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вирок (899) Тернопільщина (471) вбивство (2876) самооборона (25)

Житель Почаєва сяде на рік до тюрми, бо убив крадія у себе вдома

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Житель Почаєва сяде на рік до тюрми, бо убив крадія у себе вдома

Чоловік завдав чотири ножових удари крадію, який заліз в його будинок. Обвинуваченого визнали в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони.

Таке рішення прийняв Кременецький райсуд, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання zbroya.info.

Вбивство відбулося 16 грудня 2019 року. Близько 23 години чоловік повернуся додому та побачив, як з горища драбиною спускається крадій з мішком.

"За словами обвинуваченого, чоловік поставив мішок і схопив руками його за шию, почав душити. Він намагався виходити назад і вирватися. В цей момент побачив на швейній машинці у коридорі ніж, який схопив та вдарив ним", - йдеться у повідомленні.

Загалом господар помешкання наніс крадію три удари ножем в передню область тулуба потерпілого та четвертий удар - в задню. Крадій згодом помер.

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Суд визнав господаря винним у вбивстві та присудив рік тюрми.

"Як сказав суд, більш м’яке покарання чи покарання із застосуванням випробування, на його думку, призначити неможливо, з огляду на незворотні наслідки скоєного злочину – позбавлення життя людини, кількості завданих ударів потерпілому та не відшкодовану шкоду потерпілій (дружині крадія. - Ред.)", - пише видання.

Вирок ще не набрав законної сили, його можуть оскаржити протягом 30 днів.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+85
Злодії в судівських мантіях.
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07.12.2021 21:53
+72
йому треба дати винагороду ..від МВС що зробив їх роботу.. якби так робив кожен..то злочиність думаю упалб відчутно
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07.12.2021 21:59
+67
Здуріли чи що? Злодій душить господаря, а той має розраховувати свої сили, щоб не перевищити межі самооборони. Про стан афекту чули ? Нє?Випустити з зали суду! В таких обставинах людина має право захищати себе всіма доступними способами.
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07.12.2021 21:58
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Обвиняемый был признан в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны.
Писцяка съел слово "виновным".
"Как сказал суд, ... и не возмещенный ущерб потерпевшему (жене вора. - Ред.)", - пишет издание.
Осталась недотраханной?
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07.12.2021 22:54 Відповісти
Да здравствует наш суд - самый говённый суд в мире! КК теж такий як і суд.
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07.12.2021 22:56 Відповісти
Жене вора следует отдать мешок с вещами хозяина... так, что ли ?
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07.12.2021 22:56 Відповісти
Лучше год отсидеть, чем вечно в земле лежать...

Не факт, что будет сидеть, аппеляция еще есть и видно не одна...
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07.12.2021 22:57 Відповісти
Не догадался вору в холодные руки например топор вложить
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07.12.2021 23:17 Відповісти
Задним умом все крепки . И каждый мнит себя стратегом ,видя бой со стороны... Да ,не догадался ...
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07.12.2021 23:59 Відповісти
До задницы твоё вложить, мне в примерной ситуации сказали- вот если бы он дырку в тебе сделал то да , а так откуда знаем что кинулся на тебя . Кстати вспомнил , давно ещё при союзе знакомый получил 2 года за превышение , так его реально топили в море когда он за девку заступился - нож был в кармане отбился, зарезал . И на суде свидетели подтвердили - итог 2 года общего
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08.12.2021 00:38 Відповісти
Нормальные люди не носят нож в кармане и их не топят в море Любой зек тебе расскажет что "за девку заступился" все это чес голимый, мало дали
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08.12.2021 08:58 Відповісти
Я так понимаю нормальные люди конфетки в кармане носят, и менно эти конфетки создают ауру защищающую от неадекватных людей, маньяков, убийц ?
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08.12.2021 09:31 Відповісти
Володимир Всеволдович Мономах дополнил " Руську правду" разрешением убивать вора если хозяин словил его на своей земле. С тех пор прошло восемсот лет.
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08.12.2021 00:25 Відповісти
С тех пор преступники нашли для себя самое безопасное место - быть сверху! Самое страшное для них - политические противники. А людишки для них - мусор!
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08.12.2021 08:45 Відповісти
Так крадия чи розбийника,а?
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08.12.2021 00:28 Відповісти
перешедшее в наследство законодательство совка продолжает держать народ на уровне рабов, которые должны быть послушными и беззащитными
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08.12.2021 00:32 Відповісти
А жена вора еще та курва.
Мужа - подонка не обвиняет, а просит как можно строже наказать хозяина, который защищал свой дом и семью.

"Потерпіла ОСОБА_2 суду пояснила, що вбитий ОСОБА_3 це її чоловік, безпосереднім свідком події вона не була. Про подію дізналася від працівників поліції. Обвинувачений шкоди не відшкодував, просить призначити йому найсуворіше покарання."

https://reyestr.court.gov.ua/Review/101299183
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08.12.2021 00:40 Відповісти
у нас при власти постоянно воры и мошенники, которых защищает ими же написанный закон
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08.12.2021 00:54 Відповісти
найконченіші жінки ментів т злочинців.
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08.12.2021 05:53 Відповісти
💥 "Молдова.
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.

Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.

Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.

Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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08.12.2021 00:59 Відповісти
💥 А ВОТ ТАК ЖИВЁТ СВОБОДНЫЙ НАРОД! 💥
У гражданского населения США больше стрелкового оружия чем у всех армий мира вместе взятых!
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
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08.12.2021 01:02 Відповісти
Такого суддю потрібно вішати без суду і слідства.
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08.12.2021 01:42 Відповісти
Судді усі такі.
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08.12.2021 12:11 Відповісти
Маразм совкових норм кримінального кодексу
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08.12.2021 02:25 Відповісти
Это обычная практика..... Один судья сказал - как же я могу оправдать, если человек умер....
Хотя по логике - полный диб-им. Где здесь умышленное? Хозяин специально готовился, планировал.....
А компенсация жене вора это вообще что то...
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08.12.2021 02:55 Відповісти
Оборот про "не відшкодовану шкоду потерпілій (дружині крадія) - это просто блеск! Представил, как меня будут держать в тюряге за то, что я не дал похмелиться бабе синяка, которого послал на юх, спеша утром на работу мимо близлежащей наливайки. При этом его бабу я никогда не видел.
Вот уж на что гаразды наши "правоохранители" и "законники" в желании заработать "копейку" где только можно.
Ну а проще - усрацца!!!
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08.12.2021 03:04 Відповісти
Тупі совкові закони щодо меж самооборони. Але!!! Господарь оселі сяда та вийде. А крадій лежить та вже не піднімається.
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08.12.2021 04:39 Відповісти
Крадієві вже пох, його не існує більше і єдине добре діло, що місцеві хробаки на цвинтарі будуть ситі, а от господар проведе рік в тюрмі ні за що і то є страшне. Людей наполегливо вчать не захищати ані себе, ані своє майно, ані близьких.

То як у нас сусіди піймали крадія і викликали "поліцію". Ті пришелепки приїхали і перше що запитали у крадія "вас не били?" Їх не цікавило де його піймали, з чим його піймали, скільки людей він встиг обікрасти. Все, що їх зацікавило в першу чергу - чи не били покидька и чи не вдастся разом з ним ще когось забрати.
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08.12.2021 06:51 Відповісти
Що з крадія взяти? Тому і питають, щоб обібрати чесну людину!
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08.12.2021 08:50 Відповісти
Ви не зрозуміли.
Ті люди, а це ті, які свідомо обрали для захисту оселі вогнепальну зброю (насамперед помпову рушницю - гарна штукенція), та навчилися користуватися, повинні керуватися принципом - я сяду та вийду, а ляжеш та не вже не встанеш. Закон про перевищення меж самохахисту дебільний, але в питанні захисту себе та родини діють інші принципи. І максимум два роки у тюрмі за захист родини - це не багато.
Але закони треба змінювати...
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08.12.2021 21:16 Відповісти
Очень правильно! Пришел домой, увидел вора, в состоянии аффекта убил после того как вор напал на хозяина, сел в тюрьму и надо еще конфисковать имущество чтобы помочь семье вора. Кто же теперь будет для них воровать?
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08.12.2021 06:29 Відповісти
"Вор со временем умер"

Какой слог, какая экспрессия... ))
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08.12.2021 06:45 Відповісти
Ужас! Вот это правосудие! Боролся за свою жизнь ,убил злодея, получи срок...надо было просто умереть ..Не суды а ********!!!
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08.12.2021 06:50 Відповісти
Кады отсутствуют суды - то старый Линч идеть туды!
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08.12.2021 07:05 Відповісти
Бред, мужик защищал свою семью, свой дом.

Прогнило это правительство.
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08.12.2021 07:18 Відповісти
Ось показник того, як злодії бояться правоохоронної системи.
https://procherk.info/news/7-cherkassy/97937-u-cherkasah-politsejski-ohoroni-vkotre-zatrimali-kabelnogo-kradija
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08.12.2021 07:31 Відповісти
И судья и вор состоят в одном профсоюзе!
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08.12.2021 07:49 Відповісти
а судьи кто? вопрос, на который ответ известен.
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08.12.2021 08:48 Відповісти
треба змінювати ці кончені закони, які стосуються самооборони
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08.12.2021 09:17 Відповісти
В законі все прописано нормально.
Але ментально совкові прокурватура і "суди", які фактично самі є бандюганами, застосовують норми закону не так, як вони прописані, а так, як прописав 40 років тому пленум совєцького верховного "суду" для совкових рабів.
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08.12.2021 12:08 Відповісти
А сепарам, мэрам що здавали міста, корупціонерам що продають міністерські портфелі, і депутатам що вбивають холопів навіть і таке не призначають покарання.

Вся справа в суддівській мафії
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08.12.2021 09:19 Відповісти
Призвище судді?Хай йому вернеться його "добра" справа.Хай йому пощастить і злодіі пограбують його,намнуть добре його справедливу пику,а інші колеги дадуть срок йому як жертві нападу ,а сім я судді пожитево виплачувала компенсаціі братві на зоні за моральну шкоду.
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08.12.2021 11:51 Відповісти
Бо так званий "суд", прокурватура - це та сама банда крадіїв, убивць і шахраїв.
Тільки масштаби інші.
Для "суду", мента і прокурвора грабіжник - це ментально своя людина.
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08.12.2021 12:05 Відповісти
и чтож это за гнида этот судья судит человека который
защищал свой дом свой очаг свою семью,таких судей
надо вешать,чтож я думаю скоро все изменится и
пусть эти гниды потом не бекают.
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08.12.2021 19:11 Відповісти
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