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діти (4410) народжуваність (48) населення (92) Лазебна Марина (136)

Діти становлять 18% від населення України, на початку незалежності було 26%, - Лазебна

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Діти становлять 18% від населення України, на початку незалежності було 26%, - Лазебна

В Україні наразі 7 мільйонів дітей, що становить 18% від усього населення.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я дуже часто розповідаю про те, що ми — старіюча нація. І це не тільки стосується того, як зростає тривалість життя. Але це і ще про такий показник, що сьогодні, наприклад, дітей серед нас стає менше. І от по цифрам. Сьогодні у нас 7 мільйонів дітей, або 18% від усього населення нашої країни. На початку незалежності було майже 26%", - розповіла Лазебна.

На думку міністра, потрібна така політика, "яка буде розбудовувати нашу країну, де не буде страшно народжувати, де родини з дітьми будуть отримувати необхідну підтримку і послуги, й діти будуть, безумовно, щасливими".

Вона також зауважила, що в Україні наразі є 19 видів державної соціальної підтримки — соціальних виплат і доплат, якими на сьогодні охоплені близько 2 мільйонів сімей із дітьми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінсоцполітики просить Раду збільшити допомогу при народженні дитини до 50 тис. грн, - Лазебна

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
Не те слово.
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07.12.2021 20:18
+11
после 73% дебилов,что во время войны сменили воюющего президента на предателя и уклониста ,на весь этот обдолбаный цирк у власти во время войны, даже не знаю, стоит ли размножаться таким.
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07.12.2021 20:02
+8
Завдяки знищенню бізнеса буде ще менше. Молодь виїде.
Та то нічого. Кацапи з китайцями, які прийдуть на зміну українцям, нарОжают.
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07.12.2021 20:03
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Тут все просто. Новый закон. От 18 и до 35 лет - тоже дети с "бустерными" возможностями - покупать алко и табак и прочее.
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07.12.2021 19:51 Відповісти
Аліменти піднімайте і взагалі дітей майже не буде, бо це дає жінкам стимул маніпулювати чоловіками. Підняття мінімалки для підприємців один з таких кроків, а саме збільшення податків, аліментів... Жінки народили цю країну, вони її і знищать.
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07.12.2021 19:54 Відповісти
Боже,яка жінка тебе так образила? Це ж крик страждання у пустелі!
Геть усіх жінок з України, може з чоловіками тобі буде щасття і, дітей народжаешь))
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07.12.2021 19:59 Відповісти
Так чому не народжуєте?
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07.12.2021 20:01 Відповісти
Та вже народила двійко,дякувати Богу.😉
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07.12.2021 20:05 Відповісти
Треба +1... Для статистики.
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07.12.2021 20:07 Відповісти
Обов,язково ,але тількі після того як наші чоловіки скрутять зешоблі м,язи.
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07.12.2021 20:10 Відповісти
Тоді треба значно більше, десь 13-15 разом. І через років 18 досягнете мети.
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07.12.2021 20:16 Відповісти
> "Так чому не народжуєте?"

Мабуть, тому що навкруги лише ось такі Віталікі, котрі іспаряются миттєво при будь-якій відповідальності на горизонті.
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07.12.2021 20:27 Відповісти
Хух, тільки у Вас прапор не України, якийсь зрадник.
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07.12.2021 20:33 Відповісти
Він Resvo іспарился...
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07.12.2021 20:42 Відповісти
Шта?.. Я ж не на роботі тут, як деякі. Тому пишу коли є "натхнення".
По факту розмови, я так бачу, заперечень нема.
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07.12.2021 21:11 Відповісти
поищите в сети фразу "ТП бинго".
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07.12.2021 20:55 Відповісти
Не дивно, Як зміцніла Польща за ці роки і які умови створила молодим, і як у нас за рахунок України зміцніли олігархи за ці роки
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07.12.2021 19:55 Відповісти
Как тут планировать детей если война идёт? Тут не знаешь что завтра будет, а вы детей планировать. Чтоб были дети нужно Свое жилье и лет 20 стабильности в семье.
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07.12.2021 19:58 Відповісти
Образование почти уничтожили для детей и подростков. Делают блин обслуживающий персонал на полях и в саунах.
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07.12.2021 19:59 Відповісти
Хороша освіта для дитини - проблема для батьків. Моя молодша сестра зараз отримує набагато кращу освіту в школі ніж я отримував 15 років тому. Якщо школа погана - міняйте. Якщо немає нормальних шкіл - записуйте на хорошу дистанційну програму та допомагайте персонально.
Звісно, було би круто, якщо всі школи були високого рівня та добре фінансовані, але треба розуміти в якій країні ми живемо.
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08.12.2021 07:55 Відповісти
То ви весь час на передовій?
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07.12.2021 20:16 Відповісти
В 60км от границы.
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07.12.2021 20:26 Відповісти
Стабільності не існує, це ілюзія, яку ми створюємо самі собі, коли відсуваємо на другий план речі, від яких втомилися. Насправді ми майже весь час живемо в умовах повної невизначеності. Чиясь думка.
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07.12.2021 22:04 Відповісти
Стабильность есть, просто у разных стран интервалы стабильности разные, если мерить в интервале десятков лет. Стабильность в современное время, это когда тарифы и цены пересматривают хотя бы раз в 2-4 года, а не каждые пол года, а то и чаще. Когда не стабильно, то экономику лихорадит, бизнес нервничает, люди боятся строить бизнес, инвесторы боятся приходить в страну и в итоге всё в проигрыше, люди тупо не понимают чего ожидать, покупать или нет, продавать или нет - не понятно. В Украине в данный момент нет стабильности вообще, потому как не ясно что будет всего через пол года. Вот налоги ввели 5600, скоро стабильно людей землю заставят продать и дальше уже опять не понятно что будет.
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08.12.2021 02:08 Відповісти
Давайте не будемо про різні країни, а про нашу, у нас теж були періоди по кілька років, які прийнято називати стабільними, це коли курс стояв 5 грн, потім 8 грн. Але вони закінчувалися жорстким шоком, і він є абсолютно логічним результатом саме стабільності - штучного стану, відсутності коливання ринку, коли дисбаланси в економіці не вирішувалися його учасниками та регуляторами, не амортизувалися в короткій перспективі, а накопичувалися і бабахнули.

Що таке ціни? Більшість просто лишається незмінною в доларовому еквіваленті, бо ми частина глобальних ринків. Але є і інші категорії: 2012 рік, в мене перша дитина народилася. Пампи ~450 грн пачка. Зараз в мене третя дитина - така сама пачка легко знаходиться ДО 300 грн, і це гривня присіла в 3,5 рази.

Зарплати теж не стоять: моя перша зп в 2009 році - 500 дол. Тоді роботягам таке не і снилося. Зараз у нас в місті це зп лінивого охоронця. Мінімалка: 2008 рік - пік стабільності! - 100 дол, зараз > 200 дол.
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08.12.2021 12:09 Відповісти
Тут вопрос не только в финансовой стабильности. Но и в безопасности, экологии, правовой справедливости, не ждать что правоохранители снова начнут заниматься тем чем занимались в 90х-2000х.
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08.12.2021 13:02 Відповісти
Нє ну можна продовжити аналогію і не вивчати астрономію, бо раптом не вся інквізиція пропала, знайдуть і спалять ))
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08.12.2021 13:10 Відповісти
Вы спросили - я ответил. Эти проблемы есть везде но у нас они стоят особо остро.
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08.12.2021 13:13 Відповісти
Просто пример не стабильности в Украине: люди имели землю и обрабатывали, платили налоги как получалось и сводили как то концы с концами, потом БАМ и закон 5600, 1500грн с гектара, но этого никто не ожидал даже год назад, люди купили технику, кредиты и т.д. Дальше многие купили квартиру в кредит по курсу 8 грн за доллар, а отдавать по 28 грн за доллар. Введение РРО для бизнеса, когда во всем нормальном мире льготы на 3 года для старта и упрощенная система для мелкого бизнеса и т.д. Вы можете читать псевдо "умные" книги о успехе, но есть еще глобальные причины не стабильности, которые вы изменить не можете, но он напрямую на вас влияют. Были у вас деньги в грн 100 000 до 2014 и это было почти 12 000 у.е., и потом бам, и стало 4000 у.е. и от вас это не зависело никак, просто гривна взяла и обесценилась или обесценили. Вот налоги подняли, коммуналку подняли и в итоге вам и памперсы подорожали, но не потому что они реально сильно подорожали, а что налоги повысили. О з.п. спорить не буду, все видят, что доходы сильно упали, а доходы упали, то оборот денег тоже падает и экономика тоже падает. Минималка 100 у.е. была, но реальные з.п. были 300 у.е. в среднем, а если хорошо попасть, то 500+ у.е., а сейчас з.п. мало чем выше минималки в большинстве страны. Если силой поднимать минималку, то это = безработица. Подняли минималку силой и на фирме 1/3 людей просто уволили, т.к. не чем платить, оборотов денег не добавилось, люди потеряли работу - хорошие механизмы регулировки. Рост минималки, это чтобы поднять налоги - а не защитить людей, налоги привязаны к минималке, судебные сборы привязаны к минималке, штрафы тоже к минималке и т.д.
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08.12.2021 14:49 Відповісти
Про землю я не дуже обізнаний. Але є в мене придбаний родич один, аграрій, так там настільки чудово справи йдуть, що в нього футбольна команда в прем'єр лізі грає. Так, ви скажете - прибутки несправедливо розподіляються, але то вже інше питання - як люди за свої права борються.

Про бакси. Ви ж розумієте, що є і інший бік - були у людини бакси 12 тис, лежали собі. І тут бам - в нього не 100 тис грн, а 270 тис грн. Це вже питання фінансової грамотності. А депозити під 25% річних всім подобалися, лише було питання - коли ця бульба лусне, хто встигне вийти з гривні перший, той і буде макарони ная.увати.

Якщо від зміни мінімалки звільнили 1/3 персоналу, то значить вона була непотрібною. Це не блюзнірство, подібні масштабні звільнення бувають і у розвинених карїнах.
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08.12.2021 15:16 Відповісти
Походу вы сидите в лесу и нигде не работаете. Опять же один и футбольная команда, да это возможно, а остальные едва ли сводят концы с концами или вы давно в селах не были, где руины и часто пустые прям улицы, школы закрывают. Про выход есть тоже ерунда, потому как никто не знал, что такое будет, политики часто в сговоре это делают, в итоге люди потеряли и дальше уже вкладываться не будут. Не делайте "ошибку выжившего", когда в пример ставят одного успешного для показухи, но при этом забывают сотнях прогоревших. Все хотели, но получилось не у всех и о них забывают и их в тысячи раз больше и такова жизнь. Сейчас много сокращают, даже на гос. службе, в больницах сокращают и т.д. ГАЗ, РЕС, Водоканал и т.д. сокращают, там и так з.п. не было и сокращают еще. Много бизнесов закрылись, АРЕНДА висит, пустые здания и помещения. Доходы у людей падают, это видно по выручке в магазинах, это видно по самим людям и по лицам людей. Я не знаю где вы работаете, и где живете, что этого не видите, но это уже такое. Даже те бабушки, которые складывали и их тупо обобрали на этих падениях курса. Молодежь теперь знает и потому проще уехать, чем бороться с системой. Не нужно разводить идеологию и т.д., когда сами в этом не участвуете и не видите, что происходит ... Если вы много знаете, то расскажите другим, а не здесь пишете, а то обычно как прижарит, то те кто знал как нужно, то убегают и тихонько сидят дома (не о вас, а о большинстве). Люди борются, вот только тех, кто борется нужно выращивать и учить бороться, а в данный момент большинство запуганы и могут только в комментах писать как правильно нужно боротся, увы.
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08.12.2021 15:36 Відповісти
Я не хочу нікого виховувати, але це поганий підхід просто чекати поки все буде "як треба". Щоб щось мати - треба напружится, понервувати, постресувати, подумати трохи, щось змінити в собі чи навколо. "От настане слушний час і я візьму з полиці" - світ так ніколи не жив, за виключенням совка.
Бездіяльністю ми самі себе обкрадаємо в майбутньому. І це не про щось там глобальне, це про кожного з нас на своєму місці.
Якщо всі просто будуть чогось чекати, сцятися, то Москві в принципі не треба на нас нападати, самі в з часом вимремо, бо "як дітей народжувати - раптом війна!", у власному гівні потонемо, бо нашо щось створювати - "раптом ***********!", нащо щось організовувати - "скоро всі виїдуть!".

Дивно боятися втрачати те, чого ще нема.
Але кайфово, коли створене, зроблене, народжене - саме потім надає тобі нових сил та натхнення.
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08.12.2021 12:23 Відповісти
И вы пишете мы да мы. Простой пример из жизни: небольшой городки и рядом завод кирпичный. Так вот люди убирают и в городе в основном чисто, но как раз виной загрязнения является завод, а не люди. И ничего люди сделать не могут, т.к. просто есть высшие, которые плевать хотели на очистители и на людей, живут хозяева далеко, а завод охраняется. Судились и толку ноль. В итоге люди не виноваты, они не гадят, но должны жить в дерьме и умирать. Даже если они убирают, то это не сопоставимо с масштабами урона от завода. Так же обычные люди убирали парк, а приехала пачка мажоров, поломали всё, нагадили, бутылки, поломали заборчики и уехали, вердикт хулиганство, паро соток грн штрафа и ВСЁ. То виноваты опять обычные люди, которые жили и убирали парк свой??? В чем из вина??? Таким случаев по стране очень много, то рыба дохнет в реке, то люди потравились, то земля желтая стала, при этом обычные люди не виноваты, а экологи и полиция закрывают глаза по понятным причинам. Да, есть, что люди мусорят и гадят, но это не сопоставимо с уровнем урона от предприятий того же ахметки и других олигархов, который ложил прибор на людей, экологию и т.д., у него дом в ЕС и плевать он хотел на украинцев, ему нужна прибыль и бабло и простые люди не могут ничего изменить. И не нужно писать демагогию, что хотели бы, то изменили, вы тоже могли бы то изменили, но в итоге вы не политик и сидите и пишете тут комменты с "как правильно", ну и всё. У людей забрали многие их права и вот будут забирать землю с законом 5600. В Карпатах лес наверное простые люди вырубили и отправили в ЕС, а потом теперь их там топит каждый год, или приехал чиновник, поставил охрану с автоматами, сказал вырубить, а люди страдайте потом, люди если бы могли что то сделать, то сделали бы.
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08.12.2021 15:10 Відповісти
Так хто ми? )))

Я ж не даю рецептів вирішування ваших проблем, я лише про роль особи у її власному житті.
І я не читав книжок про успіх, але остання дочитана - Справа Стуса. От таку б людину вам в місто, він би організував який-небудь нестандартний страйк робітників того самого заводу, і може були б зміни. Але з вожаки у нас біда, совок старався як міг, всі виховувалися "як всі".
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08.12.2021 15:30 Відповісти
Если книга "справа стуса" для вас авторитет, ну тогда мне вас жаль. Есть книги "Массы и власть" Канетти и другие подобные, которые реально показывают что такое власть и как она строится. Одни у ахметова уже пытались организовать, в итоге выгнали всех, видел и это не разу не смешно. Видно, что у вас свой пунктик и некая обида на людей или что то типа того, вы вроде за изменения, но и сразу против людей, пишете, что люди виноваты, что люди такие. Читается некая обида на людей, но это ваше право, но часто люди не виноваты, они просто проекция действий власти. Вам бы в люди выйти и посмотреть как живут, о чем говорят. От природы только 30% могут быть начальниками, 70% проще и комфортнее быть на работе у кого то. Но если у вас есть семья, то взрослые власть, а дети это подчиненные и власть следит, чтобы дети никуда не вляпались, не влезли в наркоту и т.д., инвестируете в их развитие, воспитываете думающего человека, чтобы они выросли, помогали в старости и продолжили род и дело семьи. Но есть в семье власть у пьяного или не адекватного, то будет беда и дети это всё впитают, злость, обиду, ненависть. Так же и в стране, если власть не будет помогать молодым, плюет на молодежь и людей, то в итоге страна обречена на исчезновение. Я не за совок, но многие как минимум получили жилье, а молодым нужно собирать 20+ лет на хорошую недвижимость, не говоря уже о будущих детях и т.д. Совка уже 30 лет нет, но Украина так и не вырастила тех лидеров, о которых вы так пишете, ну тогда значит они не нужны.
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08.12.2021 15:58 Відповісти
"часто люди не виноваты, они просто проекция действий власти" - взагалі-то воно навпаки. Влада - це проекція суспільства. Це аксіома у тих, хто хоч якось розбирається в тому, що таке влада.

Людей я бачу, тих кого часто - не найкраща підбірка, майже всі непогано живуть. Але були раніше друзі - скурилися, спилися, а хто просто спинився в розвитку десь в 7 класі, половина махають лопатами в Москві. Я від таких відійшов на безпечну відстань, і правда, навіть не уявляю як цей люмпен-пролетаріат виживає. А хто в цьому винен? Влада? Батьки? Омерика зґвалтувала їм мозок?

Скажете - в буремний час живемо, наш народ не встигає за змінами. Так а хто винен? Той хто змінює світ? Причому не встигають ні ті що з лопатами, ні ті, що в кабінетах, а якщо в кабінет заходять ті, що недавно були з лопатами - так само владу на свою користь перш за все використовують.

В цьому замкненому колі лише одна ланка - людина. Ніхто не змінить іншого, всі такі, як є. Дива не буде. Кожен може лише одне робити - жити так, щоб не соромно було, і таких самих дітей виростити. Може через кілька поколінь щось зміниться.
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08.12.2021 16:32 Відповісти
Тут вы в корень не правы, именно власть диктует условия. Приходя на работу вы рулите начальником или вы работник и должны слушать начальника? Да люди платят налоги, но власть диктует законы, придите к своему депутату и попробуйте ему сказать пару ласковых. Еще власть закреплена за некоторыми кругами и простых туда не пускают, десятилетиями кланы одни и те же у власти. Дальше по вашему дети должны рождаться со знаниями уже??? Знания это передают родители и общество. А если родители сами выросли как попало, то где детям черпать информацию. Дети виноваты что родились в плохих семьях и видели только злость, насилие и т.д. Вы видите только себя и говорите о других. Видно, что вы никогда не занимали руководящей должности, не обучали людей, не брали на себя ответственность за других и т.д. Я пришел на одну фирму и там был бардак, я познакомился с людьми, разобрался, организовал работу, сделали своими руками что могли и постепенно ситуация на фирме улучшилась, все и добрее стали, нужно было организовать и помочь людям. Людям нужно показать пример, что можно и "добрый день" сказать и "спасибо" и помочь в трудную минуту и люди меняются. Не нужно валить что люди виноваты, люди для власти как дети и нужно показывать им пример. Если на той же фирме директор му..дак, то и работки будут вести себя аналогично, это проекция поведения, которая двигается сверху и вниз, главный задает ритм. Блогеры тому пример яркий, они сейчас задают тренды и другие копируют, начали блогеры пропогандировать турники - то на турниках места не найти и т.д. Чтобы человек мог расти, то он должен увидеть как расти, куда двигаться, научится, иначе не придумали, ребенок рождается без знаний и знания вкладывают родители и общество. И у вас именно ненависть к людям, а не сочувствие, все виноваты сами, хотя по истории как раз власть диктует условия для жизни, по крайней мере для большинства, власть формирует условия, налоги, цены и т.д., люди вынуждены в этом жить, а не нравится, то или уезжай или иди в лес, но и в лесу найдут.
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08.12.2021 17:26 Відповісти
И еще, по поводу спились, скурились, так вы подумайте головой что ждет молодежь современную, особенно у кого нет поддержки родителей. Кому родители создадут подушку и помогут купить жилье, то у тех будет все в принципе нормально, а другие в большинстве сгорят. Выходя из универа нужно снять себе жилье за много денег, часто почти всю з.п. нужно отдать, параллельно еще нужно собирать лет 25+ на свое жилье. Такая себе перспектива, не говоря что с работой стабильности нет, многие сломаются ... Перспектив в стране по сути ноль, люди понимая всю безысходность, не видя выхода просто ломаются морально и начинают бухать, курить, наркота и т.д., чтобы банально забыться, дотянут только самые стойкие, но их будут единицы. Дальше будет больше такого мракобесия, потому как такие условия созданы очень тяжело выжить и молодые будут гибнуть еще больше, особенно из неблагополучных семей, потому как сейчас всё за деньги и это современные условия в которых молодежи нужно жить или умирать под мусорником без денег. Спасибо, старшее поколение для молодых условия ужасные, где степень выживаемости простых детей-людей без денег почти равен нулю.
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08.12.2021 17:43 Відповісти
Справа не в тут і зараз, ясно шо депутат, начальник чи посадова особа керує та творить в міру повноважень.
Справа в тому, звідки беруться начальники, депутати, чиновники. Ними ж, зазвичай, не народжуються.

Спочатку це були такі самі люди як і інші: з дитинства всотували із навколишнього соціуму місцеві цінності, моральні якості та патерни поведінки. Все це, що закріпилося, воно потім і направляє кожного, шо начальника, шо роботягу.

Як показує наша ******* практика, у нас мудаків якось немалий відсоток, і мудаком може бути будь-хто незалежно від місця. В цьому наша проблема - мудаки плодять мудаків, завжди. Навіть не дітей, а будь-яка мудачна дія знаходить відгук в душах інших. Невистачає у нас моралі, етики прийнятної для абсолютної більшості. Я зараз в цих роздумах докотюся, до того, що лише релігія нас врятує. Якщо що, я в бога не вірю.
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08.12.2021 17:49 Відповісти
В каком же вы своем мире живете, это кап..ец, выходите в мир реальный. В Украине как показала практика как раз депутатами, судьями и т.д. рождаются, многие золотым детям уже с рождения уготовано место теплое. Очень часто судьи дети судей или приближенные, потому как судья сам по закону выбирает себе помощника, а судьей может стать помощник судьи - КРУГ ЗАМКНУЛСЯ. Такая же картина с депутатами. Такая же картина в крутых фирмах в высших руководящих кругах. Я работал в облэнерго, там бывший глава правления батя, а теперь в высших руководящих подразделениях два сына и так почти везде и это увы но так. Все теплые места поделены если не с рождения, то с университета. Уже есть дет садики, школы, лицеи и т.д. для элиты и для простых, кловский лицей тому пример, там только элита и они не видят жизни обычных детей, там элита. Делится всё и вся сейчас и всегда делилось больше и меньше. У вас почему то выкошенное восприятие мира и вы включили НАРЦИСИЧЕСКОГО человека, типа я тут и другие не такие, но спуститесь немного в обычный мир, вы не его центр, а всего одна единица. Скажу вам, что вам просто повезло не родится в плохой семье и всё, это уже 99,9% успеха СРАЗУ. У детей до 18 лет нет окрепшего ума для критики, дети верят всему и закатывают в мозг всё, у детей в принципе нет критического мышления до 18 лет, мозг развивается и все записывает, потому это должно контролироваться и если этого не делать, то в итоге будет беда. У детей нет понятия хорошо-плохо, это понятие вшивается родителями и социумом, и если на детей забили, то потом и нечего удивляться что получится "тело без адекватного мышления". Очень много детей растут в плохих условиях с тяжелым детством и они потом вырастут, люди без нормального детства. Имейте элементарное сочувствие, но видать у вас такой подпрограммы в мозгу нет, и это жаль.
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08.12.2021 20:29 Відповісти
Ви мені зараз нагадали батьків моїх та дружини 12 років тому: не треба нікуди їхати - все бабло за хату віддавати будете, а потім все одно повернетеся голі й босі. Друзі мої казали: Дімон, шо ти вий..уєшся - іді в комфі продавцом. Продавцом в комфі, 5 років матану, економіки, і продавцем. Бачте, яка різниця між мною і тими, про кого ви пишете - я був готовий жити на арендованих хатах, жрати шо буде, забивати на шмотки та гульню, але знайти де пристосувати свої знання та постійно вчитися ще і ще. Цей світ занадто великий та складний для будь-якого пацана з СМТ. І більшість чекають, шо їм мамка хату купить. От брат мій слухав маму, просрав двох дівчат, одну з них дружина, дитину, а мама йому плюгаву хатку купила. Ось ви за такий підхід - допомагати, направляти, навчати дорослих, так? Це все X-м накривається, бо щось вставити в голову можна лише дитині, а подорослішав - чоботом з дому, по іншому не знайде себе, буде ярмом висіти на чиїхось шиях. Слабких, безвольних та безхарактерних виганяти "на мороз" треба взагалі в першу чергу, бо сильнішими вони лише самі себе можуть зробити.

Ви може здивуєтеся, але і в нормальних країнах є династії суддів, льотчиків, музеєзнавців і тд. Це навіть добре, бо є кому досвідом ділитися. Недобре - це відсутність системи контролю та відповідальності, бо є династії, де, дитина не хоче зганьбити батька, а буває і без династії за бабло відмазуються.
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09.12.2021 10:24 Відповісти
Вы хитрый, т.к. родились в нормальных условиях, просто советую сходить в дет дом, или просто занести конфет детям из не благополучной семьи и сразу попустит и поймете о чем пишу. Вам пишет человек из села, который в детстве пас коров и кур, детство в бедноте 90-х, и там в селе скоро школу закроют, детей нет. Я сам своими силами после универа после аренды 13 лет собрал себе на квартиру в Киеве и уж мне то не знать как откладывать всё, вообще всё. Часто я сяду во дворе и сам не верю, что смог и получилось так ВЫСОКО допрыгнуть, ну и часть здоровья всё же пришлось отдать. Но в начале у меня не было ничего после универа, ноутбук и сумка с кастрюлей и сковородкой. А сейчас у меня есть всё и семья тоже, и всё это благодаря людям, которые помогли мне в свое время кто чем мог. Я поднялся и теперь стараюсь помогать другим более слабым, советовать и расти, т.к. очень часто люди умеют, но не знают. Разница, что меня будут помнить и у меня хватает людей, у которых я могу в любой момент попросить помощь, а у вас четко видно злость на людей и вы одиноки. Вам не понять, что когда у человека в жизни плохо и он просто может сломаться, и он не слабый, просто не повезло, пропала работа например или кто заболел, но если ему помочь встать на ноги, то он оживает и опять становится сильным. В секцию по рукопашке я ходил, приходили дохляки как я, тренер взялся и через 3 года машины для драк вышли с мозгами, т.к. уже понимание что человека просто можно уби...ть. Людей нужно учить обязательно, не всем быть лидерами и не все всё знают, это не возможно. Запомните, сильный лидер может изменить других людей, лидер ведет за собой людей и учит их, он руководит и за ним идет толпа, а слабый критикует и унижает и в итоге у него нет никого. Сам вы ничего не сделаете глобально, у себя дома да, но глобально ничего. Мне вы можете 100500 сообщений написать, я посмеюсь и буду дальше с людьми делать проекты для людей, но с вашим подходом у вас результата не будет, если вы ничего не будете делать, а только гнать на людей, и после вашей смерти ничего от вас не останется, вас никто не запомнит и ваши мысли пропадут в никуда, уже как есть. Жаль вас, у вас нет элементарного сочувствия и живете вы в своем мире.
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10.12.2021 00:28 Відповісти
Не впевнений, чи зустрічали ви людину, добрішу за мене. Весь цей діалог був про тих людей, нормальний молодих людей, які шукають собі виправдань, чому власне не заводять дітей. У них буде не та іканоміка, не ті закони, чи просто путін нападе. Тобто про людей, які не те що глобально, для себе самих не готові нічого робити, не те щоб ще комусь допомагати, їх навачайт. За мене не хвилюйтеся, нехай у всіх буде все те що в мене.
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11.12.2021 21:58 Відповісти
Вы понимаете, вот вы пишете "те люди, те люди", но если начнется замес, то зацепит и вас, ну или будете убегать в другую страну. Вы не виноваты будете в принципе и жили себе, но вам банальным рикошетом прилетит от новых законов, войны, новой власти и т.д. Потому если у вас есть голова на плечах, то учите новое поколение жить по новому и правильно, даже чужих. "Человеки" обучаемы и что заложено в детстве, то буде и во взрослой жизни. Если дутей кинут на самых себя и не будут учить жизни, то не удивляйтесь потом тому что вы пишете. Даже о контрацептивах и как ими пользоваться в школах далеко не всех говорят, о правах не рассказывают и не учат законам и как жить, то очень большая вероятность что потом получается то, что вы пишете. Человек рождается без знаний и что его окружало, тем он и становится автоматически, и виноваты не новые люди, а социум и государство. Вы посмотрите на детей, где они берут информацию и потом не удивляйтесь тому что есть. Был ср..ач в доме, мусорили, мы создали в доме ОСББ, инициативная группа выписала пару пистонов и штрафом тем, кто мусорил и в итоге в доме стало чисто, детям объяснили, что это дом и нужно ценить, другое родители могут и не купить новое и не купят. Потом поменяли окна, покрасили, поменяли лифт, свет сделали, потом объяснили что это за их деньги и люди поняли, что нужно бы ценить и беречь, потому как это их деньги и их дом, и уже могут сами люди замесить того, кто мусорит в их доме и возле дома. И вот вам просто пример мини страны и власти и на уровне большой страны это так же работает, пришла власть и навела в доме порядок и от власти ОЧЕНЬ многое зависит.
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12.12.2021 19:18 Відповісти
Я ездил по многим странам и там просто физически ощущаешь как в аеропорту уходит давление, груза тех проблем что есть дома.
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08.12.2021 12:58 Відповісти
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07.12.2021 19:59 Відповісти
совкодрочер? а ниче что в совке ниче не делалось просто так, и это пропаганда против нас в том числе
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07.12.2021 20:55 Відповісти
Здесь уместно вспомнить старый анекдот про вовочку в детском саду, который после рассказа воспитательницы о счастливом децтве совецких детей заплакал "хачууу в савецкиий саюююз"...."
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08.12.2021 02:22 Відповісти
после 73% дебилов,что во время войны сменили воюющего президента на предателя и уклониста ,на весь этот обдолбаный цирк у власти во время войны, даже не знаю, стоит ли размножаться таким.
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07.12.2021 20:02 Відповісти
За 30 років побудовано ХХХL церкви. І мабуть ні одного зимового стадіону, школи мистецтв... Мабуть 73% це хотіли?
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07.12.2021 20:18 Відповісти
Так це ж майбутній Зелін електорат !
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07.12.2021 20:02 Відповісти
Завдяки знищенню бізнеса буде ще менше. Молодь виїде.
Та то нічого. Кацапи з китайцями, які прийдуть на зміну українцям, нарОжают.
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07.12.2021 20:03 Відповісти
сумно..
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07.12.2021 20:11 Відповісти
Не те слово.
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07.12.2021 20:18 Відповісти
Ага. При гетьману населення зростало...
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07.12.2021 22:28 Відповісти
Читайте книги и в данный момент выбора нет в украинца, потому как кандидаты поставлены так, чтобы выбор был предсказуем. На выборы всех желающих не берут, там один только взнос с конским прайсом. Читайте книги и увидите, что выбора нет, кандидаты: хавай что дают... Да с зе что то поменялось? особо ничего, все как и было так и осталось и это же было бы с порохом, поменялось тело, а законы нужные дальше принимаются, ВЫБОРА НЕТ, это иллюзия для ло...хов.
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08.12.2021 01:43 Відповісти
Окей, давайте уявимо, що натомість Пороха в 2014 році було обрано Зеленського. Як ви думаєте, в такому разі було би створено ПЦУ та отримано Томос? Як атеїсту, мені ці церкви до сраки, але зменшення впливу Моцковського Поцріархату в Україні - завжди добре.
Тому давайте не будемо робити вигляд, що все вже вирішено і вибору немає. Таким чином ви лише намагаєтеся виправдати свій голос за паскуду, яка жартувала про "Сіньйора-Голодомора", "********* Палички" і т.д.
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08.12.2021 08:03 Відповісти
Ну тога проще, что дает томос??? молодежь вся в интернете, а не в церкви, а тренды ютуба или тиктока сами можете посмотреть. Делать контент на Украинском не выгодно, это даже самим украинцам не интересно (кроме политики). Потому нет своего, значит будем искать чужое. А томос дело такое, пару сотен бабушек погоду не изменят. Выбора нет, и люди выбрали зе, а поменялось ничего, "армия, вира, мова" как была, так и осталась, вектор не изменился и по сути президент - это просто кукла в данный момент, что по, что зе и т.д. Есть внешнее управление и это выгодно другим странам.
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08.12.2021 15:16 Відповісти
Не втішна статистика.
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07.12.2021 20:44 Відповісти
после 91 года стабильное падение. "декоммунизация".
точнее олигархизация за счёт десоциализации.
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07.12.2021 20:50 Відповісти
ну если народу только мова , вера и молитва, то делать детей некогда- молятся
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07.12.2021 20:52 Відповісти
а Вы знаете, что у верующих (истинно верующих) всегда много детей... ибо их вера не разрешает прерывать беременность или использовать противозачаточные...
поэтому не волнуйтесь за верующих... им есть когда !!! )))
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07.12.2021 21:01 Відповісти
я не за сектантов
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07.12.2021 21:03 Відповісти
сектанты- самое тупое баранье, у них голова не работает, только детородный орган
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07.12.2021 21:04 Відповісти
нуууу....не надо бросаться в крайности...
сектанты - это всегда перебор и фанатизм не всегда вера, а иногда и клиника.... не о них речь !
фанатизм сродни фанатам, фанам, почитателям и просто зомбированным, как например идолопоклонники галабародьки))))
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07.12.2021 21:21 Відповісти
Слуга урода? Накуй, не читая букв...
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07.12.2021 20:53 Відповісти
Дети-Наше будущее и к нему относиться так, как с колониями?
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07.12.2021 20:57 Відповісти
Ну так они же выросли!
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07.12.2021 21:02 Відповісти
Растет продолжительность жизни? Даже Африка наверное нас уже обогнала по продолжительности жизни....
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07.12.2021 21:14 Відповісти
Так и народу в 1992 у нас было 52 миллиона. Такая убыль это поболее любого голодомора будет. Кто виноват? Мы же нэзалэжни! Или не?
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07.12.2021 21:29 Відповісти
Суровая страна , не для деток.
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07.12.2021 21:31 Відповісти
В западной европе плодятся восновном чурки. Германии и франции - тоже суровые страны?!
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07.12.2021 22:17 Відповісти
Так вы Германии давно на заводах было, где целые линии роботов??? Видео хватает. Дальше у них хорошие доходы и у многих мышление лучше для себя пожить, о детях мало кто думает, а если нужна женщина, то Тайланд очень часто, они сами это говорят. Да и если будет развод и дети, то жена может отсудить почти все, и в итоге никто не хочет остаться на улице. Им лучше поработать, и дальше в приставку играть и отдыхать, чем детей думать, в ЕС люди хотят жить для себя. А что не могут сделать роботы, то сделают приехавшие заробитчане с других стран и сделают ВВП для другой страны.
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08.12.2021 01:50 Відповісти
Я живу в небольшом городе, работы тупо нет, одни аптеки и магазины, молодеже не@рен ловить в этой стране, не говоря о том что бы рожать еще детей
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07.12.2021 22:11 Відповісти
Я тебя разочарую, но в той же "успешной" польше есть масса регионов, из которых свалило почти все трудоспособное население забугор.
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07.12.2021 22:16 Відповісти
В семье из двух родителей - один ребенок. И так уже 35 лет. Откуда взяться приросту населения?!!
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07.12.2021 22:13 Відповісти
Откровенно говоря, понимаю тех, кто боится рожать в этой стране
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07.12.2021 22:20 Відповісти
Если Ты министр. пишешь во вступлении, какова статистика. А потом излагаешь пошагово, дискретно мероприятия по исправлению ситуации. Не понимаешь, что делать ? Иди за борт. 19 ныне действующих норм не улучшили положение - напиши, что делать. Иначе, император, который придет на смену болтуну, на год запретит ток-шоу и прочие словесные упражнения в эфире. Не нужно писать, как должно быть. Напиши, как этого добиться. И когда болтуны смолкнут, общество с ужасом увидит, как же их было много.
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07.12.2021 22:31 Відповісти
Бараны с ужасом смотрят в зеркало и понимают - рожать баранов не стоит.😂

Столетие назад детей рожали для эксплуатации в качестве дешёвой рабсилы.
Сейчас это дорогая игрушка, лишний конкурент на смартфон. Да и сил на секс у любителей телевизора не осталось - это удел спортсменов 🤪
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08.12.2021 03:20 Відповісти
Какие интересные коментарии. А как институт семьи,что пропагандируют? Как всегда брак это пережиток,женщина должна иметь права наравне( уже на 90% больше В ЛЮБЫХ ситуациях) с мужчинами,которые скоро превратятся в затюканое существо( когда любая с ПМС, например, сможет привлечь к УГОЛОВНОЙ ответственности любого с улицы,посмо́тревшего не так,ну который сексуально ее глазами домогается ,конечно она АПРИОРИ права) Это идиотское движение о домашнем насилии( когда ювеналы по смоему усмотрению будут лезть в семью,например в Германии из семьи соцслужба может забрать ВАШЕГО ребенка и передать в другую семью) Мы идем к этому идеотизму. Мужчина это это,женщина это и ребенок это. Принимается КЗОТ где жинщине НЕ ВЫГОДНО рожать и Растить детей. Создаются условия,когда молодым не возможно найти работу( какая **** семья если он в Польше,а она в Италии? И таких 10 млн. продуктивного возраста!) Сколько семей разрушено. Так и культа семьи нет,есть культ **********( агрессивных) ,которые непременно хотят привселюдно показать голую жопу на свежем воздухе окружающим,без этого они очень"бесправны". А насчет войны глупость,рожали и в войну и много. Просто выражение дегенерата Бори Колесникова сейчас почему то считается актувльным- не можешь содержать не рожай. Дибил ,который считает что укравший( как он) имеет право плодить выродков,а другие,не воры,не ублюдки,оббирающие людей,не могут. Это ошибка. Один из смыслов жизни воспроизводство. Если человек в этом сомневается то что в нем не так ,а почему он такой это другой вопрос.
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08.12.2021 07:13 Відповісти
 
 