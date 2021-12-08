Зеленський не подорослішав і не розуміє відповідальності перед світовими лідерами, - Чийгоз

Президент Володимир Зеленський висловився з пафосом щодо президента Туреччини Ердогана.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив нардеп "Європейської Солідарності" Ахтем Чийгоз.

"Якщо відійти від емоцій, я сказав би, що він не став дорослим. Наприклад, ця ситуація, коли він дозволив собі висловитися, м'яко кажучи, емоційно і з таким пафосом щодо Ердогана", - пояснив парламентар.

Чийгоз пояснив, що Ердоган - дуже серйозна особистість, регіональний лідер, а Туреччина є членом НАТО і має дуже серйозну вагу в Альянсі.

"І у досить складному регіоні він сьогодні поставив роль Туреччини на дуже високий рівень. Навколо нього є такі серйозні, як ми це називаємо, конфлікти, у яких бере участь безпосередньо Росія, де він стикається безпосередньо з російською агресією. Наприклад, у Сирії. І на тлі цього говорити, що в тебе проходять за зачиненими дверима дуже серйозні переговори з ним...", - зазначив нардеп.

Чийгоз сказав, що Зеленський абсолютно не розуміє своєї відповідальності перед світовими лідерами.

"Адже ти міг висловити свої думки черговими фразами, які й так усім будуть зрозумілі на тлі відносин Туреччини та України та співпраці щодо озброєння. Сказати, що, мовляв, у нас дуже плідні тісні контакти, яким би я не хотів нашкодити. І всім усе було б зрозуміло", - наголосив нардеп.

Повний текст інтерв'ю з нардепом "ЄС" Ахтемом Чийгозом для Цензор.НЕТ читайте тут.

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