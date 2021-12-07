УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6659 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
28 553 156
Байден (2326) війна (56620) Путін (21449) Росія (47279) США (14495)

Байден - Путіну: США занепокоєні російськими військами на кордоні України й готові застосувати санкції

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Байден - Путіну: США занепокоєні російськими військами на кордоні України й готові застосувати санкції

США підтримують суверенітет та територіальну цілісність України й готові застосувати проти Росії нові санкції.

Про це повідомляє Білий дім, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент США Джо Байден озвучив президенту Росії Володимиру Путіну занепокоєння США та європейських союзників нарощуванням російських сил біля України. Він дав зрозуміти, що на військову ескалацію вони дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами", - йдеться у повідомленні.

"Президент Байден підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та закликав до деескалації та повернення до дипломатії", - додали в Білому домі.

Також у Білому домі зазначили, що президенти доручили свої командам продовжити діалог щодо України.

Читайте: Байден і Путін завершили переговори

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Байден тут не при чем и даже кремлевский гопник тут не при чем... это наш "мудрый нарид", в начале 90-х годов, когда нужно было менять страну и выбирать дисидентов и антикоммунистов - Чорновола и его сподвижников, как это делали поляки и прибалты, то наш "мудрый нарид" с упорством пьяницы выбирал комуняку Кравчука, сдавшего наше ЯО вместе с комунякой Кучмой, ставшим крестным отцом для нынешних олигархов... потом выбирали промосковского бандита и, наконец-то ватного промосковского клоуна... А ботоксное кремлевское ху@ло всего-лишь пользуется сейчас плодами идиотизма "мудрого нарида" ... а "мудрый нарид" и дальше ржет с кварталов и сКатов и продолжает ничерта не понимать ибо нечем...
показати весь коментар
07.12.2021 20:58
+18
Ну конечно ,ничего нового , ***** конкретно рассказали как будут ему отрывать яйца ..
показати весь коментар
07.12.2021 20:51
+17
На що очікували ??? Суверенна ,потужна Україна потрібна лише українцям !!!! І головна загроза Україні ,як державі ,а українцям,як націі ,це українські гниди від кремлівських вошей та корумповані гельмінти !!!)))
показати весь коментар
07.12.2021 20:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
США обєспокоєни озабочєностю
показати весь коментар
07.12.2021 21:02 Відповісти
А меркель так беспокоилась,так беспокоилась,аж ушла.
показати весь коментар
07.12.2021 21:04 Відповісти
показати весь коментар
07.12.2021 21:04 Відповісти
Вам ніхто нічєго нє должєн.

Вова.
показати весь коментар
07.12.2021 21:14 Відповісти
Хочется спросить у тех, кто нарыл зраду в этой новости. А что вы хотели увидеть на официальном сайте Белого дома?
показати весь коментар
07.12.2021 21:11 Відповісти
Все і відразу !!!))))
показати весь коментар
07.12.2021 21:15 Відповісти
Початок Третьої світової вони хотіли побачити. Але цей невиправданий крок одразу ж почали би критикувати. Це ж трампісти, їм погано без рудого додіка.
показати весь коментар
07.12.2021 21:26 Відповісти
Я не прибічник Байдена але українці мягкокажучи дивні люди! Щось я не пам'ятаю подібних баталій або «фсьо как фсєгда», коли Вова заявив що він «вам нічєго нє должєн»!
показати весь коментар
07.12.2021 21:13 Відповісти
Більше того! Мудрий нарід із радістю вибрав Вову клоуна президентом після цієї заяви! Чотири роки заяви Трампа, бо якийсь маланєц в Москві сказав «Трамп наш»! Рагулі, одним словом.
показати весь коментар
07.12.2021 21:16 Відповісти
Надеюсь, переговоры прошли успешно и угроза(январской) войны отодвинется. Миру нужен мир.
показати весь коментар
07.12.2021 21:13 Відповісти
Розкажи це Луке Мудіщєву !!!)))
показати весь коментар
07.12.2021 21:16 Відповісти

на зв'язку Сцарьок усiя кацапо-орди пуйло )
показати весь коментар
07.12.2021 21:19 Відповісти
чьто характерно - все в намордниках кроме пацака и старого дєдушки
показати весь коментар
07.12.2021 21:42 Відповісти
"Байден - Путіну: США занепокоєні російськими військами на кордоні й готові застосувати санкції"

_А, да? Снова обеспокоены...
показати весь коментар
07.12.2021 21:27 Відповісти
До одного места те санкции.
показати весь коментар
07.12.2021 21:31 Відповісти
Новость для упоротых.
показати весь коментар
07.12.2021 21:33 Відповісти
Ни о чем. Нефть стоит очень много, газ еще дороже. Остальное Рашке до одного места.
показати весь коментар
07.12.2021 21:33 Відповісти
Кумедно , як «патріотики» у коментиках болтають єрундой. Наче мріють, щоб ***** нас таки захопило.

Трампісти такі трампізди.
показати весь коментар
07.12.2021 21:33 Відповісти
Це не "патріотикі", а команди ботів на своїй звичайній "роботі".
показати весь коментар
08.12.2021 01:29 Відповісти
Сумно коли Гудзонський яструб, виявляється...
показати весь коментар
07.12.2021 21:35 Відповісти
Когда клоун-наркоман заявляет, что он вам ничего не должен , то это нормально. И сами вы себе ничего не должны. А Байден должен! Вот дальше и голосуйте за идиотов-уклонистов и не жалуетесь!
показати весь коментар
07.12.2021 21:35 Відповісти
Все таки США солидно смотрятся. Их несколько человек в одной комнате.
Договориться подковерно с Уйлом точно не выйдет.
показати весь коментар
07.12.2021 21:35 Відповісти
Н-да, по поводу аншлюса Австрии тоже, наверное, высказывали беспокойство
показати весь коментар
07.12.2021 21:40 Відповісти
а так же ублажали, заигрывали Гитлером и умиротворяли....все как с путиным. А как все закончилось все знают....история может повторится.
показати весь коментар
08.12.2021 01:13 Відповісти
Boris Borisenko ретвитнул(а)







jackdorseydonotbanme


@jackdorseydono1

·
24 мин



Первых полторы тысячи украинцев погибло-отключим SWIFT,три тысячи погибло-отключим SWIFT,десять тысяч погибло-отключим SWIFT,более пятнадцати тысяч украинцев погибло-отключим SWIFT,если россия опять нападет на Украину-отключим SWIFT... Кто-то еще верит в ссанкции?
показати весь коментар
07.12.2021 21:50 Відповісти
Чмо казламордое, дергай отсюда
показати весь коментар
07.12.2021 22:34 Відповісти
а шо евро 7 новий стандарт бензоколонки рашастана
показати весь коментар
07.12.2021 22:42 Відповісти
Boris Borisenko ретвитнул(а)

Іван Богун


@bogunivan755

·
2 ч



1000 років війни з Ордою...
показати весь коментар
07.12.2021 21:53 Відповісти
"Миротворец" под угрозой: после жалобы Денисовой киберполиция завела дело на проект.

Киберполиция Украины (?) начала расследование против ресурса "Миротворец", который собирает доказательства российской агрессии.
показати весь коментар
07.12.2021 22:06 Відповісти
кто это летит ?

это дед окорочка летят , уж не 25 Махов поди
показати весь коментар
07.12.2021 22:07 Відповісти
Андрій Смолій

41 мин. ·



Наскільки розумію: не домовились ні про що.
Жодного слова чи речення, ніякої конкретики про кроки щодо деескалації чи інших форм дипломатичного врегулювання.

Як і очікувалось Білий Дім заявив про «стурбованість нарощуванням військ з боку РФ». Також був чіткий меседж про санкції у разі повномасштабного вторгнення. Але не більше того.

І знову, в черговий раз все це відбувалось без реальної участі України.

Все це означає, що Росія буде продовжувати свою агресію та тиск на нашу державу.

Що ж ми:
- маємо будувати свою державу, підтримувати свою армію, відстоювати свої інтереси.

За нас ніхто не повоює і не зупинить агресора. Нам можуть лише допомогти, якщо ми в змозі отримати цю допомогу.

Від аморфного Зеленського не очікую нічого. Там немає про що говорити. Це порожнеча, яку нам ще треба подолати.

А поки тримаємо порох сухим. Ще доведеться відстоювати країну і не один раз.
показати весь коментар
07.12.2021 22:12 Відповісти
Дмитрий Корнейчук с Dmitriy Korneychuk.

1 ч ·



Коротко о важных переговорах, которые ждал весь мир
показати весь коментар
07.12.2021 22:13 Відповісти
Пукин *****, так ему и передай
показати весь коментар
07.12.2021 22:36 Відповісти
Войск на границе с Мексикой нет . Финансовая история Хантера Байдена в том числе его прямое сотрудничество с Путиным по продаже росийской нефти и газа в Китае опубликовано , однако продажные политический эстаблишмент это не колышит .
показати весь коментар
08.12.2021 00:16 Відповісти
Ну американскими войсками в Сирии, это не важно, в политике обеспокоенность по ценности стоит ниже тихого пука, значение имеет только то что идёт после неё.
Миром правят деньги, это не новость...
показати весь коментар
08.12.2021 01:07 Відповісти
Байден и Олимпийский комитет США отказались участвовать на Олимпиаде в Китае... Ждем-с отказа всех ведущих стран Мира...
показати весь коментар
07.12.2021 22:42 Відповісти
К РАБссии этот Афоризм не касается...,Концлагерь Путлера ...живет своей жизнью...
показати весь коментар
07.12.2021 22:45 Відповісти
Сериал "Беспокойство", серия 857. Два часа глубокого беспокойства и озабочености.
Эта заезженная фраза про "Беспокойство", уже тошноту вызывает и раздражение.
Эту фразу они будут как попугаи повторять и во время вероятного нападения и после вероятной очередной оккупации??!.
С гопниками-террористами РФ, разговаривать можно только на языке жесткого давления на болезненные точки уже вчера, а не когда-нибудь в вероятном будущем. Иначе они не понимают.
показати весь коментар
07.12.2021 23:29 Відповісти
Байден: Санкції за "Куйлонападе"
Куйло: "Можна нападати"
показати весь коментар
07.12.2021 23:54 Відповісти
Потерпите до 2024 .
показати весь коментар
08.12.2021 00:14 Відповісти
Даешь больше санкций і більше занепокоєння

показати весь коментар
08.12.2021 00:18 Відповісти
Мюнхен 2.0 Умиротворение агрессора продолжается. Ждем большой войны.
показати весь коментар
08.12.2021 08:27 Відповісти
Не пойму только кому и что задолжал Байден.)))
показати весь коментар
08.12.2021 22:10 Відповісти
пуйло само пiд тиском визнало тiльки що, що країнам не можливо забороняти вступ до любих союзiв, це їх суверене право. https://youtu.be/11wdpw3uVqo на 3:40

пуйло так турбується про безпеку свого Мордору? от потiм з паРашею i поговорять про озброєння- паРаша прибере на декiлька сотень км свое наступальне озброення, тодi прибере i НАТО вже з української сторони. будуть тiльки оборонi системи впродовж кордону з обидвох сторiн.
показати весь коментар
08.12.2021 22:17 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 