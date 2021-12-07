Житель Почаєва сяде на рік до тюрми, бо убив крадія у себе вдома
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Чоловік завдав чотири ножових удари крадію, який заліз в його будинок. Обвинуваченого визнали в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони.
Таке рішення прийняв Кременецький райсуд, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання zbroya.info.
Вбивство відбулося 16 грудня 2019 року. Близько 23 години чоловік повернуся додому та побачив, як з горища драбиною спускається крадій з мішком.
"За словами обвинуваченого, чоловік поставив мішок і схопив руками його за шию, почав душити. Він намагався виходити назад і вирватися. В цей момент побачив на швейній машинці у коридорі ніж, який схопив та вдарив ним", - йдеться у повідомленні.
Загалом господар помешкання наніс крадію три удари ножем в передню область тулуба потерпілого та четвертий удар - в задню. Крадій згодом помер.
Суд визнав господаря винним у вбивстві та присудив рік тюрми.
"Як сказав суд, більш м’яке покарання чи покарання із застосуванням випробування, на його думку, призначити неможливо, з огляду на незворотні наслідки скоєного злочину – позбавлення життя людини, кількості завданих ударів потерпілому та не відшкодовану шкоду потерпілій (дружині крадія. - Ред.)", - пише видання.
Вирок ще не набрав законної сили, його можуть оскаржити протягом 30 днів.
Будь ласка, зачекайте...
Писцяка съел слово "виновным".
"Как сказал суд, ... и не возмещенный ущерб потерпевшему (жене вора. - Ред.)", - пишет издание.
Осталась недотраханной?
Не факт, что будет сидеть, аппеляция еще есть и видно не одна...
Мужа - подонка не обвиняет, а просит как можно строже наказать хозяина, который защищал свой дом и семью.
"Потерпіла ОСОБА_2 суду пояснила, що вбитий ОСОБА_3 це її чоловік, безпосереднім свідком події вона не була. Про подію дізналася від працівників поліції. Обвинувачений шкоди не відшкодував, просить призначити йому найсуворіше покарання."
https://reyestr.court.gov.ua/Review/101299183
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
У гражданского населения США больше стрелкового оружия чем у всех армий мира вместе взятых!
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
Хотя по логике - полный диб-им. Где здесь умышленное? Хозяин специально готовился, планировал.....
А компенсация жене вора это вообще что то...
Вот уж на что гаразды наши "правоохранители" и "законники" в желании заработать "копейку" где только можно.
Ну а проще - усрацца!!!
То як у нас сусіди піймали крадія і викликали "поліцію". Ті пришелепки приїхали і перше що запитали у крадія "вас не били?" Їх не цікавило де його піймали, з чим його піймали, скільки людей він встиг обікрасти. Все, що їх зацікавило в першу чергу - чи не били покидька и чи не вдастся разом з ним ще когось забрати.
Ті люди, а це ті, які свідомо обрали для захисту оселі вогнепальну зброю (насамперед помпову рушницю - гарна штукенція), та навчилися користуватися, повинні керуватися принципом - я сяду та вийду, а ляжеш та не вже не встанеш. Закон про перевищення меж самохахисту дебільний, але в питанні захисту себе та родини діють інші принципи. І максимум два роки у тюрмі за захист родини - це не багато.
Але закони треба змінювати...
Какой слог, какая экспрессия... ))
Прогнило это правительство.
https://procherk.info/news/7-cherkassy/97937-u-cherkasah-politsejski-ohoroni-vkotre-zatrimali-kabelnogo-kradija
Але ментально совкові прокурватура і "суди", які фактично самі є бандюганами, застосовують норми закону не так, як вони прописані, а так, як прописав 40 років тому пленум совєцького верховного "суду" для совкових рабів.
Вся справа в суддівській мафії
Тільки масштаби інші.
Для "суду", мента і прокурвора грабіжник - це ментально своя людина.
защищал свой дом свой очаг свою семью,таких судей
надо вешать,чтож я думаю скоро все изменится и
пусть эти гниды потом не бекают.