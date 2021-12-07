Байден попередить Путіна про санкції проти найбільших банків Росії у разі вторгнення до України, - Reuters
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Одним із потужних економічних ударів США по Росії, про який повідомить президент Джо Байден під час відеоконференції у вівторок з російським колегою Володимиром Путіним, можуть стати жорсткі санкції проти банківського сектору РФ, якщо вона вдасться до вторгнення в Україну.
Про це пише американське агентство Reuters із посиланням на чиновників адміністрації США, інформує Цензор.НЕТ.
"Санкції, які, за словами одного джерела, можуть бути введені проти найбільших російських банків, а також (вплинуть. - Ред.) на здатність Москви конвертувати рублі в долари та інші валюти, були розроблені для того, щоб Путін відмовився від використання десятків тисяч військ, зосереджених біля кордону з Україною",- йдеться в публікації.
Тим часом повідомляється, що російський рубль дещо втратив свої позиції у вівторок.
Будь ласка, зачекайте...
перевернули страницу блд..
Администрация Байдена задумалась об эвакуации граждан США из Украины в случае начала войны. Непосредственно проработкой вопроса занимается Пентагон.
https://edition.cnn.com/2021/12/07/politics/us-citizens-evacuation-ukraine/index.html
Давайте уже подождём результатов "встречи в эфире". Молча
Так і угандошим рашу...
2014: Путин предсказал крах мировой экономики при цене на нефть $80 за баррель...
БІДЕн прийшов, порядок навів. Хто ще вірить цьому деменційному маразматику?
Взагалі то дивно. Раша що хоче робить починаючи з Чечні, а їх все санкціями лякають. А де ж передові суперсекретні військові розробки західні? Могли б вже давно непомітно помножити на нуль всю кремлядську гівноту, до тих пір потрібно множити поки не прийдуть якісь мироблюбні політики
значить уже вывел и теперь Бидон говорит что вводит финансовые санкции !? они уже пох - деньги кремль вывел... ВОЙНА