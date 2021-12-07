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Новини Політика України
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Зеленський (17467) Крим (12757) окупація (5848) санкції (6855)

Зеленський продовжив до 10 років санкції проти осіб, причетних до організації виборів в окупованому Криму

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський продовжив до 10 років санкції проти осіб, причетних до організації виборів в окупованому Криму

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 10 листопада, згідно з яким запроваджені раніше санкції проти деяких осіб, причетних, зокрема, до організації голосування на виборах до Державної думи РФ на території тимчасово окупованого півострова Крим, продовжуються з трирічного до десятирічного терміну.

Відповідний указ №623/2021 від 7 грудня та текст відповідного рішення РНБО із додатками оприлюднено на офіційному сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з указом, відповідні зміни вносяться до рішення РНБО, яке введено в дію указом президента №82 19 березня 2019 року, щодо однієї людини – громадянина України Костянтина Бахтерєва, який балотувався від партії "Єдина Росія" по одномандатному округу в Керчі.

Також зміни вносяться до рішення РНБО, яке введено в дію указом президента №184 від 14 травня 2020 року, щодо 129 осіб – громадян України, переважно керівництва та співробітників кримських виборчих комісій різних рівнів, а також двох кандидатів від "Російської екологічної партії "Зелені", що балотувалися по одномандатних округах в Євпаторії та Сімферополі.

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Відповідні зміни внесено і до рішення РНБО, яке введено в дію указом президента №265 від 24 червня 2021 року (зі змінами від 7 вересня, указ №458), щодо 27 осіб – усі вони є співробітниками або керівництвом виборчкомів, 25 із них громадяни України , громадянство ще двох не вказується.

Крім того, окремим указом №624/2021 від 7 грудня було уточнено особисті дані громадянки України Анастасії Нестеренко, щодо якої було запроваджено безстрокові санкції указом Зеленського від 5 жовтня за роботу членом "територіальної виборчої комісії" Джанкойського району на минулих виборах до російського парламенту.
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Навіщо ці санкції, якщо повинні були бути судові рішення з вироками для цих людей? Що зробила прокуратура, підпорядкована неформально Президенту, щоб ці вироки були винесені судами України?
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07.12.2021 19:15 Відповісти
А що та крокуратура робила, починаючи з 2014? Тоді і президент такий поЦріотичний був!
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07.12.2021 20:49 Відповісти
Обосцака... Заберите уже эту цацку у хрипатой дитяти.
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07.12.2021 19:19 Відповісти
Бубочку спереляку понесло.

Эдак ЗЕ отважится сказать с кем воюет Украина уже восьмой год.
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07.12.2021 19:57 Відповісти
А ти все гадиш на Цензорі..........за барбариски клаву топчиш.
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07.12.2021 20:50 Відповісти
знову зрада
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07.12.2021 20:06 Відповісти
 
 