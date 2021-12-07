28 553 156
Байден - Путіну: США занепокоєні російськими військами на кордоні України й готові застосувати санкції
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
США підтримують суверенітет та територіальну цілісність України й готові застосувати проти Росії нові санкції.
Про це повідомляє Білий дім, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент США Джо Байден озвучив президенту Росії Володимиру Путіну занепокоєння США та європейських союзників нарощуванням російських сил біля України. Він дав зрозуміти, що на військову ескалацію вони дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами", - йдеться у повідомленні.
"Президент Байден підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та закликав до деескалації та повернення до дипломатії", - додали в Білому домі.
Також у Білому домі зазначили, що президенти доручили свої командам продовжити діалог щодо України.
Топ коментарі
+19 kelt kant
показати весь коментар07.12.2021 20:58
+18 Мистер Икс 00711c20
показати весь коментар07.12.2021 20:51
+17 Ритта Рыжук
показати весь коментар07.12.2021 20:49
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Вова.
на зв'язку Сцарьок усiя кацапо-орди пуйло )
_А, да? Снова обеспокоены...
Трампісти такі трампізди.
Договориться подковерно с Уйлом точно не выйдет.
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·
24 мин
Первых полторы тысячи украинцев погибло-отключим SWIFT,три тысячи погибло-отключим SWIFT,десять тысяч погибло-отключим SWIFT,более пятнадцати тысяч украинцев погибло-отключим SWIFT,если россия опять нападет на Украину-отключим SWIFT... Кто-то еще верит в ссанкции?
Іван Богун
@bogunivan755
·
2 ч
1000 років війни з Ордою...
Киберполиция Украины (?) начала расследование против ресурса "Миротворец", который собирает доказательства российской агрессии.
это дед окорочка летят , уж не 25 Махов поди
41 мин. ·
Наскільки розумію: не домовились ні про що.
Жодного слова чи речення, ніякої конкретики про кроки щодо деескалації чи інших форм дипломатичного врегулювання.
Як і очікувалось Білий Дім заявив про «стурбованість нарощуванням військ з боку РФ». Також був чіткий меседж про санкції у разі повномасштабного вторгнення. Але не більше того.
І знову, в черговий раз все це відбувалось без реальної участі України.
Все це означає, що Росія буде продовжувати свою агресію та тиск на нашу державу.
Що ж ми:
- маємо будувати свою державу, підтримувати свою армію, відстоювати свої інтереси.
За нас ніхто не повоює і не зупинить агресора. Нам можуть лише допомогти, якщо ми в змозі отримати цю допомогу.
Від аморфного Зеленського не очікую нічого. Там немає про що говорити. Це порожнеча, яку нам ще треба подолати.
А поки тримаємо порох сухим. Ще доведеться відстоювати країну і не один раз.
1 ч ·
Коротко о важных переговорах, которые ждал весь мир
Миром правят деньги, это не новость...
Эта заезженная фраза про "Беспокойство", уже тошноту вызывает и раздражение.
Эту фразу они будут как попугаи повторять и во время вероятного нападения и после вероятной очередной оккупации??!.
С гопниками-террористами РФ, разговаривать можно только на языке жесткого давления на болезненные точки уже вчера, а не когда-нибудь в вероятном будущем. Иначе они не понимают.
Куйло: "Можна нападати"
пуйло так турбується про безпеку свого Мордору? от потiм з паРашею i поговорять про озброєння- паРаша прибере на декiлька сотень км свое наступальне озброення, тодi прибере i НАТО вже з української сторони. будуть тiльки оборонi системи впродовж кордону з обидвох сторiн.