2 377 8
Захід може тиснути на Росію стосовно України через "Північний потік-2", - Білий дім
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Газопровід "Північний потік 2" наразі цілком можна використовувати, щоб чинити тиск на Росію на тему України.
Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Зараз газопровід не працює, газ ним не поставляють. Тому газопровід (у нинішньому стані. - Ред.) не може використовуватися Росією для тиску. Навпаки, Захід може використовувати його для тиску: якщо Володимир Путін хоче, щоб газ поставлявся трубопроводом, то, можливо, не слід йти на ризик та вторгатися в Україну", - сказав він у вівторок на брифінгу у Білому домі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Германии и Европе нужен дешевый газ. Есть те, кто готов продать (РФ). И есть некоторые договорённости с США по этому поводу. Но... есть некоторые проблемы ввиду словесных обязательств перед Украиной а также имиджевых моментов.
А потому... "маркетинг мод он".
Раздуваем историю о готовящемся нападении. Которое героическими дипломатическими усилиями - ликвидируем. Под шумок говорим, что мол используем СП-2 как момент влияния... в результате в феврале - марте нападение не состоится... а в качестве уступки за это... СП-2 введен в строй. Все молодцы:
- Правительства Германии и евростран - молодцы перед своими избирателями потому как обеспечили относительно дешевый ресурс (а от цены на энергоносители зависят цены всех товаров на полках в магазинах) + попиарились на теме того, как они общими усилиями "остановили агрессию Путина"
- Правительство США - тоже молодцы перед своими избирателями, потому как "остановили агрессию Путина".
- Путин - он-то пуйло для нас, но для своих избирателей... СП-2 построен, мировых лидеров "нагнул", словоблудие и ненадежность слов нашего правительства (всем говорили мол нападет, а не напал...) показал... почва для пиара тоже не самая плохая, мягко говоря.
"маркетинг мод офф"
В сухом остатке. При глобальном договорняке и разыгрываемом маркетинговым шоу - мы остались без транзита (в лучшем случае - с каким-то минимумом), без реверса (потому как он виртуальный - и это нафтогаз недавно признал) и денег за него, с легитимизированным СП-2. Да еще и возможным увеличением обстрелов в рамках маркетингового шоу. Плюс потратились на него - подготовка к возможному (только в теории) вторжению стоит денег.
Не, конечно зеля под шумок принимает очень интересные законы... и про олигархов ... и прочие... но то только его личный гешефт, к стране и народу он не относится никак.
Ну, или те европейские компании, которые зашибают сейчас бешеные бабки перепродавая газ, получаемый по долгосрочным контрактам по 265 баксов, по 1100 баксов оказывают ценовое давление на тех европейских потребителей, которые вынуждены покупать газ по споту.