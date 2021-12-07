У парламенті Чехії закликають уряд країни підготувати санкції, які мали б відчутний вплив на РФ, - посол Перебийніс

Комітет у закордонних справах парламенту Чехії закликав уряд країни підготувати санкції, які мали б відчутний вплив на РФ.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс в твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Комітет у закордонних справах парламенту Чехії у своїй постанові засудив ескалацію ситуації навколо України з боку Росії, наголосив, що підтримка територіальної цілісності України є безпековим пріоритетом Чехії, закликав уряд Чеської Републіки підготувати санкції, що мали б відчутний вплив на РФ", - написав Перебийніс.

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