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Розмовляючи з кримськими татарами в окупованому Криму ти постійно чуєш: "Коли Україна звільнить нас?" - Чийгоз

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Розмовляючи з кримськими татарами в окупованому Криму ти постійно чуєш:

Те, що Росія знову не посадила кримських татар у вагони і не вивезла за межі Криму, - це тому, що на це вже дуже сильно впливав світ і безпосередньо Туреччина.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив нардеп "ЄС" Ахтем Чийгоз.

"Ердоган завжди заявляв від початку окупації, що за братів кримських татар Туреччина стояла і стоятиме на дуже твердих позиціях підтримки та захисту. Росія трансформувала свою агресію в постійно наростаючий тиск, фізичний та психологічний. І результати ми бачимо: дуже багато людей опинилися у в'язницях або перебувають під загрозою туди потрапити. Починаючи з дитячих садків та шкільних закладів, йде постійне впровадження своєї ідеології через військово-патріотичне виховання", - розповів парламентар.

За його словами, кримські татари сьогодні замкнулись і методи РФ не спрацьовують.

"Як наслідок, зростає аспект фізичного тиску. Усе це є. Але що характерно: сьогодні, розмовляючи з кримськими татарами в Криму, ти постійно чуєш: коли? Коли Україна звільнить нас?" - додав Чийгоз.

"На тлі радянської брехні, яку не сприймали ми шукали альтернативу. Так і зараз відбувається. Я вам приклад наведу. Включаєш скайп, дзвониш комусь зі своїх друзів, соратників. І тут до нього у гості заходять. Заходять - і не бачачи, що той спілкується зі мною на відео, кажуть: слава Україні! Той каже: Селям алейкум, героям слава! І сміються", - додав нардеп.

Інтерв'ю з Ахтемом Чийгозом для Цензор.НЕТ читайте тут.

Також читайте: Зеленський не подорослішав і не розуміє відповідальності перед світовими лідерами, - Чийгоз

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+3
ти постійно чуєш: коли? Коли Україна звільнить нас?"
Коли притомна влада в Україні змінить це ******** й прикладе зусиль до розгону проросійської шобли.
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08.12.2021 10:33
+3
У 2014 татари зрадили своїм проукраїнським переконанням, коли відсижувались по домівках. Жодного супротиву захопленню не чинили. Це їх вибір. Чого тепер чекати?!
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08.12.2021 13:33
+2
За Украину, кроме украинцев, никто воевать не будет. Так? Логическая цепочка уже выстраивается?
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08.12.2021 10:54
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ти постійно чуєш: коли? Коли Україна звільнить нас?"
Коли притомна влада в Україні змінить це ******** й прикладе зусиль до розгону проросійської шобли.
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08.12.2021 10:33 Відповісти
все время слышу , что крым татарский. так когда татары что-то будут делать для Украины? они же автономию потом захотят
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08.12.2021 10:45 Відповісти
Чийгоз, де партизанська війна в Криму?
Чому ви відсиджуєтесь в Києві?
"селям алейкум, героям слава. І сміються"
Їм смішно...
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08.12.2021 10:46 Відповісти
За Украину, кроме украинцев, никто воевать не будет. Так? Логическая цепочка уже выстраивается?
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08.12.2021 10:54 Відповісти
все прекрасно сталкивались с тем, что есть такое множество людей, которые сами даже не пробуют решить возникающие перед ними задачи, но которые сразу бегут и ищут вокруг себя тех, кто может это сделать. аналогичную фигню можно наблюдать в комментах. люди из этого класса, сидя за компом, пишут комменты-вопросы другим, ответы на которые лехко могут легко найти и сами, поставив эти вопросы не другим комментаторам, а напрямую гуглю ))). к множеству из этого класса принадлежат и задающие вопрос "коли Україна звільнить нас?". задача перенаправлена, пусть кто-то ищет её решение.
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08.12.2021 11:05 Відповісти
Співчуваю татарам, але де ж вони раніше були? До 13го року про них ні слухом ні духом було.
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08.12.2021 11:09 Відповісти
В програмі Меджлісу сказано про "відновлення історичної справедливості"...Історична справедливість для кримських татар полягає у переході під протекторат Туреччини,у складі якої вони перебували більшість часу своєї історіі і яка є братньою їм по вірі...Зрозуміло,що в складі України їм це здійснити було б набагато простіше і легше,аніж в складі РФ...Звідси і весь той кіпіш...
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08.12.2021 12:09 Відповісти
Когда ,когда завтра после 5.
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08.12.2021 12:11 Відповісти
Чому татари, які згуртовані, не вчиняли будь-яких протестів, коли Крим захоплювали рос.солдати? Тоді вони вирішили промовчати... І втратили Крим, як, на жаль, і ми!
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08.12.2021 12:13 Відповісти
Прежде чем вбрасывать этот чушь, погугли хотя бы. Татары как раз протестовали.
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08.12.2021 13:02 Відповісти
Кидай лінки на відео протестів, або не бреши. Був ОДИН протест, доволі масштабний, але він був ДО початку окупації!!
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11.12.2021 22:47 Відповісти
Это ты меньше бреши. Вот тебе пруф на один из протестов крымских татар 14 марта 2014, в самый разгар оккупации, что уже опровергает все, что ты тут написал.
К тому же ты сам себе противоречишь, пишешь, что якобы был только один протест "ДО початку окупації". Зачем тогда крымским татарам вообще было протестовать, если оккупация еще даже не началась?
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11.12.2021 23:40 Відповісти
Знайшлося 9!! людей щоб вийти на "массові протести"
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12.12.2021 10:34 Відповісти
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12.12.2021 10:34 Відповісти
Вот тебе другой протест, за 26 февраля, тоже после начала окупации.

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12.12.2021 11:30 Відповісти
У 2014 татари зрадили своїм проукраїнським переконанням, коли відсижувались по домівках. Жодного супротиву захопленню не чинили. Це їх вибір. Чого тепер чекати?!
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08.12.2021 13:33 Відповісти
татары пусть сами себя освобождают. Погибать из-за какото-то татрина???
И закон о коллаборанстве надо потом принять.
А то не делают нихуа, а потом начнут при Украине права за автономию качать. Тот еще народец....
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08.12.2021 17:07 Відповісти
 
 