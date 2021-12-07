На нових катерах "Фастів" і "Суми" урочисто підняли прапори ВМС України. ФОТО
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На нових патрульних катерах типу Island "Суми" та "Фастів" урочисто підняли прапори Військово-Морських Сил ЗС України.
Про це повідомила пресслужба ВМС України, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні проведено перше підняття Військово-Морських Прапорів Збройних Сил України на патрульних катерах "Фастів" та "Суми", що символізує прийом корабля до бойового складу ВМС. З цього моменту починається військова служба кораблів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні судна ввели до складу національного флоту.
Топ коментарі
+20 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар07.12.2021 20:30
+16 Ярема Стогін 6249da91
показати весь коментар07.12.2021 20:32
+14 Сергей Воробей 25ea4f2b
показати весь коментар07.12.2021 21:03
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- в 1917 повелся на халяву от большевиков;
- в 1991 выбрал комуняку Кравчука вмечто Черновила;
- выбрал яныка;
- выбрал ЗЕ.
Они все одного поля ягоды и никогда не слушают когда их предупреждают. Всегда самые умные но постфактум не признают своей вины, а переобуваются и говорят что их обманули
Зламали хребет німецько- фашистській гадині , зламаємо хребет і російсько - фашистській гадині .
А в море выходить можно.
Особенно в том состоянии, как на сегодняшний день.