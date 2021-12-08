Поки що немає доказів того, що штам "Омікрон" краще уникає дії вакцин, - ВООЗ
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Наявні вакцини повинні захищати людей, які заразилися штамом "Омікрон", від важких випадків COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, про це заявив директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій доктор Майк Райан.
Зазначається, що перші лабораторні випробування нового варіанту у Південній Африці показали, що він може частково ухилятися від захисту від вакцини Pfizer.
Директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій доктор Майк Райан сказав, що поки що немає жодних доказів того, що "Омікрон" краще уникатиме дії вакцин, ніж інші варіанти.
"У нас є високоефективні вакцини, які на даний момент довели свою ефективність проти всіх варіантів щодо тяжких захворювань та госпіталізацій", - зазначив Райан.
Початкові дані свідчать про те, що при зараженні штамом "Омікрон" люди не хворіють ще більше, ніж під час інфікуванням штамом "Дельта" чи іншими штамами.
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Вакцина дерьмо,новый штам и новые проколы, в нормальные страны один хрен тесты нужны (уже суточные) и не везде даже с прививками пускают, перед праздниками падение заболеваний и смертности (и так второй год подряд что говорит о стабильности вируса в предпраздничные дни ), и прочее и прочее , даже упоротый валера пропал, видать сгорел на работе
И главное верите только выборочно, вот НАН сейчас говорит что падение будет к концу года ,ляшко одобрил и вы гривой машете радостно, а когда НАН сказал что цифру переболевших нужно умножить на три , так ляшко и вся ваша братия стали в позу потому что смертность тогда понизится до менее 1%.