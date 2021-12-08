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З оборонного бюджету США прибрали нові санкції проти "Північного потоку -2", але збільшили витрати на військову допомогу Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

З оборонного бюджету США прибрали нові санкції проти

У Конгресі США відмовилися від нових санкцій проти російського трубопроводу "Північний потік-2" та російських фізосіб, підозрюваних у порушенні прав людини. Проте збільшили фінансування на військове стримування Росії.

Про це йдеться в опублікованій у вівторок, 7 грудня, заяві процедурного комітету Палати представників Конгресу США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Санкції проти "Північного потоку-2", які збиралися закласти до оборонного бюджету США на 2022 рік, прибрали з узгодженого проєкту.

"Законопроєкт Палати представників містив положення, яке наказувало президентові запровадити санкції щодо "Північного потоку-2". Виправлення Сенату не містило аналогічного положення. Угода не включає це положення", - сказано в документі.

Конгрес США також відмовився запроваджувати санкції проти російського держборгу та російських фізосіб, підозрюваних у порушенні прав людини. Раніше в оборонному бюджеті було положення щодо запровадження таких санкцій, але Сенат відхилив його.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Республіканці через "Північний потік-2" заблокували прискорене ухвалення оборонного бюджету США

Водночас узгоджений проєкт передбачає $4 млрд на ініціативу військового стримування Росії та $300 млн на військову підтримку України. У документі сказано, що він "включає $4 млрд на Європейську ініціативу стримування (EDI) та додаткові інвестиції для цілей EDI". Ця сума на $569,8 млн більша, ніж запит Білого дому.

Проєктом також передбачено "$300 млн на ініціативу сприяння безпеці України, яка забезпечує підтримку та сприяння українським збройним силам, — збільшення порівняно з бюджетним запитом у $250 млн".

Крім того, Сенат підтримав ініціативу продовжити заборону на діяльність тих, хто визнає суверенітет Росії над Кримом.

Також читайте: Україна просить Сенат США передбачити в оборонному бюджеті санкції проти "Північного потоку-2", - Шмигаль

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+28
В Афган закатали 37 млрд, самолёты, вертолёты. И бежали оттуда побросав всё. Потом с удивлением заявили, что афганская армия не хотела сражаться.
Украинская армия сражается и будет сражаться. Штаты выделяют стране вырывающейся из совка в,цивилизованый мир аж.. 300 млн.
Копейки, по меркам необходимого.
Афган и Украина. Штаты вообще дружат с головой, оценивая свои действия? Где не надо сорят деньгами и вооружением, а где надо шмутся и ссутся перед агрессором.
У мегя плохая новость для американцев. Слабоумие и трусость - это стимул для всех неадекватов мира, которые воочию видя результат
будут расти как грибы
И да. Ядерное оружие на сегодня это единственно реальный аргумент против агрессора. У которого кстати тоже может быть ЯО.
Спокойной ночи, Америка...
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07.12.2021 23:23
+21
Мир жесток, эгоистичен и груб. Страданий малых наций он не замечает. Даже самые просвещенные правительства, демократии, возглавляемые порядочными людьми, представляющими порядочных людей, не слишком склонны теперь думать о проблеме справедливости в международных отношениях. [...] Мы не всегда можем принимать их советы и потому должны иметь смелость смотреть на вещи реально и действовать так, как нам подсказывает инстинкт самосохранения»
Киянка , прем'єр міністр Ізраїлю Голда Меір
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07.12.2021 23:20
+18
Північний потік принесе москалям мільярди,які підуть на агресію проти України.
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07.12.2021 23:19
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с паршивой овцы хоть шерсти клок...Вперед орлы, а мы за вами, грудбю постоим за вашими спинами...Что- то непохоже, что Трамп агент Кремля - тот только вводил санкции против ордынцев за газопоток...
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08.12.2021 00:05 Відповісти
agent i ne somnevaisa.
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08.12.2021 00:19 Відповісти
Взагаі не розумію про санкції зовні. Одне пуйло повинин відчувати. По перше-вбий сусіда-сепара, разом з родиною (друга сребрениця) флеш-моб, а по-друге-є Чернобиль, чкий здетонує. А це-і для нашіх лояльних сусідів попередження.
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08.12.2021 00:09 Відповісти
Ne nu vsio logichno, v pervuju ocheredj evropa a potom te kto golosujet po prikolu, no vedj ne zabili, a immenno tak i predpologalos, ne zabudet, no sami vi zaplatite za vsio, do poslednevo centa.
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08.12.2021 00:18 Відповісти
Переговоры прошли успешно. В войне на бумаге все стороны победили. Можно спускать резиновые танки.
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08.12.2021 01:44 Відповісти
Трамп: Никто не был так суров с Россией, как я. Санкции против СП-2, Дерипаски.

Байден: я покажу Путину, кто лидер свободного мира! Чего изволите Владимир Владимирович? Украину и Беларусь? Забирайте.
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08.12.2021 01:50 Відповісти
Ага 90% СП2 было построено при Трампе, да и начат он при чубатом придурке.
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08.12.2021 10:23 Відповісти
Санкции против "Северного потока-2", которые собирались заложить в оборонный бюджет США на 2022 год, убрали из согласованного проекта.Источник: https://censor.net/ru/n3303921

ЗРАДА
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08.12.2021 01:50 Відповісти
Сложно разобраться в этих геополитических играх, поэтому я не могу расшифровать что означает фраза: саннкции по СП2 убрали из оборонного бюджета. Возможно это просто игры ни о чем, убрали из оборонного, но введут другие если надо. Настоящего компромисса я не вижу , может в других направлениях есть подвижки, но по Украине они похоже ни о чем не договорились. США четко выражают нам поддержку, теперь ждем оружие, в частности вертолеты из Афгана. И похоже оружие будет, а все остальное не так важно. Византийщина политическая прекрасна тем, что запутывает всех, даж9е тех кто инициирует интриги. Дяд Сем, друг, Стингеры давай!)
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08.12.2021 02:39 Відповісти
Плеать, а почему сразу проклены в сторону Вашингтона по поводу сп-2? Разве американцы избрали ******** руководить Украиной? Разве не у криворожского ******** было 2 года, чтобы договариваться? Разве не зеленый ******* просрал переговоры по сп-2 с меркель-байденом? Разве не квартальное чмо сейчас закупает эл энергию в парашии и белорашке?
Собственно, благодаря имбицилам73%, сп-2 стал возможен.
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08.12.2021 06:09 Відповісти
До него еще 1 был.. 5 лет под хвост
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08.12.2021 06:13 Відповісти
Могарыч-,,под хвостом,, то твое привычное место обитания. Хочешь сменить на промежность с доплатой?
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08.12.2021 09:00 Відповісти
США необачно для допомоги обрала із двох найжахливіших кривавих режимів за всю історію у світі сталінського та гітлерівського. Вибрала саме кривавий сталінський. Обсяг поставок по ленд-лізу в криваву в'язницю народів срср склав просто гігантську суму близько 11 млрд доларів США..По курсу 2019 р. це десь близько $ 900 млрд.
Були поставлені: близько 20 000 літаків; бронетехніки 20 000 штук, протитанкових гармат більше 5000 штук; автоматичної зброї 131 633 штуки; пістолетів 12 997 штук; гвинтівок 8218 штук; вибухові речовини: 345 735 тонн; детонаторів 903 000 штук; радіостанцій 4338 одиниць; радіолокаторів 2074 одиниці; торпедних катерів 202 одиниці; вантажних суден 90 одиниць; підводних човнів 4 одиниці; товарних вагонів 11 075 штук; локомотивів 1981 штуку; тракторів 8071 штуку; металорізальних верстатів 38 100 штук; телефонів 2 500 000 штук; продовольства 4 478 000 тонн; різних машин і обладнання на 1 078 965 000 доларів....і ін. на мільярди $ .
Україні би хоча б частину цих $ 900 млрд ... такої майже безоплатної допомоги по ленд- лізу, і кремлівські фашисти -)(уйла, як і раніше точно такі ж самі як і фашисти Рейху Гітлера. Вони теж були б вже давно гарантовано знищені на нашій святій суверенній але тимчасово окупованій Українській землі Криму і Донбасу...
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08.12.2021 06:15 Відповісти
Не введённые санкции отменили,а на Цензоре такие бои..)
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08.12.2021 07:09 Відповісти
Все таки пуйло що хотіло те зробило.Основна задача-зняття санкцій з ПП2 виконана.Нічого для України не змінилося.
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08.12.2021 08:07 Відповісти
Ну получается что Путинило свой минимум уже получил. Северный поток 2 скоро вступит в силу и санкции к очередной партии его окружения не ввели.... Каждый раз когда ему что то понадобится он будет стягивать войска , проводить учения и бряцать оружием (если срабатывает почему это не повторять из раза в раз) Ну и Германия довольна и им США пошла на встречу... Ну а нам в связи с предстоящей потерей за транзит 2,5-3 миллиардов, добавили 50 миллионов для " приличия". В общем так они и жили...
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08.12.2021 08:15 Відповісти
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