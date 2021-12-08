Байден подивився Путіну в очі і сказав, що США готові зробити те, чого не робили в 2014 році, - Білий дім
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
США готові надати додаткову військову допомогу Україні, якщо вона зазнає нападу з боку Росії.
Про це заявив радник США з національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи розмову Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Ми надамо додаткові оборонні засоби українцям, які значно перевищують те, що ми вже постачаємо. У відповідь на таку ескалацію ми також посилимо наших союзників по НАТО на східному фланзі, надавши додаткови засоби", - заявив Салліван.
Салліван також відзначив, що у розмові із Путіним Байден заявив, що тепер США готові до дій, до яких не були готові у 2014 році.
"Я подивлюся вам в очі і скажу вам, як президент Байден подивився президенту Путіну в очі і сказав йому сьогодні, що те, чого ми не робили в 2014 році, ми готові зробити зараз", - сказав Салліван.
Салліван також вказав, що Байден не робив поступок Путіну щодо вступу України до НАТО.
За словами Саллівана, Байден вказав Путіну на те, що існує шлях деескалації та дипломатії.
"США та наші європейські союзники можуть взяти участь у дискусії, яка торкається ширших стратегічних питань, включно із нашими стратегічними занепокоєннями щодо Росії та стратегічними занепокоєннями Росії. Ми могли робити це на піку Холодної війни та розробили механізми, які допомагали зменшити нестабільність та збільшити прозорість. Ми робили це у добу після Холодної війни через Раду НАТО-Росія, ОБСЄ та інші механізми. Немає причин, з яких ми не могли би робити це надалі, за умови, що ми діємо у контексті деескалації, а не ескалації", - наголосив Салліван.
Він відзначив, що США готові до підтримки Мінського формату на додачу до Нормандського формату.
Радник США з нацбезпеки також відзначив, що у разі, якщо Путін хоче, щоб російським газопроводом "Північний потік-2" пішов газ, тоді не в його інтересах бажати вдертися до України.
Салліван вказав, що у США не вважають, що Путін вже ухвалив рішення щодо військових дій проти України.
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Украина один на один остаётся с врагом - взбесившейся рф во главе с этим бройлером и обыкновенным шизофреником кабаевым..
это проблема Украины..
Украина это европейская страна, такая как Польша, Чехия.. нация, культура, язык, история.. все есть..
соседство с ордой, ее набеги и оккупация, всегда угрожало суверенитету Украины..
оккупанты, придя на землю Украины - устраивали голодомор, насильное переселение украинцев, запрещение родного языка, истребление патриотов, воровство истории и тд..
Но Украина выжила, хотя орда снова у границ..
так что, не надо так говорить..
Это тоже результат. Для агрессора вообще отличный результат
кабаев знает, что украинцы презирают его, и оно бредит уничтожить Украину..
кабаев боится санкций, потому, что его богатые подельники по режиму - его разорвут..
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_111767.htm?selectedLocale=uk
І шоб шо?
а завалить НАТОвский транспортник для расиянцев чревато ..
например,как наши ПВОшные комплексы с нашими инструкторами в Грузии в 2008-м,дали маленько просраться расиянским соколам..
Ермак вже отримав "Герой Росії"?
А что оккупация Крыма и Донбасса уже не считается нападением?
украинцы вряд-ли пошлют бомбы на ростов и волгоград.. не тот менталитет..
кабаев боится только санкций, потому, что его окружение сразу его грохнет..
им воровство и миллионы дороже бредовых фантазий кабаева, которые в результате санкций, могут лишиться благ западной цивилизации..
тут уже как карта ляжет..
И, вообще, что вы там себе балабоните и балабоните. А ну быстро нам оружие, денег, санкции РФ, а мы пока тут дороги построим-попилим, деревьев насадим, университет президентский забабахаем, праздники в порядок приведем, энергетику завалим, заботу о детях попиарим, в каждой области по заводику построим (а может и не построим, главное прокукарекать), РНБО в санкции поиграется. И денег побольше, чтобы и на минобороны досталось, а то у нас "зарплата воинов 10 тысяч, надо минимум 13, но денег нет" (Резников).
Правильно Рошен предлагает привезите оборудование просто на хранение! Какая разница, где оно хранится на базе в Рамштайне или на складе в Борисполе? Вы боитесь что его разбомбят, так мы его рассредоточим! А не понадобится за наш счет вернем.
Какого хрена вам давать оружие ДО, ежели ваш президент говорит не о том, что "Мы дадим отпор в любом случае, дадут нам оружие или нет. Мы будем сражаться, а при первой возможности перенесем войну на территорию РФ. Мы встретим врага откуда бы он не появился. Нашу свободу вы получите только с нашей смертью". А говорит он другое: "Хочу я в глаза Вам, Вова, посмотреть, хочу поговорить, хочу договориться. И все украинцы этого же хотят. А воевать мы не хотим и боимся этого до мокроты в штанах".
Кто вам оружие-то даст? Того и гляди, Вы его на переговоры разменяете.
А Рошен, к сожалению, всего лишь оппозиция...
В следующий раз, прежде чем писать, постарайся уловить причинно-следственную связь между теми или иными явлениями, и понять, что эти явления взаимосвязаны (и твоя жизнь наладится).
В следующий раз, прежде чем писать, постарайся уловить причинно-следственную связь между теми или иными явлениями, и понять, что эти явления взаимосвязаны (и твоя жизнь наладится).
Вопрос: "где деньги, Зин (с)"