Бустерна доза вакцини від коронавірусу буде доступна з січня 2022 року, - "слуга народу" Радуцький
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Міністерство охорони здоров'я прогнозує запуск бустерного щеплення на середину січня 2022 року. Це не пов'язано із появою нового штаму коронавіруса "Омікрон".
Про це Суспільному повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, депутат "Слуги народу" Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.
"Бустерну дозу МОЗ планує зробити з середини січня по групах ризику дозволити третю бустерну дозу. Але це не пов'язано з "Омікроном", а просто третя бустерна доза", — заявив Радуцький.
Станом на 7 грудня 2021 року в Україні не зафіксовано жодного випадку штаму "Омікрон".
"Сьогодні є дані не дуже погані, начебто "Омікрон", так, він дуже заразний, але не дає такого важкого перебігу хвороби, як давала "Дельта". Це ще не точні дані, щоб не було сприйнято, як офіційне", — додав нардеп.
Радуцький зазначив, що наразі Міністерство охорони здоров'я готується до нового спалаху захворювання коронавірусу наприкінці зими, проте вважає, що наступна хвиля буде вже не такою критичною для країни.
"Сьогодні МОЗ готується до наступної хвилі. Ми вже маємо сьогодні в 16 областях України понад 40 відсотків дорослого населення вакциновано двома дозами. Тому ми сподіваємося, що наступна хвиля, яка за всіма прогнозами розпочнеться наприкінці зими — на початку весни, вже не буде такої критичної як зараз", — сказав депутат.
"Чим більше вакцинованих, тим менше ускладнень. Я думаю, хвиля не буде вже такою інтенсивною, але вона все одно буде. МОЗ вже сьогодні продовжує розширення можливостей наших лікарень для допомоги громадян України саме під час важких випадків захворюваності на коронавірус", — пояснив Радуцький.
Будь ласка, зачекайте...
воз об этом ничего не сообщал. а вот о необходимости бустерной вакцинации сообщал.
Себе они могут колоть водичку, или витамины,
а другим подсовывать "вакцины".
я сделаю это потому, что не имею права рисковать своим здоровьем и здоровьем своих близких
или ты думаешь, что манту это прививка?
вы бы шли учиться. кто и за что вас вообще берет на работу(
БЦЖ (лат. BCG), скорочення від Бацила[1] Кальметта - Герена (лат. Bacillus Calmette-Guérin) - єдина наявна вакцина для щеплення проти туберкульозу[2],
Так что удели ныне живущим максимум заботы.
я сделаю это потому, что не имею права рисковать своим здоровьем и здоровьем своих близких
вот тебе мнение вирусолога по поводу Bakцuнации от барановируса https://www.youtube.com/watch?v=z1Twd9vIm1c
Оні с Тамарой ходят парой.
Прізвища "спеціалістів котрі несуть відповідальність за свої слова" почути можна?
ковид вообще не лечится) можно только облегчить симптомы)
Вобщем от начала болезни и одновременно начала лечения симптомов до полного выздоровления что у нее, что у меня на все про все до 14 дней грубо говоря.
Какие же Вы все же упоротые. А вакцина Ваша лечит? Я понимаю что сам ковид не лечится. Как собственно нет лекарств ни для одного ОРВИ. И тем не менее лечили всегда. Снимали симптоматику, давая иммунной системе организма время и возможность справится с самим вирусом.
где они взялись эти пейсатые ворюги, которые навязывают уколы здоровому населению Украины..
крадуцкий ещё не ответил за аферу с масками, и то, что он ещё не арестован, отвечает персонально зеленский за беспредел в Украине..
Ютуб - Протесты в Европе: ожидания привитых не оправдались.