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У парламенті Чехії закликають уряд країни підготувати санкції, які мали б відчутний вплив на РФ, - посол Перебийніс

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У парламенті Чехії закликають уряд країни підготувати санкції, які мали б відчутний вплив на РФ, - посол Перебийніс

Комітет у закордонних справах парламенту Чехії закликав уряд країни підготувати санкції, які мали б відчутний вплив на РФ.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс в твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Комітет у закордонних справах парламенту Чехії у своїй постанові засудив ескалацію ситуації навколо України з боку Росії, наголосив, що підтримка територіальної цілісності України є безпековим пріоритетом Чехії, закликав уряд Чеської Републіки підготувати санкції, що мали б відчутний вплив на РФ", - написав Перебийніс.

У парламенті Чехії закликають уряд країни підготувати санкції, які мали б відчутний вплив на РФ, - посол Перебийніс 01

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Автор: Ірина Дашківська
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заборонять оркам відвідувати Чехію?
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07.12.2021 17:50 Відповісти
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07.12.2021 17:50 Відповісти
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07.12.2021 17:51 Відповісти
Когда еще бьіла Чехословакия , в народе шутили , что настоящими чехословаками являются только евреи . Остальньіе либо чехи , либо словаки ...
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07.12.2021 19:15 Відповісти
Комітет у закордонних справах парламенту Чехії закликав уряд країни підготувати санкції, які мали б відчутний вплив на РФ. Джерело: https://censor.net/ua/n3303868


Чехи молодці-не хочуть назад до бидло-соцтаборуі розуміють що наступними після України можуть бути вони з Польщею
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07.12.2021 20:36 Відповісти
 
 