З оборонного бюджету США прибрали нові санкції проти "Північного потоку -2", але збільшили витрати на військову допомогу Україні

У Конгресі США відмовилися від нових санкцій проти російського трубопроводу "Північний потік-2" та російських фізосіб, підозрюваних у порушенні прав людини. Проте збільшили фінансування на військове стримування Росії.

Про це йдеться в опублікованій у вівторок, 7 грудня, заяві процедурного комітету Палати представників Конгресу США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Санкції проти "Північного потоку-2", які збиралися закласти до оборонного бюджету США на 2022 рік, прибрали з узгодженого проєкту.

"Законопроєкт Палати представників містив положення, яке наказувало президентові запровадити санкції щодо "Північного потоку-2". Виправлення Сенату не містило аналогічного положення. Угода не включає це положення", - сказано в документі.

Конгрес США також відмовився запроваджувати санкції проти російського держборгу та російських фізосіб, підозрюваних у порушенні прав людини. Раніше в оборонному бюджеті було положення щодо запровадження таких санкцій, але Сенат відхилив його.

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Водночас узгоджений проєкт передбачає $4 млрд на ініціативу військового стримування Росії та $300 млн на військову підтримку України. У документі сказано, що він "включає $4 млрд на Європейську ініціативу стримування (EDI) та додаткові інвестиції для цілей EDI". Ця сума на $569,8 млн більша, ніж запит Білого дому.

Проєктом також передбачено "$300 млн на ініціативу сприяння безпеці України, яка забезпечує підтримку та сприяння українським збройним силам, — збільшення порівняно з бюджетним запитом у $250 млн".

Крім того, Сенат підтримав ініціативу продовжити заборону на діяльність тих, хто визнає суверенітет Росії над Кримом.

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