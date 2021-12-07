ДШВ розпочинають підконтрольну експлуатацію шести мобільних мінометних установок БАРС 8ММК, - Укроборонпром. ФОТО

Десантно-штурмові війська ЗСУ розпочинають підконтрольну експлуатацію шести мобільних мінометних установок БАРС 8ММК розробки та виробництва ДП "Укроборонсервіс".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

"Установка оснащена мінометом калібру 120 мм з максимальною дальністю стрільби осколково-фугасною міною до 7100 м. Новітнє обладнання дає змогу автоматично наводити зброю на ціль, відновлювати положення ствола після пострілу, визначати власні координати тощо. Крім того, її обладнано системою, яка автоматично корегує умови стрільби з урахуванням інформації бортової метеостанції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що істотною перевагою БАРС 8ММК є швидкість переведення з похідного положення у бойове і навпаки. На це витрачається втричі менше часу, ніж для схожого озброєння, яке є у ЗСУ, попри те, що екіпаж вдвічі менший за розрахунок штатного буксирувального міномета.

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Техніка призначена для підтримки дій механізованих підрозділів під час боротьби з рейдовими загонами, диверсійно-розвідувальними групами, для контрбатарейної боротьби тощо.