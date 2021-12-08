З оборонного бюджету США прибрали нові санкції проти "Північного потоку -2", але збільшили витрати на військову допомогу Україні
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У Конгресі США відмовилися від нових санкцій проти російського трубопроводу "Північний потік-2" та російських фізосіб, підозрюваних у порушенні прав людини. Проте збільшили фінансування на військове стримування Росії.
Про це йдеться в опублікованій у вівторок, 7 грудня, заяві процедурного комітету Палати представників Конгресу США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Санкції проти "Північного потоку-2", які збиралися закласти до оборонного бюджету США на 2022 рік, прибрали з узгодженого проєкту.
"Законопроєкт Палати представників містив положення, яке наказувало президентові запровадити санкції щодо "Північного потоку-2". Виправлення Сенату не містило аналогічного положення. Угода не включає це положення", - сказано в документі.
Конгрес США також відмовився запроваджувати санкції проти російського держборгу та російських фізосіб, підозрюваних у порушенні прав людини. Раніше в оборонному бюджеті було положення щодо запровадження таких санкцій, але Сенат відхилив його.
Водночас узгоджений проєкт передбачає $4 млрд на ініціативу військового стримування Росії та $300 млн на військову підтримку України. У документі сказано, що він "включає $4 млрд на Європейську ініціативу стримування (EDI) та додаткові інвестиції для цілей EDI". Ця сума на $569,8 млн більша, ніж запит Білого дому.
Проєктом також передбачено "$300 млн на ініціативу сприяння безпеці України, яка забезпечує підтримку та сприяння українським збройним силам, — збільшення порівняно з бюджетним запитом у $250 млн".
Крім того, Сенат підтримав ініціативу продовжити заборону на діяльність тих, хто визнає суверенітет Росії над Кримом.
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Байден: я покажу Путину, кто лидер свободного мира! Чего изволите Владимир Владимирович? Украину и Беларусь? Забирайте.
ЗРАДА
Собственно, благодаря имбицилам73%, сп-2 стал возможен.
Були поставлені: близько 20 000 літаків; бронетехніки 20 000 штук, протитанкових гармат більше 5000 штук; автоматичної зброї 131 633 штуки; пістолетів 12 997 штук; гвинтівок 8218 штук; вибухові речовини: 345 735 тонн; детонаторів 903 000 штук; радіостанцій 4338 одиниць; радіолокаторів 2074 одиниці; торпедних катерів 202 одиниці; вантажних суден 90 одиниць; підводних човнів 4 одиниці; товарних вагонів 11 075 штук; локомотивів 1981 штуку; тракторів 8071 штуку; металорізальних верстатів 38 100 штук; телефонів 2 500 000 штук; продовольства 4 478 000 тонн; різних машин і обладнання на 1 078 965 000 доларів....і ін. на мільярди $ .
Україні би хоча б частину цих $ 900 млрд ... такої майже безоплатної допомоги по ленд- лізу, і кремлівські фашисти -)(уйла, як і раніше точно такі ж самі як і фашисти Рейху Гітлера. Вони теж були б вже давно гарантовано знищені на нашій святій суверенній але тимчасово окупованій Українській землі Криму і Донбасу...