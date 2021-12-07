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Новини Політика України
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Зеленський (17467) літак (2010) санкції (6855) РНБО (1721)

Зеленський ввів у дію санкції проти нових номінальних власників літаків, що літали з Києва до Москви

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський ввів у дію санкції проти нових номінальних власників літаків, що літали з Києва до Москви

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким набирає чинності рішення Ради національної безпеки та оборони від 10 листопада 2021 року про запровадження економічних санкцій щодо компаній, на які були переоформлені літаки, які раніше здійснювали польоти за маршрутом Київ – Москва.

Відповідний указ №625/2021 оприлюднено на сайті президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

Санкції введені щодо компаній "ALPHA BRAVO AVIATION LLC" та "G200 203 LLC", зареєстрованих у США, а також щодо зареєстрованої на Кайманових островах компанії "CASCADE HOLDING".

Санкції передбачають заборону видачі та анулювання існуючих дозволів та планів на виконання польотів літаками №375AB (s/n 261), №673DM (s/n 203) та T7-CSCD (s\n 2072).

Крім того, рішення РНБО передбачає блокування активів компаній, обмеження торгових операцій, обмеження транзиту ресурсів, польотів та перевезень через територію України, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення виконання економічних та грошових зобов'язань.

Також читайте: Чотирьом із п'яти літаків олігархів вдалося уникнути санкцій РНБО, накладених через перельоти в РФ, - ЗМІ

Як повідомлялося, санкції на п'ять літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ – Москва, було накладено рішенням РНБО 19 лютого 2021 року. Серед них був літак Віктора Медведчука, який, за словами секретаря РНБО Олексія Данилова, "з першого дня введених щодо нього санкцій знаходиться в аеропорту "Жуляни", звідки жодного разу не вилітав". Ще чотири літаки перебували за межами України. Пізніше літаки були перереєстровані на американські компанії та один – на офшорну компанію. 10 листопада РНБО повторно наклала на них санкції.

Голова СБУ Іван Баканов заявив на брифінгу, що "власники цих літаків намагалися змінити юридичні компанії, які володіють або використовують ці літаки, тому ми, відмоніторивши цей процес, звернулися до РНБО для того, щоб застосувати санкції вже до нових компаній, які використовують ті самі літаки".

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Він уточнив, що "деякі літаки переоформлюються на американські компанії та один - на офшорну компанію".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+4
А тих яки літали з Москви до Києва? Ні? А тих що літали через Оман?
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07.12.2021 19:03
+3
надзвичайно потужна дія ( кто етот мошчний старік?)))!! зе-гівнюк зараз сидить і трясеться перед розмовою з Президентом США.
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07.12.2021 19:05
+2
Сцитця. Вже й памперси не допомагають, броньовані рейтузи...
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07.12.2021 19:08
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А тих яки літали з Москви до Києва? Ні? А тих що літали через Оман?
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07.12.2021 19:03 Відповісти
надзвичайно потужна дія ( кто етот мошчний старік?)))!! зе-гівнюк зараз сидить і трясеться перед розмовою з Президентом США.
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07.12.2021 19:05 Відповісти
Сцитця. Вже й памперси не допомагають, броньовані рейтузи...
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07.12.2021 19:08 Відповісти
хай би пильнували жабу,щоб не нюхав і не гнав абищо перед Президентом, ну і потім щоб не здохла від перенюху - ще ж термін один надходить, в'язничний. Ото ж пильнуйте коксожабу!!!
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07.12.2021 19:18 Відповісти
И ведь ЗЕ сцытся и Байдена, *****.
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07.12.2021 19:09 Відповісти
Це дуже своєчасно. В час коли Макшанія концентрує війська на наших кордонах.
Дав під дих Вові Пу. Гамнакамандующий, *уле.
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07.12.2021 19:07 Відповісти
Це не ті літаки на яких возили в москву фільм "Папік"?
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07.12.2021 19:08 Відповісти
Дуже добре виходить, проти бандитів вводять санкції, а не кримінальні справи. Будемо проти вбивць теж санкції вводити
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07.12.2021 19:20 Відповісти
Хе, хе "найвелычнишый" дал фору 27 дней продажа/очередное переоформление
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07.12.2021 19:52 Відповісти
Тут бы самому на себя не выйти.
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07.12.2021 20:43 Відповісти
Да поздно это. Закон обратной силы не имеет.
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07.12.2021 20:55 Відповісти
Там ще МАРШРУТОЧКИ ходять до Москви.
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07.12.2021 22:17 Відповісти
А Бурба и бубочка выяснил, кто предупредил владельцев самолётов, что они за 2 недели до ввода санкций перегнали самолёты за бугор?
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08.12.2021 02:59 Відповісти
 
 