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Путін може вдатися до обмеженої агресії проти України, щоб не викликати масивної відповіді з боку НАТО та Заходу, - Вершбоу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Путін може вдатися до обмеженої агресії проти України, щоб не викликати масивної відповіді з боку НАТО та Заходу, - Вершбоу

Президент Росії Володимир Путін може вдатися до обмеженої агресії проти України, щоб не викликати масивної відповіді з боку НАТО і Заходу.

Про це заявив заступник Генерального секретаря НАТО у 2012-16 роках Александр Вершбоу під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму та Атлантичної Ради (Вашингтон), передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Якщо Путін вдасться до широкомасштабної агресії, то союзники нададуть стопроцентну підтримку Україні. Але він може вдатися і до такої обмеженої якоїсь агресії, для того, щоб не викликати масивної відповіді з боку Альянсу та Заходу", - сказав Вершбоу.

На його думку, зараз одним із найважливіших аспектів відповіді адміністрації Байдена на цю загрозу російської агресії є активна співпраця зі своїми союзниками на політичному рівні.

"Сьогодні я бачив, що Голова Єврокомісії сказала, що Європейський Союз накладе серйозні санкції на Росію, якщо буде агресія. Тобто, це вже дає свої результаті. І я думаю, що це добре, що президент США консультувався з Великобританією, Францією, Італією, Німеччиною вчора і чітко висловив свою позицію щодо дій Путіна, і заручився підтримкою союзників", - сказав ексзаступник Генерального секретаря НАТО.

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Він зазначив, що Україні важливо мати коаліцію, яка її підтримує.

"Дуже важливо мати коаліцію, яка надасть підтримку та допомогу Україні. Європейці рухаються правильно в плані санкцій. Я думаю, вони можуть зробити більше в плані допомоги українському війську... НАТО як організація також має зайняти свою чітку і жорстку позицію, не лише в риториці, але й для того, щоб більш ефективно допомагати українським Збройним Силам", - переконаний Вершбоу.

Він підкреслив, що Путін повинен усвідомлювати, що "якщо ця агресія буде, він заплатить дуже високу ціну, в тому числі і жертвами на полі бою, і до того ж, у результаті санкції".

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Топ коментарі
+19
Байден загнал хуйло в будку, став на защиту Украины.. Это было ожидаемо. А еще, что мне особенно понравилось, что Джо дал понять, что он на стороне Украины, а этой ЗЕбанутой шмаркле очень толсто намекнул, что говноралиссимусу бубочке место у параши, потому что о результатах переговоров с хуйлом Байден сообщил всем ведущим лидерам Европы, а окурку Бубочке он позвонит в четверг, если будет время и желание. Было-бы вообще забавно, если-бы Байден поговорил на эту тему с своим давним другом Порошенко, а потом через посла или завхоза посольства США сообщил клоуну, о чем он договорился с хуйлом.
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08.12.2021 08:17
+15
А зараз США дивляться на ЗЕлену Україну та розуміють, що вона не мичить, не телиця, та просуває російську агентуру у владі, розвалюючи ВСУ та військову розвідку.

США вже допомогали дебілам, які самі нічого не хотіли робити, в Афганістані.
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08.12.2021 08:40
+11
Россияне, это вам не совок, за спинами многонациональной армии отсиделся не получится, похоронка будет в каждом доме.
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08.12.2021 08:29
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А зараз, курвамать, що?
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08.12.2021 08:03 Відповісти
А зараз небажання реально допомогти ЗСУ і бажанння в пусту позвіздіти . Що поробиш,така їх суть.
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08.12.2021 08:19 Відповісти
"Впусту звиздиш" саме ти! Бо коли американці гнали в Україну військове обладнання на сотні мільйонів доларів а діаспора українська створила систему добровільної допомоги і посилки з медикаментами йшли від Сіднея і Дарвіна до Монреаля з Пенсільванією ти сидів тут і "звиздів" про "баригу" і "марадьора" з "свинарчуками"! А зараз хочеш щоб американці ще й воювать за тебе прийшли? А ти "руці склавши" чекатимеш "хто ж переможе?" "Морда не трісне" від нахабства і відсутності совісті?
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08.12.2021 09:11 Відповісти
А зараз США дивляться на ЗЕлену Україну та розуміють, що вона не мичить, не телиця, та просуває російську агентуру у владі, розвалюючи ВСУ та військову розвідку.

США вже допомогали дебілам, які самі нічого не хотіли робити, в Афганістані.
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08.12.2021 08:40 Відповісти
так, а ще "дань" виплачуе в ордло пенсiями як у Золоту Орду...
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08.12.2021 08:46 Відповісти
Обмежена агресія це як? Відтяпає "тільки" ватний Гепо-Допінськ (тобто Харків)?
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08.12.2021 08:05 Відповісти
наприклад "відновлення суверенітету" так званих республік, в межах адмінкордонів Луганської та Донецької областей силами "ополчєнія"
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08.12.2021 08:41 Відповісти
***** знает и само говорило, что если народ не желает подчинится агрессору, то никто его не заставит. Самое главное оружие против него, это наше неприятие.
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08.12.2021 08:07 Відповісти
***** приходить туди де кричать путінпамагі. Як приклад Крим і Домбас, а далі він не сунувся.
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08.12.2021 09:13 Відповісти
Там де багато колаборантів, сильнішому злочинцю легше захватити територію.
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08.12.2021 09:33 Відповісти
ну так, "обмежино" - вiд Одеси до Харкiва...
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08.12.2021 08:08 Відповісти
Чувак живет в 20 веке в 1945 году...паБЕДАбессие в башке и ничего больше...
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08.12.2021 08:14 Відповісти
Байден загнал ***** в будку, став на защиту Украины.. Это было ожидаемо. А еще, что мне особенно понравилось, что Джо дал понять, что он на стороне Украины, а этой ЗЕбанутой шмаркле очень толсто намекнул, что говноралиссимусу бубочке место у параши, потому что о результатах переговоров с *****м Байден сообщил всем ведущим лидерам Европы, а окурку Бубочке он позвонит в четверг, если будет время и желание. Было-бы вообще забавно, если-бы Байден поговорил на эту тему с своим давним другом Порошенко, а потом через посла или завхоза посольства США сообщил клоуну, о чем он договорился с *****м.
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08.12.2021 08:17 Відповісти
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08.12.2021 08:36 Відповісти
ЗЕ!чмо обосрётся. Опять. Походу он обделанный по жизни ходит
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08.12.2021 09:26 Відповісти
НА КОВРЕ У НАЧАЛЬНИКА! ПУТИН И БАЙДЕН
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08.12.2021 08:19 Відповісти
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08.12.2021 08:23 Відповісти
...В 90-е годы Россию абсолютно реально спасли от голодной смерти потоками гуманитарной помощи эти проклятые пин... и Европа.
 И это было. Это забыто, это ошельмовано, это надежно скрыто, вытерто из памяти. Но это было, и 10 февраля 92-го года со всех военных аэродромов США в воздух поднялись десятки военно-транспортных самолетов и направились на Москву, на Питер, в другие города СНГ. Это было, и называлась эта операция Provide Hope («Подай надежду»). Никуда от этого не денешься.Чуть позже самолетов ВВС стало не хватать, и Минбороны фрахтовало за свой счет гражданские суда. Их грузили продуктами, одеждой, лекарствами, медоборудованием, ветчиной, шоколадом, маслом, колбасами, консервированным хлебом. И везли всё это в Россию. Но то же самое делала, правда, без такого американского пафоса, и проклятая Европа. Но США на эту операцию совершенно бескорыстно, бесприбыльно для себя потратили 41 миллиард долларов, и это были десятки, сотни тысяч тонн. Их доставляли. Они разворовывались, они распродавались, они залеживались в ожидании распродажи и просрочивались. Но их, тем не менее, хватило, чтобы накормить и одеть самых несчастных в собесах, в школах, больницах, детдомах, стариковских приютов.

Я очень хорошо помню прибытие этих бортов. И я, кстати, помню голодающие детские дома и драки в приютах стариковских за какой-нибудь паршивое печенье. Но вот эти самолеты, они шли, шли, набитые всем этим. И для чего шли - чтобы вот эти спасенные отъелись бы…

Отъелись, забурели, забыли, как будто им память стерли, и стали проклинать ...

Александр НЕВЗОРОВ
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08.12.2021 08:53 Відповісти
а единственный выход - это военным путём освобождать Крым и ордло - вот чего больше всего боится *****, вот о чём и "говорили по телефону" с Байденом!
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08.12.2021 08:32 Відповісти
Россияне, это вам не совок, за спинами многонациональной армии отсиделся не получится, похоронка будет в каждом доме.
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08.12.2021 08:29 Відповісти
Байден молодец, хоть он и в пожилом возрасте, но поставил кацапов на место. Они наверно до сих пор трусы стирают.
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08.12.2021 08:31 Відповісти
Кацапи трусов нє стірают!
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08.12.2021 08:48 Відповісти
Их просто нет, там прямотоком в валенки
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08.12.2021 11:03 Відповісти
Не піде ху@ло війною під прапорои московії(росії) воно сцикливе і слабке, як "резинка" на старних дідовських трусах. Воно може тільки під чужим прапором і це точно будуть "днр" і "лнр", щоб захопити водосховище і дати воду в Крим і по можливості коридор, щоб відрізати нас від Чорного моря (Одеса, Миколаїв) тоненька полосочка до Придністров'я. Але ця задача важка і кацапи її не виконають. Точно будуть йти з окупованих територій Донецької області для захоплення водосховища і під прапорами терористичних організацій "днр" і "лнр". А перед цим буде робити кіпіш через Лукашенко, його заяви про наше вторгнення, про зброю, що поставляється в Білорусь, про те, що вони підуть на нас війною(Білоруси), але основна ціль - вода в Крим і це він буде робити обов'язково і звичайно кричати, що їх там немає.
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08.12.2021 08:33 Відповісти
якщо,якби,якщо,якби...я так розумію "союзники" Крим вже не згадують щоб не дратувати ПП-2?!
а на Донбасі це "таке"....?!
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08.12.2021 08:34 Відповісти
То, что в Украине президент ЗЕ возглавляет агентуру РФ, а украинцы нихрена с этим не делают, конечно не должно никого смущать.

США просто обязаны делать то, что не делает президент Украины.
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08.12.2021 08:43 Відповісти
Вот и мне удивительно. ОПа =ФСБ. Это все знают, но всех всё устраивает? Вобще сложилось какое-то странное положение. По правилам - импичмент, но у нас ЗЕшобла и дальше гробит Украину и все спокойны. Раз помитинговали на том всё и закончилось. Какой-то сюрр
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08.12.2021 09:40 Відповісти
А навіщо їм згадувати Крим? Там крисчани ще не вилікувалися від заразної хвороби "русский мир". Хай виліковуються і потім подивимося. Головне що після тих бактерій більшість українців вакцинувалися і не допустять ту заразу далі. Про окуповані території Донецької і Луганської областей навіть не пишу, бо там кацапи нічого розвивати не будуть, вони донищать шахти і примусять даунбасівців виїхати за Урал, щоб поселитися серед китайців і ще на пару років зберегти ті землі від повзучої мирної окупації китайцями. Біль адекватні давно виїхали на підконтрольні Україні землі і на захід. Даунбаські землі кацапи випалять, для них то є плацдарм для нападу і полігон для випробовування зброї.
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08.12.2021 08:48 Відповісти
я трошки інше мав на увазі....(
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08.12.2021 08:59 Відповісти
А знаєте,що цікаво? США, Європа навіть Китай реагує на агресію раші заявами про підтримку України, а жиди? Постійно розмови про голокост, монументи, Умань засирають, менори бл... наставляють де не потрібно, агов ви де? Жидва бл...
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08.12.2021 08:51 Відповісти
На заводах их точно нет
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08.12.2021 08:55 Відповісти
***** непередбачуване
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08.12.2021 09:18 Відповісти
Агресія є агресія, хоч обмежена, хоч масштабна. Свиня, поки по рилу не отримає, буде і далі сунути своє рило.
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08.12.2021 09:18 Відповісти
Судя по количеству грузовиков, доставляемых в место расположения ихтамнетов, Вовке ну очень хочется двинуть на Украину. Прям пищит как хочется. Предсказать не возьмусь, но думаю он попытается что то такое провернуть. Мозги же ботоксом заплыли уже. Но на масштабную операцию он вряд ли решится. Да и ихтамнеты уже провонялись там под Ростовом в палатках жить.
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08.12.2021 09:35 Відповісти
Тут все вірно сказав пан Вершбоу. Розумово обмежене йухло дійсно може почати обмежену агресію проти України. Але якщо у йухла дах з'їде повністю, то можлива і повна агресія.
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08.12.2021 12:50 Відповісти
 
 