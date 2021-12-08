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Захід має більше знарядь для захисту України від РФ, ніж просто економічні санкції, - екскомандувач НАТО в Європі Брідлав

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захід має більше знарядь для захисту України від РФ, ніж просто економічні санкції, - екскомандувач НАТО в Європі Брідлав

Головнокомандувач Об’єднаних Сил НАТО в Європі у 2013-16 роках, генерал Філіп Брідлав вважає, що Захід має розглянути варіанти військової допомоги Україні на випадок повномасштабного вторгнення російських військ.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Генерал зазначив, що раніше щодо Росії запроваджувалися лише економічні санкції. Втім вони, ймовірно, були недостатньо ефективними, оскільки вони не вплинули на поведінку Росії так, як цього очікували. При цьому він наголосив, що "у нас є більше знарядь, ніж просто економічні санкції".

"Якщо не спрацюють економічні санкції, то тоді треба подивитися на варіанти військової допомоги. Щоби для Росії ціною можливої, потенційної атаки або нової агресії була власне втрата серйозних переваг", - підкреслив Брідлав.

Також читайте: Вільне судноплавство в Азовському морі мають забезпечити міжнародні морські сили - екскомандувач НАТО в Європі Брідлав

На його думку, Україні потрібна допомога з протиповітряною обороною і дронами, з розумними ракетами.

Автор: Володимир Янченко
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да, мы помним - глибоке занепокоення.
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08.12.2021 02:22 Відповісти
Тупое лаптеногое
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08.12.2021 07:48 Відповісти
Санкции за СП2 уже отменили (потому что все равно он уже построен и т.д.) ну так вперед - отменяйте уже за одно и за оккупацию Крыма!! Потому как не силой его тоже не вернем.
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08.12.2021 02:25 Відповісти
Ну вы с ЗЕ точно не вернёте Крым.

Ну, "обеспокоенность" США весьма очевидная и адекватная мера поведения. А как тут сделаешь больше , ведь "мудрый народ" вчера избравший Януковоща и ЗЕ, завтра может избрать Киву или Колю Котлету.
Вести баранов в рай -тяжелая работа. Стадо неистово блеет и шарахается в стороны
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08.12.2021 02:48 Відповісти
Нагадаю країни, які мали союзниками США: Південний В'єтнам, Афганістан, Гоміньдан, Південна Корея (врятувало чудо)
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08.12.2021 02:43 Відповісти
Це така звичайна біполярка в запоребриків.
У США в союзниках десятки країн світу, навіть СРСР колись був союзником США. Дії США та Британії плюс Ленд-ліз, врятували довбаний совок під час Другої Світової.
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08.12.2021 03:33 Відповісти
фуйло - понты колотит & звиздит
оно, в большой войне - не победит
рискнуть пойти на мир - кишка тонка
не будет ни паРаши ни совка
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08.12.2021 08:01 Відповісти
Филя наверное единственный, кто правильно понимает ситуацию.
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08.12.2021 08:09 Відповісти
экс...
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08.12.2021 08:21 Відповісти
Задействовать эти инструменты ***** не разрешает?
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08.12.2021 09:34 Відповісти
 
 