УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7087 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном Агресія Росії проти України Війна
17 657 143
Байден (2326) війна (56620) Росія (47279) США (14495)

Адміністрація Байдена розглядає варіанти можливої евакуації громадян США з України у разі вторгнення Росії, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Адміністрація Байдена розглядає варіанти можливої евакуації громадян США з України у разі вторгнення Росії, - CNN

Адміністрація президента США Джо Байдена вивчає варіанти евакуації американських громадян з України у випадку, якщо Росія вторгнеться на українську територію.

Про це CNN повідомили декілька поінформованих джерел, передає Цензор.НЕТ.

За словами джерел, наразі Пентагон планує низку різних сценаріїв у разі необхідності евакуації: від невеликої евакуації державних службовців США, які не виконують життєво важливих функцій, до більшої евакуації за участю більшої кількості американських громадян.

Водночас канал повідомляє, що наразі адміністрація США не бачить необхідності в евакуації: авіаперевезення, як і раніше, здійснюються через міжнародні аеропорти України, сухопутні кордони із західними сусідами України відкриті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор ЦРУ Бернс про можливість масштабного вторгнення РФ в Україну: Не варто недооцінювати апетит Путіна до ризику

Канал зазначає, що ці "обговорення є частиною планування в разі серйозного погіршення безпекової ситуації".

"Обговорення відображають, наскільки серйозно адміністрація ставиться до сценарію із вторгненням", - передає CNN.

Водночас, скільки саме цивільних осіб із США наразі перебуває в Україні, невідомо, йдеться у повідомленні.

Також читайте: Військові керівники НАТО зібралися на екстрену зустріч через стягування російських військ до українського кордону
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+56
Ну воевать за страну, избирающую президентом клоуна играющую писюном по роялю, они тоже не готовы
показати весь коментар
07.12.2021 18:16
+29
Это "решительные меры", или "жесткий ответ"?
А может это "неприятие красных линий кремля"?
Или "решительная поддержка"?
Судя по всему, лучший вариант оборонительного союза, это "Армія-Мова-Віра".
Без какой либо иронии.

показати весь коментар
07.12.2021 18:18
+28
В 2019 був простий як герпес вибір? - армія, НАТО, курс на Захід та альтернатива - "перестать стрілять і стать на калєні". 3/4 електорату голоснуло за другий варіант. Правда потім емпірично вияснили що їхнє "перестать стрілять" кацапам до звізди, але кого це потім хвилює...
показати весь коментар
07.12.2021 18:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Возвращаются с Донбасса домой:

Псковский десантник

Ростовский казак

Вайнах

Бурятский танкист

Московский военный советник

Дагестанский пастух

Вопрос: «Кто за рулём?»

Ответ: «Водитель рефрижератора»
показати весь коментар
07.12.2021 19:24 Відповісти
Сама эта новость подстегивает кацапов.
Кацапы это гопники.
А для гопника, это проявление слабости.
показати весь коментар
07.12.2021 18:51 Відповісти
кдє Юля?!
показати весь коментар
07.12.2021 18:44 Відповісти
показати весь коментар
07.12.2021 19:04 Відповісти
на лабутенах нах
показати весь коментар
07.12.2021 20:53 Відповісти
Так есть же афганский опыт. Помните видео из аэропорта Кабула?
показати весь коментар
07.12.2021 18:47 Відповісти
думаешь так будут запригівать америкоси? бум посмотреть.
показати весь коментар
07.12.2021 20:55 Відповісти
Нет, *****! Так будут цепляться за шасси «геркулесов» те, кто в 14-м голосовал за зелупу. Америкосы полетят в пассажирском салоне, а шпану marines будут отгонять короткими очередями в воздух.
показати весь коментар
07.12.2021 22:43 Відповісти
дік і я о том
показати весь коментар
07.12.2021 22:51 Відповісти
Не турбуйтеся, у РНБО готові до російської агресії: "В СНБО прошло совещание: в Украине появится электронная карта водных ресурсов"
показати весь коментар
07.12.2021 18:48 Відповісти
Так плани эвакуації на випадок загострення, це лише плани, те що у Європі буде енергетична криза, що призведе до заворушень, бо як мінімум це призведе до зупинок підприємств, і наслідки не передбачуні, бо рівень життя у ЄС значно відрізняється від України, через це торги будуть саме по лімітам торгівлі тими ж ресурсами. А війска без внутрішнього перевороту нічого не зроблять, хіба шо зіткнуться з українським народом
показати весь коментар
07.12.2021 18:50 Відповісти
Граждан туда, морських котиків - сюда. Все просто.
показати весь коментар
07.12.2021 18:53 Відповісти
Как в Афганистане?
показати весь коментар
07.12.2021 18:54 Відповісти
Что как в Афганестане?ты,зебил у нас амерские войска узрел,которые воевали вместо нас или лишь бы высраться ?)
показати весь коментар
07.12.2021 19:00 Відповісти
Войска не узрел, а эвакуацию с крыш плслльства- таки да. Вообще не понимаю, зачем это объявлять сейчас? Это вместо реальной помощи? Чтобы мы капитулировали после тех "судьбоносных переговоров"?
показати весь коментар
07.12.2021 19:12 Відповісти
Взагалі то...евакуація своїх громадян це може бути підставою для введення і використання в Україні своїх військ
показати весь коментар
07.12.2021 19:27 Відповісти
Хорошо, если так.....
показати весь коментар
07.12.2021 19:38 Відповісти
А чего кто то должен свой мирняк оставлять,тем более когда у нас зекрыса в главнокомандующих ?...не до гражданам Украины,которые голосили за это зечмо,сам Бог велел помереть от свинособак -а мирным амерам ,которые в Украине по своим делам личным,за что?
показати весь коментар
07.12.2021 18:58 Відповісти
21.04.2019 приготовились, ага. Теперь то ****, 73% уж 3-й год как готовы.
показати весь коментар
07.12.2021 22:46 Відповісти
Мені от цікаво- вони реально вірять шо ми дозволимо лаптеногім захопити хоч шматочок нашої землі?! Та ці ватні макакі аеропорт 242 дні взяти не могли!!! З кожної дірки їх буде зустрічати куля!
показати весь коментар
07.12.2021 19:04 Відповісти
Обожаю диванных воевак! За кого голосовал, корнэт?
показати весь коментар
07.12.2021 22:47 Відповісти
Не переживайте, все буде добре. Бубочка захистить країну. Він же лише чотири рази відкосив від армії, зате пройшов курс "молодого бійця", перед кінГурацією.
І дерьмак з даніловим, резніком та баклановим допоможуть.
показати весь коментар
07.12.2021 19:16 Відповісти
Всі панікери міняйте вже памперси, це просто інформаційна атака для того щоб натиснути на ЄС і зробити відповідь та налякати росіян, думаєте росіяни дуже хочуть йти сюди подихати і воювати з усім світом? - Навряд.
показати весь коментар
07.12.2021 19:19 Відповісти
Что само интересно это информационная атака запада.
показати весь коментар
07.12.2021 19:24 Відповісти
аха ха ха, Крым и Донбасс это атака Запада? 15тыс. погибших украинцев это атака Запада? Ежедневные высеры скабеевых про уничтожение Украины это тоже атака Запада? Кацапско-фашистская орда у границ Украины это тоже атака Запада?
показати весь коментар
07.12.2021 19:35 Відповісти
Я говорю про информационыц выброс запада о том что в январе феврале Россия нападет?
показати весь коментар
07.12.2021 19:39 Відповісти
А параша свои войска стягивает к границе чтобы таким как ты конхветы на Новый Год раздавать? точно параша ж "мыротворцы".
показати весь коментар
07.12.2021 19:45 Відповісти
Так они давно стягивают! Не заметил? 😂 А война так вообще 8-ой год идёт! Последний раз так стягивали в апреле. С тех пор мало что изменилось. Кроме истерики американских СМИ.
А вообще- если так все "плохо", так помогайте в разы больше! Давайте НАСТОЯЩЕЕ оборонительное оружие! Так нет же! Кроме истерики- практически ничего! Тогда вопрос: ЦЕЛЬ истерики?
показати весь коментар
08.12.2021 01:27 Відповісти
Ты скажи мне, а если в очередной раз не нападут! Благодаря решительным переговорам байдена или верхомному зеленскому?
показати весь коментар
07.12.2021 20:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_g2t-3Fj51w
показати весь коментар
07.12.2021 19:27 Відповісти
"Адміністрація Байдена розглядає варіанти можливої евакуації громадян США з України у разі вторгнення Росії, - CNN"
_Всё как я ожидал от обамовского крысеныша, лакея путлера: предотвращать вторжение бабайден не намерен. Всё та же олигофреническая реактивная стратегия вместо проактивной. И закончится всё это дерьмо ядерным крещендо, увенчавшим самоликвидацию псевдоразумного вида, неспособного учиться на собственных ошибках.
показати весь коментар
07.12.2021 19:35 Відповісти
Администрация президента США Джо Байдена изучает варианты эвакуации американских граждан из Украины в случае, если Россия вторгнется на украинскую территорию. Источник: https://censor.net/ru/n3303879
--------------------------------------------------------------------
Видели, як это це происходит...
показати весь коментар
07.12.2021 19:40 Відповісти
В Афганистане видели
показати весь коментар
07.12.2021 19:48 Відповісти
как кацапсиновая Орда красно-коричневых руских людоедов начнет масштабное вторжение В Украину, Зе-Элита будет гулять в "Одессе" на Брайтон-бич, под скрипку Мони:

"Здравствуйте гости ай не надо ай бросьте
Здравствуйте гости дорогие мои
Столик ваш справа
Моня бис Моня браво
Моня не гордый
Моня пьёт на свои

Играй маэстро Моня я вечно на перроне
Я трусь об них как трётся о струны канифоль"
показати весь коментар
07.12.2021 19:41 Відповісти
А возможное размещение ограниченного контингента американских морских пехотинцев на территории Украины трусливая администрация Байдена не рассматривает ?
показати весь коментар
07.12.2021 19:42 Відповісти
Зачем?
показати весь коментар
07.12.2021 22:50 Відповісти
Товарищи американцы! Первым делом, можно даже до нападения *уйла, эвакуируйте пожалуйста в свою Америку бэню каломойского, ваву-наркошу, фсбэшника д'ерьмака и прочих татаровых, демченков и портновых! И тогда тут *уйлу просто не с кем будет поговорить.
показати весь коментар
07.12.2021 19:43 Відповісти
Значит - глава ЦРУ со всей свитой спокойно летит в москву, а тут они рассматривают эвакуацию, что за бред...
показати весь коментар
07.12.2021 20:46 Відповісти
Мне аж интересно как куда то быстро рассосались все байденофилы, которые молились, чуть ли не вешали его плакаты у себя и дрочили тут на него, ну что - безмозглые, как дела?
показати весь коментар
07.12.2021 20:48 Відповісти
Байден - Не советую нападать на Украину, а то...
Кремль - Ваще пофигу всё
США - Ладно, пошли готовить план эвакуации
показати весь коментар
07.12.2021 23:08 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 