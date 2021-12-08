УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
42578 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
9 822 57
вакцина (3436) дослідження (206) коронавірус (16359)

Вчені з'ясували, що вакцина Pfizer у 40 разів менш ефективна проти "Омікрону"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вчені з'ясували, що вакцина Pfizer у 40 разів менш ефективна проти "Омікрону"

Вакцина Pfizer у 40 разів менш ефективна проти "Омікрону" у порівнянні з оригінальним штамом COVID-19, однак бустерні щеплення суттєво захищають навіть і проти цього штаму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це із посиланням на проведене у ПАР дослідження пише Sky News.

"Як показують перші лабораторні дослідження нового штаму у ПАР, антитіла від вакцини Pfizer можуть бути до 40 разів менш ефективними проти "Омікрона" у порівнянні з оригінальним штамом", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що новий штам значно ліпше уникає захисту вакцин, утім не є невразливим.

"У ході дослідження було встановлено, що антитіла вакцинованих та природно інфікованих COVID-19 людей були значно більш дієвими проти "Омікрона", що свідчить про вірогідні переваги бустерних щеплень", - стверджує Sky News.

За словами професора Алекса Сігала з Африканського інституту дослідження здоров’я, який очолював випробування, новий штам краще уникає захисту вакцин та ліпше передається у порівнянні з іншими різновидами COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штам "Омікрон" вже дав понад 50 мутацій, - науковець Комісаренко

Однак проведене ним дослідження - дуже обмежене у своєму масштабі, оскільки включало лише створений у лабораторії штам "Омікрон", перевірений на крові всього 12 вакцинованих осіб.

"Таким чином, дослідження не показує ефективність вакцин у недопущенні інфікування або передачі "Омікрну" в реальному світі. Дослідження цінне тим, що демонструє значний вплив штаму, а також те, що вакцини все одно надають певний захист. При цьому бустерні щеплення суттєво захищають", - підсумовує видання.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
 Підтримати Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+13
Круте "дослідження" на 12-ти особах.
До цього найменше було на 25-ти. На трупах, правда, вже.

Але бабки ідуть, статейки клапаються, порядок денний відпрацьовується.
Бо треба протовкти мусовий бустерний укольчик, а тоді ще спеціальний для омікрончика, над яким яким уже "наполегливо" працюють.

А тоді ж всі з нетерпінням чекають нового, на пі-. І знову - бустер в очікуванні бовтушки для нього, а потім і бовтушка.

І так - нон-стоп ... Кругообіг ковідних вакцинок в природі називається.
показати весь коментар
08.12.2021 08:00
+10
Но ничего, не эфективная вакцина, но уколоть ее все равно надо, а иначе ты антиваксер и тебя надо изолировать от всего уколовшеегося общества. А то прибыли Pfizer будут меньше, а это недопустимо.
показати весь коментар
08.12.2021 08:25
+8
короче - вакцина бесполезна, но вы колитесь.
показати весь коментар
08.12.2021 08:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ученые с пальмы слезли и провели исследования!!
показати весь коментар
08.12.2021 07:52 Відповісти
"Турборежим", називається...
показати весь коментар
08.12.2021 08:52 Відповісти
Круте "дослідження" на 12-ти особах.
До цього найменше було на 25-ти. На трупах, правда, вже.

Але бабки ідуть, статейки клапаються, порядок денний відпрацьовується.
Бо треба протовкти мусовий бустерний укольчик, а тоді ще спеціальний для омікрончика, над яким яким уже "наполегливо" працюють.

А тоді ж всі з нетерпінням чекають нового, на пі-. І знову - бустер в очікуванні бовтушки для нього, а потім і бовтушка.

І так - нон-стоп ... Кругообіг ковідних вакцинок в природі називається.
показати весь коментар
08.12.2021 08:00 Відповісти
Ви заперечуєте ефективність ******** медицини ?
Викиньте з рук айфона, він же фонить !
Ще попсує ваші здорові чакри.
показати весь коментар
08.12.2021 09:42 Відповісти
НЕМА ЗМІСТУ ДИСКУТУВАТИ з ботом-антиваксером Ведана..

хоча погоджуюсь,що бустерні дози саме проти Омікрона-дурість..

наголошувати треба на "широкій дії" вакцин проти Ковід (з багатьма штамами)..
показати весь коментар
10.12.2021 18:49 Відповісти
"Ви заперечуєте ефективність ******** медицини" - да да... примерно ТАК высказывались в пользу кровопускания, лоботамии, уколов наркоты, курения табака и т.д.
показати весь коментар
27.12.2021 18:12 Відповісти
вакцины тоже нет...
показати весь коментар
08.12.2021 08:03 Відповісти
из разряда противников ремней безопасности в авто? "лучше вылечу как гордый орел, чем буду пристегнут как пёс"?)))
показати весь коментар
08.12.2021 08:59 Відповісти
Это получается эффективность 2,5%. Повезло еще что этот Омикрон очень слабенький штамм.
показати весь коментар
08.12.2021 08:04 Відповісти
Нічого страшного, просто треба вколоти 40 пфайзерів підряд і отримаєте +90% захисту, це ж елементарно.
показати весь коментар
08.12.2021 09:11 Відповісти
Доктор Борменталь,что у нас с Вакцинами от СПИДа и Ковида?

Филипп Филлиппыч,вчера Шариков все пузырьки выпил...

Доктор,будет ждать реакцию этого выпивохи,а вдруг выживет...

Филипп Филиппыч,я этого не переживу...,может усыпим его навсегда?
показати весь коментар
08.12.2021 08:08 Відповісти
короче - вакцина бесполезна, но вы колитесь.
показати весь коментар
08.12.2021 08:24 Відповісти
Но ничего, не эфективная вакцина, но уколоть ее все равно надо, а иначе ты антиваксер и тебя надо изолировать от всего уколовшеегося общества. А то прибыли Pfizer будут меньше, а это недопустимо.
показати весь коментар
08.12.2021 08:25 Відповісти
А ось "вчені" профессури московської церкви в Україні, яка носить назву УПЦ заявляють, що вакцимнуватися зовсім, ні в якому пазі не потрібно. І багато тут цим "вченим" повірили.
показати весь коментар
08.12.2021 08:30 Відповісти
Ну колись на 80% не эфективной вакциной, что уж там. Хуже ж не будет, правда?
показати весь коментар
08.12.2021 08:35 Відповісти
Будет. Три следующие поколения теперь будут бесплодны.
Билл Гейтс из семьи потомственных евгеников.
показати весь коментар
08.12.2021 08:43 Відповісти
Не-не. Не надо тут ля-ля. Организму даже полезны безполезные вакцины. Чтобы скучно ему не было. Побочки то просто проявление радости организма.
А вообще 20 % от 90% эффективности pfizer это даже много. Аж на 2,5 % снижает шансы (но не заболеть, а тяжело и летально заболеть) А средне и тяжело болеет около 20%, летально 2%. Цифры поражают. Срочно всем колоться
показати весь коментар
08.12.2021 09:10 Відповісти
В побочках "$$aйзера" значится также и смерть.
Прикольная "побочка"...
показати весь коментар
08.12.2021 12:35 Відповісти
Кольт Нострадамус заглянув в майбутнє...
показати весь коментар
10.12.2021 18:50 Відповісти
А вот в Германии 60 % умерших имели две прививки...
Ютуб - Протесты в Европе: ожидания привитых не оправдались.
показати весь коментар
08.12.2021 08:39 Відповісти
Всі невакциновані, що мали померти, померли. Тепер помирають вакциновані
показати весь коментар
08.12.2021 08:54 Відповісти
А ссылочку от ВОЗ или от Федерального министерство здравоохранения Германии, на "в Германии 60 % умерших имели две прививки...", можно или все это бла-блв-бла?😃
показати весь коментар
08.12.2021 10:56 Відповісти
Я дал название ролика: там подробный репортаж немецкого журналиста с кучей ссылок и данных. Наслаждайтесь.
показати весь коментар
08.12.2021 12:26 Відповісти
Не гони, там никаких ссылок нет.)))
показати весь коментар
08.12.2021 18:07 Відповісти
Известно о неоднократных летальных исходах после прививки препаратом Pfizer в разных странах мира. В Норвегии умерли 23 человека. Главврач Норвежского агентства лекарственных средств Сигурд Хортему заявил, что к смерти некоторых пожилых пациентов могли привести общие побочные эффекты от вакцины, температура и тошнота. Представитель агентства Стейнар Мадсен в то же время заявил, что вакцина «имеет очень небольшой фактор риска», кроме случаев, когда ее дают пожилым с ослабленным здоровьем.

В США после прививки Pfizer умерли два человека, один из них страдал атеросклерозом и ожирением.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60010b309a7947030f8b31e7
показати весь коментар
10.12.2021 18:42 Відповісти
"Пєрвий сєвастопольскій" дивишся? Молодець. А що там Кісєльов каже?
показати весь коментар
08.12.2021 11:21 Відповісти
Я дивлюсь ЩО КАЖУТЬ. А не тільки ХТО.
показати весь коментар
08.12.2021 12:28 Відповісти
Із якою метою вони цю історію із "вірусом" зводять до абсурду?
показати весь коментар
08.12.2021 08:53 Відповісти
А проверить на невакцинированых забыли?
Или хотят сказать что таких уже и нет. Только те кто укололся 2 и три раза?
показати весь коментар
08.12.2021 08:56 Відповісти
ученые из 95-го квартала, куда мир катится?😁
показати весь коментар
08.12.2021 09:07 Відповісти
не в первый раз замечаю что на цензор пробрался редактор антивакс

Загголовок утвердительный а текст противоречит заголовку

В тексте "можуть бути до 40 разів менш ефективними" Т.е. может быть а может и не быть. Заголовок же конечно хайповый но он сеет недоверие к вакцинам....
показати весь коментар
08.12.2021 09:20 Відповісти
и вот сам цензор опровергает себя же ВОЗ пока не имеет доказательств плохой работы вакцин с омикроном https://censor.net/ua/news/3303955/poky_scho_nemaye_dokaziv_togo_scho_shtam_omikron_krasche_unykaye_diyi_vaktsyn_vooz
показати весь коментар
08.12.2021 09:25 Відповісти
якщо омікрон несмертельний,то ідіотизм визначати ефективність вакцини проти нього..

просто ТРЕБА ТОДІ РОКИ...
показати весь коментар
10.12.2021 18:44 Відповісти
а если сделать 40 уколов прививочкой?
показати весь коментар
08.12.2021 09:26 Відповісти
С каждым днем всё больше будем узнавать о вирусе и о вакцинах.
показати весь коментар
08.12.2021 09:29 Відповісти
испытание провели аж на 12 инфицированных .. Очень серьезное исследование, как раз для публикации в таком серьезном научном СМИ как Цензор НЕТ
показати весь коментар
08.12.2021 09:36 Відповісти
Пипец сколько на цензоре оголтелых антиваксеров. Их бы всех на пару дней в ковидную реанимацию поработать.
показати весь коментар
08.12.2021 10:15 Відповісти
самое печальное что часть из них, это платные боты, которые почему думают что вирус их не тронет.... а вторая часть -- это "полезные идиоты" , "дремучие" люди которые ведутся на антиваксерскую пропаганду....
показати весь коментар
08.12.2021 10:25 Відповісти
Новость почитай, вакцина на 80% не эффективна против омикрона. 20% болеют в средней/тяжелой форме Зачем она ??? Для инфы, переболела ковид, лечилась полностью за свой счет. Прививаться не планирую. Если умру, попаду в реанимацию и т.д. -это мое дело. Заражаться и заражать после вакцинации все равно продолжают точно так же, как и без. В чем проблема, для чего этот мировой хайп? Обьясни "дремучему полезному идиоту")
показати весь коментар
08.12.2021 13:01 Відповісти
не той випадок...

поки що ЧИТАЮ З НОВИН, ЩО ВОЗ ЗАЙМАЄТЬСЯ ...УЙНЕЮ НА КОРИСТЬ ВИРОБНИКІВ ВАКЦИН.

НАВРЧД ЧИ ПРАВИЛЬНО БОРОТИСЬ З НЕСМЕРТЕЛЬНИМ ОМІКРОНОМ,ЩО ВИТІСНЯЄ ДЕЛЬТУ..

та ще й .'повторними дозами" з невідомою ефективністю...
показати весь коментар
10.12.2021 18:40 Відповісти
Шоколадные вирусологи все тута
показати весь коментар
08.12.2021 10:22 Відповісти
Жуткая заболеваемость в Африке ЭТИМ САМЫМ Нужно срочно спасать!
https://www.youtube.com/watch?v=o6xwIa8ZAAg&ab_channel=IHORLINSKYI
показати весь коментар
08.12.2021 10:27 Відповісти
Я эти графики уже давно выкладывал! Ни одной статистической зависимости с вакцинацией!Такое ощущение , что вакцинация сама по себе , а волны заболеваемости сами по себе , и смертельные случаи тоже просто повторяют волны заболеваемости. В странах с высоким уровнем медицины смертность меньше!Причем там где вакцинации очень мало , все равно идет волнами и заболеваемость и смертность падают!!! Проанализируйте сами, все эти вакцины ,это вовсе не медицина , а коммерция и политика
показати весь коментар
08.12.2021 11:02 Відповісти
а ЗАЧЕМ вакцины от этого штама, если все последствия заражения им протекают или в легкой форме или безсимптомно?! думаю, что это спланированная истерия и цель ее не здоровье людей а деньги! p.s. привит pfizer двумя дозами, если что.
показати весь коментар
08.12.2021 11:17 Відповісти
Кацапи фінансують антиваксів в Україні, а в себе хочуть зробити кримінальну відповідальність для це. Думайте))
показати весь коментар
08.12.2021 11:22 Відповісти
Відповідальність "для це" ?
Московіти самі насаджують насильну "вакцинацію".
показати весь коментар
08.12.2021 12:32 Відповісти
В себе вони заставляють всіх вакцинуватись, а в нас оплачують антивакс-кампанії. Гадять на всіх фронтах.
показати весь коментар
08.12.2021 13:36 Відповісти
При чем тут кацапы? И при чем тут антивакцеры? Новость почитай, вакцина на 80% не эффективна против омикрона. 20% болеют в средней/тяжелой форме Зачем она ??? Для инфы, переболела ковид, лечилась полностью за свой счет. Прививаться не планирую. Если умру, попаду в реанимацию и т.д. -это мое дело. Заражаться и заражать после вакцинации все равно продолжают точно так же, как и без. В чем проблема, для чего этот мировой хайп?
показати весь коментар
08.12.2021 12:57 Відповісти
Ета нє твайо дєло.
Тому що ви-антивакси, займаєте місця в лікарні і лікарів, інші люди страждають, бо не можуть отримати повноцінну медичну допомогу через перевантаження медичної системи.
показати весь коментар
08.12.2021 13:35 Відповісти
Говорю же, лечилась за свой счет, платно, места твоего не занимала. И это мое дело, травить или нет свой организм вакциной на 80% неэфективной. Кстати, я совсем не антивакс. Все нужные по плагу вакцины и себе и детям делала и буду делать. А ненужный шмурдяк на 80% не эфективный колите сами.
показати весь коментар
08.12.2021 16:59 Відповісти
"У ході дослідження було встановлено, що антитіла вакцинованих та природно інфікованих COVID-19 людей були значно більш дієвими проти "Омікрона", що свідчить про вірогідні переваги бустерних щеплень"

ключове тут ВІРОГІДНІ.

ТОБТО, ПРО ВПЛИВ БУСТЕРНОЇ ДОЗИ пФАЙЗЕР НА штам "Омікрон" рано говорити.
показати весь коментар
10.12.2021 18:36 Відповісти
 
 