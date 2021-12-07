США вимагатимуть від Німеччини зупинення "Північного потоку-2" у разі вторгнення РФ в Україну, - Bloomberg
Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Адміністрація США має намір вимагати від Берліна зупинення "Північного потоку-2" у разі, якщо РФ вторгнеться в Україну.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на підготовлені Білим домом плани та поінформовані джерела, передає Цензор.НЕТ
У повідомленні наголошується, що Вашингтон має намір вимагати від нової влади Німеччини обіцянки, що вона зупинить газопровід у разі такого розвитку подій.
Нагадаємо, раніше агентство Reuters із посиланням на чиновників адміністрації США повідомило, що одним із потужних економічних ударів США по Росії, про який повідомить президент Джо Байден під час відеоконференції у вівторок з російським колегою Володимиром Путіним, можуть стати жорсткі санкції проти банківського сектору РФ, якщо вона вдасться до вторгнення в Україну.
Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також заявила, що Росію чекають посилені санкції у разі вторгнення російських військ до України.
Будь ласка, зачекайте...
Переговоры Байдена и Путина: известные результаты
Законодатели США убрали из согласованного проекта оборонного бюджета положение о введении санкций против Северного потока-2
Стали известны итоги переговоров президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что законодатели США убрали из согласованного проекта оборонного бюджета положение о введении санкций против Северного потока-2.
Кроме того, из согласованного проекта американского оборонного бюджета исключили положение о запрете на приобретение и продажу лицами из США вновь выпущенных российских суверенных долговых обязательств.
"Законопроект в Палате представителей содержал поправку (раздел 6417), которая предполагала введение запрета на транзакции, касающиеся нового российского суверенного долга. Сенатская поправка не содержит этого положения. Согласованный вариант не содержит этого положения", - говорится в пояснениях к согласованному проекту документа.
Согласованный проект оборонного бюджета США включает $4 млрд на инициативу, направленную на сдерживание России в Европе.
Как говорится в сообщении Белого дома, Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и европейских союзников по поводу эскалации Россией сил вокруг Украины
, звинуватять україну, в підриві ГТС., яку самі влаштують... А европі та німеччині пофіг з якої труби вони отримують газ.... тим паче взимку не замерзати ж їм .... і ті ОБІЦЯНКИ ПРО СП 2... ДО СРАКИ....... як і взагалі україна для них.... тільки всі роблять вигляд...,,ай ай володя (уйло) ти не роби так більше... бо ми стурбовані....... а Вова ,,
слушает и продолжает есть,,....
,
То есть свою цену за 8 лет убийства украинцев россия не заплатит,напротив будет качать денежку с толерастов,верить ли Украине после всего всем этим обещаниям?
Ни США, ни царь и не герой,
Добейся,Украина освобожденья
Своею собственной рукой."
Заради пісюнкового клоуна і його мудрого наріда.
Якщо у нас не буде власного ПВО і крилатих ракет з дальністю від 2000 км, що виробляється в Україні рано чи пізно всерівно попадемо до раші... А вся ця х... з танками і катерами тупо відмивання грошей...
Плюс мають бути захищені арсенали в населених пуктах з пальним і ************...
Наразі ми просто корумпована країна з відсталим озброєнням яка може брати участь тільки в наземних операціях... При любому приміненню авіації ми моментально втратимо більшу частину складів і техніки... а катери в першу чергу...