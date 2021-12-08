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Поки що немає доказів того, що штам "Омікрон" краще уникає дії вакцин, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Поки що немає доказів того, що штам "Омікрон" краще уникає дії вакцин, - ВООЗ

Наявні вакцини повинні захищати людей, які заразилися штамом "Омікрон", від важких випадків COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, про це заявив директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій доктор Майк Райан.

Зазначається, що перші лабораторні випробування нового варіанту у Південній Африці показали, що він може частково ухилятися від захисту від вакцини Pfizer.

Директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій доктор Майк Райан сказав, що поки що немає жодних доказів того, що "Омікрон" краще уникатиме дії вакцин, ніж інші варіанти.

"У нас є високоефективні вакцини, які на даний момент довели свою ефективність проти всіх варіантів щодо тяжких захворювань та госпіталізацій", - зазначив Райан.

Початкові дані свідчать про те, що при зараженні штамом "Омікрон" люди не хворіють ще більше, ніж під час інфікуванням штамом "Дельта" чи іншими штамами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вчені з'ясували, що вакцина Pfizer у 40 разів менш ефективна проти "Омікрону"

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Топ коментарі
+5
Какой хайп.провели иследования показали что вакцина дерьмо.вооз хочет чем побольше откатов вот и начинает сказки рассказывать
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08.12.2021 09:30
+4
да пропагандируют тут только такие как ты упоротые, и то ,вас стало так мало что прям печаль
И главное верите только выборочно, вот НАН сейчас говорит что падение будет к концу года ,ляшко одобрил и вы гривой машете радостно, а когда НАН сказал что цифру переболевших нужно умножить на три , так ляшко и вся ваша братия стали в позу потому что смертность тогда понизится до менее 1%.
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08.12.2021 10:12
+3
Для проколотых шо не день то печальнее новости
Вакцина дерьмо,новый штам и новые проколы, в нормальные страны один хрен тесты нужны (уже суточные) и не везде даже с прививками пускают, перед праздниками падение заболеваний и смертности (и так второй год подряд что говорит о стабильности вируса в предпраздничные дни ), и прочее и прочее , даже упоротый валера пропал, видать сгорел на работе
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08.12.2021 09:45
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цензору бы надо было избегать хайповых заголовков на эту тему, типа как в предыдущей новости . где якобы файзер в 40 раз снизил эффективность.... Это слишком серьезная тема, связанная с жизнями людей, что б на ней так хайповать....
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08.12.2021 09:27 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3303936/vcheni_zyasuvaly_scho_vaktsyna_pfizer_u_40_raziv_mensh_efektyvna_proty_omikronu
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08.12.2021 09:30 Відповісти
Какой хайп.провели иследования показали что вакцина дерьмо.вооз хочет чем побольше откатов вот и начинает сказки рассказывать
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08.12.2021 09:30 Відповісти
они ж - вооз -- сначала ляпнули , что омпикрон так себе - хиленький, получили люлей от вышестоящих --- и пошла реабилитация вакцин
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08.12.2021 09:54 Відповісти
ну вас же не смущает что вакцину разработали за год без иследований.и вы её колете.вот она тоже для таких интелектуалов как ты
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08.12.2021 10:49 Відповісти
Для початку нехай вірус виділять , а потім можна "дослідження" проводити. Симулянти комп'ютерні проводять "дослідження у віртуальному просторі на цифрові моделі котру самі придумали отруєним мозком.
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08.12.2021 09:46 Відповісти
Щодня - новий вірус!!
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08.12.2021 09:44 Відповісти
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08.12.2021 09:47 Відповісти
ха--так омікрон - то хоч вірус! скоро з"явиться стая підрусів
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08.12.2021 09:48 Відповісти
Для проколотых шо не день то печальнее новости
Вакцина дерьмо,новый штам и новые проколы, в нормальные страны один хрен тесты нужны (уже суточные) и не везде даже с прививками пускают, перед праздниками падение заболеваний и смертности (и так второй год подряд что говорит о стабильности вируса в предпраздничные дни ), и прочее и прочее , даже упоротый валера пропал, видать сгорел на работе
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08.12.2021 09:45 Відповісти
да пропагандируют тут только такие как ты упоротые, и то ,вас стало так мало что прям печаль
И главное верите только выборочно, вот НАН сейчас говорит что падение будет к концу года ,ляшко одобрил и вы гривой машете радостно, а когда НАН сказал что цифру переболевших нужно умножить на три , так ляшко и вся ваша братия стали в позу потому что смертность тогда понизится до менее 1%.
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08.12.2021 10:12 Відповісти
Класика! Коли немає жодних аргументів відразу бот, ви всі помрете...
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08.12.2021 10:26 Відповісти
Так само як і з тобою. І тоді раптово з'ясується що твої сертифікати підроблені та куплені. Даби не нашкодити Ляшковій статистиці.
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08.12.2021 10:30 Відповісти
Тим паче ніхто не визнає що ти був вакцинованим.
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08.12.2021 10:40 Відповісти
Ти значно переоцінюєш свою вагу у суспільстві, або не так зрозумів слово визнає. Статистика не визнає тебе вакцинованим, коли раптом щось... Все, набрид. Ходи здоровий, хай щастить.
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08.12.2021 10:53 Відповісти
Раньше нас банили за любое высказывание против вакцины,а теперь наоборот😂😂😂и что то пропали яростные агитаторы вакцинации
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08.12.2021 11:35 Відповісти
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08.12.2021 10:09 Відповісти
Полностью согласен. Меньше нуля вроде уже некуда.
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08.12.2021 10:25 Відповісти
 
 