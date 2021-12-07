УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15432 відвідувача онлайн
Новини Події
11 908 28
Верховний Суд (786) Голуб (28) BlaBlaCar (8) Позняков (6)

Верховний Суд залишив у силі довічний вирок для обвинуваченого у вбивстві водія BlaBlaCar Познякова - Голуба

Новини Цензор.НЕТ Події

Верховний Суд залишив у силі довічний вирок для обвинуваченого у вбивстві водія BlaBlaCar Познякова - Голуба

7 грудня 2021 року Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду розглянув касаційні скарги на судові рішення щодо засудженого, який навесні 2016 року, попередньо змовившись з іншою особою, з корисливих мотивів умисно вбив водія "Blablacar" Тараса Познякова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховного Суду.

"Відповідно до вироку Києво-Святошинського районного суду Київської області від 28 травня 2019 року, залишеного без зміни ухвалою Київського апеляційного суду від 7 червня 2021 року, фігурант цього кримінального провадження був також визнаний винуватим у розбої – нападі на водія з метою заволодіння його майном, поєднаним із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 КК України), незаконному заволодінні автомобілем потерпілого (ч. 3 ст. 289 КК України), підробленні та використанні офіційних документів (частини 1, 4 ст. 358 КК України), незаконному поводженні з вогнепальною зброєю та бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України). За вчинені кримінальні правопорушення засуджений отримав довічне позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Це покарання залишене в силі Верховним Судом", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Справа BlaBlaCar: убивцю львів'янина Познякова Голуба засудили до довічного ув'язнення. ВIДЕО

Повний текст постанови ККС ВС у справі №369/420/17 (провадження № 51-4424км21) буде оголошено 13 грудня 2021 року.

Нагадаємо, 4 квітня Тарас Позняков на власному автомобілі Audi A6 виїхав зі Львова до Києва. Дорогою він погодився підвезти двох осіб, які представилися учасниками АТО, проте до міста не доїхав, а зник разом з автомобілем.

Інтерпол оголосив у розшук підозрюваних у викраденні Познякова - 36-річного Дмитра Голуба і 25-річного громадянина Росії Луана Кінгісеппа. Влітку 2016 року колишнього бійця "Правого сектору" Дмитра Голуба з позивним Тоф вдалося затримати і 5 серпня суд заарештував його. Кінгісепп перебував у міжнародному розшуку.

Також дивіться: "Я твого сина закопав. Його немає серед живих", - батько убитого водія BlaBlaCar Познякова про розмову з підозрюваним Голубом. ВІДЕО+ФОТО

У березні 2019 року Луан Кінгісепп загинув під час вибуху в квартирі в Голосіївському районі Києва.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Вот это справедливый приговор!!
показати весь коментар
07.12.2021 17:35
+4
Ця мутна справа виглядає у вироку ну дуже просто .
показати весь коментар
07.12.2021 17:52
+4
Мразь... Жаль, что нельзя его расстрелять.... Поставили бы условие: либо тюрьма до конца дней и указание места захоронения, либо расстрел. Сразу бы раскололся!
показати весь коментар
07.12.2021 18:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот это справедливый приговор!!
показати весь коментар
07.12.2021 17:35 Відповісти
А6 сподобалась?
показати весь коментар
07.12.2021 17:41 Відповісти
Ця мутна справа виглядає у вироку ну дуже просто .
показати весь коментар
07.12.2021 17:52 Відповісти
как доказано убийство если тело Позднякова не найдено
показати весь коментар
07.12.2021 18:10 Відповісти
Наскільки я помню цю справу - авто Голуб відігнав в якийсь гараж на продаж. Відбитки Голуба були знайдені на кермі. Сам Голуб на суді в 2019 признав факт розбійного заволодіння авто. В речах когось із них знайшли годинник жертви.
показати весь коментар
07.12.2021 19:18 Відповісти
Да тело не найдено ,а вот Ауди который в гараже голуба оказался нашли…
показати весь коментар
07.12.2021 18:30 Відповісти
Ти реально не знаєш? В сидушці три отвори від куль , там же його кров.Ти думаєш що він десь ховається?
показати весь коментар
07.12.2021 19:17 Відповісти
человека ищут в розыске несколько лет .5 лет ..потом ему дают статус пропал безвести ..Пропавший водитель получается в розыске а пассажиру дали ПЖ ..
показати весь коментар
07.12.2021 18:14 Відповісти
тобі б такого пасажира
показати весь коментар
07.12.2021 18:35 Відповісти
Помню я эту историю.... Долго следил за развитием событий. БЕЗУМНО жаль парня.... Бедные родители. Самые искренние им соболезнования...
А что с телом? Подонок хоть рассказал, где искать останки, чтобы несчастным родителям хоть было что похоронить?...
Приговор правильный, но за такое нужно было РАССТРЕЛ!
показати весь коментар
07.12.2021 18:31 Відповісти
Ця тварюка не каже де тіло і сміється з батьків, обзиває.
показати весь коментар
07.12.2021 18:33 Відповісти
Мразь... Жаль, что нельзя его расстрелять.... Поставили бы условие: либо тюрьма до конца дней и указание места захоронения, либо расстрел. Сразу бы раскололся!
показати весь коментар
07.12.2021 18:38 Відповісти
не свистите, пожизненное хуже расстрела, ну, не так как у Брейвика конечно.
показати весь коментар
07.12.2021 19:06 Відповісти
ні, до сидіння звикають і живуть нормально, ніхто не хоче бути страченим
показати весь коментар
07.12.2021 20:03 Відповісти
в мире вна год - 800000 суицидов - и это же не среди зэков все, правда?
то есть почти миллион жить не хотят на воле, а вы говоришь про тех кого заперли в одиночку и сказали - выпустим когда умрешь.
показати весь коментар
08.12.2021 12:19 Відповісти
невже не можна заплатити сидільцям щоб йому там норм зробили житуху? короче спитати нормально.
показати весь коментар
07.12.2021 19:18 Відповісти
ті сидільці теж не ангели
показати весь коментар
07.12.2021 20:02 Відповісти
і шо ? гроші своє зроблять....це варіант. Не знаю чому батько за нього не вхопився
показати весь коментар
07.12.2021 20:43 Відповісти
Дмитрий Голуб и Луан Кингисепп воины герои, защитники Украины. И не помогло? А что они на Донбассе делали?
показати весь коментар
07.12.2021 18:40 Відповісти
Не надо лицемерить товарисч Иванов. Можно подумать что сразу после ВОВ среди её участников преступников не было? Мне мой покойный дед-ветеран рассказывал что много криминала в то время было. А в лугандоне они против сепаров-предателей Украины воевали. Что тут непонятного
показати весь коментар
07.12.2021 18:59 Відповісти
Війна приманює всіх, не тільки героїв, але й маніяків, які шукають способи вбивати.
показати весь коментар
07.12.2021 20:02 Відповісти
что они с ним возятся 5 лет...?((
показати весь коментар
07.12.2021 18:55 Відповісти
Эту тварь мы ещё кормить будем
показати весь коментар
07.12.2021 19:09 Відповісти
Убившему одного - пожизненное, а тварюке обдолбанной харьковской зайчихе за убийство шестерых - лишь несколько лет позагорать /буквально/ и на свободу. Ну оччень справедливое у нас законодательство
показати весь коментар
07.12.2021 19:50 Відповісти
https://babel.ua/news/73933-sbu-znayshla-tilo-vbitogo-u-2016-roci-vodiya-blablacar-tarasa-poznyakova

.
показати весь коментар
09.12.2021 14:04 Відповісти
СБУ нашло тело Позднякова

https://babel.ua/news/73933-sbu-znayshla-tilo-vbitogo-u-2016-roci-vodiya-blablacar-tarasa-poznyakova
показати весь коментар
09.12.2021 14:06 Відповісти
 
 