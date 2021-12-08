Вчені з'ясували, що вакцина Pfizer у 40 разів менш ефективна проти "Омікрону"

Вакцина Pfizer у 40 разів менш ефективна проти "Омікрону" у порівнянні з оригінальним штамом COVID-19, однак бустерні щеплення суттєво захищають навіть і проти цього штаму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це із посиланням на проведене у ПАР дослідження пише Sky News.

"Як показують перші лабораторні дослідження нового штаму у ПАР, антитіла від вакцини Pfizer можуть бути до 40 разів менш ефективними проти "Омікрона" у порівнянні з оригінальним штамом", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що новий штам значно ліпше уникає захисту вакцин, утім не є невразливим.

"У ході дослідження було встановлено, що антитіла вакцинованих та природно інфікованих COVID-19 людей були значно більш дієвими проти "Омікрона", що свідчить про вірогідні переваги бустерних щеплень", - стверджує Sky News.

За словами професора Алекса Сігала з Африканського інституту дослідження здоров’я, який очолював випробування, новий штам краще уникає захисту вакцин та ліпше передається у порівнянні з іншими різновидами COVID-19.

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Однак проведене ним дослідження - дуже обмежене у своєму масштабі, оскільки включало лише створений у лабораторії штам "Омікрон", перевірений на крові всього 12 вакцинованих осіб.

"Таким чином, дослідження не показує ефективність вакцин у недопущенні інфікування або передачі "Омікрну" в реальному світі. Дослідження цінне тим, що демонструє значний вплив штаму, а також те, що вакцини все одно надають певний захист. При цьому бустерні щеплення суттєво захищають", - підсумовує видання.