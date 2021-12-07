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Луганщина (4420) ТЕС (219)

Луганська ОДА просить прем’єра невідкладно вирішити питання поставки газу на Луганську ТЕС в умовах вугільної блокади РФ

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Луганська ОДА просить прем’єра невідкладно вирішити питання поставки газу на Луганську ТЕС в умовах вугільної блокади РФ

Луганська ОДА звернулась до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням забезпечити безперебійне постачання природного газу на Луганську ТЕС в умовах вугільної блокади Росії і відсутності побудованої залізничної колії на підконтрольній Україні частині Луганської області.

Про це йдеться в листі голови Луганської ОДА Сергія Гайдая. "З метою недопущення виникнення надзвичайної ситуації просимо Вас, шановний пане прем’єр-міністр, сприяти вирішенню порушеного питання шляхом вжиття невідкладних регуляторних заходів, а також доручити Міністерству енергетики України розробити механізм безперебійного постачання НАК "Нафтогаз України" природного газу на Луганську ТЕС", - йдеться в листі голови Луганської ОДА.

У документі пояснюється, що Луганська ТЕС працює на вугіллі антрацитової марки, яке через відсутність залізничних підходів з території України постачається виключно з Росії. Однак через те, що Мінекономіки РФ блокує постачання вугілля на територію України, підприємство опинилось перед загрозою аварійної зупинки. Через вугільну блокаду і незбудовану за 7 років війни нову залізничну колію, по якій можливе було би постачання вугілля на ТЕС з контрольованої території України, можуть бути знеструмлені стратегічні підприємства та об’єкти критичної інфраструктури області, а також 293 школи, 253 дитячі садки, 53 медичні установи тощо. Крім того, більш ніж 250 тис. абонентів можуть залишитися без питної води, а в осінньо-зимовий період 2021/22 року майже 9 тис. мешканців м. Щастя, 3 школи, 2 дитячі садки, міська лікарня, державні та комунальні установи – без теплозабезпечення. "Під загрозою знеструмлення знаходяться військові об’єкти, задіяні у проведенні операції об’єднаних сил, що значно впливає на забезпечення обороноздатності нашої держави", - зауважили в ОДА.

З 2014-го Луганська ТЕС не має залізничного сполучення з рештою території України. Дві під’їдні колії проходять з окупованої території і зі сторони Росії. За 7 років "Укрзалізниця" попри обіцянки так і не збудувала залізничну колію до міста Щастя. Відтак місто і ТЕС повністю фізично залізничних поставок виключно з території РФ. З 1 листопада 2021 року Росія заборонила поставки вугілля на Луганську ТЕС в рамках вугільної блокади України.
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пусть Ахмэд-хан свои предприятия из своего кармана топит .....
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07.12.2021 17:58 Відповісти
Этот как раз свое то отопит ,а ты,кретин,жди в темноте когда твоя зекрыса свет даст
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07.12.2021 20:18 Відповісти
Позвали *****,а тепер українським газом хочуть поставляти електроенергію для колобарантів і вбивць,за рахунок українців
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07.12.2021 18:26 Відповісти
На севере Луганщины как раз никто и не звал. А заезжих провокаторов придушили своевременно. Вы пишите глупости. Мягко говоря.
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07.12.2021 19:31 Відповісти
Я пишу правду бо ця ТЕЦ працює не тільки на підконтрольну територію, а і на не підконтрольну частину,тобто на ворога.ворога. А ще гидую кацапів і тих хто на восьмому році війни спілкується на фені окупанта.
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07.12.2021 20:03 Відповісти
Пля, несколько сот тысяч украинцев и сотни предприятий запитаны на станцию. У нас по счастью нет сортов украинцев. Как ни стараются кацапские провокаторы.
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07.12.2021 20:06 Відповісти
Сортов нет. Есть украинцы и есть кацапы с украинскими паспортами.
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07.12.2021 20:17 Відповісти
А у нас є сорти українців,коли ви нам підсунули зека,позвали ***** і тупо не вчите українську мову,то які ж ви в бліса українці,ви сєпари,бо досі гологсуєте за зажопників і звете *****.От ***** хай і постачає.
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07.12.2021 20:21 Відповісти
а шмыга врал что все хорошо, всего в избытке...
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07.12.2021 20:12 Відповісти
А кого и что конкретно отапливает Луганская ТЭС? Тема не раскрыта из-за пафосной истерики.
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07.12.2021 20:15 Відповісти
А в чём проблемма? Пусть поднимут газ с ПХГ, или достанкт уголь со складов.
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07.12.2021 21:48 Відповісти
 
 