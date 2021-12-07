"Адміністрація Байдена розглядає варіанти можливої евакуації громадян США з України у разі вторгнення Росії, - CNN"

Адміністрація президента США Джо Байдена вивчає варіанти евакуації американських громадян з України у випадку, якщо Росія вторгнеться на українську територію.

Про це CNN повідомили декілька поінформованих джерел, передає Цензор.НЕТ.

За словами джерел, наразі Пентагон планує низку різних сценаріїв у разі необхідності евакуації: від невеликої евакуації державних службовців США, які не виконують життєво важливих функцій, до більшої евакуації за участю більшої кількості американських громадян.

Водночас канал повідомляє, що наразі адміністрація США не бачить необхідності в евакуації: авіаперевезення, як і раніше, здійснюються через міжнародні аеропорти України, сухопутні кордони із західними сусідами України відкриті.

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Канал зазначає, що ці "обговорення є частиною планування в разі серйозного погіршення безпекової ситуації".

"Обговорення відображають, наскільки серйозно адміністрація ставиться до сценарію із вторгненням", - передає CNN.

Водночас, скільки саме цивільних осіб із США наразі перебуває в Україні, невідомо, йдеться у повідомленні.

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