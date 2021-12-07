У Ромнах добудують міст, який почали і кинули 17 років тому, - Сумська ОДА

У місті Ромни Сумської області стартували роботи з добудови мосту через ріку Сула, який почали зводити 17 років тому. Роботи було відновлено у рамках програми "Велике будівництво".

Про це повідомила пресслужба Сумської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Розпочалося відновлення цього мосту ще у 2004 році з облаштування залізобетонних опор. Але всі роботи припинилися. У цьому році ми розпочали будівництво цього об’єкту. Наразі розроблена проєктно-кошторисна документація та проведена тендерна закупівля на будівництво мосту через річку Сула у місті Ромни", - зазначив директор обласного Департаменту розвитку інфраструктури Володимир Дудченко.

Збудувати цей міст планується до 2023 року, але за умови стабільного фінансування завершити роботи можна протягом 2022 року, пояснили в ОДА. Загальна вартість проєкту оцінюється у 122 млн грн.

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В даний момент закуповуються відповідні матеріали та залізобетонні конструкції, щоб в цьому році область використала субвенцію державного бюджету на ремонт цього мосту в сумі 10 млн грн. Паралельно триває демонтаж опор, які було встановлено у 2004 році. За цей час опори почали руйнуватися, зазначили в облдержадміністрації.

Нагадаємо, раніше в ОП повідомили, що цього року "Велике будівництво" розпочало відновлення та зведення 245 мостів.