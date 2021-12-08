Путін може вдатися до обмеженої агресії проти України, щоб не викликати масивної відповіді з боку НАТО та Заходу, - Вершбоу
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Президент Росії Володимир Путін може вдатися до обмеженої агресії проти України, щоб не викликати масивної відповіді з боку НАТО і Заходу.
Про це заявив заступник Генерального секретаря НАТО у 2012-16 роках Александр Вершбоу під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму та Атлантичної Ради (Вашингтон), передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Якщо Путін вдасться до широкомасштабної агресії, то союзники нададуть стопроцентну підтримку Україні. Але він може вдатися і до такої обмеженої якоїсь агресії, для того, щоб не викликати масивної відповіді з боку Альянсу та Заходу", - сказав Вершбоу.
На його думку, зараз одним із найважливіших аспектів відповіді адміністрації Байдена на цю загрозу російської агресії є активна співпраця зі своїми союзниками на політичному рівні.
"Сьогодні я бачив, що Голова Єврокомісії сказала, що Європейський Союз накладе серйозні санкції на Росію, якщо буде агресія. Тобто, це вже дає свої результаті. І я думаю, що це добре, що президент США консультувався з Великобританією, Францією, Італією, Німеччиною вчора і чітко висловив свою позицію щодо дій Путіна, і заручився підтримкою союзників", - сказав ексзаступник Генерального секретаря НАТО.
Він зазначив, що Україні важливо мати коаліцію, яка її підтримує.
"Дуже важливо мати коаліцію, яка надасть підтримку та допомогу Україні. Європейці рухаються правильно в плані санкцій. Я думаю, вони можуть зробити більше в плані допомоги українському війську... НАТО як організація також має зайняти свою чітку і жорстку позицію, не лише в риториці, але й для того, щоб більш ефективно допомагати українським Збройним Силам", - переконаний Вершбоу.
Він підкреслив, що Путін повинен усвідомлювати, що "якщо ця агресія буде, він заплатить дуже високу ціну, в тому числі і жертвами на полі бою, і до того ж, у результаті санкції".
Будь ласка, зачекайте...
США вже допомогали дебілам, які самі нічого не хотіли робити, в Афганістані.
И это было. Это забыто, это ошельмовано, это надежно скрыто, вытерто из памяти. Но это было, и 10 февраля 92-го года со всех военных аэродромов США в воздух поднялись десятки военно-транспортных самолетов и направились на Москву, на Питер, в другие города СНГ. Это было, и называлась эта операция Provide Hope («Подай надежду»). Никуда от этого не денешься.Чуть позже самолетов ВВС стало не хватать, и Минбороны фрахтовало за свой счет гражданские суда. Их грузили продуктами, одеждой, лекарствами, медоборудованием, ветчиной, шоколадом, маслом, колбасами, консервированным хлебом. И везли всё это в Россию. Но то же самое делала, правда, без такого американского пафоса, и проклятая Европа. Но США на эту операцию совершенно бескорыстно, бесприбыльно для себя потратили 41 миллиард долларов, и это были десятки, сотни тысяч тонн. Их доставляли. Они разворовывались, они распродавались, они залеживались в ожидании распродажи и просрочивались. Но их, тем не менее, хватило, чтобы накормить и одеть самых несчастных в собесах, в школах, больницах, детдомах, стариковских приютов.
Я очень хорошо помню прибытие этих бортов. И я, кстати, помню голодающие детские дома и драки в приютах стариковских за какой-нибудь паршивое печенье. Но вот эти самолеты, они шли, шли, набитые всем этим. И для чего шли - чтобы вот эти спасенные отъелись бы…
Отъелись, забурели, забыли, как будто им память стерли, и стали проклинать ...
Александр НЕВЗОРОВ
а на Донбасі це "таке"....?!
США просто обязаны делать то, что не делает президент Украины.