Зеленський не подорослішав і не розуміє відповідальності перед світовими лідерами, - Чийгоз
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Президент Володимир Зеленський висловився з пафосом щодо президента Туреччини Ердогана.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив нардеп "Європейської Солідарності" Ахтем Чийгоз.
"Якщо відійти від емоцій, я сказав би, що він не став дорослим. Наприклад, ця ситуація, коли він дозволив собі висловитися, м'яко кажучи, емоційно і з таким пафосом щодо Ердогана", - пояснив парламентар.
Чийгоз пояснив, що Ердоган - дуже серйозна особистість, регіональний лідер, а Туреччина є членом НАТО і має дуже серйозну вагу в Альянсі.
"І у досить складному регіоні він сьогодні поставив роль Туреччини на дуже високий рівень. Навколо нього є такі серйозні, як ми це називаємо, конфлікти, у яких бере участь безпосередньо Росія, де він стикається безпосередньо з російською агресією. Наприклад, у Сирії. І на тлі цього говорити, що в тебе проходять за зачиненими дверима дуже серйозні переговори з ним...", - зазначив нардеп.
Чийгоз сказав, що Зеленський абсолютно не розуміє своєї відповідальності перед світовими лідерами.
"Адже ти міг висловити свої думки черговими фразами, які й так усім будуть зрозумілі на тлі відносин Туреччини та України та співпраці щодо озброєння. Сказати, що, мовляв, у нас дуже плідні тісні контакти, яким би я не хотів нашкодити. І всім усе було б зрозуміло", - наголосив нардеп.
Повний текст інтерв'ю з нардепом "ЄС" Ахтемом Чийгозом для Цензор.НЕТ читайте тут.
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"З приходом до влади президента України Володимира Зеленського Україна почала втрачати політичну суб'єктність, яку так важко було здобуто. Про Україну знову почали розмовляти без України. Про це свідчить і розхитування міжнародної коаліції, і той факт, що президент США Джо Байден поговорить із Зеленським лише за два дні після розмови з президентом Росії Володимиром Путіним і союзниками НАТО" - заявила в ефірі "Прямого" народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе.
"Ми з партнерами, принаймні до приходу пана Зеленського до влади, мали спільне прочитання Мінських угод, які передбачали би в тому числі й залучення міжнародного контингенту для забезпечення миру з боку ООН і почали б над чим працювати. На жаль, це все було скинуто з шальок терезів президентом Зеленським, який то закінчував там війну в своїй голові, то хотів заглянути в очі Путіну, і, власне, кажучи зруйнував кількість тієї підтримки, спільних підходів, в тому числі й до Мінських з боку партнерів. Тому, думаю, що, безумовно, Путін хоче і намагається через західний світ тиснути на Україну, в тому числі й для того, щоб ми виконали Мінські домовленості саме так, як їх бачить Путін і Російська Федерація" - деталізувала вона. І додала, що Україна має не просто пручатися цьому, а аргументовано схиляти партнерів на свій бік:
"По-перше, я вважаю, що Україна почала втрачати так тяжко здобувану політичну суб'єктність саме з приходом президента Зеленського. Ми це бачимо на прикладі розхитування цієї міжнародної коаліції на підтримку України через десь необережні, десь непрофесійні, десь зухвалі, десь абсолютно необгрунтовані кроки Зеленського і його команди. Тому так, це ще одне підтвердження того, що в цих перемовинах ми опинилися десь в ролі об'єкта, а не суб'єкта зовнішньої політики. І про нас говорять без нас. Про Україну говорять без України. Хоча я в понеділок побачила твіт Зеленського, де він був щасливим після розмови з Блінкеном, що вперше не буде розмови без України про Україну. Це ок, що Байден спершу говорить зі своїми союзниками по НАТО. Але те, що він говорить із Зеленським лише за два дні, є певним "ляпасом" стосовно президента".