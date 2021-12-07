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Від початку доби війська РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку доби війська РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь у напрямку позицій український воїнів. Втрат немає.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

В напрямку Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

В бік Новоолександрівки російські найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу Південного війська РФ застосували міномети калібру 120 мм та стрілецьку зброю.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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Автор: Богдан Гуньковський
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07.12.2021 17:43 Відповісти
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07.12.2021 20:03 Відповісти
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07.12.2021
В ходе попытки неустановленного военного подразделения взять под контроль ударный БПЛА Bayraktar в Карабахе уничтожен российский комплекс РЭБ - 1Л222М "Автобаза-М".
В общем, еще один удар по репутации российских РЭБ
Российские комплексы «Автобаза-М» планировалось использовать на Донбассе против турецких дронов, которые уже стоят на вооружении украинской армии. Но если действительно «Автобаза-М» столь уязвимы перед ними, то их применение совершенно неоправданно.
Следует также напомнить, что в ходе 44-дневной войны в Карабахе были уничтожена российская техника нескольких типов, состоящая на вооружении ВС Армении.
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07.12.2021 20:04 Відповісти
 
 