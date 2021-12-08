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Конгрес США схвалив оборонний бюджет, який передбачає $300 млн допомоги Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Конгрес США схвалив оборонний бюджет, який передбачає $300 млн допомоги Україні

Документ, схвалений Палатою представників, має також розглянути Сенат і підписати президент, щоб він став законом.

Американські законодавці включили до оборонного бюджету на 2022 рік 300 мільйонів доларів військової допомоги для Збройних сил України. Тоді як Білий дім казав про 250 мільйонів доларів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

При цьому Конгрес не згадав пропозицію про запровадження обов’язкових санкцій проти "Північного потоку-2" вартістю 11 мільярдів доларів, призначеного для доставки російського газу безпосередньо до Німеччини, та російського суверенного боргу.

Крім того, немає згадки про накладення санкцій проти 35 росіян з оточення Путіна.

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До оборонного бюджету ввійшли 4 мільярди доларів на військове стримування Росії проти 3,5 мільярда доларів запитуваних Адміністрацією Байдена.

Загальний розмір оборонного бюджету, як передбачається, становитиме 770 мільярдів доларів.

Документ, схвалений Палатою представників, має також розглянути Сенат і підписати президент, щоб він став законом.

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Топ коментарі
+5
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08.12.2021 08:56
+5
Кацап детектет - пиф паф :
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08.12.2021 09:34
+3
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08.12.2021 09:26
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08.12.2021 08:56 Відповісти
Заженемо мокшів в тундру.
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08.12.2021 09:08 Відповісти
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08.12.2021 09:26 Відповісти
Кацап детектет - пиф паф :
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08.12.2021 09:34 Відповісти
Дранг нах Остен. Нда....
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08.12.2021 09:42 Відповісти
США предоставят Израилю военную помощь на 38 миллиардов долларов на 10 лет по 3,8 млрд в год. Для США арабы с ракетами -самоделками опаснее путинцев.
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08.12.2021 09:08 Відповісти
Таки да.
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08.12.2021 10:05 Відповісти
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08.12.2021 09:28 Відповісти
А Германия выделила хоть копейку? Меркантильные жлобы на подтанцовках у *****
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08.12.2021 09:27 Відповісти
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08.12.2021 09:31 Відповісти
ПНХ козломордый
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08.12.2021 09:46 Відповісти
Кацап можеш потеребонькать на ***** :
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08.12.2021 09:53 Відповісти
все спи..ят.
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08.12.2021 09:28 Відповісти
А пачему ..оборонный?? Т.е. ихние Ту -160 и Ту -22 неделями будут летать вокруг границ и бомбить все вокруг?. Ну это же ************, они по другому просто не умеют. А мы как лохи, просто тупо должны типа оборонятся, нас расстреливают, а вы обороняйтесь. Вы че наивные??
Мы че для вас свора идиотов? Все будет идти на опережение. Какой смысл обороны Мариуполя и Херсона если там будет груда обломков???
А если опережение то нужны совсем другие средства.....это в первую очередь .....MLRS. и.....и.....крылатые ракеты наземного базирования. А какая разница, где они у вас пылятся на складе в Рамштайне или на складе в Борисполе(вариант).
Вы понимаете, что с смотреть как с Милерово взлетают обкуренные *********** никто не будет? Разумеется, что они в полете истерически будут кричать , что мы братья, ну им же впарили...
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08.12.2021 09:40 Відповісти
А вы надеетесь строго на грузинский сценарий????......надейтесь....
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08.12.2021 10:02 Відповісти
А в Грозном?
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08.12.2021 10:20 Відповісти
Мде? Провозгласила независимость в июле 1991 года[2];
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08.12.2021 11:10 Відповісти
Ту-22 уже попробували Грузію бомбить, так їх старенькі Буки, передані Ющем, позбивали... А у нас все-таки С300 є...
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08.12.2021 10:22 Відповісти
Санкции убрали сразу после переговоров.
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08.12.2021 09:49 Відповісти
Чудово, Дякуємо за допомогу!!!
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08.12.2021 11:43 Відповісти
 
 