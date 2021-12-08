В Україні за добу від COVID-19 померли 450 осіб, зафіксовано 9 371 новий випадок зараження, 26 804 особи одужали

В Україні зафіксовано 9 371 новий випадок зараження COVID-19 станом на ранок 8 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Понад 12 млн людей отримали дві дози вакцини проти COVID-19 та звершили курс щеплення!

За добу 07 грудня в Україні:

зафіксовано 9 371 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 809, медпрацівників – 175);

199 765 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 79 270 людей, повністю імунізовані – 120 495 людей.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 998 осіб;

летальних випадків – 450;

одужало – 26 804 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 519 981 особа;

одужало – 3 109 423 особи;

летальних випадків – 89 436;

проведено ПЛР-тестувань – 16 160 332.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 905 433 людини, з них отримали першу дозу – 13 905 431 людину, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 042 233 людини. Загалом проведено 25 947 664 щеплення", - розповіли в МОЗ.







