Байден попередить Путіна про санкції проти найбільших банків Росії у разі вторгнення до України, - Reuters

Одним із потужних економічних ударів США по Росії, про який повідомить президент Джо Байден під час відеоконференції у вівторок з російським колегою Володимиром Путіним, можуть стати жорсткі санкції проти банківського сектору РФ, якщо вона вдасться до вторгнення в Україну.

Про це пише американське агентство Reuters із посиланням на чиновників адміністрації США, інформує Цензор.НЕТ.

"Санкції, які, за словами одного джерела, можуть бути введені проти найбільших російських банків, а також (вплинуть. - Ред.) на здатність Москви конвертувати рублі в долари та інші валюти, були розроблені для того, щоб Путін відмовився від використання десятків тисяч військ, зосереджених біля кордону з Україною",- йдеться в публікації.

Тим часом повідомляється, що російський рубль дещо втратив свої позиції у вівторок.

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