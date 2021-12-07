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ДШВ розпочинають підконтрольну експлуатацію шести мобільних мінометних установок БАРС 8ММК, - Укроборонпром. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Десантно-штурмові війська ЗСУ розпочинають підконтрольну експлуатацію шести мобільних мінометних установок БАРС 8ММК розробки та виробництва ДП "Укроборонсервіс".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

ДШВ розпочинають підконтрольну експлуатацію шести мобільних мінометних установок БАРС 8ММК, - Укроборонпром 01

"Установка оснащена мінометом калібру 120 мм з максимальною дальністю стрільби осколково-фугасною міною до 7100 м. Новітнє обладнання дає змогу автоматично наводити зброю на ціль, відновлювати положення ствола після пострілу, визначати власні координати тощо. Крім того, її обладнано системою, яка автоматично корегує умови стрільби з урахуванням інформації бортової метеостанції", - йдеться у повідомленні.

ДШВ розпочинають підконтрольну експлуатацію шести мобільних мінометних установок БАРС 8ММК, - Укроборонпром 02

Зазначається, що істотною перевагою БАРС 8ММК є швидкість переведення з похідного положення у бойове і навпаки. На це витрачається втричі менше часу, ніж для схожого озброєння, яке є у ЗСУ, попри те, що екіпаж вдвічі менший за розрахунок штатного буксирувального міномета.

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ДШВ розпочинають підконтрольну експлуатацію шести мобільних мінометних установок БАРС 8ММК, - Укроборонпром 03

Техніка призначена для підтримки дій механізованих підрозділів під час боротьби з рейдовими загонами, диверсійно-розвідувальними групами, для контрбатарейної боротьби тощо.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+28
Це ті, що при "праклятам шикаладнам баригє" зробили? Десь у 2018 році їх демонстрували.
А чому їх досі 6? Чому не 160? Саботаж призначенців зєлєнскава?
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07.12.2021 22:22
+16
Побільше би таких позитивних новин! Тепер можна йти спати.
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07.12.2021 22:21
+15
У каждого типа вооружения свои задачи.
"Техніка призначена для підтримки дій механізованих підрозділів під час боротьби з рейдовими загонами, диверсійно-розвідувальними групами, для контрбатарейної боротьби тощо."
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07.12.2021 22:29
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Побільше би таких позитивних новин! Тепер можна йти спати.
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07.12.2021 22:21 Відповісти
Це ті, що при "праклятам шикаладнам баригє" зробили? Десь у 2018 році їх демонстрували.
А чому їх досі 6? Чому не 160? Саботаж призначенців зєлєнскава?
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07.12.2021 22:22 Відповісти
зрада по любому ...... вот десь-колись , то перемога... а це зрада.
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07.12.2021 22:36 Відповісти
Це саботаж.
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07.12.2021 22:46 Відповісти
це кимось доведено ? чи ви опираетесь на попереднiй коментар ?
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07.12.2021 22:50 Відповісти
Це доведено провалом оборонного замовлення.
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07.12.2021 22:52 Відповісти
вы ответственны за прием оборонного заказа и недосчитались поставок?
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07.12.2021 23:42 Відповісти
це доведено "Великим крадівництвом" - гроші розкрадені замість посилення обороноздатності.

А шо, само дурне? Сам не розумієш і не бачиш чи просто прикидаєшся типу - "а ви дакажитє" ?
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07.12.2021 22:59 Відповісти
У каждого типа вооружения свои задачи.
"Техніка призначена для підтримки дій механізованих підрозділів під час боротьби з рейдовими загонами, диверсійно-розвідувальними групами, для контрбатарейної боротьби тощо."
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07.12.2021 22:29 Відповісти
Така цяця вкрай необхідна в складі механізованого підрозділу.
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07.12.2021 22:39 Відповісти
Да , минометы - то для них слишком гуманно ... Напалм !
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07.12.2021 22:29 Відповісти
Это не проблема ...только не напалм а изобарическая смесь...Напалм это мусоров забрасывать коктейлями молотова с добавкой каучука
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07.12.2021 22:33 Відповісти
пригодится все ...
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07.12.2021 22:37 Відповісти
Бочкавая бомпа с напалмай гатовик шашалик из взвода бурят.
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08.12.2021 00:20 Відповісти
С каучуки тока папуасы делают.
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08.12.2021 00:21 Відповісти
От минометного огня наибольшие потери в пехоте. Каждому вооружению свою задачу.
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07.12.2021 23:24 Відповісти
Пацани, ви уху їли в Києві їх випробовувать? Це вам Гадя таке порадила? На карті видно куди ви поцілить збираєтеся. То хоч на Козин направте або на Конча-Заспу.
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07.12.2021 22:33 Відповісти
ко-ко-ко
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07.12.2021 23:26 Відповісти
прикольный вариант. Но это как ДВС - как не апгрейди все равно "20 век". Очень крупная мишень. Неужели непонятно, что у самого малого подразделения имеются дроны - эти установки увидят за 10 км...
Только ракеты и достаточное кол-во дронов: боевых, разведчиков, камикадзе. Был вариант якобы в реале - на базе Луаза стоит вертолетная пусковая установка для ракет. К ней автоприцеп с боеприпасами...
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07.12.2021 23:40 Відповісти
И что той ракетной установкой делать? Комаров отгонять?
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08.12.2021 00:04 Відповісти
ну пусть будут минометы...А где их применять? До Днепра город на городе городом погоняет та лесонасаждения кругом....Куда вы стрелять будете минами? Или вы думаете, что ордынцы будут ходить в атаку чистым полем шеренга за шеренгою со штыками наперевес?
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08.12.2021 00:11 Відповісти
А что в городах мины не летают? Не понятна мысль.
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08.12.2021 01:11 Відповісти
Мммммм! Какой хорошенький - вот первая мысль, которая меня посетила. ))))) Неужели больше бойцам не надо будет копать ям для плиты, разворачивать эту херовину в боевое положение и обратно? Прям глаз радуется! Больше минометов, хороших и ... лучших!
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08.12.2021 04:02 Відповісти
Побільше б таких машинок.Щоб пацаки навіть не мріяли полізти до нас
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08.12.2021 04:18 Відповісти
Только полные идиоты могли задумать дорогущую машину для одной минометной трубы. Ну подумайте сами: десяток этих "пукалок" приехало и стрельнуло, или десяток "Градов" залп сделали???((( А по цене???(((
Идиоты. Народные деньги - в унитаз. 100%
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08.12.2021 07:51 Відповісти
А що таке "настильність траєкторії" знаєш? Міну можна покласти зверху у двір , обгороджений кам"яними стінами - - ти зможеш це зробить за допомогою "Граду", що летить як артснаряд? Міномети з самого початку задумувалися як засіб ведення бою проти противника, що захищений з боків окопами, траншеями і стінами Тому і називалися - "траншейні бомбомети" І били по "навісній" траєкторії!
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08.12.2021 09:55 Відповісти
Аха стопудов) Эстония недавно такие же израильские системы закупила. Эстонцев точно нельзя заподозрить в махинациях, у них все продумано.
Все ведущие армии мира уже давно это имеют и используют. Хватит нести бред
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08.12.2021 12:46 Відповісти
Ох и медленно. Ох и медлятина прет.....
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08.12.2021 11:07 Відповісти
Тільки палива для них не буде! Бо в 2021 тендери на закупівлю палива провели тільки в серпні, Карл! А в листопаді 70% тендерів скасували.
Палива лишилось 30% від потреби. Це не саботаж. Це диверсія на найвищому рівні, тобто державна зрада!
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08.12.2021 12:44 Відповісти
 
 