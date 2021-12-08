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В Україні за добу від COVID-19 померли 450 осіб, зафіксовано 9 371 новий випадок зараження, 26 804 особи одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні за добу від COVID-19 померли 450 осіб, зафіксовано 9 371 новий випадок зараження, 26 804 особи одужали

В Україні зафіксовано 9 371 новий випадок зараження COVID-19 станом на ранок 8 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Понад 12 млн людей отримали дві дози вакцини проти COVID-19 та звершили курс щеплення!

За добу 07 грудня в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 450 осіб, зафіксовано 9 371 новий випадок зараження, 26 804 особи одужали 01 зафіксовано 9 371 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 809, медпрацівників – 175);

В Україні за добу від COVID-19 померли 450 осіб, зафіксовано 9 371 новий випадок зараження, 26 804 особи одужали 01 199 765 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 79 270 людей, повністю імунізовані – 120 495 людей.

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Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 450 осіб, зафіксовано 9 371 новий випадок зараження, 26 804 особи одужали 01 госпіталізовано – 2 998 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 450 осіб, зафіксовано 9 371 новий випадок зараження, 26 804 особи одужали 01 летальних випадків – 450;

В Україні за добу від COVID-19 померли 450 осіб, зафіксовано 9 371 новий випадок зараження, 26 804 особи одужали 01 одужало – 26 804 особи.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 450 осіб, зафіксовано 9 371 новий випадок зараження, 26 804 особи одужали 01 захворіло – 3 519 981 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 450 осіб, зафіксовано 9 371 новий випадок зараження, 26 804 особи одужали 01 одужало – 3 109 423 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 450 осіб, зафіксовано 9 371 новий випадок зараження, 26 804 особи одужали 01 летальних випадків – 89 436;

В Україні за добу від COVID-19 померли 450 осіб, зафіксовано 9 371 новий випадок зараження, 26 804 особи одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 16 160 332.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 905 433 людини, з них отримали першу дозу – 13 905 431 людину, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 042 233 людини. Загалом проведено 25 947 664 щеплення", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 450 осіб, зафіксовано 9 371 новий випадок зараження, 26 804 особи одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 450 осіб, зафіксовано 9 371 новий випадок зараження, 26 804 особи одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 450 осіб, зафіксовано 9 371 новий випадок зараження, 26 804 особи одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 450 осіб, зафіксовано 9 371 новий випадок зараження, 26 804 особи одужали 13

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Топ коментарі
+5
Чому не подаєте інформацію по госпіталізованим і померлим в розрізі за віком???

"82 % померлих від COVID-19 за весь період в Україні - люди віком від 60 років.
лише 20% українців 60+ вакциновані від COVID-19 принаймні першою дозою, а повністю вакцинованих - 16,6%" - а хто там зараз в чергу на вакцинацію за сертифікатом - пенсіонери чи молодь, яким на роботу треба їздити?
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08.12.2021 16:43
+2
Скільки померло від інфарктів і інсультів??
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08.12.2021 10:53
+2
Суммарно от болезней сердечно-сосудистой системы в Украине каждый день умирает 1000-1100 человек.
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08.12.2021 13:04
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Скільки померло від інфарктів і інсультів??
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08.12.2021 10:53 Відповісти
Нисколько. Всё выжили.
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08.12.2021 11:24 Відповісти
Не має таких хвороб. Тільки святий ковід і апостол иого Ляшко
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08.12.2021 11:38 Відповісти
Суммарно от болезней сердечно-сосудистой системы в Украине каждый день умирает 1000-1100 человек.
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08.12.2021 13:04 Відповісти
Неправда. До ковида общая смертность от всех причин составляла чуть меньше 1600 в день. (1592 в день в 2019). А там только все виды онкологии по 250-270 в день дают.
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08.12.2021 13:16 Відповісти
Вчора почув по радіо PR-24 , що з 15го грудня Польща вводить драконівські обмеження до антиваксерів . Як бідкався один польський антиваксер : Тераз попросту ніедасіе жить без щепіонкі .
Надіюсь наша влада візьме приклад з поляків і просто скопіює готові рішення , задля порятунку людських життів та подолання наслідків пандемії .
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08.12.2021 13:29 Відповісти
А профілактику і лікування від ковіду?
Ні, не пробували.
Івермектин 1℅-й три дні по 2мл випити на воду і вуаля - ніякого ковіду не залишається сліду.
ivermec.space/wiki
Але ми нє іщєм льогкіх путєй (с)
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08.12.2021 14:08 Відповісти
Ще кажуть , дуже допомагає від ковіду - розбивати головою горіх . Кокосовий . Пробуйте .
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08.12.2021 15:01 Відповісти
> "Івермектин 1℅-й три дні по 2мл випити на воду і вуаля - ніякого ковіду не залишається сліду."

Це нахабна брехня.

> "ivermec.space/wiki"

А це банальна реклама.
Спам.
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08.12.2021 18:03 Відповісти
Дуже змістовно
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08.12.2021 19:42 Відповісти
Івекмектин досліджувався багато разів - в прийнятних для людини (а не тварини, бо це ветпрепарат) дозах він ефекту не має. Все.
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08.12.2021 21:25 Відповісти
Все? А я думаю, що скоро для вас буде "все".
Всі мої знайомі, в тому числі я, хто лікував ковід та пост-ковідний синдром Івермектином, мають чудові результати - виліковується причина ковіду, тому всі симптоми щезають.
Раз так, причиною ковіду-19 та всеможливих його варіантів, які гарячково намагається зараз виготовити та розпіарити фарм-мафія, є паразит. Скоріше за все, генетично модифікований гельмінт, який розмножується у легенях, як і абсолютна більшість його природніх родичів.
Відтак, пояснюються не тільки всі симптоми ковіду, а й дивний спосіб охоплення так званими хвилями зараження, при якому люди всередині сімей та тісних колективів не заражають один одного, а хворіють з інтервалами у кілька місяців або не хворіють зовсім.
Етіологія гельмінта пояснює фіаско застосування антибіотиків та інколи навіть гормонів, бо на нього вони не діють, лише гасять реакцію імунної системи людини, примушуючи її змиритися зі співжиттям з цим паразитом.
Хто має очі, той бачить. Хто має розум,той лікується - замість того, щоб колотися шмурдяком, від якого люди гинуть або поступово стають каліками.
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09.12.2021 00:03 Відповісти
> "Раз так, причиною ковіду-19 та всеможливих його варіантів, які гарячково намагається зараз виготовити та розпіарити фарм-мафія, є паразит. Скоріше за все, генетично модифікований гельмінт... "

Вибач, дружочєк, але гельмінт у даному випадку ти - в тебе його мозок. В світі валом країн, які клали болта на патенти та обмеження, та синтезували напівлегальні дженерікі відомих фармпрепаратів. Це призводить до значного зменшення вартості лікування. Наприклад, в Індія може запропонувати курс в десять разів дешевше ніж США. Тому якщо івермектин мав би ефект та не мав би побічних ефектів, країни третьго світу використовували би його у промислових масштабах. Але ні, не використовують. Тому що івермектин в безпечних для людини дозах не має терапевтичного ефекту проти ковіду.

Я офігеваю з нашого наріду - вакцина, яку використовують в ЄС та США в них "експериментальна жижа, йа ніхачу чтоби надамной праваділі опіті!!!". Але відвертий ветпрепарат з побочкою вони хавають "ну сматриті онжі памагаіт!!". Чюдєса.
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09.12.2021 01:18 Відповісти
Й до купи - івермектин теж далеко не безкоштовний, його треба виробляти та, відповідно, купувати. Це означає, що є відповідні виробники. Але же вони ні разу нє заінтєрєсовани в продажах. Щови-щови, це же бджілкі святі, ніразу не фарммафія.
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09.12.2021 01:34 Відповісти
Невже подарок на не_ваециновпність впровадять?
Хоча, до австрійців, кольорі збираються на 4 місяці ув'язнювпти за відмову від вакцинації, полякам ще далеко...
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08.12.2021 14:31 Відповісти
Чому не подаєте інформацію по госпіталізованим і померлим в розрізі за віком???

"82 % померлих від COVID-19 за весь період в Україні - люди віком від 60 років.
лише 20% українців 60+ вакциновані від COVID-19 принаймні першою дозою, а повністю вакцинованих - 16,6%" - а хто там зараз в чергу на вакцинацію за сертифікатом - пенсіонери чи молодь, яким на роботу треба їздити?
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08.12.2021 16:43 Відповісти
Родичка потрапила до лікарні з 30-відсотковою пневмонією у важкому стані, так її 3 дні не лікували зовсім, жодного уколу чи таблетки, тільки кисень. І при цьому лікарі у телефон вішали локшину, що у них всі препарати є, лікування отримує і нічого не потрібно.
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08.12.2021 17:31 Відповісти
У 6-й КМКЛ, 2-ге інфекційне відділення, 3 дні, поки не перевели в інше відділення і там почали лікувати. Через таку затримку ледве не поповнила статистику. Так це в Києві, під носом у центральної преси, у 15 хвилинах від міністерства. Виходить маріонеткам поставили задачу не лікувати, а заганяти на вакцінацію. І їм чим гірша статистика тим ліпше звітувати сюзерену про відсоток вакцинованих.
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08.12.2021 17:52 Відповісти
 
 