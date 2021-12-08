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Зеленський не подорослішав і не розуміє відповідальності перед світовими лідерами, - Чийгоз

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський не подорослішав і не розуміє відповідальності перед світовими лідерами, - Чийгоз

Президент Володимир Зеленський висловився з пафосом щодо президента Туреччини Ердогана.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив нардеп "Європейської Солідарності" Ахтем Чийгоз.

"Якщо відійти від емоцій, я сказав би, що він не став дорослим. Наприклад, ця ситуація, коли він дозволив собі висловитися, м'яко кажучи, емоційно і з таким пафосом щодо Ердогана", - пояснив парламентар.

Чийгоз пояснив, що Ердоган - дуже серйозна особистість, регіональний лідер, а Туреччина є членом НАТО і має дуже серйозну вагу в Альянсі.

"І у досить складному регіоні він сьогодні поставив роль Туреччини на дуже високий рівень. Навколо нього є такі серйозні, як ми це називаємо, конфлікти, у яких бере участь безпосередньо Росія, де він стикається безпосередньо з російською агресією. Наприклад, у Сирії. І на тлі цього говорити, що в тебе проходять за зачиненими дверима дуже серйозні переговори з ним...", - зазначив нардеп.

Чийгоз сказав, що Зеленський абсолютно не розуміє своєї відповідальності перед світовими лідерами.

"Адже ти міг висловити свої думки черговими фразами, які й так усім будуть зрозумілі на тлі відносин Туреччини та України та співпраці щодо озброєння. Сказати, що, мовляв, у нас дуже плідні тісні контакти, яким би я не хотів нашкодити. І всім усе було б зрозуміло", - наголосив нардеп.

Повний текст інтерв'ю з нардепом "ЄС" Ахтемом Чийгозом для Цензор.НЕТ читайте тут.

Також читайте: Українська компанія UBC Group експортує товари із заводу "Укснаб" в окупованому Криму, - Чийгоз. ВIДЕО

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Топ коментарі
+44
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08.12.2021 10:01
+25
По складу ума зеля еще примерно на уровне 1999 года
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08.12.2021 09:59
+23
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08.12.2021 10:21
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Не хоче? у мене враження інше: тільки увійшов у смак. Кортежи, маєтки, гелікоптери - і халява, халява, і оплески , які переходять в овації. Це ж мрія хахлів і малоросів. Таке добровільно не віддають.
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08.12.2021 11:21 Відповісти
Ну так оно не помазанник Божий ,чтоб рассчитывать,на то ,что это до конца жизни)все меняется -теплая ванна зебобу выталкивает во всю ..и наступил страх от того чем это для него скоро закончится
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08.12.2021 11:25 Відповісти
помазанник Божий? Ні Валерія, воно обрізант, якого соромиться весь єврейській світ із-за його "розумових" здібностей.
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08.12.2021 11:55 Відповісти
Валерія! Не відповідайте цьому придурку. Він потім повидаляє свої коментарі, а вас почне лайном обливати. Бережіться.
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08.12.2021 17:32 Відповісти
Господи, какие кретины у нас в комментаторах !
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08.12.2021 10:33 Відповісти
Я зову их политкорректно- порохоботы.
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08.12.2021 12:24 Відповісти
Анкара выступает за сохранение территориальной целостности Украины и не признаёт аннексию Крыма Россией. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН.
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08.12.2021 10:43 Відповісти
Где вы видели повзрослевшее опудало? Оно не может взрослеть по определению.
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08.12.2021 10:48 Відповісти
О чем он вообще. Зеленский о чем-то проболтался?
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08.12.2021 10:50 Відповісти
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08.12.2021 10:54 Відповісти
Эрдоган -не доллар, который нравится всем. Порошенко встретился с президентом Турции Эрдоганом: "Он настоящий друг и союзник Украины". А : В Израиле назвали Эрдогана «антисемитом» и призывают не церемониться с ним .
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08.12.2021 10:57 Відповісти
Антисеміт - це страшне звинувачення від євреїв, бо вони завжди праві. Тільки Ізраїль не визнав Голодомор геноцидом, і відмовився продати нам безпілотники, на відміну від Ердогана. Ну і хто нам друг і союзник?
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08.12.2021 11:26 Відповісти
кращого тлумачення, теперішнього, збоченого значення антисемітизму, ще не зустрічав:
Изя, а что такое антисемитизм?
Енто Сарочка, тогда, когда к нам относятся без должного ВОСХИЩЕНИЯ!
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08.12.2021 17:12 Відповісти
хлопчик не розуміє чому його вибрали........ось його біда........і з себе чомусь не сміється а частина людей для цього його обирала
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08.12.2021 11:11 Відповісти
Сколько зебилов понаползало. Им только лоботомия положена и медотвод от выборов пожизененно. Предали воюющую страну, бросили ее к ногам прокацапского клоуна, потому что он, видители, в сериальчике харошим ************ был. Альо, вы вообще идиоты, без зачатков мозга? Будьте вы прокляты, малоросы подкацапские.
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08.12.2021 12:57 Відповісти
Після приходу Зеленського до влади про Україну знову почали говорити без України - Климпуш-Цинцадзе

"З приходом до влади президента України Володимира Зеленського Україна почала втрачати політичну суб'єктність, яку так важко було здобуто. Про Україну знову почали розмовляти без України. Про це свідчить і розхитування міжнародної коаліції, і той факт, що президент США Джо Байден поговорить із Зеленським лише за два дні після розмови з президентом Росії Володимиром Путіним і союзниками НАТО" - заявила в ефірі "Прямого" народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе.
"Ми з партнерами, принаймні до приходу пана Зеленського до влади, мали спільне прочитання Мінських угод, які передбачали би в тому числі й залучення міжнародного контингенту для забезпечення миру з боку ООН і почали б над чим працювати. На жаль, це все було скинуто з шальок терезів президентом Зеленським, який то закінчував там війну в своїй голові, то хотів заглянути в очі Путіну, і, власне, кажучи зруйнував кількість тієї підтримки, спільних підходів, в тому числі й до Мінських з боку партнерів. Тому, думаю, що, безумовно, Путін хоче і намагається через західний світ тиснути на Україну, в тому числі й для того, щоб ми виконали Мінські домовленості саме так, як їх бачить Путін і Російська Федерація" - деталізувала вона. І додала, що Україна має не просто пручатися цьому, а аргументовано схиляти партнерів на свій бік:
"По-перше, я вважаю, що Україна почала втрачати так тяжко здобувану політичну суб'єктність саме з приходом президента Зеленського. Ми це бачимо на прикладі розхитування цієї міжнародної коаліції на підтримку України через десь необережні, десь непрофесійні, десь зухвалі, десь абсолютно необгрунтовані кроки Зеленського і його команди. Тому так, це ще одне підтвердження того, що в цих перемовинах ми опинилися десь в ролі об'єкта, а не суб'єкта зовнішньої політики. І про нас говорять без нас. Про Україну говорять без України. Хоча я в понеділок побачила твіт Зеленського, де він був щасливим після розмови з Блінкеном, що вперше не буде розмови без України про Україну. Це ок, що Байден спершу говорить зі своїми союзниками по НАТО. Але те, що він говорить із Зеленським лише за два дні, є певним "ляпасом" стосовно президента".
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08.12.2021 13:04 Відповісти
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