Росія може використати Білорусь для наступу на Україну, - Держдеп США
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Росія може використовувати Білорусь для військового наступу на Україну.
Про це заявила під час вистипу в Сенаті заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За словами представниці Держдепу, режим Лукашенка проявив себе залежним від політики Кремля, і це викликає побоювання.
"В міру того, як Лукашенко стає все більш і більш залежним від Кремля і все більше відмовляється від суверенітету Білорусі... Росія може фактично використовувати білоруську територію для наступу на Україну і/або замаскувати свої (військові, - ред.) сили під білоруські сили", - зазначила Нуланд.
Топ коментарі
+4 irenka ko
показати весь коментар08.12.2021 01:19
+3 Сергей Трофимов 7c913dc7
показати весь коментар08.12.2021 01:26
+3 irenka ko
показати весь коментар08.12.2021 01:36
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
но плен им лучше не попадать,т.к. украинцы от соседей такого не оценят и будут очень таких стыдить..
Расея уже давно использует Беларусь как ей хочется. Бацька только щеки надувает и грозно шевелит усами
Беларусь уже давно часть расеи, таракан уже давно ее продал пуцену ,из когтей которого она уже не вырвется никогда.
Печально, но факт...
Лукашенко може лякати нашу владу в якості помсти за випади проти нього. Але в дійсності Україні він не ворог і такого не допустить.