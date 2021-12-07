Верховний Суд залишив у силі довічний вирок для обвинуваченого у вбивстві водія BlaBlaCar Познякова - Голуба
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7 грудня 2021 року Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду розглянув касаційні скарги на судові рішення щодо засудженого, який навесні 2016 року, попередньо змовившись з іншою особою, з корисливих мотивів умисно вбив водія "Blablacar" Тараса Познякова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховного Суду.
"Відповідно до вироку Києво-Святошинського районного суду Київської області від 28 травня 2019 року, залишеного без зміни ухвалою Київського апеляційного суду від 7 червня 2021 року, фігурант цього кримінального провадження був також визнаний винуватим у розбої – нападі на водія з метою заволодіння його майном, поєднаним із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 КК України), незаконному заволодінні автомобілем потерпілого (ч. 3 ст. 289 КК України), підробленні та використанні офіційних документів (частини 1, 4 ст. 358 КК України), незаконному поводженні з вогнепальною зброєю та бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України). За вчинені кримінальні правопорушення засуджений отримав довічне позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Це покарання залишене в силі Верховним Судом", - йдеться у повідомленні.
Повний текст постанови ККС ВС у справі №369/420/17 (провадження № 51-4424км21) буде оголошено 13 грудня 2021 року.
Нагадаємо, 4 квітня Тарас Позняков на власному автомобілі Audi A6 виїхав зі Львова до Києва. Дорогою він погодився підвезти двох осіб, які представилися учасниками АТО, проте до міста не доїхав, а зник разом з автомобілем.
Інтерпол оголосив у розшук підозрюваних у викраденні Познякова - 36-річного Дмитра Голуба і 25-річного громадянина Росії Луана Кінгісеппа. Влітку 2016 року колишнього бійця "Правого сектору" Дмитра Голуба з позивним Тоф вдалося затримати і 5 серпня суд заарештував його. Кінгісепп перебував у міжнародному розшуку.
У березні 2019 року Луан Кінгісепп загинув під час вибуху в квартирі в Голосіївському районі Києва.
Будь ласка, зачекайте...
А что с телом? Подонок хоть рассказал, где искать останки, чтобы несчастным родителям хоть было что похоронить?...
Приговор правильный, но за такое нужно было РАССТРЕЛ!
то есть почти миллион жить не хотят на воле, а вы говоришь про тех кого заперли в одиночку и сказали - выпустим когда умрешь.
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https://babel.ua/news/73933-sbu-znayshla-tilo-vbitogo-u-2016-roci-vodiya-blablacar-tarasa-poznyakova