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Бустерна доза вакцини від коронавірусу буде доступна з січня 2022 року, - "слуга народу" Радуцький

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Бустерна доза вакцини від коронавірусу буде доступна з січня 2022 року, -

Міністерство охорони здоров'я прогнозує запуск бустерного щеплення на середину січня 2022 року. Це не пов'язано із появою нового штаму коронавіруса "Омікрон".

Про це Суспільному повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, депутат "Слуги народу" Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Бустерну дозу МОЗ планує зробити з середини січня по групах ризику дозволити третю бустерну дозу. Але це не пов'язано з "Омікроном", а просто третя бустерна доза", — заявив Радуцький.

Станом на 7 грудня 2021 року в Україні не зафіксовано жодного випадку штаму "Омікрон".

"Сьогодні є дані не дуже погані, начебто "Омікрон", так, він дуже заразний, але не дає такого важкого перебігу хвороби, як давала "Дельта". Це ще не точні дані, щоб не було сприйнято, як офіційне", — додав нардеп.

Радуцький зазначив, що наразі Міністерство охорони здоров'я готується до нового спалаху захворювання коронавірусу наприкінці зими, проте вважає, що наступна хвиля буде вже не такою критичною для країни.

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"Сьогодні МОЗ готується до наступної хвилі. Ми вже маємо сьогодні в 16 областях України понад 40 відсотків дорослого населення вакциновано двома дозами. Тому ми сподіваємося, що наступна хвиля, яка за всіма прогнозами розпочнеться наприкінці зими — на початку весни, вже не буде такої критичної як зараз", — сказав депутат.

"Чим більше вакцинованих, тим менше ускладнень. Я думаю, хвиля не буде вже такою інтенсивною, але вона все одно буде. МОЗ вже сьогодні продовжує розширення можливостей наших лікарень для допомоги громадян України саме під час важких випадків захворюваності на коронавірус", — пояснив Радуцький.

Також читайте: "Слуга народу" Радуцький про "Омікрон": Україна від нього нікуди не подінеться. Наші лабораторії можуть виявляти цей штам

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+15
Большинство переболело в прошлом году(у меня нету знакомых,которые не болели).Переболевшим колят вакцину и говорят о великом эффекте вакцины,хотя иммунитет сам борится у переболевших)))Вот так делается красивая статистика за счет переболевших.А кто не болел и после вакцины попадает в больничку,об этом молчок)),за подобный комент бан легко светит.Антивакс,кремлебот и все дела.Хотя причина кроется в банальной тупости стада,которое не может анализировать ситуацию
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07.12.2021 22:05
+9
Хватит пургу нести!!!
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07.12.2021 22:29
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я пойду через 9 месяцев после второй вакцины уколюсь бустерной, чтобы продлить себе сертификат.
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07.12.2021 22:05 Відповісти
Вышла вакцина,которую колоть можно,сразу на год вперед или два,от желания пациента зависит
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07.12.2021 22:07 Відповісти
где вышла? доступность в центрах вакцинации в Днепре?
воз об этом ничего не сообщал. а вот о необходимости бустерной вакцинации сообщал.
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07.12.2021 23:48 Відповісти
кстати люди из Израиля уже колются третьей дозой.
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07.12.2021 23:49 Відповісти
Дозой чего ? Ты проверял, что там у них в шприце ?
Себе они могут колоть водичку, или витамины,
а другим подсовывать "вакцины".
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08.12.2021 07:47 Відповісти
5g тебе там не мешает?)
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08.12.2021 08:56 Відповісти
Тобто ви це зробите лише задля нікчемного папірця?
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07.12.2021 22:12 Відповісти
Може й так. Проте врешті решт, є таке поняття як самоповага.
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07.12.2021 22:17 Відповісти
Цей папірець дозволяє витрачувати гроші на всяку ..єрунду. А мо' ще й 1000 дістануть.
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07.12.2021 22:18 Відповісти
нет, антиваксер.
я сделаю это потому, что не имею права рисковать своим здоровьем и здоровьем своих близких
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07.12.2021 23:46 Відповісти
ты врач-иммунолог?
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08.12.2021 00:14 Відповісти
ты врач-иммунолог?
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08.12.2021 00:28 Відповісти
Заразом, вколи ще від малярії, *****, свиного грипу, туберкульозу, сказу, енцефаліту, чуми, тифу - не смій гад ризикувати чужим здоровям. А ще краще пожиттєво ізолюйся - незрозуміло безсимптомним переносчиком, яких бацил ти можеш бути
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08.12.2021 00:39 Відповісти
антиваксер. а ты вообще в школе учился? расскажи нам всем про прививку против туберкулеза))
или ты думаешь, что манту это прививка?
вы бы шли учиться. кто и за что вас вообще берет на работу(
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08.12.2021 00:41 Відповісти
Де вас дебилов набирають?

БЦЖ (лат. BCG), скорочення від Бацила[1] Кальметта - Герена (лат. Bacillus Calmette-Guérin) - єдина наявна вакцина для щеплення проти туберкульозу[2],
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08.12.2021 00:50 Відповісти
и? ты вообще читал зачем она нужна? зачем манту делают детям и почему в стране эпидемия тубика?
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08.12.2021 00:53 Відповісти
Туб проба, інакше- ;манту;, робиться з метою визначення сенсибілізації організму мікобактеріями туберкульозу.
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08.12.2021 06:18 Відповісти
палочка Коха, бездарь, живет в легких любого человека. и лекарства от нее и вакцины от нее не существует.
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08.12.2021 00:55 Відповісти
Не будь-якої людини. Тої,котра інфікувалася.І не так щоб живе . Спробую мовою для дебілів. Коротше, якщо ти спіймав тубік, формується в легенях така фігня, як кульки маленькі. Називається ;вогнище Гона;. Далі- від імунітету. Або ж ці вогнища рубцюються і лишається сама капсула (блін, обіцяв же мовою для дебілів, сорян-капсула- оболонка), або ж розвивається повноцінний тубік.
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08.12.2021 06:25 Відповісти
от кариеса ты еще там не придумал "вакцины"?)
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08.12.2021 00:56 Відповісти
Шкода що вакцини для дурнів немає - вам би зразу десять бустеров
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08.12.2021 00:51 Відповісти
Не будет у тебя никаких близких ближайшие три поколения.
Так что удели ныне живущим максимум заботы.
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08.12.2021 07:50 Відповісти
нет, антиваксер.
я сделаю это потому, что не имею права рисковать своим здоровьем и здоровьем своих близких
вот тебе мнение вирусолога по поводу Bakцuнации от барановируса https://www.youtube.com/watch?v=z1Twd9vIm1c
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09.12.2021 12:44 Відповісти
И я пойду в феврале, уже будет как 8 месяцев, уровень антител снижается к этому времени, чем меньше желающих тем лучше. А кто хочет в реанимацию, дело личное, среди моих знакомых кто там побывал нет желающих попадать второй раз, даже среди тех кто дома втыкал с температурой 39😁😁😁
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07.12.2021 23:16 Відповісти
у нас на работе один дурачок купил себе сертификат. поймал ковид, заразил родителей, похоронил их и пошел вакцинироваться
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07.12.2021 23:47 Відповісти
ты врач-иммунолог?
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08.12.2021 00:14 Відповісти
ты врач-иммунолог?
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08.12.2021 00:28 Відповісти
Це пОцієнт психлікарні, дорвався до компу. Скажена та матюклива тварина, яку негайно треба вбити.
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08.12.2021 02:54 Відповісти
А Олександер САТ РЕМ - це його альтерего.

Оні с Тамарой ходят парой.
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08.12.2021 02:57 Відповісти
ну? где ответ? за такое на заплатят, если ты обкакаешься. давай линки хотя бы на источник всей антиваксерной истерии. мы проверим ип и обязательно окажется, что этот ресурс хостится в рашковании. где вообще нет вакцины
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08.12.2021 00:42 Відповісти
Це взагалі то ВООЗ про це говорив, і в ланцет були статті.
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08.12.2021 00:53 Відповісти
Вот молодчина, поддерживаю. Хочешь - колись. Каждый делает свой выбор
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08.12.2021 07:06 Відповісти
Наша семья вакцинировалась без всякой идейности-мы с женой 60+ трижды. Дочь с мужем, до 40-дважды.Все вакцинировались до сентября.Мы не врачи и не вирусологи-слушаем только Минздрав и специалистов-которые несут ответственность за свои слова. Остальных знатоков не слушаем и не читаем. Результат : 3 малолетних внука-бандита в октябре -ковид! 1 из садика притащил и 2-х школьников заразил. Но там тестирование мелюзги- ЕЖЕНЕДЕЛЬНО! Родителей, вакцинированных дважды -успели заразить. Те почихали, посопливили 2 дня, изолировались от всех. Через неделю тест-вже нема ковиду! Тоже- с невакц.мелюзгой... Мы с женой (трижды вакцинир.), не заболели-хотя меньший целый первый день был у нас уже сопливый и заражал . Доклад окончен ! P.S. Нахрена я на вас всех время трачу- 3/4 упертые, как хохлы . Будете слушать бабок, попов, целителей по интернету и соседей. Но вакцинироваться не пойдете!
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08.12.2021 01:10 Відповісти
слушаем только Минздрав и специалистов-которые несут ответственность за свои слова

Прізвища "спеціалістів котрі несуть відповідальність за свої слова" почути можна?
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08.12.2021 08:09 Відповісти
Флажок на моём комменте не заметили? Внимательнее,пожалуйста...
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09.12.2021 17:48 Відповісти
Звісно помітив! По перше, може не треба повчати через океан? По друге, занадто багато дешевого пафосу, на кшталт: Нахрена я на вас всех время трачу- 3/4 упертые, как хохлы. І по третє, прізвища спеціалістів, хоч і імпортних для мене, все ж таки почути можна?
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09.12.2021 20:43 Відповісти
Коди вже від омікрону почнете колоти?на нього треба буда інший сертифікат?
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07.12.2021 21:58 Відповісти
не,там просто номерные талончики..
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07.12.2021 22:10 Відповісти
Зарано паніку підняли, омікрон не такий небезпечний, як думали.
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07.12.2021 22:19 Відповісти
Це може бути поки що. А може кажуть, що не такий небезпечний бо ще вакцини немає проти нього. До того ж він активно мутує. Вже понад 50 штамів виявили. Так що життя триває.
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07.12.2021 22:31 Відповісти
странно было ТУТ читать от доктора бред 50 штаммов которые бла бла бла на которые как раз направлены вакцины... т.е. омирокон плюет на вакцины ..а дальше будут разработаны вакцины для омирокона!!!!!!!!!!!!!!! (при условии что не появиться какой то говноком) а потом пока единственный путь-э то вакцинирвоание (ЗАЧЕМ??!!) если вакцины не работают.... но типа на всякий случай как работает омирокон на что бьет течение этиология не ясно.... но вы колитесь не ну в самом то деле не выбрасывать же вакцины..... тьфу..ты... даже среди переболевших Ковид остается 26% не согласных на вакцинирование...
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07.12.2021 23:10 Відповісти
Я один из переболевших. Не согласен был на вакцинирование и до болезни, а уж после тем более. Я специально следил за состоянием и ощущениями когда болел. Не знаю как у кого, но у меня он легче прошел чем порой иная ОРВИ проходила. Правда я лечил его с самого начала. Даже до начала профилактику делать начал сразу после того как супруге диагноз ковид поставили. Она первая заболела - я уж потом. Вобщем от начала болезни и одновременно начала лечения симптомов до полного выздоровления что у нее, что у меня на все про все до 14 дней грубо говоря. Так что не вижу смысла лично для себя еще какую-то заразу непонятного происхождения и с непонятным эффектом вкалывать. Как показала житейская практика ковид я переживу. Проверять переживу ли я вакцину как-то не хочется. Тем более смысл колоть вакцину при такой мутации вируса, учитывая что он еще и межвидовой. Т.е. для того, чтобы достичь положительного результата в борьбе с этим вирусом необходимо не только людей колоть, но и зверье. В противном случае он продолжить мутировать. Как собственно мутируют практически все вирусы, вызывающие ОРВИ. Вакцины есть и против грипа. Только мало кто их колет. Ибо каждый сезон игра в угадайку. Получится угадать со штаммом или нет. От многих факторов зависит.
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07.12.2021 23:23 Відповісти
враньё
ковид вообще не лечится) можно только облегчить симптомы)
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08.12.2021 00:43 Відповісти
Где вранье? Я что написал? Цитирую для особо "внимательных".
Вобщем от начала болезни и одновременно начала лечения симптомов до полного выздоровления что у нее, что у меня на все про все до 14 дней грубо говоря.
Какие же Вы все же упоротые. А вакцина Ваша лечит? Я понимаю что сам ковид не лечится. Как собственно нет лекарств ни для одного ОРВИ. И тем не менее лечили всегда. Снимали симптоматику, давая иммунной системе организма время и возможность справится с самим вирусом.
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08.12.2021 09:29 Відповісти
І чим лікувався?
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08.12.2021 06:29 Відповісти
Тим що призначив сімейний лікар. Я навмисне на форумі порад не даю. Я не лікар. У кожного свій організм, та свої особливості. Це тільки штрикають у нас всіх без розбору, та де завгодно. Ну а профілактику роблять тим чим робили профілактику сезонних ГРВІ. Це теж суто індивідуально.
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08.12.2021 09:32 Відповісти
2дня не большая темпа. На 4день уже ходил по лесу. 5 день пришел позитивный результат. Колоться?
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08.12.2021 07:11 Відповісти
Когда болезнь вообще не колятся на сколько мне известно. А так Ваш выбор. Вам решать.
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08.12.2021 09:33 Відповісти
Эти мутки - проверка людей на податливость.
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08.12.2021 07:52 Відповісти
Большинство переболело в прошлом году(у меня нету знакомых,которые не болели).Переболевшим колят вакцину и говорят о великом эффекте вакцины,хотя иммунитет сам борится у переболевших)))Вот так делается красивая статистика за счет переболевших.А кто не болел и после вакцины попадает в больничку,об этом молчок)),за подобный комент бан легко светит.Антивакс,кремлебот и все дела.Хотя причина кроется в банальной тупости стада,которое не может анализировать ситуацию
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07.12.2021 22:05 Відповісти
Лікарка-інфекціоністка, років 40. Перший раз хворіла - просто нежить був, другий раз - ледь вижила на ШВЛ.
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07.12.2021 22:20 Відповісти
Хватит пургу нести!!!
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07.12.2021 22:29 Відповісти
Золоті слова.
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07.12.2021 22:32 Відповісти
пурга в тебе в голові
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07.12.2021 22:42 Відповісти
лікарка-інфекціоністка при том не уколотая. 😁😁😁 а стадо обколотых рвут анус, что бы все были как они
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08.12.2021 07:17 Відповісти
Це було ще до вакцинацій всіх, в 2020 році.
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09.12.2021 17:02 Відповісти
не додумався, мислітєль зелений?
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09.12.2021 17:03 Відповісти
тебе уже писали, первый раз закосила, что бы на работу не ходить. но и потом не укололась - так как болела
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09.12.2021 14:26 Відповісти
ти дурачок? Їм кожен тиждень ПЛР-тести роблять.
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09.12.2021 17:06 Відповісти
надо же куда то просрочку девать, да крадуцкий?
где они взялись эти пейсатые ворюги, которые навязывают уколы здоровому населению Украины..
крадуцкий ещё не ответил за аферу с масками, и то, что он ещё не арестован, отвечает персонально зеленский за беспредел в Украине..
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07.12.2021 23:22 Відповісти
почему крадуцкий, эта хитрая жиdяра, не вакцинирован?
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07.12.2021 23:25 Відповісти
Вы же сами и ответили на свой вопрос. Именно поэтому.
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07.12.2021 23:27 Відповісти
крадуцкий подельник этой аферы планетарного масштаба, такие свидетели никому не нужны, с ляшком пойдет по одной дорожке..
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07.12.2021 23:32 Відповісти
Їх вже списали. Ці ідіоти підуть під ніж народного гніву - це вже передбачено ляльководами.
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08.12.2021 00:43 Відповісти
Советую власть имущим Зеленого окраса отказаться от идеи с детскими прививками. Это начало Вашего конца, и конца в полном смысле этого слова, подумайте, если осталось еще чем думать!
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08.12.2021 00:10 Відповісти
US Judge Blocks Biden COVID-19 Vaccine Mandate for Federal Contractors
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08.12.2021 03:47 Відповісти
В Германии 60 % умерших от ковида имели две прививки.
Ютуб - Протесты в Европе: ожидания привитых не оправдались.
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08.12.2021 08:05 Відповісти
Не удивило, собственно говоря.
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08.12.2021 09:40 Відповісти
На манєже всьо тєже.
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09.12.2021 21:12 Відповісти
 
 