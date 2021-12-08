Вчені з'ясували, що вакцина Pfizer у 40 разів менш ефективна проти "Омікрону"
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Вакцина Pfizer у 40 разів менш ефективна проти "Омікрону" у порівнянні з оригінальним штамом COVID-19, однак бустерні щеплення суттєво захищають навіть і проти цього штаму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це із посиланням на проведене у ПАР дослідження пише Sky News.
"Як показують перші лабораторні дослідження нового штаму у ПАР, антитіла від вакцини Pfizer можуть бути до 40 разів менш ефективними проти "Омікрона" у порівнянні з оригінальним штамом", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що новий штам значно ліпше уникає захисту вакцин, утім не є невразливим.
"У ході дослідження було встановлено, що антитіла вакцинованих та природно інфікованих COVID-19 людей були значно більш дієвими проти "Омікрона", що свідчить про вірогідні переваги бустерних щеплень", - стверджує Sky News.
За словами професора Алекса Сігала з Африканського інституту дослідження здоров’я, який очолював випробування, новий штам краще уникає захисту вакцин та ліпше передається у порівнянні з іншими різновидами COVID-19.
Однак проведене ним дослідження - дуже обмежене у своєму масштабі, оскільки включало лише створений у лабораторії штам "Омікрон", перевірений на крові всього 12 вакцинованих осіб.
"Таким чином, дослідження не показує ефективність вакцин у недопущенні інфікування або передачі "Омікрну" в реальному світі. Дослідження цінне тим, що демонструє значний вплив штаму, а також те, що вакцини все одно надають певний захист. При цьому бустерні щеплення суттєво захищають", - підсумовує видання.
Будь ласка, зачекайте...
До цього найменше було на 25-ти. На трупах, правда, вже.
Але бабки ідуть, статейки клапаються, порядок денний відпрацьовується.
Бо треба протовкти мусовий бустерний укольчик, а тоді ще спеціальний для омікрончика, над яким яким уже "наполегливо" працюють.
А тоді ж всі з нетерпінням чекають нового, на пі-. І знову - бустер в очікуванні бовтушки для нього, а потім і бовтушка.
І так - нон-стоп ... Кругообіг ковідних вакцинок в природі називається.
Викиньте з рук айфона, він же фонить !
Ще попсує ваші здорові чакри.
хоча погоджуюсь,що бустерні дози саме проти Омікрона-дурість..
наголошувати треба на "широкій дії" вакцин проти Ковід (з багатьма штамами)..
Филипп Филлиппыч,вчера Шариков все пузырьки выпил...
Доктор,будет ждать реакцию этого выпивохи,а вдруг выживет...
Филипп Филиппыч,я этого не переживу...,может усыпим его навсегда?
Билл Гейтс из семьи потомственных евгеников.
А вообще 20 % от 90% эффективности pfizer это даже много. Аж на 2,5 % снижает шансы (но не заболеть, а тяжело и летально заболеть) А средне и тяжело болеет около 20%, летально 2%. Цифры поражают. Срочно всем колоться
Прикольная "побочка"...
Ютуб - Протесты в Европе: ожидания привитых не оправдались.
В США после прививки Pfizer умерли два человека, один из них страдал атеросклерозом и ожирением.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60010b309a7947030f8b31e7
Или хотят сказать что таких уже и нет. Только те кто укололся 2 и три раза?
Загголовок утвердительный а текст противоречит заголовку
В тексте "можуть бути до 40 разів менш ефективними" Т.е. может быть а может и не быть. Заголовок же конечно хайповый но он сеет недоверие к вакцинам....
просто ТРЕБА ТОДІ РОКИ...
поки що ЧИТАЮ З НОВИН, ЩО ВОЗ ЗАЙМАЄТЬСЯ ...УЙНЕЮ НА КОРИСТЬ ВИРОБНИКІВ ВАКЦИН.
НАВРЧД ЧИ ПРАВИЛЬНО БОРОТИСЬ З НЕСМЕРТЕЛЬНИМ ОМІКРОНОМ,ЩО ВИТІСНЯЄ ДЕЛЬТУ..
та ще й .'повторними дозами" з невідомою ефективністю...
https://www.youtube.com/watch?v=o6xwIa8ZAAg&ab_channel=IHORLINSKYI
Московіти самі насаджують насильну "вакцинацію".
Тому що ви-антивакси, займаєте місця в лікарні і лікарів, інші люди страждають, бо не можуть отримати повноцінну медичну допомогу через перевантаження медичної системи.
ключове тут ВІРОГІДНІ.
ТОБТО, ПРО ВПЛИВ БУСТЕРНОЇ ДОЗИ пФАЙЗЕР НА штам "Омікрон" рано говорити.