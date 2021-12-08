Захід має більше знарядь для захисту України від РФ, ніж просто економічні санкції, - екскомандувач НАТО в Європі Брідлав

Головнокомандувач Об’єднаних Сил НАТО в Європі у 2013-16 роках, генерал Філіп Брідлав вважає, що Захід має розглянути варіанти військової допомоги Україні на випадок повномасштабного вторгнення російських військ.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Генерал зазначив, що раніше щодо Росії запроваджувалися лише економічні санкції. Втім вони, ймовірно, були недостатньо ефективними, оскільки вони не вплинули на поведінку Росії так, як цього очікували. При цьому він наголосив, що "у нас є більше знарядь, ніж просто економічні санкції".

"Якщо не спрацюють економічні санкції, то тоді треба подивитися на варіанти військової допомоги. Щоби для Росії ціною можливої, потенційної атаки або нової агресії була власне втрата серйозних переваг", - підкреслив Брідлав.

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На його думку, Україні потрібна допомога з протиповітряною обороною і дронами, з розумними ракетами.