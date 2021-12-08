З 9 грудня держслужбовців без COVID-вакцинації відсторонять від роботи, - Ляшко. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
З 9 грудня нещеплені від COVID-19 держслужбовці, соцпрацівники, працівники стратегічних підприємств будуть відсторонені від роботи.
Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"З 9 грудня, тобто вже завтра, набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров’я про розширення переліку професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов'язковою. Цього разу мова про працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів; працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави", - сказав Ляшко.
Міністр зауважив, що як тільки працівник отримав принаймні одне щеплення проти COVID-19, то підстав для відсторонення або продовження його відсторонення від роботи немає.
За словами Ляшка, отримання принаймні першої дози не вважається ухиленням або відмовою від вакцинації. У такому випадку працівник має бути допущений до роботи.
Будь ласка, зачекайте...
так в Украине и Мире нету вакцин которые прошли клинические иследования и разрешены для обязательной вакцинации, есть только вакцины для 3 стадии клинических иследований и вакцинация ими только на добровольно
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/afghanistan
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/germany/
В Афганистане практически нет вакцинации , в Германии - сами знаете. Проанализируйте эти данные , посмотрите по другим странам , сравните страны с высоким уровнем вакцинации и те , где уровень вакцинации крайне низок и попробуйте найти хоть одну статистически достоверную зависимость между уровнем вакцинации и уровнем заболеваемости (смертности) ! Я ,лично , так и не нашел!
Вопрос , так о чем мы говорим , о медицине , или о коммерции помноженной на политику ?!
https://www.youtube.com/watch?v=UevFPD6AtgY&ab_channel=ProjectVeritas
«Я думаю, это ужасно, но у нас нет власти», - признал Кескинер. «Я скажу вам, что фармацевтические компании в целом облажались, и я один из тех, кто получает деньги от фармацевтических компаний. Я не хотел делать прививку, но у меня не было выбора». Он добавил: «Если я хотел жить своей прежней жизнью - у меня не было выбора».
«Я беру их деньги», - заявил Кескинер. «Они платят мне много денег за то, чтобы я делал для них дерьмо. Что мы и делаем, и мы не лжем, не обманываем. Мы говорим им на все 100% - вы принимаете эту штуку и ваша рука отваливается или ты бесплоден... мы говорим об этом и правительству ".
вот Сумщина. суд постановил отменить приказ об отстранении невакцинированного учителя и вернуть его на работу. теперь бумажкой от ляшка можно смело подтираться, суды ее не примут за юридический документ, т.к. он противоречит конституции не имея на то оснований.
Ллять, боритесь!
https://www.youtube.com/watch?v=CHXB9PH1DWs
Они даже снег на дорогах и во дворах побороть не могут!
https://www.facebook.com/kadrovik.ua/posts/4623710864411899
https://youtu.be/cmODyf6SOWg?t=3360
Клаусу Швабу на Давоському форумі(World Economic Forum, ВЕФ)
https://www.youtube.com/watch?v=J4h8GUSeXV4&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5
А что ,вакцинация это закон ?При чем здесь ухилення?
Надіюсь , наша влада скопіює і все в нас буде ОК.
Это сильно бы расстроило наши группы риска, т.е. пенсионеров.
В Україні більшість громадян України проти ковідного терору та тотальної вакцинації. Про це свідчать геть усі опитування. Нахера людям держава, яка кладе на власну Конституцію? Мені така держава точно не треба.
Який ще новий Майдан? Усі майбутні захисники вже підготувалися та вакцинувалися і лише диванний антивакс хоче зібрати Майдан із сцикунів, які бояться укольчиків. Умора з вас.
Тобі про дотримання Конституції, а ти про якусь херню, мовляв, хтось боїться щеплення.
Ну, тоді лікувати тебе вже запізно.
Дивись, як би тебе не було запізно лікувати.
Стахів - це ти шолє? Таке ж упороте та замотивовано-проплачене кремлем.
Й справа не у персоналіях, а у тому, що понад 55% українців проти тотальної вакцинації.
Але ти, дідько, ведеш антиукраїнську діяльність на сайті, а за це б'ють, больна.
Чергова ненависть до України?
Яка бригада? Хіба що та, у якій понад 55 відсотків громадян України, які проти вакцинації. Подібні до тебе воюють з власним народом, а не з орками та ******.
І будь-які опитування показують, що більшість в Україні проти тотальної вакцинації, тож нарід на моїй стороні.
Депутатам от "Слуги народа" уже увеличили зарплаты, точнее приплаты в конверте.
Если ранее минимальный уровень выплат составлял 15 тысяч долларов в месяц, то сейчас минимальные выплаты увеличили до 20 тысяч долларов.
При этом многие депутаты от "Слуги народа" получают гораздо большие суммы - десятки тысяч долларов в месяц.
Повышение зарплат связывают с появлением группы Разумкова и опасениями, что к ней могут присоединиться многие депутаты от "Слуги народа".
Также повышение зарплат в конвертах совпало по времени с ростом минимальной зарплаты (как не кощунственно это звучит). Этот факт уже стал поводом для неприкрытых высказываний, мол, "и нам тоже минималку подняли".
Напомним, что ранее многие СМИ уже неоднократно писали, что "слугам" как никому другому Банковая платит черным налом суммы от 15 до 50 тысяч долларов в месяц в зависимости от занимаемой должности.
Недавно и народный депутат Антон Поляков за несколько дней до своей смерти рассказал что стал свидетелем того, как "слугам народа" раздавали в туалете конверты за голосование за закон об олигархах.