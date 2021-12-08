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ЗМІ оприлюднили список жертв та тяжко травмованих у жахливому ДТП на Чернігівщині

Новини Цензор.НЕТ Події

ЗМІ оприлюднили список жертв та тяжко травмованих у жахливому ДТП на Чернігівщині

З'явився список 13 загиблих та 7 постраждалих у ДТП з маршруткою, яке напередодні сталося біля Брусилова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про список оприлюднив місцевий сайт Чеline.

В страшній автокатастрофі під Черніговом вчора загинули 13 людей, 7 тяжко травмовані. З’явився список із прізвищами загиблих і тих, хто бореться за життя в лікарнях. Особа однієї людини з числа загиблих не встановлена.

Видання зазначає, що список надав головний спеціаліст з інформаційної діяльності Плисківської сільської ради Наталія Демусенко.

Утім, офіційної інформації із списком загиблих та постраждалих поки немає.

ЗМІ оприлюднили список жертв та тяжко травмованих у жахливому ДТП на Чернігівщині 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водій вантажівки, порушивши ПДР, виїхав на "зустрічку" та допустив зіткнення, - Монастирський про смертельну ДТП з маршруткою на Чернігівщині. ВIДЕО

Як повідомлялось, 7 грудня близько 7:55, поблизу с. Брусилів, Чернігівського району, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом "Чернігів-Сосниця", внаслідок чого 13 людей загинули.
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Біда! Царство небесне загиблим, швидкого одужання постраждалим...
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08.12.2021 11:18 Відповісти
A very nice blog, I like the way you share very honestly, and interestingly, through my blog I learned a lot of things. atari breakout
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08.12.2021 12:52 Відповісти
 
 