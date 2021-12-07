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На нових катерах "Фастів" і "Суми" урочисто підняли прапори ВМС України. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

На нових патрульних катерах типу Island "Суми" та "Фастів" урочисто підняли прапори Військово-Морських Сил ЗС України.

 Про це повідомила пресслужба ВМС України, інформує Цензор.НЕТ.

На нових катерах Фастів і Суми урочисто підняли прапори ВМС України 01

"Сьогодні проведено перше підняття Військово-Морських Прапорів Збройних Сил України на патрульних катерах "Фастів" та "Суми", що символізує прийом корабля до бойового складу ВМС. З цього моменту починається військова служба кораблів", - йдеться у повідомленні.

На нових катерах Фастів і Суми урочисто підняли прапори ВМС України 02

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На нових катерах Фастів і Суми урочисто підняли прапори ВМС України 03

Нагадаємо, напередодні судна ввели до складу національного флоту.

На нових катерах Фастів і Суми урочисто підняли прапори ВМС України 04
На нових катерах Фастів і Суми урочисто підняли прапори ВМС України 05

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+20
ВМС та іншим збройним силам України-респект...
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07.12.2021 20:30
+16
Слава Україні! Слава Нації!
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07.12.2021 20:32
+14
ОПЗЖ вместе с кацапом Новинским обанкротили В Николаеве Черноморский судостроительный завод.Тупорылым даунам кто голосовал ща Януковича в 2009 году,с ноги вам по лицу,твари.
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07.12.2021 21:03
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ВМС та іншим збройним силам України-респект...
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07.12.2021 20:30 Відповісти
Слава Україні! Слава Нації!
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07.12.2021 20:32 Відповісти
Смерть кацапам!
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07.12.2021 21:09 Відповісти
Без зброї як і перші?
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07.12.2021 20:39 Відповісти
надеюсь там зелоха небыло, и он курил айкос дермака в это время
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07.12.2021 21:01 Відповісти
ОПЗЖ вместе с кацапом Новинским обанкротили В Николаеве Черноморский судостроительный завод.Тупорылым даунам кто голосовал ща Януковича в 2009 году,с ноги вам по лицу,твари.
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07.12.2021 21:03 Відповісти
Вибори були в 2010 році.
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07.12.2021 22:29 Відповісти
Я бы еще добавил и тем кто голосовал:
- в 1917 повелся на халяву от большевиков;
- в 1991 выбрал комуняку Кравчука вмечто Черновила;
- выбрал яныка;
- выбрал ЗЕ.

Они все одного поля ягоды и никогда не слушают когда их предупреждают. Всегда самые умные но постфактум не признают своей вины, а переобуваются и говорят что их обманули
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08.12.2021 09:16 Відповісти
не по лицу а по ипалу
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09.12.2021 23:50 Відповісти
Их системно банкротили и уничтожали с 1991 носатые вражины.
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10.12.2021 18:46 Відповісти
а зе лох ещё не вышел из кокаиновой комы, и не пожаловался что подъем флага раздражает куйла?
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07.12.2021 21:06 Відповісти
Слава союзникам !!!
Зламали хребет німецько- фашистській гадині , зламаємо хребет і російсько - фашистській гадині .
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07.12.2021 21:11 Відповісти
Слава!
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07.12.2021 21:14 Відповісти
Дак ото ж !
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07.12.2021 21:14 Відповісти
Крепко приваренные гальюны - залог успешной службы.
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07.12.2021 21:17 Відповісти
Какие они новые? Им по 30 лет. В США им запретили в море выходить, опасность в шторм для экипажа. Их нам отдали так как в США их утилизация больших денег стоит.
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07.12.2021 21:18 Відповісти
В США не море, а океан.
А в море выходить можно.
Особенно в том состоянии, как на сегодняшний день.
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07.12.2021 21:32 Відповісти
Вже форма №4.
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07.12.2021 22:31 Відповісти
 
 