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За добу у світі від COVID-19 померли майже 8 тис. осіб. Україна - у п'ятірці лідерів за летальними випадками. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За добу у світі від COVID-19 померли майже 8 тис. осіб. Україна - у п'ятірці лідерів за летальними випадками. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 8 грудня у світі зареєстрували 601 868 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 7 997 осіб (вчора - 5 772).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 267 435 588 випадків інфікування, з них 601 868 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 287 412 осіб, з них 7 997 за минулу добу.

За добу у світі від COVID-19 померли майже 8 тис. осіб. Україна - у пятірці лідерів за летальними випадками 01

Побороли хворобу та вилікувалися 240,8 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 450 осіб, зафіксовано 9 371 новий випадок зараження, 26 804 особи одужали

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

За добу у світі від COVID-19 померли майже 8 тис. осіб. Україна - у пятірці лідерів за летальними випадками 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 16-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 11-ту, за летальними випадками - 4-ту у світі та 3-тю в Європі.

За добу у світі від COVID-19 померли майже 8 тис. осіб. Україна - у пятірці лідерів за летальними випадками 03
За добу у світі від COVID-19 померли майже 8 тис. осіб. Україна - у пятірці лідерів за летальними випадками 04

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Станом на ранок 8 грудня у світі зареєстрували 601 868 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7 997 осіб Джерело: https://censor.net/ua/n3303946

уже ничего не вызывают эти цифры, за сутки в мире умирает под 170т человек, на утро среды уже умерло 64т https://www.worldometers.info/ru/
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08.12.2021 09:31 Відповісти
Штош, оказаться между проколотыми больше, чем впополам и исчо больше, чем 70% не так уж и печально.
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08.12.2021 10:26 Відповісти
Что ж они так стесняются первого места? Это же в абсолютных цифрах на 3 и 4 местах, а не в относительных.
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08.12.2021 11:33 Відповісти
 
 