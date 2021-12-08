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ООН (2768) Гутерріш Антоніу (350) самоізоляція (58)

Генсек ООН Гутерріш, який зробив третє щеплення, пішов на самоізоляцію після контакту з хворим на COVID-19, - AFP

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Генсек ООН Гутерріш, який зробив третє щеплення, пішов на самоізоляцію після контакту з хворим на COVID-19, - AFP

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш перебуває в ізоляції через спілкування із хворим на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це із посиланням на власні джерела пише AFP.

"Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш перебуватиме в ізоляції кілька днів, оскільки у вівторок контактував з іншим посадовцем ООН, в якого виявили COVID-19", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що 72-річний Гуттеріш скасував свою участь у всіх особистих заходах, запланованих на найближчі кілька днів.

Нагадаємо, Гуттеріш кілька днів тому зробив третє COVID-щеплення після того, як тривалий час роздумував над доцільністю цього, зважаючи на мільйони людей у світі, які досі не отримали першу дозу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН Гутерріш закликав бути готовими до нових пандемій
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Топ коментарі
+7
Нагадаємо, Гуттеріш кілька днів тому зробив третє COVID-щеплення після того, як тривалий час роздумував над доцільністю цього, зважаючи на мільйони людей у світі, які досі не отримали першу дозу.
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08.12.2021 10:17
+4
Скорее решил шлангануть и петлянуть от работы
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08.12.2021 10:25
+2
Напрашивается вывод: отмывание и зарабатывание сумасшедшего бабла во всемирном масштабе! И сделать из людей скот, поставив в стойло!
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08.12.2021 11:54
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Нагадаємо, Гуттеріш кілька днів тому зробив третє COVID-щеплення після того, як тривалий час роздумував над доцільністю цього, зважаючи на мільйони людей у світі, які досі не отримали першу дозу.
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08.12.2021 10:17 Відповісти
Похоже, что он слегка ссыканул.
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08.12.2021 10:20 Відповісти
Скорее решил шлангануть и петлянуть от работы
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08.12.2021 10:25 Відповісти
А потом удивляются почему монашки на свечи десяток презервативов натягивают
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08.12.2021 10:35 Відповісти
Бестолковый голова бестолковой организации. 😂 Надеюсь, не с путлером в одном бункере "самоизолируется"?
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08.12.2021 10:35 Відповісти
потому что он не кололся.а для масс написали что вот пример идите колитесь
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08.12.2021 10:44 Відповісти
1. Ти не писав, що помре від ковід, ти писав "Вот будет смеху, если помрет...". Поки що навіть факту зараження ковідом у ньго не встановлено.
2. Вакцинація вважається повною з 14 дня після одержання другої дози. Тут пишуть "Гуттеріш кілька днів тому зробив третє COVID-щеплення Джерело: https://censor.net/ua/n3303966". На якій підставі ти вважаєш його тричі вакцинованим?
3. Навіть якщо людина зробила бустерну вакцинацію і через кілька днів заразилася - це не протирічить поглядам проваксерів. А якщо людина всіх переконувала, що ковіду не існує і відговорювала інших від вакцинацій, а потм від ковіду сама померла - то тут і сміх і гріх.
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08.12.2021 12:20 Відповісти
Карочи не работает вакцина. Это хотел рассказать?
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08.12.2021 12:29 Відповісти
Я-то? Я хочу сказать, что ежели он от ковид (уточняю на всякий случай) помрет - то этот факт все скажет за меня))
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08.12.2021 12:35 Відповісти
1. Ну, те, що від ковід, то, як на мене, було зрозуміло само собою. Бо він же самоізолювався тому, що контактував з хворим на ковід, а не, наприклад, поліомієліт чи кір.
2. Ну добре. Якщо він помре внаслідок ковід, займаючи ТАКУ посаду і будучи "лише" двічи вакцинованим - то буде прям таки велика різниця.
3. Той факт, що він, двічі вакцинований - і є головним обличчям у основному органі, який просуває вакцинацію від ковід (ВОЗ) під гаслом мовляв вакцини захищають від смерті (зрозуміло що не всіх, але у маркетингу на такі деталі не роблять акценту бо тоді він не буде працювати як задумано)... і вакцина його від смерті не захистить...
Ото буде сміх. Власне не "завдяки" факту його смерті, а завдяки реакції вакцинованих. Більшості з них, я не кажу про тебе, звісно.
Це буде як наприклад головний антивакс помер від ковіду, тільки з іншими дієвими обличчями.
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08.12.2021 12:34 Відповісти
1. Тобто ти вважаєш, що всіх людей, які померли на самоїзоляції після контакту з зараженим на ковід, слід записувати як померлих від ковіду? Я правильно тебе зрозумів?
2. Так, то буде суттєва різниця. А висока посада здоров"я не добавляє, скоріше навпаки.
3. Він головний в ООН, а не в ВОЗ. А в 72 вельми висока ймовірність померти і не від ковіду.
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08.12.2021 12:41 Відповісти
1. Твій аргумент дуже схожий на аргумент ковід-дисидентів про "померлий від ковід та померлий, що мав ковід - то не є тотожність".
2. Висока посада = великі гроші = кращі можливості для догляду за здоров'ям. Здоровіша їжа, особистий там дієтолог, інші лікарі...
3. Так-так. В ООН. Трохи інша агенція)). Друге речення - теж з аргументації ковід дисидентів)))

Але диви, що покажу:
https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00258-1/fulltext

Звертаю увагу... не найостанніший науковий журнал, так?)) Вочевидь... трохи ... авторітетніший за той, у якому публікувались ті дві білоруські студентки, на досліди яких ти спирався, коли ми обговорювали безпечність ОПВ))

Як тобі? Мені про Ізраіль найбільш ... сподобалось)). І моє "улюблене": Fourteen fully vaccinated patients became severely ill or died, the two unvaccinated patients developed mild disease [
[4]
].

Прям свято на вулиці... ))) Нажаль, я не маю таких грошей як бігфарма, щоб відповідно прорекламувати цю статтю. Як тобі слоган: "Вакцинуйся, щоб мати в сім разів вищий шанс на ШВЛ!" (ну і доказ у вигляді найвпливовішого (ну добре - одного з найвпливовіших) медичного видання світу)
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08.12.2021 13:20 Відповісти
1. Це не аргумент, а запитання до тебе. Ти можеш внятно відповісти на це питання: Ти вважаєш, що всіх людей, які померли на самоїзоляції після контакту з зараженим на ковід, слід записувати як померлих від ковіду?
2. Висока посада = великі гроші = менш рухливий спосіб життя, часто переїдання, офіційні обіди часто з алкоголем і прощавай здоров'я.
3. Не з аргументації, а з спекуляції. В 2020 помітно підскочила смертність людей від всіх причин по всій Європі. Мабуть, за логікою тих ковід дисидентів, всі раптово постарішали?
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08.12.2021 13:35 Відповісти
1. Так, звісно можу. Я вважаю, що, користуючись логікою адептів ковіду - то можна вважати, що люди, які були у контакті з ковід-хворим несуть загрозу і для себе і для оточуючих. Під час контакту їх організм зазнає агресивної атаки від ковіду та тому... навіть якщо ковід-тест буде негативним, то та людина померла від кдвід, бо:
а) всі ми знаємо, що тести часто дають помилково негативний результат... вочевидь тест було або так і сталось, або тест було сфальшовано
б) ковід-атака настільки пригнічила його імунітет, що він помер від (потрібневставити).
Це - якщо логіку та аргументи адептів ковіду застосувати до описаної в статті ситуації та можливих її наслідків у вигляді смерті піддослідн... вибач - головного героя.
Якщо задіяти логіку здоровомислячої людини ... то все, звісно, інакше.
2. Тут ти правий. Але то нівелюється власним дієтологом, регулярним відпочинком на канарах, кращими врачами що регулярно його обстежують і лікують... Не в повній мірі, але так є.
Ото я й кажу - буде прикол, якщо незважаючи на всі ті плюшки у вигляді грошей та доступності кращих лікарів... та чудодійної вакцини - він все ж помре. Вточнюю - від ковід.
3. За логікою "тих ковід дисидентів" - то всьо "завдяки" геніальним рішенням проваксерів-адепітв-ковід-чиновнииків накшталт заперти людей по домівках і сподіватись що вони від того здоровішими будуть.
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08.12.2021 14:20 Відповісти
1. Ти що, вважаєш себе нездравомислячим?
2. Щось все те, що ти понаписував, ніяк не завадило першій його дружині померти від раку.
3. Передай ковід дисидентам, що карантин бцв винайдений задовго до вакцин.
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08.12.2021 14:36 Відповісти
1. Звдоровомислячим. Але тут така штука - я, в принципі, ковід-дисидент, хоча і ... напевне... щось накшталт лайт-стайл. Саме існування хвороби не спростовую, а от її маркетинг...
2. Нууууу.... рак то така штука... добре обійдуся без конспірології. Більш ... "життєва" причина. Він її не любив... і помстився... Ну і порівняння рак/ковід... не найкраще, як на мене. І лікується набагато складніше за ковід... смертність вище... та і вакцини чудодійної від нього нема... різні категорії.
3. Вони кажуть, що й, наприклад Освенцим існував раніше ніж ковід. І публіка там була не сама здорова а смертність...
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08.12.2021 14:49 Відповісти
1. Це тому що перпендикуляр.
2. Але ж і лікарі і дієтологи і канари все у неї було таке саме як і у нього.
3. Передай їм, що заборона на роботу ресторанів і Освенцим то не одне й те саме.
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08.12.2021 15:17 Відповісти
1. Ні. Це тому, що більшість людей - істерики (не лише ковід, а взагалі) і дуже легко піддаються впливу. А тому здатні вірити у якусь дурню. Наприклад таку, що 100500та мутація ГРВІ страшніша за рак.
2. Я ж кажу. Він її не любив. Тому і лікарі/дієтологи в неї були гірші ніж у нього. І взагалі він був тим ще шовіністом. А якщо без приколів, то навіть умовному доктору Хаусу вилікувати рак набагато складніше ніж ковід.
3. А вони тобі кажуть, що заборона дітям гуляти на дитячий площадці та їх посадження перед електронним пристроєм що не дуже корисний для здоров'я (я про комп на дистанційці) на 6-8 годин щодня замість навчання у школі - то звісно не зовсім Освенцим, але за суттю значно ближче до нього ніж до поняття "правова держава" і "здоровий спосіб життя".
А ще просять передати, що життя у стресі (а ти ж не будеш сперечатись з тим, що під час "пандемії" рівень стресу назагал вище?) воно якось не допомагає здоров'ю.
А так... а ще кажуть що той паспорт ветеринар... тьфу. Не так почув))) Паспорт вакцинації - то фігня. От жовті зірки були - саме те...
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08.12.2021 15:32 Відповісти
1. На сьогодні в Україні за день помирає по 450-500 людей від ковіду і по 250-270 від раку. То що страшніше?
2. Це дивлячись який рак і який ковід.
3. Зараз заборон гуляти на площадках немає. Сидіння за партою від сидіння за компом не надто відрізняється. А вчителя через комп можна слухати і стоячи і розминаючись, тут свободи якраз більше.
Рівень стресу під час локдауну - це в кого як. Я зі своєю сім"єю в добрих стосунках. А якщо у когось вічні конфлікти - так причина там не в локдауні.
От хто так каже, нехай ті зірочки і носить.
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08.12.2021 15:47 Відповісти
1. Помирають тих, що мають ковід - ти хотів сказати))). А від якої хвороби... то ще питання. В прикладі по Ізраілю написано же. Там зазвичай такий букет...
Рак. Бо ті хто зараз хворий на ковід мають статистично вищі шанси вилікуватись ніж ті що хворі на рак.
2. Згодний. Але раз навіть усі ті круті лікарі за шалені гроші не змогли "витягти" то там був не простий рак. Далеко не простий...
3. Зараз - нє. Але карантин триває не перший день і під час першого локдауну така заборона була. Відрізняється. Ти посиди просто за компом 8 годин (робочий день) або наприклад за столом переговорів (так само) день - щоб очі не були "втикнуті" в екран. То дві зовсім різні речі. Ну і плюс наврядчи ти станеш бігати наввипередки з друзями під час перерви на дистанційці. І на вулицю скажімо з 23го поверху (в мене) навряд чи встигнеш хоча б на пару хвилин вибігти.
Про рівень - тут ти правий. Але. З одного боку - я не розумію більшості своїх знайомих. Мені було в кайф з родиною... та ще й приблизно 3-4 години дороги щодня - + на сон та спілкування з родиною... я блін з дочкою міг на майданчику грати щодня (так-так... плював я на ту незаконну заборону)...
З іншого... є така штука як граничний рівень стресу. Ну тобто межа, після якої вже .... занадто. І таких ну дууууже багато. Про них і мова.
Та з тими зірочками... від того що вони стали паспортом вакцинації - зірочками вони бути не перестали.
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08.12.2021 16:00 Відповісти
Питанне не таке просте. Є кілька видів раку, які виліковні практично на 100% (за умови ранньої діагностики). Крім того, в несприятливому варіанті, хвора на рак людина від діагностики до смерті живе 2-4 роки і встигає ще щось важливе сказати своїм рідним. А з ковідом за тиждень відходять і коли приїздять родичі то бачать непритомну людину під ШВЛ, та й то по монітору.
Я теж порушував заборону ходити на спортмайданчик. Там і до заборони займалося 2-3 людини і досить рідко в один і той же час.
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08.12.2021 16:14 Відповісти
У ********* суспільстві - виконати умову "рання диагностика" можливо скоріше випадково. Беручі до уваги регулярність обстежень, рівень кваліфікації лікарів (привіт система "протокол+вакцини", туди ж) та оснащеності лікарень та інші фактори.
Я особисто знайомий з людиною, що "згасла" буквально за 8 місяців. Ну... може 9. Але так, то більше ніж тиждень. І блін, знаєш... так, звісно з точки зору часу спілкування з родичем навіть 8 місяців більше ніж тиждень. Але задумайся... 8 місяців страждань. І тиждень. При тому й самому, відомому результаті.... порівняй.
Ну і ШВЛ то всеж-таки шанс. Бо гинуть на ньому не 100%. А от коли тобі кажуть мовляв 8 міс, ну 9 і ти гарантовано труп... все ж різниця є. Шанс.
Так, ти правий. А тепер уяви - у тих, хто мав невеликий шанс мізерно покращити стан здоров'я завдяки пішій прогулянці (ну зі школи дитину забрати) - його відняли. Я можу з півтора десятка таких "дрібниць" привести...
Доречі. Уявляю собі... скажімо місяць. І після НР нам вводять зелену зону і невакцинованим дозволяють їздити транспортом. Блін ото буде... випробування волі. Я завдяки пішим прогулянкам на/з роботи - в джинси вліз прикольні))
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08.12.2021 16:42 Відповісти
І так... чекаю на критику Ланцету))
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08.12.2021 14:21 Відповісти
Що не так з Ланцетом?
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08.12.2021 14:38 Відповісти
Дублюю попередный коментар:

Але диви, що покажу:
https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00258-1/fulltext

Звертаю увагу... не найостанніший науковий журнал, так?)) Вочевидь... трохи ... авторітетніший за той, у якому публікувались ті дві білоруські студентки, на досліди яких ти спирався, коли ми обговорювали безпечність ОПВ))

Як тобі? Мені про Ізраіль найбільш ... сподобалось)). І моє "улюблене": Fourteen fully vaccinated patients became severely ill or died, the two unvaccinated patients developed mild disease [
[4]
].

Прям свято на вулиці... ))) Нажаль, я не маю таких грошей як бігфарма, щоб відповідно прорекламувати цю статтю. Як тобі слоган: "Вакцинуйся, щоб мати в сім разів вищий шанс на ШВЛ!" (ну і доказ у вигляді найвпливовішого (ну добре - одного з найвпливовіших) медичного видання світу)
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08.12.2021 14:44 Відповісти
Ну, виробники вакцин попереджали, що термін дії захисту хм невідомий. Поява нових штамів знизила ефективність вакцин, крім того у літніх людей вилкоподібна залоза приблизно в 100 разів менша, ніж у дітей, так що те, що у них проблеми з імунітетом то не дивно. Ізраїль не просто так бустерні дози почав колоти. І їм дійсно вдалося придушити спалах ковіду.
Зверни увагу
All staff (median age: 33 years; range: 22-48) remained asymptomatic or with mild disease. Among the patients (median age: 77 years; range: 42-93; median time from second vaccine dose to infection: 176 days; range: 143-188), eight became severely ill, six critically ill and five of the critically ill died (Table). The patient population was considerably older than staff and all patients had comorbidities: diabetes mellitus (n = 9), hypertension (n = 16), ischemic heart disease (n = 12), congestive heart failure (n = 7), dementia (n = 5), body mass index > 30 (n = 8), chronic renal failure (n = 11) of whom six were on dialysis. Eight patients were immunocompromised.
Коли робиться діаліз, знижується рівень антитіл (див. посилання нижче). Ну а про " Eight patients were immunocompromised" зайве і пояснювати.

Haemodialysis patients show a highly diminished antibody response after COVID-19 mRNA vaccination compared with healthy controls
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08.12.2021 15:06 Відповісти
Стривай-но, а навіщо тоді з ініціативи та погодження тих самих виробників - погоджені відповідні достатні рівні захисту. Ну всі ці ревакцирнації - вони ж не через "невідомий" період повинні бути, а через цілком чіткий. В місяцях визначений. На період якого... як каже з плакатику Кличко - можна "шастать" бо вакцинований = захищений.
А якщо період захисту невідомий - тобто такий який може складати або 0 або ... фігзнаскільки... то ... ну ти сам розумієш. Воно не захист а профанація. Про що, власне і говорено...
Тобто, я вірно розумію - від ковід загинули ті, що і так би загинули внаслідок букету хвороб?
Якось ти... просвтілюєшся)))
А про те, що лікарі що регулярно працюють у ковід відділеннях і тому хворіють або рідше або легше - казав такий лікар як Дубровський. Власне за це його звільнили.
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08.12.2021 15:48 Відповісти
Почитай уважно статтю з Ланцету, що ти сам наводив:
Of note, in our cases, in particular case patients, the time from vaccination was considerable. The shortest interval was 142 days (5 months), and many of our case patients advanced to severe disease. Data from Israel imply that the main reason for the increase in COVID-19 cases in summer is indeed waning immunity, and a third vaccine dose, 5 months after the second dose will possibly result in trend reversal [13,14].
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08.12.2021 15:52 Відповісти
Час був в рамках періоду до ревакцинації, задекларованим чиновниками/фармою (виробником)? Був.
Нє, я розумію, на що ти натякаєш - бігфарма про принаймні 6-місяний час на який їх вакцина ефективна - прибрехувала. І коли казала про ефективність проти всіх штамів - прибрехувала.

Хм. Брехлива фарма... спілкування зі мною для тебе даром не проходить.
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08.12.2021 16:04 Відповісти
А по-моєму, тут прибріхує зовсім не фарма...

Стаття описує спалах в липні 2021.
Nosocomial outbreak caused by the SARS-CoV-2 Delta variant in a highly vaccinated population, Israel, July 2021
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.39.2100822

А бустерну дозу там почали колоти в серпні, про що анонсували 29 липня

Иерусалим, 29 июля /Синьхуа/ -- В Израиле людям старше 60 лет будет предложена третья бустерная доза вакцины против COVID-19. Об этом заявил сегодня премьер-министр Нафтали Беннет.

"Сегодня вечером я объявляю о начале кампании по вакцинации бустерным препаратом, третьей дозой вакцины", -- сказал Н. Беннет, выступая по телевидению.
http://russian.news.cn/2021-07/31/c_1310098015.htm
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08.12.2021 16:28 Відповісти
Big farma is a big lie.
А я вмію в слогани)))
Та нє. Вона і правда бреше.
https://www.bbc.com/russian/news-57487153
https://www.dw.com/ru/naskolko-opasen-delta-variant-koronavirusa-na-samom-dele/a-58002530

Бо наприклад в червні там дифірамби вакцинам співали...
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08.12.2021 16:57 Відповісти
Перше посилання на статтю від 15 червня 2021. Якщо десь два тижні на обробку результатів, то досліджувалися випадки, що були в травні. Це п"ять місяців від початку вакцинації в Британії три з половиною місяці від формування імунітету після другої дози. Та і дослідження не серед 70-90-річних діалізників проводили, а брали статистику по населенню в цілому.
Друге посилання на статтю від 23 червня. Практично те ж саме
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08.12.2021 17:13 Відповісти
Доречі. Давно хотів подякувати. У мене "завдяки" зміні роботи зменшилось і спілкування українською - бо значна доля продажів по "моєму" регіону була на приграничні магазини безмитної торгівлі. А вони хоча і знають російську... але коли ти їдеш з робочим візитом = їдеш у гості. А якщо знаєш мову хазяїна...
А тут або російська або англійська.
Отже. Дякую за практику з української))
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08.12.2021 14:26 Відповісти
На здоров"я.
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08.12.2021 14:36 Відповісти
ООН крышует эту истерию - за всё надо платить.
Карме смешно, что он "генсек" какой-то "ООН".
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08.12.2021 12:11 Відповісти
Ха ха ха! Трижды ,,вмазанный,, зассал,,! И к чему тогда этот весь цирк? Зато у Ляшко охрана как у президента! Вот это настоящее ссыкло!
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08.12.2021 11:48 Відповісти
Напрашивается вывод: отмывание и зарабатывание сумасшедшего бабла во всемирном масштабе! И сделать из людей скот, поставив в стойло!
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08.12.2021 11:54 Відповісти
Напрашивается вывод: "вакцинация" лечит, или заражает (и убивает) ?
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08.12.2021 12:20 Відповісти
Мамкин экономист разоблачитель) а ниче шо мировая экономика потеряла по усредненным данным 6-7 триллионов долларов с начала пандемии? В "стойло ставят", "скот" - до пандемии типа все были вольными птицами и вершителями мировых революций. Ладно, шо это я. Боты никогда не отличалась умом
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09.12.2021 09:24 Відповісти
60 % умерших от ковида в Германии дважды вакцинированы.
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08.12.2021 12:05 Відповісти
Ймовірність - це не факт смерті.
А я кажу про померлих по факту.
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08.12.2021 13:30 Відповісти
Ти тільки говориш (пишеш), а я крім того, даю посилання на джерело інформації
П.С. людина пристібається в авто паском безпеки саме для того, щоб висока ймовірність смерті в ДТП не стала фактом.
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08.12.2021 13:46 Відповісти
Люблю цифру 7. Наприклад 14/2 = 7. 7. Саме у стільки разів кількість людей, що захворіли ковідом у важкій формі але вакцинованих принаймні 2 дозами - перевищує кількість людей, що не вакциновані взагалі ніяк і при тому захворіли у легкій формі...
Джерело - я тобі наводив в своєму пості вище.
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08.12.2021 14:29 Відповісти
Ну, навіть серед двічі вакцинованих діалізних та іммунодефіцитних пацієнтів віком 70-90+ зараження ковідом дійсно частіше можуть траплятися.
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08.12.2021 15:25 Відповісти
86% дважды вакцинированых в Германии переболели ковидом в легкой форме.
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09.12.2021 09:27 Відповісти
 
 