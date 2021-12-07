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Новини Політика України
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У Ромнах добудують міст, який почали і кинули 17 років тому, - Сумська ОДА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У місті Ромни Сумської області стартували роботи з добудови мосту через ріку Сула, який почали зводити 17 років тому. Роботи було відновлено у рамках програми "Велике будівництво".

Про це повідомила пресслужба Сумської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

У Ромнах добудують міст, який почали і кинули 17 років тому, - Сумська ОДА 01

"Розпочалося відновлення цього мосту ще у 2004 році з облаштування залізобетонних опор. Але всі роботи припинилися. У цьому році ми розпочали будівництво цього об’єкту. Наразі розроблена проєктно-кошторисна документація та проведена тендерна закупівля на будівництво мосту через річку Сула у місті Ромни", - зазначив директор обласного Департаменту розвитку інфраструктури Володимир Дудченко.

Збудувати цей міст планується до 2023 року, але за умови стабільного фінансування завершити роботи можна протягом 2022 року, пояснили в ОДА. Загальна вартість проєкту оцінюється у 122 млн грн.

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В даний момент закуповуються відповідні матеріали та залізобетонні конструкції, щоб в цьому році область використала субвенцію державного бюджету на ремонт цього мосту в сумі 10 млн грн. Паралельно триває демонтаж опор, які було встановлено у 2004 році. За цей час опори почали руйнуватися, зазначили в облдержадміністрації.

Нагадаємо, раніше в ОП повідомили, що цього року "Велике будівництво"  розпочало відновлення та зведення 245 мостів.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+12
* Фінансується за гроші платників податків.
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07.12.2021 20:55
+8
А Байден должен Украину в это время защищать!!
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07.12.2021 21:01
+7
по хорошему, нужно все руководство областной рады за 17 лет повесить.. это те, кто воровал 17 лет деньги.. за коррупцию нужна смертная казнь!..
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07.12.2021 21:09
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* Фінансується за гроші платників податків.
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07.12.2021 20:55 Відповісти
А Байден должен Украину в это время защищать!!
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07.12.2021 21:01 Відповісти
Зеленой пошести не до этого. Они все ищут где еще нахапать себе столько бабла, чтобы и внукам и правнукам с головой хватило. А вы о какой-то обороне страны.
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07.12.2021 21:32 Відповісти
Эээ, а это підрядник? І хто закупив матеріали?
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07.12.2021 21:02 Відповісти
Сумы Мостобуд скорей всего.
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09.12.2021 06:25 Відповісти
Так вопрос тут главный---а где предыдущее бабло что?
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07.12.2021 21:02 Відповісти
по хорошему, нужно все руководство областной рады за 17 лет повесить.. это те, кто воровал 17 лет деньги.. за коррупцию нужна смертная казнь!..
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07.12.2021 21:09 Відповісти
Тоді бджоляр керував . Потужний просирач ресурсу держави і балабол.
Потім були й їнші потужні злодії . Нарешті міст дочекався свого щастя .
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07.12.2021 21:18 Відповісти
Напевно ти за Йульку голосував, яка очолювала виконавчу владу, що забрали тоді у президента Ющенка.
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07.12.2021 21:50 Відповісти
гниломордий в зека млрд взяв і поставав його прем'єром і обоє крали поки гниломорда противсіха здохла в політиці
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07.12.2021 23:14 Відповісти
О ти ба, а я думав що 2 млрд. долярів. Тоді соціалісти Мороза підтримали регіоналів і обрали таке саме сміття як Йулька.
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07.12.2021 23:49 Відповісти
"Рулить" правлением "Укрзализныци" поручат главе Мининфраструктуры Кубракову


4 травня

СНБО поручил Кабинету министров Украины возложить обязанности главы правления "Укрзализныци" на министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров Украин
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07.12.2021 21:28 Відповісти
НОВИНА СЬОГОДНІ

Министр инфраструктуры "попался" на наличии офшоров - Pandora Papers

В декларациях чиновника об офшорах ничего не указано

Одним из основателей офшорной компании Officium SW Ltd. на Британских Виргинских островах может быть глава министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Такая информация имеется в материалах журналистских расследований Pandora Papers, что размещены на Offshoreleaks.

Согласно имеющимся данным, фирма Officium SW Ltd. была оформлена летом 2018 года. Вместе с Кубраковым её совладельцами названы некие Илья Солодовский и Руслан Крамаренко.
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07.12.2021 21:30 Відповісти
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07.12.2021 21:42 Відповісти
Лично продали, агрохолдинги здесь не при чем. Есть даже фото, где министр экономики Любченко на плечах мешки носит на кордон.
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07.12.2021 22:04 Відповісти
Бигом достраивают, чтобы кацапоидные танки быстрее до Киева доехали, с комфортом по новому мосту?!
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07.12.2021 22:02 Відповісти
Верно, нужно было вообще ремонт дорог не начинать!
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07.12.2021 22:08 Відповісти
Наконец-то было закончено строительство моста, о торжественной сдаче которого рапортовали ещё 15 лет назад. Но поскольку все выделенные на него деньги были украдены ещё до того, как выделены, то возводить этот мост пришлось из средств, предназначенных нашим ветеранам ко Дню Независимости на скидки в солярии и в салоны красоты. Поэтому когда председатель на виду у Государственной комиссии перерезал ленточку и заиграл мощно оркестр, мост осел и отчалил от берега вместе с председателем, комиссией и оркестром.
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07.12.2021 22:46 Відповісти
Для тех кто не в курсе это ЕДИНСТВЕННЫЙ МОСТ соединяющий почти 40-ка тысячный город. Люди 20 лет ходят и ездят по реально АВАРИЙНОМУ мосту. Надеюсь достроят.
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11.12.2021 06:21 Відповісти
А Московский бульвар в Ромнах переименуют? А то может дефилировать по Московскому бульвару сподручнее без мост?
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11.12.2021 08:33 Відповісти
 
 