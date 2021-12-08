Генсек ООН Гутерріш, який зробив третє щеплення, пішов на самоізоляцію після контакту з хворим на COVID-19, - AFP
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Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш перебуває в ізоляції через спілкування із хворим на COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це із посиланням на власні джерела пише AFP.
"Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш перебуватиме в ізоляції кілька днів, оскільки у вівторок контактував з іншим посадовцем ООН, в якого виявили COVID-19", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що 72-річний Гуттеріш скасував свою участь у всіх особистих заходах, запланованих на найближчі кілька днів.
Нагадаємо, Гуттеріш кілька днів тому зробив третє COVID-щеплення після того, як тривалий час роздумував над доцільністю цього, зважаючи на мільйони людей у світі, які досі не отримали першу дозу.
Топ коментарі
+7 vitaliymkua
показати весь коментар08.12.2021 10:17
+4 Підлога Маккартні
показати весь коментар08.12.2021 10:25
+2 Дмитрий Иванченко c40eb5d4
показати весь коментар08.12.2021 11:54
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Будь ласка, зачекайте...
2. Вакцинація вважається повною з 14 дня після одержання другої дози. Тут пишуть "Гуттеріш кілька днів тому зробив третє COVID-щеплення Джерело: https://censor.net/ua/n3303966". На якій підставі ти вважаєш його тричі вакцинованим?
3. Навіть якщо людина зробила бустерну вакцинацію і через кілька днів заразилася - це не протирічить поглядам проваксерів. А якщо людина всіх переконувала, що ковіду не існує і відговорювала інших від вакцинацій, а потм від ковіду сама померла - то тут і сміх і гріх.
2. Ну добре. Якщо він помре внаслідок ковід, займаючи ТАКУ посаду і будучи "лише" двічи вакцинованим - то буде прям таки велика різниця.
3. Той факт, що він, двічі вакцинований - і є головним обличчям у основному органі, який просуває вакцинацію від ковід (ВОЗ) під гаслом мовляв вакцини захищають від смерті (зрозуміло що не всіх, але у маркетингу на такі деталі не роблять акценту бо тоді він не буде працювати як задумано)... і вакцина його від смерті не захистить...
Ото буде сміх. Власне не "завдяки" факту його смерті, а завдяки реакції вакцинованих. Більшості з них, я не кажу про тебе, звісно.
Це буде як наприклад головний антивакс помер від ковіду, тільки з іншими дієвими обличчями.
2. Так, то буде суттєва різниця. А висока посада здоров"я не добавляє, скоріше навпаки.
3. Він головний в ООН, а не в ВОЗ. А в 72 вельми висока ймовірність померти і не від ковіду.
2. Висока посада = великі гроші = кращі можливості для догляду за здоров'ям. Здоровіша їжа, особистий там дієтолог, інші лікарі...
3. Так-так. В ООН. Трохи інша агенція)). Друге речення - теж з аргументації ковід дисидентів)))
Але диви, що покажу:
https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00258-1/fulltext
Звертаю увагу... не найостанніший науковий журнал, так?)) Вочевидь... трохи ... авторітетніший за той, у якому публікувались ті дві білоруські студентки, на досліди яких ти спирався, коли ми обговорювали безпечність ОПВ))
Як тобі? Мені про Ізраіль найбільш ... сподобалось)). І моє "улюблене": Fourteen fully vaccinated patients became severely ill or died, the two unvaccinated patients developed mild disease [
[4]
].
Прям свято на вулиці... ))) Нажаль, я не маю таких грошей як бігфарма, щоб відповідно прорекламувати цю статтю. Як тобі слоган: "Вакцинуйся, щоб мати в сім разів вищий шанс на ШВЛ!" (ну і доказ у вигляді найвпливовішого (ну добре - одного з найвпливовіших) медичного видання світу)
2. Висока посада = великі гроші = менш рухливий спосіб життя, часто переїдання, офіційні обіди часто з алкоголем і прощавай здоров'я.
3. Не з аргументації, а з спекуляції. В 2020 помітно підскочила смертність людей від всіх причин по всій Європі. Мабуть, за логікою тих ковід дисидентів, всі раптово постарішали?
а) всі ми знаємо, що тести часто дають помилково негативний результат... вочевидь тест було або так і сталось, або тест було сфальшовано
б) ковід-атака настільки пригнічила його імунітет, що він помер від (потрібневставити).
Це - якщо логіку та аргументи адептів ковіду застосувати до описаної в статті ситуації та можливих її наслідків у вигляді смерті піддослідн... вибач - головного героя.
Якщо задіяти логіку здоровомислячої людини ... то все, звісно, інакше.
2. Тут ти правий. Але то нівелюється власним дієтологом, регулярним відпочинком на канарах, кращими врачами що регулярно його обстежують і лікують... Не в повній мірі, але так є.
Ото я й кажу - буде прикол, якщо незважаючи на всі ті плюшки у вигляді грошей та доступності кращих лікарів... та чудодійної вакцини - він все ж помре. Вточнюю - від ковід.
3. За логікою "тих ковід дисидентів" - то всьо "завдяки" геніальним рішенням проваксерів-адепітв-ковід-чиновнииків накшталт заперти людей по домівках і сподіватись що вони від того здоровішими будуть.
2. Щось все те, що ти понаписував, ніяк не завадило першій його дружині померти від раку.
3. Передай ковід дисидентам, що карантин бцв винайдений задовго до вакцин.
2. Нууууу.... рак то така штука... добре обійдуся без конспірології. Більш ... "життєва" причина. Він її не любив... і помстився... Ну і порівняння рак/ковід... не найкраще, як на мене. І лікується набагато складніше за ковід... смертність вище... та і вакцини чудодійної від нього нема... різні категорії.
3. Вони кажуть, що й, наприклад Освенцим існував раніше ніж ковід. І публіка там була не сама здорова а смертність...
2. Але ж і лікарі і дієтологи і канари все у неї було таке саме як і у нього.
3. Передай їм, що заборона на роботу ресторанів і Освенцим то не одне й те саме.
2. Я ж кажу. Він її не любив. Тому і лікарі/дієтологи в неї були гірші ніж у нього. І взагалі він був тим ще шовіністом. А якщо без приколів, то навіть умовному доктору Хаусу вилікувати рак набагато складніше ніж ковід.
3. А вони тобі кажуть, що заборона дітям гуляти на дитячий площадці та їх посадження перед електронним пристроєм що не дуже корисний для здоров'я (я про комп на дистанційці) на 6-8 годин щодня замість навчання у школі - то звісно не зовсім Освенцим, але за суттю значно ближче до нього ніж до поняття "правова держава" і "здоровий спосіб життя".
А ще просять передати, що життя у стресі (а ти ж не будеш сперечатись з тим, що під час "пандемії" рівень стресу назагал вище?) воно якось не допомагає здоров'ю.
А так... а ще кажуть що той паспорт ветеринар... тьфу. Не так почув))) Паспорт вакцинації - то фігня. От жовті зірки були - саме те...
2. Це дивлячись який рак і який ковід.
3. Зараз заборон гуляти на площадках немає. Сидіння за партою від сидіння за компом не надто відрізняється. А вчителя через комп можна слухати і стоячи і розминаючись, тут свободи якраз більше.
Рівень стресу під час локдауну - це в кого як. Я зі своєю сім"єю в добрих стосунках. А якщо у когось вічні конфлікти - так причина там не в локдауні.
От хто так каже, нехай ті зірочки і носить.
Рак. Бо ті хто зараз хворий на ковід мають статистично вищі шанси вилікуватись ніж ті що хворі на рак.
2. Згодний. Але раз навіть усі ті круті лікарі за шалені гроші не змогли "витягти" то там був не простий рак. Далеко не простий...
3. Зараз - нє. Але карантин триває не перший день і під час першого локдауну така заборона була. Відрізняється. Ти посиди просто за компом 8 годин (робочий день) або наприклад за столом переговорів (так само) день - щоб очі не були "втикнуті" в екран. То дві зовсім різні речі. Ну і плюс наврядчи ти станеш бігати наввипередки з друзями під час перерви на дистанційці. І на вулицю скажімо з 23го поверху (в мене) навряд чи встигнеш хоча б на пару хвилин вибігти.
Про рівень - тут ти правий. Але. З одного боку - я не розумію більшості своїх знайомих. Мені було в кайф з родиною... та ще й приблизно 3-4 години дороги щодня - + на сон та спілкування з родиною... я блін з дочкою міг на майданчику грати щодня (так-так... плював я на ту незаконну заборону)...
З іншого... є така штука як граничний рівень стресу. Ну тобто межа, після якої вже .... занадто. І таких ну дууууже багато. Про них і мова.
Та з тими зірочками... від того що вони стали паспортом вакцинації - зірочками вони бути не перестали.
Я теж порушував заборону ходити на спортмайданчик. Там і до заборони займалося 2-3 людини і досить рідко в один і той же час.
Я особисто знайомий з людиною, що "згасла" буквально за 8 місяців. Ну... може 9. Але так, то більше ніж тиждень. І блін, знаєш... так, звісно з точки зору часу спілкування з родичем навіть 8 місяців більше ніж тиждень. Але задумайся... 8 місяців страждань. І тиждень. При тому й самому, відомому результаті.... порівняй.
Ну і ШВЛ то всеж-таки шанс. Бо гинуть на ньому не 100%. А от коли тобі кажуть мовляв 8 міс, ну 9 і ти гарантовано труп... все ж різниця є. Шанс.
Так, ти правий. А тепер уяви - у тих, хто мав невеликий шанс мізерно покращити стан здоров'я завдяки пішій прогулянці (ну зі школи дитину забрати) - його відняли. Я можу з півтора десятка таких "дрібниць" привести...
Доречі. Уявляю собі... скажімо місяць. І після НР нам вводять зелену зону і невакцинованим дозволяють їздити транспортом. Блін ото буде... випробування волі. Я завдяки пішим прогулянкам на/з роботи - в джинси вліз прикольні))
Але диви, що покажу:
https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00258-1/fulltext
Звертаю увагу... не найостанніший науковий журнал, так?)) Вочевидь... трохи ... авторітетніший за той, у якому публікувались ті дві білоруські студентки, на досліди яких ти спирався, коли ми обговорювали безпечність ОПВ))
Як тобі? Мені про Ізраіль найбільш ... сподобалось)). І моє "улюблене": Fourteen fully vaccinated patients became severely ill or died, the two unvaccinated patients developed mild disease [
[4]
].
Прям свято на вулиці... ))) Нажаль, я не маю таких грошей як бігфарма, щоб відповідно прорекламувати цю статтю. Як тобі слоган: "Вакцинуйся, щоб мати в сім разів вищий шанс на ШВЛ!" (ну і доказ у вигляді найвпливовішого (ну добре - одного з найвпливовіших) медичного видання світу)
Зверни увагу
All staff (median age: 33 years; range: 22-48) remained asymptomatic or with mild disease. Among the patients (median age: 77 years; range: 42-93; median time from second vaccine dose to infection: 176 days; range: 143-188), eight became severely ill, six critically ill and five of the critically ill died (Table). The patient population was considerably older than staff and all patients had comorbidities: diabetes mellitus (n = 9), hypertension (n = 16), ischemic heart disease (n = 12), congestive heart failure (n = 7), dementia (n = 5), body mass index > 30 (n = 8), chronic renal failure (n = 11) of whom six were on dialysis. Eight patients were immunocompromised.
Коли робиться діаліз, знижується рівень антитіл (див. посилання нижче). Ну а про " Eight patients were immunocompromised" зайве і пояснювати.
Haemodialysis patients show a highly diminished antibody response after COVID-19 mRNA vaccination compared with healthy controls
А якщо період захисту невідомий - тобто такий який може складати або 0 або ... фігзнаскільки... то ... ну ти сам розумієш. Воно не захист а профанація. Про що, власне і говорено...
Тобто, я вірно розумію - від ковід загинули ті, що і так би загинули внаслідок букету хвороб?
Якось ти... просвтілюєшся)))
А про те, що лікарі що регулярно працюють у ковід відділеннях і тому хворіють або рідше або легше - казав такий лікар як Дубровський. Власне за це його звільнили.
Of note, in our cases, in particular case patients, the time from vaccination was considerable. The shortest interval was 142 days (5 months), and many of our case patients advanced to severe disease. Data from Israel imply that the main reason for the increase in COVID-19 cases in summer is indeed waning immunity, and a third vaccine dose, 5 months after the second dose will possibly result in trend reversal [13,14].
Нє, я розумію, на що ти натякаєш - бігфарма про принаймні 6-місяний час на який їх вакцина ефективна - прибрехувала. І коли казала про ефективність проти всіх штамів - прибрехувала.
Хм. Брехлива фарма... спілкування зі мною для тебе даром не проходить.
Стаття описує спалах в липні 2021.
Nosocomial outbreak caused by the SARS-CoV-2 Delta variant in a highly vaccinated population, Israel, July 2021
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.39.2100822
А бустерну дозу там почали колоти в серпні, про що анонсували 29 липня
Иерусалим, 29 июля /Синьхуа/ -- В Израиле людям старше 60 лет будет предложена третья бустерная доза вакцины против COVID-19. Об этом заявил сегодня премьер-министр Нафтали Беннет.
"Сегодня вечером я объявляю о начале кампании по вакцинации бустерным препаратом, третьей дозой вакцины", -- сказал Н. Беннет, выступая по телевидению.
http://russian.news.cn/2021-07/31/c_1310098015.htm
А я вмію в слогани)))
Та нє. Вона і правда бреше.
https://www.bbc.com/russian/news-57487153
https://www.dw.com/ru/naskolko-opasen-delta-variant-koronavirusa-na-samom-dele/a-58002530
Бо наприклад в червні там дифірамби вакцинам співали...
Друге посилання на статтю від 23 червня. Практично те ж саме
А тут або російська або англійська.
Отже. Дякую за практику з української))
Карме смешно, что он "генсек" какой-то "ООН".
Ось тільки серед тих, хто старше 60 років в Німеччині більше 90% вакцинованих. Так що у невакинованого похилого віку разів в 7 більше ймовірність померти від ковіду, неж у вакцинованих.
А я кажу про померлих по факту.
П.С. людина пристібається в авто паском безпеки саме для того, щоб висока ймовірність смерті в ДТП не стала фактом.
Джерело - я тобі наводив в своєму пості вище.