США опрацьовують варіант ізоляції Росії від світової фінансової системи у разі нападу на Україну, - Нуланд
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Адміністрація США опрацьовує варіант, який передбачає повну фінансову ізоляцію Росії від світової фінансової системи у разі вторгнення РФ до України.
Про це заявила заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд, виступаючи на слуханнях у Сенаті, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми обговорювали заходи, які були б рівнозначні повній фінансовій ізоляції Росії від світової фінансової системи з усіма наслідками для російського бізнесу та народу, для їхньої можливості подорожувати і для торгівлі", - сказала Нуланд у комітеті сенату із закордонних справ, відповідаючи на питання про можливі заходи проти Росії.
"Розглядаються усі можливі варіанти", - додала представник Держдепу.
Топ коментарі
+7 Алексей Рябов 1b2bb5d9
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Вислів набув популярності внаслідок постійних порушень китайського повітряного простору американськими літаками[1], на що китайські військові видавали в ефір попередження, але ніяких конкретних дій не виконували.
У 1950-1960 роках американо-китайські стосунки загострилися через так зване тайванське питання. США не визнавали комуністичну владу в КНР (але визнавали режим Чан Кайші) і здійснювали розвідувальні польоти над територіальними водами Китаю. Китай фіксував всі порушення свого повітряного і водного простору зі сторони США. На кожне таке порушення уряд Китаю по дипломатичних каналах посилав так зване «попередження» американській стороні, проте жодних дій не робив. Всі ці попередження нумерувалися. Оскільки в ті роки порушення зі сторони США китайського повітряного і водного простору, особливо в районі Тайванської протоки, були досить часті, то і нумерація порушень йшла за сотні. Точну кількість попереджень оцінити складно. Відомо тільки, що до кінця 1964 року їх було понад 900[1].
«Останні попередження» китайського уряду регулярно транслювалися інфагенствами й стали приказкою. Відтоді вираз «(останнє) китайське попередження» став загальновживаним. Використовуються різноманітні варіанти цього крилатого виразу, наприклад: «647-е китайське попередження», «723-е, останнє, китайське попередження» і т. ін.
"-Они заряжают пушку. Зачем? А! Они будут стрелять!"
Чтобы прозрели.
С Китаем у них свои взаимоотношения. Торговля не остановится.
Европе зимой перекроют газ за неуплату ...