В Україні за добу від COVID-19 померли 450 осіб, зафіксовано 9 371 новий випадок зараження, 26 804 особи одужали
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В Україні зафіксовано 9 371 новий випадок зараження COVID-19 станом на ранок 8 грудня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"Понад 12 млн людей отримали дві дози вакцини проти COVID-19 та звершили курс щеплення!
За добу 07 грудня в Україні:
зафіксовано 9 371 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 809, медпрацівників – 175);
199 765 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 79 270 людей, повністю імунізовані – 120 495 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2 998 осіб;
летальних випадків – 450;
одужало – 26 804 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 519 981 особа;
одужало – 3 109 423 особи;
летальних випадків – 89 436;
проведено ПЛР-тестувань – 16 160 332.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 905 433 людини, з них отримали першу дозу – 13 905 431 людину, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 042 233 людини. Загалом проведено 25 947 664 щеплення", - розповіли в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
Надіюсь наша влада візьме приклад з поляків і просто скопіює готові рішення , задля порятунку людських життів та подолання наслідків пандемії .
Ні, не пробували.
Івермектин 1℅-й три дні по 2мл випити на воду і вуаля - ніякого ковіду не залишається сліду.
ivermec.space/wiki
Але ми нє іщєм льогкіх путєй (с)
Це нахабна брехня.
> "ivermec.space/wiki"
А це банальна реклама.
Спам.
Всі мої знайомі, в тому числі я, хто лікував ковід та пост-ковідний синдром Івермектином, мають чудові результати - виліковується причина ковіду, тому всі симптоми щезають.
Раз так, причиною ковіду-19 та всеможливих його варіантів, які гарячково намагається зараз виготовити та розпіарити фарм-мафія, є паразит. Скоріше за все, генетично модифікований гельмінт, який розмножується у легенях, як і абсолютна більшість його природніх родичів.
Відтак, пояснюються не тільки всі симптоми ковіду, а й дивний спосіб охоплення так званими хвилями зараження, при якому люди всередині сімей та тісних колективів не заражають один одного, а хворіють з інтервалами у кілька місяців або не хворіють зовсім.
Етіологія гельмінта пояснює фіаско застосування антибіотиків та інколи навіть гормонів, бо на нього вони не діють, лише гасять реакцію імунної системи людини, примушуючи її змиритися зі співжиттям з цим паразитом.
Хто має очі, той бачить. Хто має розум,той лікується - замість того, щоб колотися шмурдяком, від якого люди гинуть або поступово стають каліками.
Вибач, дружочєк, але гельмінт у даному випадку ти - в тебе його мозок. В світі валом країн, які клали болта на патенти та обмеження, та синтезували напівлегальні дженерікі відомих фармпрепаратів. Це призводить до значного зменшення вартості лікування. Наприклад, в Індія може запропонувати курс в десять разів дешевше ніж США. Тому якщо івермектин мав би ефект та не мав би побічних ефектів, країни третьго світу використовували би його у промислових масштабах. Але ні, не використовують. Тому що івермектин в безпечних для людини дозах не має терапевтичного ефекту проти ковіду.
Я офігеваю з нашого наріду - вакцина, яку використовують в ЄС та США в них "експериментальна жижа, йа ніхачу чтоби надамной праваділі опіті!!!". Але відвертий ветпрепарат з побочкою вони хавають "ну сматриті онжі памагаіт!!". Чюдєса.
Хоча, до австрійців, кольорі збираються на 4 місяці ув'язнювпти за відмову від вакцинації, полякам ще далеко...
"82 % померлих від COVID-19 за весь період в Україні - люди віком від 60 років.
лише 20% українців 60+ вакциновані від COVID-19 принаймні першою дозою, а повністю вакцинованих - 16,6%" - а хто там зараз в чергу на вакцинацію за сертифікатом - пенсіонери чи молодь, яким на роботу треба їздити?