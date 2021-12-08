Путін прагне відтворити Радянський Союз. А після, хто знає, чи будуть його апетити зростати, - Нуланд
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд висловила побоювання, що президент Російської Федерації Володимир Путін прагне відродити Радянський Союз, і в цьому він бачить своє призначення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Вікторії Нуланд в Сенаті.
За словами Нуланд, Путін розглядає Україну і колишні радянські республіки як зону свого впливу і прагне увійти в історію, відтворивши подобу Союзу Радянських Соціалістичних Республік.
"Є побоювання вважати, що він в якості проєкту своєї спадщини прагне відтворити Радянський Союз. А після, хто знає, чи буде його апетит задоволений з'їденим або він вирішить піти далі?", - сказала Нуланд.
Вона також зазначила, що Путін недооцінює США та європейських союзників, які готові протистояти агресії Росії.
"Є безліч причин, чому нікому з нас не слід бажати війни. Вона буде надзвичайно кровопролитною і важкою для України, але також і надзвичайно кровопролитною і важкою для Росії", - додала Нуланд.
Нагадаємо, що Байден попередив Путіна про наслідки вторгнення в Україну. За його словами, США сьогодні готові зробити те, чого не зробили у 2014 році.
Будь ласка, зачекайте...
ведь нету толку на земле от них …
украсть, бухнуть, убить - их радость бытия …
и затащить в своё дерьмо -других ...
Давним-давно відомо ! х**ло відкритим текстом сказало, що найбільшою геополітичною катастрофою 20 ст вважає розпад союзу.
І його дії конкретно демонструють дуже "вумним" політикам, що він саме це й робить.
А "діячі" припускають ...
Дійшло до жирафа на сьомий день.
Якось думають співіснувати с бандитами.
Якого ще "путі"? *****? Чи що?
Короче, РАБсия "супердержава" с гнилыми зубами и осознание этого страшно пугает ****** шойговатных и одновременно приводит их в состояние бешенства.
Интернет-провайдер «Норма-плюс», работающий в Суворовском районе Одессы, открыл доступ к попавшим под санкции российским сайтам Mail.ru, «Яндекс», «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Об этом «Думской» сообщили читатели.
Кроме того, с сегодняшнего дня «Яндекс» (yandex.ua) доступен и для многих пользователей другого крупного провайдера Одессы - «Тенета».
Депутат Одесского горсовета от партии «Европейская Солидарность» Андрей Вагапов решил разобраться в ситуации и пришел в офис «Нормы», расположенный на улице Семена Палия.
«Меня встретил некто Александр Марков, который представился управляющим компании и показал доверенность от матери (ФЛП Татьяна Маркова, - Ред.), владельца компании, - рассказал депутат. - Я ему объяснил ситуацию: мол, есть решение СНБОУ, указ президента о запрете доступа к определенным российским ресурсам, а вы его предоставляете, а у нас восьмой год война, на что он мне ответил, что «нам войну никто не объявлял», и позвонил своей матери, которая, по его словам, в Америке. По телефону я матери объяснил все то же самое, но в ответ она мне заявила, что ее преследуют «укропы», СБУ, и она вынуждена из-за них находиться в другой стране. Я попросил Александра выполнить решение СНБО о запрете доступа к запрещенным российским ресурсам, но мне отказали».
Андрей Вагапов написал заявление в СБУ.
В пресс-центре спецслужбы «Думской» пообещали прокомментировать ситуацию позже. Неофициально сотрудники ведомства говорят, что о проблеме знают и существует она не первый год.
«Провайдеры и упомянутые российские компании постоянно играют с нами в кошки-мышки, - отметил наш собеседник. - «Норма» давно уже контролируется владельцем «Саны», «Черного моря», «Реноме» и «Элана» Алексеем Пушкарем. Он известный любитель России и периодически открывает доступ к российским ресурсам, а потом закрывает. Поймать его не получается».
Ему мешает только его ссыкливость. А вас он имел ввиду.
Советский союз нельзя воссоздать даже теоретически. Народ сейчас пахать так как при совке не будет.