Адміністрація Байдена розглядає варіанти можливої евакуації громадян США з України у разі вторгнення Росії, - CNN
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Адміністрація президента США Джо Байдена вивчає варіанти евакуації американських громадян з України у випадку, якщо Росія вторгнеться на українську територію.
Про це CNN повідомили декілька поінформованих джерел, передає Цензор.НЕТ.
За словами джерел, наразі Пентагон планує низку різних сценаріїв у разі необхідності евакуації: від невеликої евакуації державних службовців США, які не виконують життєво важливих функцій, до більшої евакуації за участю більшої кількості американських громадян.
Водночас канал повідомляє, що наразі адміністрація США не бачить необхідності в евакуації: авіаперевезення, як і раніше, здійснюються через міжнародні аеропорти України, сухопутні кордони із західними сусідами України відкриті.
Канал зазначає, що ці "обговорення є частиною планування в разі серйозного погіршення безпекової ситуації".
"Обговорення відображають, наскільки серйозно адміністрація ставиться до сценарію із вторгненням", - передає CNN.
Водночас, скільки саме цивільних осіб із США наразі перебуває в Україні, невідомо, йдеться у повідомленні.
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Псковский десантник
Ростовский казак
Вайнах
Бурятский танкист
Московский военный советник
Дагестанский пастух
Вопрос: «Кто за рулём?»
Ответ: «Водитель рефрижератора…»
Кацапы это гопники.
А для гопника, это проявление слабости.
І дерьмак з даніловим, резніком та баклановим допоможуть.
А вообще- если так все "плохо", так помогайте в разы больше! Давайте НАСТОЯЩЕЕ оборонительное оружие! Так нет же! Кроме истерики- практически ничего! Тогда вопрос: ЦЕЛЬ истерики?
_Всё как я ожидал от обамовского крысеныша, лакея путлера: предотвращать вторжение бабайден не намерен. Всё та же олигофреническая реактивная стратегия вместо проактивной. И закончится всё это дерьмо ядерным крещендо, увенчавшим самоликвидацию псевдоразумного вида, неспособного учиться на собственных ошибках.
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Видели, як это це происходит...
"Здравствуйте гости ай не надо ай бросьте
Здравствуйте гости дорогие мои
Столик ваш справа
Моня бис Моня браво
Моня не гордый
Моня пьёт на свои
Играй маэстро Моня я вечно на перроне
Я трусь об них как трётся о струны канифоль"
Кремль - Ваще пофигу всё
США - Ладно, пошли готовить план эвакуации