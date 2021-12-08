Росія може використати Білорусь для наступу на Україну, - Держдеп США

Росія може використовувати Білорусь для військового наступу на Україну.

Про це заявила під час вистипу в Сенаті заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За словами представниці Держдепу, режим Лукашенка проявив себе залежним від політики Кремля, і це викликає побоювання.

"В міру того, як Лукашенко стає все більш і більш залежним від Кремля і все більше відмовляється від суверенітету Білорусі... Росія може фактично використовувати білоруську територію для наступу на Україну і/або замаскувати свої (військові, - ред.) сили під білоруські сили", - зазначила Нуланд.

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