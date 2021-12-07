УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7087 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном
5 206 40
Німеччина (4540) Росія (47279) США (14495) Північний потік (1369)

США вимагатимуть від Німеччини зупинення "Північного потоку-2" у разі вторгнення РФ в Україну, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

США вимагатимуть від Німеччини зупинення

Адміністрація США має намір вимагати від Берліна зупинення "Північного потоку-2" у разі, якщо РФ вторгнеться в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на підготовлені Білим домом плани та поінформовані джерела, передає Цензор.НЕТ

У повідомленні наголошується, що Вашингтон має намір вимагати від нової влади Німеччини обіцянки, що вона зупинить газопровід у разі такого розвитку подій.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters із посиланням на чиновників адміністрації США повідомило, що одним із потужних економічних ударів США по Росії, про який повідомить президент Джо Байден під час відеоконференції у вівторок з російським колегою Володимиром Путіним, можуть стати жорсткі санкції проти банківського сектору РФ, якщо вона вдасться до вторгнення в Україну.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також заявила, що Росію чекають посилені санкції у разі вторгнення російських військ до України.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
то есть если не нападут то пусть запускают?-вот для чего весь этот цырк с ************
показати весь коментар
07.12.2021 18:49
+7
"И мами пальчиком грозят" !!!)))
показати весь коментар
07.12.2021 18:45
+7
_Физкультпривет, ******!.. Фашисты вторглись в Украину ещё 7 лет тому! А 11 лет - напали на ЕС и НАТО в лице Польши! Презренные ничтожества и пустозвоны. С такими дегенератами во главе Запада Третья Всемирная, увы, неминуема.
показати весь коментар
07.12.2021 19:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"И мами пальчиком грозят" !!!)))
показати весь коментар
07.12.2021 18:45 Відповісти
и такую Озабоченность,что в слух произнeсти страшно !
показати весь коментар
07.12.2021 19:48 Відповісти
Якщо справді хочеш щось зробити, то робиш власноруч.
показати весь коментар
07.12.2021 18:45 Відповісти
то есть если не нападут то пусть запускают?-вот для чего весь этот цырк с ************
показати весь коментар
07.12.2021 18:49 Відповісти
ну а вот и подтверждение

Переговоры Байдена и Путина: известные результаты

Законодатели США убрали из согласованного проекта оборонного бюджета положение о введении санкций против Северного потока-2

Стали известны итоги переговоров президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что законодатели США убрали из согласованного проекта оборонного бюджета положение о введении санкций против Северного потока-2.

Кроме того, из согласованного проекта американского оборонного бюджета исключили положение о запрете на приобретение и продажу лицами из США вновь выпущенных российских суверенных долговых обязательств.

"Законопроект в Палате представителей содержал поправку (раздел 6417), которая предполагала введение запрета на транзакции, касающиеся нового российского суверенного долга. Сенатская поправка не содержит этого положения. Согласованный вариант не содержит этого положения", - говорится в пояснениях к согласованному проекту документа.

Согласованный проект оборонного бюджета США включает $4 млрд на инициативу, направленную на сдерживание России в Европе.

Как говорится в сообщении Белого дома, Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и европейских союзников по поводу эскалации Россией сил вокруг Украины
показати весь коментар
07.12.2021 21:57 Відповісти
Так москалі і не будуть нападати.Північний потік вже відбувся.Наші політологи і лідери думок казали,що при президенті Байдені,цього клятого потоку не буде,бо це катастрофа для України.Зараз кажуть,вже інші речі.
показати весь коментар
07.12.2021 18:50 Відповісти
І це все?! А відключення SWIFT, Віза, Мастеркард...?
показати весь коментар
07.12.2021 18:53 Відповісти
Виза и мастеркард против .
показати весь коментар
07.12.2021 19:54 Відповісти
хорошо шо пока не вторглась. а то ещё раньше бы требовали, шоб те пообещали. потужно!, -як каже херант.
показати весь коментар
07.12.2021 19:03 Відповісти
Це як вимагати простелити собі ногу. Акщо Рашка почне війну і расхерачить українську ГТС, то не думаю, що німці будуть згодні мерзнути маючи трубу в якої достатньо повернути вентіль (І Пуйло це розуміє!)
показати весь коментар
07.12.2021 19:07 Відповісти
гансам веры нет как и кацапам
показати весь коментар
07.12.2021 19:09 Відповісти
ну, теперь, я буду спокоен
показати весь коментар
07.12.2021 19:22 Відповісти
Так виходить, що в гру під назвою Північний потік-2 можна грати вдвох...
показати весь коментар
07.12.2021 19:25 Відповісти
И шо, немцы согласятся мёрзнуть, в то время как амеры будут в тепле сидеть?
показати весь коментар
07.12.2021 19:46 Відповісти
_Физкультпривет, ******!.. Фашисты вторглись в Украину ещё 7 лет тому! А 11 лет - напали на ЕС и НАТО в лице Польши! Презренные ничтожества и пустозвоны. С такими дегенератами во главе Запада Третья Всемирная, увы, неминуема.
показати весь коментар
07.12.2021 19:48 Відповісти
рф-ию останавливать надо будет, долбо*бы, а не потоки.....
показати весь коментар
07.12.2021 19:49 Відповісти
Давно было понятно, что только труба удерживала ху%ло от дальнейшей эскалации в Украине. Страшно было ему, что просто подорвем трубу в случае угрозы захвата Украины. Теперь ***** больше не боиться. Спасибо фрау рибентроп.
показати весь коментар
07.12.2021 19:50 Відповісти
вірно.... тепер у рф. вільна карта.... в разі наступу.
, звинуватять україну, в підриві ГТС., яку самі влаштують... А европі та німеччині пофіг з якої труби вони отримують газ.... тим паче взимку не замерзати ж їм .... і ті ОБІЦЯНКИ ПРО СП 2... ДО СРАКИ....... як і взагалі україна для них.... тільки всі роблять вигляд...,,ай ай володя (уйло) ти не роби так більше... бо ми стурбовані....... а Вова ,,
слушает и продолжает есть,,....
,
показати весь коментар
07.12.2021 20:15 Відповісти
Как можно было вообще после нападения росии на Украину,анексии Крыма и Донбаса, после стольких погибших в Украине от рук окупантов ,после 8 лет войны, что то строить с международным терористом?
То есть свою цену за 8 лет убийства украинцев россия не заплатит,напротив будет качать денежку с толерастов,верить ли Украине после всего всем этим обещаниям?
показати весь коментар
07.12.2021 19:51 Відповісти
на то они и толерасты и нам предлагают водить хороводы с ********- это вся поддержка
показати весь коментар
07.12.2021 19:58 Відповісти
нахрен его было достраивать ? вся эта заварушка с войсками не для начала войны с Украиной , а для ускорения сертификации Северного Потока 2 и принуждения Украины принять в свой состав оккупированной части Донбасса по немецкой формуле штанмайера .
показати весь коментар
07.12.2021 19:53 Відповісти
в який состав.... що ти несеш там паспорти росіянина уже у 80 відсотків населення......і що вони даремно ГАЛАСУВАЛИ .. Путін введі.., ось він і ввів.....
показати весь коментар
07.12.2021 20:31 Відповісти
ага и германия остановит, боже да за каких идиотов нас имеют и уже давно,сначала евросоюз,потом нато, а окончилось- *****
показати весь коментар
07.12.2021 19:57 Відповісти
НЕТ, еще был к Китай наш партнер, Сейчас США Турция и Канада и так до африки
показати весь коментар
07.12.2021 20:05 Відповісти
Канаду тоже вычёркиваем. Они вчера заявили о эвакуации своих советников в случае нападение кацапов на Украину.
показати весь коментар
07.12.2021 21:16 Відповісти
А за кого еще держать страну, избравшую себе в руководство все вот это говнище? Сами же все, сами... (с). А старый маразматик ничем особо не удивил - опять захуаривает очередную перехагрузку.
показати весь коментар
07.12.2021 22:37 Відповісти
Речь уже не идет об вводе в єксплуатацию СП-2 а об его остановке в случае нападения на Украину.Собаки лают а СП-2 всетаки уже в тихушку запущено и без всяких там єкспертов,зеленых и лицензий из сертификатами.
показати весь коментар
07.12.2021 19:59 Відповісти
"Никто не даст вам избавленья,
Ни США, ни царь и не герой,
Добейся,Украина освобожденья
Своею собственной рукой."
показати весь коментар
07.12.2021 20:03 Відповісти
стихотворение твое звучит канешно не совсем так чтобы .. но пускай даже так
показати весь коментар
07.12.2021 20:46 Відповісти
Ага, вже бачу, як німці відмовляються від газу, закривають всі заводи і розходяться по домівках мерзнути.
Заради пісюнкового клоуна і його мудрого наріда.
показати весь коментар
07.12.2021 20:11 Відповісти
Очередные глаголы будущего времени.
показати весь коментар
07.12.2021 20:13 Відповісти
Гора роділа мишь. Як завжди
показати весь коментар
07.12.2021 20:30 Відповісти
Если они вторгнуться, то захватят газотраспортную систему Украины, зачем им тогда СП-2?
показати весь коментар
07.12.2021 20:42 Відповісти
ах какой пассаж
показати весь коментар
07.12.2021 20:44 Відповісти
Подивіться на історію країн не Нато яких підтримувало США у протистоянні з Союзом або РФ , більшу частину з них вони розміняли на домовленості або спільно розхирячили.....

Якщо у нас не буде власного ПВО і крилатих ракет з дальністю від 2000 км, що виробляється в Україні рано чи пізно всерівно попадемо до раші... А вся ця х... з танками і катерами тупо відмивання грошей...
Плюс мають бути захищені арсенали в населених пуктах з пальним і ************...

Наразі ми просто корумпована країна з відсталим озброєнням яка може брати участь тільки в наземних операціях... При любому приміненню авіації ми моментально втратимо більшу частину складів і техніки... а катери в першу чергу...
показати весь коментар
07.12.2021 21:09 Відповісти
Арсенали взагалі ніколи не збудуємо, тому що вся земля в містах поділена між забудовниками і ніхто не дасть землі для цього... а в напрямку РФ немає природніх утворень для розміщення таких арсеналів...
показати весь коментар
07.12.2021 21:13 Відповісти
...ну, ладно, допустим Враг напал и СП2 наши союзники Остановили. Это очень согревает! А, тот Поток на которой МЫ, сидим ЖОПОЙ? Мы и дальше будем бюргеров "топить"? Х"ня, получаеться, нигде не звучит, даже у Кулебы про "наш поток", только "бла-бла-бла- аццкие мучительные санции"
показати весь коментар
08.12.2021 04:59 Відповісти
Путин как прикормленая зверушка, теперь будет постоянно держать войска под нашими границами. Потому ,что каждый раз американцы идут на уступки его подкармливают.
показати весь коментар
08.12.2021 12:28 Відповісти
 
 