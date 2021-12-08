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Новини За кордоном
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Байден (1427) війна (9250) США (8337) Салліван Джейк (60)

Байден подивився Путіну в очі і сказав, що США готові зробити те, чого не робили в 2014 році, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден подивився Путіну в очі і сказав, що США готові зробити те, чого не робили в 2014 році, - Білий дім

США готові надати додаткову військову допомогу Україні, якщо вона зазнає нападу з боку Росії.

Про це заявив радник США з національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи розмову Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми надамо додаткові оборонні засоби українцям, які значно перевищують те, що ми вже постачаємо. У відповідь на таку ескалацію ми також посилимо наших союзників по НАТО на східному фланзі, надавши додаткови засоби", - заявив Салліван.

Салліван також відзначив, що у розмові із Путіним Байден заявив, що тепер США готові до дій, до яких не були готові у 2014 році.

"Я подивлюся вам в очі і скажу вам, як президент Байден подивився президенту Путіну в очі і сказав йому сьогодні, що те, чого ми не робили в 2014 році, ми готові зробити зараз", - сказав Салліван.

Салліван також вказав, що Байден не робив поступок Путіну щодо вступу України до НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про військову допомогу США у разі вторгнення РФ в Україну: Це "позбавлено здорового глузду"

За словами Саллівана, Байден вказав Путіну на те, що існує шлях деескалації та дипломатії.

"США та наші європейські союзники можуть взяти участь у дискусії, яка торкається ширших стратегічних питань, включно із нашими стратегічними занепокоєннями щодо Росії та стратегічними занепокоєннями Росії. Ми могли робити це на піку Холодної війни та розробили механізми, які допомагали зменшити нестабільність та збільшити прозорість. Ми робили це у добу після Холодної війни через Раду НАТО-Росія, ОБСЄ та інші механізми. Немає причин, з яких ми не могли би робити це надалі, за умови, що ми діємо у контексті деескалації, а не ескалації", - наголосив Салліван.

Він відзначив, що США готові до підтримки Мінського формату на додачу до Нормандського формату.

Також читайте: Байден - Путіну: США занепокоєні російськими військами на кордоні України й готові застосувати санкції

Радник США з нацбезпеки також відзначив, що у разі, якщо Путін хоче, щоб російським газопроводом "Північний потік-2" пішов газ, тоді не в його інтересах бажати вдертися до України.

Салліван вказав, що у США не вважають, що Путін вже ухвалив рішення щодо військових дій проти України.

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Топ коментарі
+25
звертайтеся коли вбють
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07.12.2021 23:35
+20
в Украине всегда были предатели во власти, и в старой и в новой истории..
это проблема Украины..
Украина это европейская страна, такая как Польша, Чехия.. нация, культура, язык, история.. все есть..
соседство с ордой, ее набеги и оккупация, всегда угрожало суверенитету Украины..
оккупанты, придя на землю Украины - устраивали голодомор, насильное переселение украинцев, запрещение родного языка, истребление патриотов, воровство истории и тд..
Но Украина выжила, хотя орда снова у границ..
так что, не надо так говорить..
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08.12.2021 00:36
+17
Допоможуть після того як Рашка вторгнеться. Оборонними засобами ПІСЛЯ того. Скільки часу треба на доставку зброї, навчання наших вояків користуванням цією зброєю?
І шоб шо?
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08.12.2021 00:02
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коментар відмічено як спам
Бла-бла-бла... Хоче це те що озвучується офіційно.
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07.12.2021 23:34 Відповісти
звертайтеся коли вбють
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07.12.2021 23:35 Відповісти
коментар відмічено як спам
Коли наступний наступ CNN намалює ?
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07.12.2021 23:35 Відповісти
Намалевали на лубянке, дорисовали на лахте
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08.12.2021 11:44 Відповісти
Кто? Президент Украины?
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08.12.2021 10:42 Відповісти
коментар відмічено як спам
очередной блеф американского дедушки.. эти два дедушки кабаев и байден -должны о белых тапках думать, а они все переживают за судьбы мира..

Украина один на один остаётся с врагом - взбесившейся рф во главе с этим бройлером и обыкновенным шизофреником кабаевым..
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07.12.2021 23:36 Відповісти
Якби це було так,то України ,як сувереної держави, вже небуло б !!!)))
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07.12.2021 23:43 Відповісти
в Украине всегда были предатели во власти, и в старой и в новой истории..
это проблема Украины..
Украина это европейская страна, такая как Польша, Чехия.. нация, культура, язык, история.. все есть..
соседство с ордой, ее набеги и оккупация, всегда угрожало суверенитету Украины..
оккупанты, придя на землю Украины - устраивали голодомор, насильное переселение украинцев, запрещение родного языка, истребление патриотов, воровство истории и тд..
Но Украина выжила, хотя орда снова у границ..
так что, не надо так говорить..
показати весь коментар
08.12.2021 00:36 Відповісти
Путін за долю світу точно не переживає. Він вже вирішив, всі попадуть в ад, а скрепні істоти в рай.
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08.12.2021 00:06 Відповісти
Мене більше цікавить чиєю долею опікується Віслючок !!!)))
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08.12.2021 00:12 Відповісти
Свої літаки ладить, щоб у випадку чого з усім своїм кодлом здриснути
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08.12.2021 00:26 Відповісти
Иде иго встретят рогатые создания с навазелининными битами. :D
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08.12.2021 00:25 Відповісти
Ни к чему не пришли и не договорились. Все остались при своих.
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07.12.2021 23:38 Відповісти
Байден продемонстрировал агрессору отсутствие ума и воли.
Это тоже результат. Для агрессора вообще отличный результат
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07.12.2021 23:41 Відповісти
Как в свое время Обама.
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08.12.2021 14:07 Відповісти
Чого очікували??? Питання -Що зробила зелена пліснява для розвитку України ,її економіки ,її обороноздатності ???)))
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07.12.2021 23:40 Відповісти
Вы там в Штатах не стесняйтесь, оружие давайте, а то стыдно будет *****, когда мы без помощи попалим оккупантов.
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07.12.2021 23:41 Відповісти
мне вот тоже не понятно: а что мешает США дать Украине оружие уже сейчас,заранее,перед широкомаштабным вторгненням *****?
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08.12.2021 01:06 Відповісти
нахождение у власти в Украине промосковской группы
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08.12.2021 10:31 Відповісти
Ну оно вообще-то бабок стоит. А надобности пока нет. И скорее всего не будет. Американцы тоже свои деньги считают.
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08.12.2021 13:25 Відповісти
Короче ни о чем не договорились. Друг другу в глаза просмотрели
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07.12.2021 23:41 Відповісти
***** был уведомлен ,что в случае дальнейших поползновений ,Засрахе фыздець ,а татаромордва начнет голодать (местами уже)
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08.12.2021 12:03 Відповісти
А так ни о чем ...
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08.12.2021 12:04 Відповісти
что они собираются посилювать, если збрендивший пукин сбросит атомную бомбу на территорию Украины? у него же мания преследования и постоянные ночные и дневные фобии бандеровцев..
кабаев знает, что украинцы презирают его, и оно бредит уничтожить Украину..
кабаев боится санкций, потому, что его богатые подельники по режиму - его разорвут..
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07.12.2021 23:42 Відповісти
Ничего кроме возмездия, его всякие применения не дадут.
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08.12.2021 07:59 Відповісти
Кому интересно ,это как раз по теме.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_111767.htm?selectedLocale=uk
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07.12.2021 23:47 Відповісти
Допоможуть після того як Рашка вторгнеться. Оборонними засобами ПІСЛЯ того. Скільки часу треба на доставку зброї, навчання наших вояків користуванням цією зброєю?
І шоб шо?
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08.12.2021 00:02 Відповісти
А що Байден вставить в голову Віслючку , що в цій ситуації ,під час відвертої агресії ,слід не "Великим крадівництвом" займатися ,а нарощувати обороноздатність держави !!!)))
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08.12.2021 00:07 Відповісти
Риперы из Италии в Румынию перекинули несколько месяцев назад, чтобы привезти оружие на самолетах с немецких баз - пару часов
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08.12.2021 00:14 Відповісти
именно так..
а завалить НАТОвский транспортник для расиянцев чревато ..
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08.12.2021 12:01 Відповісти
приедут с инструкторами,в чём проблема ?
например,как наши ПВОшные комплексы с нашими инструкторами в Грузии в 2008-м,дали маленько просраться расиянским соколам..
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08.12.2021 12:00 Відповісти
Ти думаєш, що зброю будуть грузити в контейнери, як американські битки і пливтиме 2-3 місяці . Нам постачають зброю і ЗАРАЗ, є ще частина того, що не для загалу, просто попередили, що якщо будуть якісь агресивні дії, допомоги буде бульше.
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08.12.2021 12:02 Відповісти
Я вам дам парабеллум..
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08.12.2021 00:09 Відповісти
Шок -зелені полудурки збираються виставити на продаж зараз КБ Луч і ще підриємства, що виготовляли високоточну зброю для повітряної оборони.
Ермак вже отримав "Герой Росії"?
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08.12.2021 00:10 Відповісти
То отож !! А тут піняться що підступні амери Україну здали москалям !!!)))
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08.12.2021 00:21 Відповісти
"США готові надати додаткову військову допомогу Україні, якщо вона зазнає нападу з боку Росії."

А что оккупация Крыма и Донбасса уже не считается нападением?
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08.12.2021 00:32 Відповісти
если РФ нападет, то дадут оружие. Может надо дать сначала оружие???
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08.12.2021 00:37 Відповісти
нет, надо остановить взбесившего шизофреника кабаева, он с воздуха может посбрасывать бомбы на города Украины, и что тогда? это миллионы жертв и тд..
украинцы вряд-ли пошлют бомбы на ростов и волгоград.. не тот менталитет..
кабаев боится только санкций, потому, что его окружение сразу его грохнет..
им воровство и миллионы дороже бредовых фантазий кабаева, которые в результате санкций, могут лишиться благ западной цивилизации..
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08.12.2021 00:44 Відповісти
Менталитет говоришь, если сожгут твоих детей или родителей, то ты за менталитет думать будешь. Рабы на расее, тут бандеровцы.
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08.12.2021 08:04 Відповісти
Атавизм, шо шо - умирать будем, но прежде Чернобыль подорвём к МяуХ собачьим шо б кацапам и картофельному ************* небо в звёздах показать… рабами не будем!!
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08.12.2021 10:42 Відповісти
Надо давать оружие перед нападением, а не после!
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08.12.2021 00:38 Відповісти
Кто тебе чего давать будет? Они что обязаны? Самим покупать и строить надо!
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08.12.2021 11:51 Відповісти
Да, обязаны. За то, что на них не направлены сейчас 3000 ядерных боеголовок с нашей территории.
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08.12.2021 13:49 Відповісти
Поливали Трампа лайном чотири роки, хоча при ньому зупинили Півгічний потік і наділи Україні зброю. Я не розумію одного-що ви очікували від старого маразматика Байдена? Радійте, що хоть так допоможуть, а не як Обама. Якимось чином ганебна втеча американців із Афганістана допомагає Україні. Коли Вова казав «я вам нічєго нє должєн» українці реготали як дурники і віддавали голоси за вовку-клоуна. Яка дивна нація! Ви думали американці будуть вмирати за Україну!?
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08.12.2021 00:44 Відповісти
"Думаете,американцы будут умирать за Европу и Японию ? " (1939)
тут уже как карта ляжет..
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08.12.2021 12:03 Відповісти
санкции на Газпром и заморозьте путинский трилион» в США и млрды российских олигархов в Лондоне, Швейцарии, Австрии и так далее!
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08.12.2021 01:36 Відповісти
Ну нет. Надо просто балабонить. А путинские миллиарды укрепляют экономику США.
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08.12.2021 06:48 Відповісти
Так їм вигідно щоб сцарькі рф обирали до нитки рашарабів й переводили гроші у їх банки а потім ті самі гроші їдуть на кредит срашці й знову пи#дять їх й знову у ЄС та Америку з Британією. Тільки кацап- раб ***** з голою опою.
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08.12.2021 10:22 Відповісти
А строительство наших дорог укрепляет экономику Беларуси.
И, вообще, что вы там себе балабоните и балабоните. А ну быстро нам оружие, денег, санкции РФ, а мы пока тут дороги построим-попилим, деревьев насадим, университет президентский забабахаем, праздники в порядок приведем, энергетику завалим, заботу о детях попиарим, в каждой области по заводику построим (а может и не построим, главное прокукарекать), РНБО в санкции поиграется. И денег побольше, чтобы и на минобороны досталось, а то у нас "зарплата воинов 10 тысяч, надо минимум 13, но денег нет" (Резников).
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08.12.2021 10:53 Відповісти
Как и при Будапеште, ковбойцы никакой конкретики не сообщают. И так сойдет.
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08.12.2021 06:47 Відповісти
коментар відмічено як спам
Конкретику вчера услышало твое *****, а ты долго уже с этим гнилым ником говновозишь тут ...
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08.12.2021 12:34 Відповісти
С лета 2014 года и по сегодня США вбухали в Украину 5 ярдов долларов военной и другой помощи...,Вопрос ...назовите страну которая вбухала больше? Болваны блин....
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08.12.2021 07:01 Відповісти
Усилят после того, как Россия нападет... Ну вы таких конченных мудаков видели? В переводе на общепонятный: Подставят Украину и украинцев, дабы Путин здесь завяз и не мешал маразматику Байдену и К внедрять новый мировой порядок.
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08.12.2021 08:00 Відповісти
Поподробнее, тема нового мирового порядка не раскрыта. Что ты имел ввиду гонта , якобы Киевский? От твоих речей прямо кремлём пахнуло. Ну смелее - расскажи нам про этот порядок, опять расеюшку поработить хотят?
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08.12.2021 11:49 Відповісти
От темы не отклоняйся… ну так ты про новый мировой порядок расскажи, суть, содержание, этапы и т.д. ,а потом уж про спам будем дискутировать. А то ты как целочка заинтриговал и убежал.
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08.12.2021 14:36 Відповісти
????.....вы там с мозгами ...в Белом Доме? Если Украина будет атакована, то ваша помощь будет поздновата. Современный бой длится максимум часы, если не минуты. Вы везти оборудование будете только неделю. А еще оператору надо показать, какую кнопку нажимать, а какую нельзя нажимать, иначе это оборудование работать не будет, а это тоже часы!
Правильно Рошен предлагает привезите оборудование просто на хранение! Какая разница, где оно хранится на базе в Рамштайне или на складе в Борисполе? Вы боитесь что его разбомбят, так мы его рассредоточим! А не понадобится за наш счет вернем.
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08.12.2021 08:00 Відповісти
Ребята , а вы что на себя вы уже что перестали расчитывать??? Уже американцы виноваты во всем? А путлер значит белый и пушистый? Звезда дорог ты поостынь немного а то твой спич уже какой то стокгольмский синдром нагадывает.
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08.12.2021 10:37 Відповісти
Поостынешь головешкой дымящейся на обочине. А запас всегда должен быть полный....
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08.12.2021 11:04 Відповісти
Запомни никто нам ничего не должен. Раньше думать надо было. Разве будапештский меморандум ничему не научил??? Старую пословицу помнишь - на Бога надейся а сам……
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08.12.2021 11:43 Відповісти
Боятся, что не разбомбят, а разворуют и продадут, как в свое время маски, госрезерв, пшеницу высшего сорта. Скажут: "мыши съели".
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08.12.2021 10:56 Відповісти
Они там с мозгами.
Какого хрена вам давать оружие ДО, ежели ваш президент говорит не о том, что "Мы дадим отпор в любом случае, дадут нам оружие или нет. Мы будем сражаться, а при первой возможности перенесем войну на территорию РФ. Мы встретим врага откуда бы он не появился. Нашу свободу вы получите только с нашей смертью". А говорит он другое: "Хочу я в глаза Вам, Вова, посмотреть, хочу поговорить, хочу договориться. И все украинцы этого же хотят. А воевать мы не хотим и боимся этого до мокроты в штанах".
Кто вам оружие-то даст? Того и гляди, Вы его на переговоры разменяете.
А Рошен, к сожалению, всего лишь оппозиция...
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08.12.2021 12:09 Відповісти
Ты нам не указка про президентов. На своего зеленого кремлевского ушлепка смотри. А со своими мы сами разберемся. Кыш отсюда
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08.12.2021 14:52 Відповісти
Что к чему? Где голова, где ноги? Ты, юноша, попрекаешь США, что они не дают вам оружие, и спрашиваешь: "Почему"? Я тебе написал, почему. При чем здесь Путин? При чем здесь результаты голосования украинцев и их способность разбираться в своих электоральных предпочтениях? Вопрос об оружии идет, а не о личностях президентов. Вопрос о политике и политической воле, а не о твоей способности разобраться с кем бы то ни было по какому бы то ни было поводу.
В следующий раз, прежде чем писать, постарайся уловить причинно-следственную связь между теми или иными явлениями, и понять, что эти явления взаимосвязаны (и твоя жизнь наладится).
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09.12.2021 02:08 Відповісти
Да пошелъ ты на куй со своим ..зеленопердным Пукиным.....Вали мразь отсюда.....*********** мокшанский....
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09.12.2021 08:55 Відповісти
Дитё, водички иди попей.
В следующий раз, прежде чем писать, постарайся уловить причинно-следственную связь между теми или иными явлениями, и понять, что эти явления взаимосвязаны (и твоя жизнь наладится).
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13.12.2021 14:47 Відповісти
"" США вбухали в Украину 5 ярдов долларов военной и другой помощи...,Вопрос .""

Вопрос: "где деньги, Зин (с)"
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08.12.2021 08:03 Відповісти
Сам деньги посчитал или ********* напомнила??? Не ссы на дворец в Геленжике не потратили.
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08.12.2021 10:33 Відповісти
Якщо я правильно зрозумів, США забезпечить нас необхідним озброєнням, тоді коли біля "Глобусу", на Майдані, будуть стояти танки орди?
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08.12.2021 11:17 Відповісти
Потрібно нашим клоунам не базікати,а реально готуватись до війни,але на жаль "мудрий нарід" вибрав сцикунів та продажних істот. А для інородців --особиста вигода на першому плані і поняття Батьківщина,народ для них не існує.
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08.12.2021 11:18 Відповісти
Вот покажи пример, а то сидит и пишет. В 2014 уже было много таких писак, которые умирать готовы только в комментах и всё. А то пишут писаки: нужно готовится. Ну так готовься, подготавливай близких, семью, друзей, сходи в военкомат, номер оставь и т.д. А то пишут о "сцикунах", а сами при первой опасности убегут такие писаки с клавой в руках подальше. У меня много знакомых в 2014 говорили мол нужно воевать, а на вопрос почему сам не идешь? то ответ: я не военнобязанный, у меня миллион своих проблем и не моё это воевать и умирать. Типа я не такой, а остальные умирайте. А у другие что жить не хотят??? Так вот, отправляя на подготовку и убой других, то не забывай о себе любимом, а то включают многие сидром тут пускай другие идут и умирают, а я дальше спрячусь и буду комменты писать как нужно умирать правильно. Депутаты пишут о патриотизме, когда сами в первых рядах готовы убегать, это люди, которые давали присягу, а не простой народ, который присяги не давал и не сидит на гос деньгах. БРЕД ....
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08.12.2021 14:35 Відповісти
Заметили сколько ольгинских троллей сразу на эту ветку набежало. Тема уж очень вкусная для того чтобы пересичных украинцев нервировать! Не кормите троллей рашистских!
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08.12.2021 11:55 Відповісти
Відразу помітили.ольгінскій шабаш
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08.12.2021 14:24 Відповісти
Є угода Росія-НАТО. Кацапам варто перечитати, там є відповіді на їхні претензії і червоні лінії.
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08.12.2021 12:32 Відповісти
а Украина , оказывается еще не подверглась???, вы хотите увидеть русские концентрационные лагеря???
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08.12.2021 13:12 Відповісти
Муйлівська многоходовочка обламалась. Поль буде міняти тактику
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08.12.2021 14:26 Відповісти
Самим треба озброюватись -буде і зброя і робота,і розвиток технологій і валюта-дещо можна буде і продать!Готовий віддать на армію Вовину тисячу!
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18.12.2021 06:44 Відповісти
 
 