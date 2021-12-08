Головні новини 7 грудня: перемовини Байдена й Путіна, ДТП з 13 жертвами на Чернігівщині

Президенти США та Росії обговорюють ситуацію на кордоні України, Резніков обіцяє росіянам "криваву бійню", маршрутка зіткнулася з вантажівкою на Чернігівщині - головні новини України та світу 7 грудня.

Переговори Байдена і Путіна

Вони говорили по відеозв’язку, тривало це понад дві години. Спілкування з пресою за результами не було, а підсумкові заяви відрізняються: Білий дім повідомляє, що Байден попередив Путіна про серйозні економічні санкції в разі повномасштабного російського вторгнення. Кремль звітує, що Путін розповідав, наскільки важливі для Росії гарантії того, що Україну не візьмуть до НАТО. Сьогодні ж Байден повинен був мати розмову із Зеленським, але її перенесли на 9 грудня. Натомість нині американський лідер обговорить результати перемовин з Путіним із очільниками Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.

Китай виступив на підтримку України

"Китай поважає суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України та підтримує обраний українським народом шлях розвитку", - заявив посол КНР в Україні Фань Сяньжун.

Резніков обіцяє росіянам "криваву бійню"

"Я не вірю, що Росія переможе в Україні. Це різне. Це буде кривава бійня - і російські хлопці теж повертатимуться у трунах", - говорить міністр оборони України.

Зіткнення маршрутки й вантажівки на Чернігівщині

Близько 8 ранку в районі с. Брусилів маршрутка "Чернігів-Сосниця" зіткнулася з вантажівкою, що рухалася зустрічною смугою. 13 людей загинули, 6 - в лікарні. Щодо причин, то спочатку говорили про погані погодні умови - мовляв, на дорозі була ожеледиця. Потім голова МВС заявив, що зіткнення допустив водій вантажівки - він виїхав на зустрічну смугу. Точні причини трагедії з’ясовує прокуратура, на Чернігівщині завтра - день жалоби.

Чаус втратив слух

Скандальний екссудя Микола Чаус твердить, що втратив слух. Через це засідання суду у його справі відклали на тиждень.

Гроші на ліки можна буде отримати за страховкою

Це передбачено пілотним проєктом фармацевтичного страхування. Проєкт стосується ліків, що не потрапляють до програми "Доступні ліки". Страховка коштуватиме 120 грн на місяць та покриваиме витрати на ліки на 20 тис. грн протягом року. На початку вона працюватиме у 6 містах: Києві, Одесі, Харкові, Запоріжжі, Сумах та Рівному.

Що українці шукали в Google

Найпопулярніший запит цього року - "Евро 2020". На другому місці - "Гра в кальмара". Далі "Холостяк 2021", "Классрум" та "Євробачення 2021". Серед політиків користувачі інтернету найбільше цікавилися Олександром Усиком, Олексієм Навальним та співачкою МакSим.