з Чечні, а їх все санкціями лякають. А де ж передові суперсекретні військові розробки західні? Могли б вже давно непомітно помножити на нуль всю кремлядську гівноту, до тих пір потрібно множити поки не прийдуть якісь мироблюбні політики
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07.12.2021 18:33 Відповісти
Было бы сильным шагом, если бы превентивно США и все союзники начали отправлять военные самолеты в Украину. Это бы была такая консолидация и гордость у всех в порядочном решении и не допущение зла РФ.
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07.12.2021 18:35 Відповісти
пусть блогер ТУРОК ФАРХАД С ОСЛО с путиным поговорит, он умеет дипломатично говорить с путиным и вообще С РОССИЯНЦАМИ....))СЕГОДНЯ ОНЛАЙН СТРИМ К СТАТИ. ВСЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ НА ШОУ КТО НЕ ЗНАКОМ С НИМ.
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07.12.2021 18:58 Відповісти
я говорил еще месяц назад что Куйло выводит ВСЕ рисковые деньги с банковской системы ЕС..
значить уже вывел и теперь Бидон говорит что вводит финансовые санкции !? они уже пох - деньги кремль вывел... ВОЙНА
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07.12.2021 18:58 Відповісти
Новости самые новейшие американцы убрали с санкций против России санкции против Северного потока
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07.12.2021 19:43 Відповісти
 
 