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З 9 грудня держслужбовців без COVID-вакцинації відсторонять від роботи, - Ляшко. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

З 9 грудня нещеплені від COVID-19 держслужбовці, соцпрацівники, працівники стратегічних підприємств будуть відсторонені від роботи.

Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"З 9 грудня, тобто вже завтра, набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров’я про розширення переліку професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов'язковою. Цього разу мова про працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів; працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави", - сказав Ляшко.

Міністр зауважив, що як тільки працівник отримав принаймні одне щеплення проти COVID-19, то підстав для відсторонення або продовження його відсторонення від роботи немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уже в трьох регіонах вакциновано однією COVID-дозою понад 50% дорослого населення, - Ляшко. ВIДЕО

За словами Ляшка, отримання принаймні першої дози не вважається ухиленням або відмовою від вакцинації. У такому випадку працівник має бути допущений до роботи.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Вот статистика двух стран

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/afghanistan
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/germany/

В Афганистане практически нет вакцинации , в Германии - сами знаете. Проанализируйте эти данные , посмотрите по другим странам , сравните страны с высоким уровнем вакцинации и те , где уровень вакцинации крайне низок и попробуйте найти хоть одну статистически достоверную зависимость между уровнем вакцинации и уровнем заболеваемости (смертности) ! Я ,лично , так и не нашел!

Вопрос , так о чем мы говорим , о медицине , или о коммерции помноженной на политику ?!
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08.12.2021 11:29
+12
Кстати а сам Ляшко как, проколот? Справочку показывал? Не поддельная, точно?
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08.12.2021 11:12
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Кстати а сам Ляшко как, проколот? Справочку показывал? Не поддельная, точно?
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08.12.2021 11:12 Відповісти
Витаминами обколотый. Инфа сотка
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08.12.2021 11:48 Відповісти
вылили шмурдяк написали все в реестр и все законно
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08.12.2021 12:11 Відповісти
Депутатов отстранить
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08.12.2021 11:16 Відповісти
Та ти шо !! Невже Камельчука відсторонять з Ради ????
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08.12.2021 11:17 Відповісти
Там тіко 9гр в череп, й то не факт( упороте прокацапське лайно.
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08.12.2021 11:53 Відповісти
Ляшок решил вместо ковида бороться с украинцами
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08.12.2021 11:21 Відповісти
" вакцинація від COVID-19 є обов'язковою "
так в Украине и Мире нету вакцин которые прошли клинические иследования и разрешены для обязательной вакцинации, есть только вакцины для 3 стадии клинических иследований и вакцинация ими только на добровольно
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08.12.2021 11:25 Відповісти
Сами штуку дают. Как раз медсестре хватит за справку. Ляшко иди в жопу с обязательной вакцинацией не доработаными вакцинации. Почитай про астразенеку. Ес не сделала обязательной вакцинации. Против ОМОНА вообще нет вакцины. Дебилы п...
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08.12.2021 11:26 Відповісти
Вот статистика двух стран

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/afghanistan
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/germany/

В Афганистане практически нет вакцинации , в Германии - сами знаете. Проанализируйте эти данные , посмотрите по другим странам , сравните страны с высоким уровнем вакцинации и те , где уровень вакцинации крайне низок и попробуйте найти хоть одну статистически достоверную зависимость между уровнем вакцинации и уровнем заболеваемости (смертности) ! Я ,лично , так и не нашел!

Вопрос , так о чем мы говорим , о медицине , или о коммерции помноженной на политику ?!
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08.12.2021 11:29 Відповісти
Бидон сказал , что - нет !
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08.12.2021 11:37 Відповісти
Ти мабуть трошки тупенький, якщо думаєш, що в Афганістані ведеться хоч якась статистика.
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08.12.2021 13:40 Відповісти
А як же депутати, хто ж залишиться закони приймати.
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08.12.2021 11:31 Відповісти
Айдин Кескинер, президент Clinical Research of West Florida, исследовательской компании из Тампа-Бэй, которая также является подрядчиком Pfizer.
https://www.youtube.com/watch?v=UevFPD6AtgY&ab_channel=ProjectVeritas

«Я думаю, это ужасно, но у нас нет власти», - признал Кескинер. «Я скажу вам, что фармацевтические компании в целом облажались, и я один из тех, кто получает деньги от фармацевтических компаний. Я не хотел делать прививку, но у меня не было выбора». Он добавил: «Если я хотел жить своей прежней жизнью - у меня не было выбора».
«Я беру их деньги», - заявил Кескинер. «Они платят мне много денег за то, чтобы я делал для них дерьмо. Что мы и делаем, и мы не лжем, не обманываем. Мы говорим им на все 100% - вы принимаете эту штуку и ваша рука отваливается или ты бесплоден... мы говорим об этом и правительству ".
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08.12.2021 12:07 Відповісти
Від вакцини вже рука відвалюється? Ахаха)) шо ще придумаєш, лапоть?)
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08.12.2021 12:26 Відповісти
Вот это будет балаган, особенно в провинции, все остановится, все платежи не кому будет платить.
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08.12.2021 11:37 Відповісти
Прям нагло заставляют. Так бы деньги лучше раздавали
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08.12.2021 11:46 Відповісти
Посмотрим на тебя через 5 лет. Кто быстрей сдохнет. Правда тебя уже никто не вспомнит. Ты же упоротый обколотый со всех сторон.
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08.12.2021 12:07 Відповісти
С маркетингом у них проблемы. Лучше бы сделали прививки платными.
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08.12.2021 14:39 Відповісти
Да и так идет вакцинация. Не быстро, но все же. Если платно, то свиносабачьи боты орали бы про геноцид пенсионеров и как власть наживается на пандемии
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09.12.2021 06:54 Відповісти
Через суди вже люди почали повертатись на роботу.
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08.12.2021 11:53 Відповісти
Реально? В Україні? Подібне мені брат про США розповідав, за Україну не чув нічого подібного.
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08.12.2021 11:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_MPN6lRwdMc
вот Сумщина. суд постановил отменить приказ об отстранении невакцинированного учителя и вернуть его на работу. теперь бумажкой от ляшка можно смело подтираться, суды ее не примут за юридический документ, т.к. он противоречит конституции не имея на то оснований.
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08.12.2021 12:13 Відповісти
Не знав про це. Дякую за інформацію. Це дуже гарна новина.
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08.12.2021 12:24 Відповісти
Так а где решение суда о наказании нарушивших закон - занимающихся незаконными увольнениями?
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08.12.2021 12:32 Відповісти
вопрос не по адресу.
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08.12.2021 12:51 Відповісти
вопрос риторический. просто если не будет работать система наказания за незаконные решения - у власти будет сидеть тупое бычьё с соответствующим вектором движения...
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08.12.2021 15:58 Відповісти
Это не то что не легитимно - это прямое нарушение КЗота и Конституции - а именно, права на труд.
Ллять, боритесь!
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08.12.2021 11:55 Відповісти
В Україні давно поклали обрізаний прутень на власну Конституцію, а секта ковідних зомбі радіє цьому.
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08.12.2021 11:58 Відповісти
Міністр Ляшко хоче вакцинувати від Ковіду дітей з 5-ти років
https://www.youtube.com/watch?v=CHXB9PH1DWs
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08.12.2021 12:03 Відповісти
Хто тебе слухає? В Україні на ляшко давно хрін положили.
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08.12.2021 12:13 Відповісти
Думаете власть может побороть ковид?
Они даже снег на дорогах и во дворах побороть не могут!
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08.12.2021 12:14 Відповісти
Єдине що змогли побороти це здоровий глузд. Переможений однозначно
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08.12.2021 12:17 Відповісти
У нас на роботі теж впиралися, але як сказали, що виженуть у простій без зарплати, одразу побігли в поліклініку. Так і закінчилось ковід-дісідєнство. ))
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08.12.2021 12:16 Відповісти
Справа № 585/3294/21
https://www.facebook.com/kadrovik.ua/posts/4623710864411899
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08.12.2021 12:18 Відповісти
Ху із ху? Ляшко, ковідні розкрадання
https://youtu.be/cmODyf6SOWg?t=3360
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08.12.2021 12:18 Відповісти
Ляшко из ху
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08.12.2021 13:04 Відповісти
это шобы вдруг не померли от Омикрона?! или какая причина таких действий?
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08.12.2021 12:32 Відповісти
Кто он такой чтобы указывать Украинцам как беречь свое здоровье, лишать их работы??? СВОБОДА - неотъемлемое право человека. Мы не в СССР и не в фашистской Германии. На любой вопрос есть, как минимум два мнения. И никто не имеет права навязать ЧЕЛОВЕКУ мнение, которое противоречит его совести!!! Его надо судить за геноцид Украинского народа.
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08.12.2021 12:35 Відповісти
Ляшко - людина Пінчука, який в свою чергу регулярно лиже дупу
Клаусу Швабу на Давоському форумі(World Economic Forum, ВЕФ)
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08.12.2021 12:59 Відповісти
Германия завидует Польше. Новости из Польши.
https://www.youtube.com/watch?v=J4h8GUSeXV4&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5
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08.12.2021 12:35 Відповісти
За словами Ляшка, отримання принаймні першої дози не вважається ухиленням або відмовою від вакцинації. Джерело: https://censor.net/ua/n3303982

А что ,вакцинация это закон ?При чем здесь ухилення?
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08.12.2021 12:40 Відповісти
Чому цей бандит Віктор Ляшко й досі не арештований? Горе-правоохоронці в долі?..
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08.12.2021 12:58 Відповісти
Судячи по коментаріям 1000 померлих кожен день нікого нічому не навчила.
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08.12.2021 13:11 Відповісти
МОЗ не хоче лікувати. В цьому причина. Є лазерна терапія, інформаційна терапія, біорезонансна терапія, рефлексотерапія, є питна вода з воднем (див. ГідриFortis) - але лікувати не хочуть!!! Йдуть за сценарієм прописаним десь з-за меж України. Вже померо 90 тисяч народу, але цього мало. Мабуть хочут вийти на мільйонні показники - просувають повний геноцид! Та й самого вірусу ковіду так ніде в світі і не виявили; мруть від хемічного запалення легенів...
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08.12.2021 13:18 Відповісти
Боты работают, жаль что цензор совсем не цензор
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09.12.2021 06:57 Відповісти
Супер . Давно пора . Ще нам не вистачало, щоб заразу розносили за наші податки . Аплодую стоячи.
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08.12.2021 13:35 Відповісти
Чому ти радієш? Тому, що жменьки сволоти кладе на власну Конституцію? Ти за сегрегацію?
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08.12.2021 16:06 Відповісти
Жменьки = жменька
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08.12.2021 16:07 Відповісти
Життя від Бога , конституція від людей . Отже життя людини важливіше ніж будь яка конституція . Навіть якщо ця людина повністю тупа .
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08.12.2021 19:52 Відповісти
Польща з 15го грудня запроваджує драконівські обмеження до антиваксерів .
Надіюсь , наша влада скопіює і все в нас буде ОК.
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08.12.2021 13:40 Відповісти
Догоним и перегоним.
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08.12.2021 14:44 Відповісти
"з 15 грудня тимчасово мають призупинити роботу усі дискотеки, нічні клуби й танц-холи"

Это сильно бы расстроило наши группы риска, т.е. пенсионеров.
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08.12.2021 15:52 Відповісти
А може буде новий Майдан? Ти про це не думав?
В Україні більшість громадян України проти ковідного терору та тотальної вакцинації. Про це свідчать геть усі опитування. Нахера людям держава, яка кладе на власну Конституцію? Мені така держава точно не треба.
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08.12.2021 16:03 Відповісти
Хоспаді! Шош ти так бідолашний бідкаєшся з цією ненависною тобі державою, аж смішно.

Який ще новий Майдан? Усі майбутні захисники вже підготувалися та вакцинувалися і лише диванний антивакс хоче зібрати Майдан із сцикунів, які бояться укольчиків. Умора з вас.
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08.12.2021 16:09 Відповісти
Тебе смішно читати. Серед невакцинованих повно патріотів. І я зараз не про себе. Люди мають право вимагати від влади, щоб вона виконувала Конституцію. Конституція - це головний закон держави. Якщо не виконується Конституція, то це деградація та шлях до припинення існування держави.
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08.12.2021 16:31 Відповісти
Боже, яка ж ти впорота.
Тобі про дотримання Конституції, а ти про якусь херню, мовляв, хтось боїться щеплення.
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08.12.2021 16:33 Відповісти
Який же ти ворог! Як тебе Ненька носить та ще не вбила?
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08.12.2021 16:38 Відповісти
Для тебе ворогом є той, хто вимагає дотримання Конституції України?
Ну, тоді лікувати тебе вже запізно.
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08.12.2021 16:41 Відповісти
Жирно. Аж жир з монітора тече.

Дивись, як би тебе не було запізно лікувати.

Стахів - це ти шолє? Таке ж упороте та замотивовано-проплачене кремлем.
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08.12.2021 16:48 Відповісти
Тітко, я не маю жодного відношення до Стахова. Ще кілька місяців тому... Я за нього навіть не чув.
Й справа не у персоналіях, а у тому, що понад 55% українців проти тотальної вакцинації.
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08.12.2021 17:04 Відповісти
Атлічна! Проти так проти. Ніхто ж не примушує.

Але ти, дідько, ведеш антиукраїнську діяльність на сайті, а за це б'ють, больна.
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08.12.2021 17:26 Відповісти
Обов'язок держави- захищати життя людини. Це з конституціі. Тому і проводиться щеплення, починаючи з бцж і тп. І при тому безкоштовно
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09.12.2021 07:09 Відповісти
А ти хоча б читав конституцію?
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09.12.2021 07:05 Відповісти
Невакцинованих на Майдан ніхто не впустить . Так що революція відміняється .
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08.12.2021 19:55 Відповісти
Навіщо тут видалили мій коментар, який мав найбільшу кількість вподобайок?
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08.12.2021 15:59 Відповісти
А шо там було? Я не встигла прочитати.

Чергова ненависть до України?
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08.12.2021 16:10 Відповісти
Занадто товсто, спробуй тролити більш витончено.
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08.12.2021 16:35 Відповісти
Теми ж модеруються і вороги видаляються. А ти думав, шо назбирав лайків від своєї ольгинської бригади і ти вже звєзда?
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08.12.2021 16:40 Відповісти
Боже, що ти верзеш?
Яка бригада? Хіба що та, у якій понад 55 відсотків громадян України, які проти вакцинації. Подібні до тебе воюють з власним народом, а не з орками та ******.
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08.12.2021 16:45 Відповісти
З власним народом та Батьківщиною воюєш ти, а я тобі заважаю це робити.
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08.12.2021 16:52 Відповісти
Тітко, ти підтримуєш сегрегацію та ігнорування Конституції України, тож цілком зрозуміло, хто є ху.
І будь-які опитування показують, що більшість в Україні проти тотальної вакцинації, тож нарід на моїй стороні.
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08.12.2021 17:00 Відповісти
Дядько! А ти розколюєш країну та закликаєш саботувати захист України. Робиш заклики до майдану антиваксів. Не хочеш робити вакцину - не роби, але не підбурюй «свій нарІд» до радикальних дій. Це у тебе не пройде.
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08.12.2021 17:21 Відповісти
Тобі платять за вподобайки, а не за пости?
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09.12.2021 07:02 Відповісти
Це ольгинський бот, який взагалі тут строчив з акаунту 404. Знайшли мабуть шпаринку у програмі та тролили, їх декілька було.
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09.12.2021 13:22 Відповісти
/// пардон, если кому-то покажется что это не по теме...

Депутатам от "Слуги народа" уже увеличили зарплаты, точнее приплаты в конверте.

Если ранее минимальный уровень выплат составлял 15 тысяч долларов в месяц, то сейчас минимальные выплаты увеличили до 20 тысяч долларов.
При этом многие депутаты от "Слуги народа" получают гораздо большие суммы - десятки тысяч долларов в месяц.
Повышение зарплат связывают с появлением группы Разумкова и опасениями, что к ней могут присоединиться многие депутаты от "Слуги народа".
Также повышение зарплат в конвертах совпало по времени с ростом минимальной зарплаты (как не кощунственно это звучит). Этот факт уже стал поводом для неприкрытых высказываний, мол, "и нам тоже минималку подняли".
Напомним, что ранее многие СМИ уже неоднократно писали, что "слугам" как никому другому Банковая платит черным налом суммы от 15 до 50 тысяч долларов в месяц в зависимости от занимаемой должности.
Недавно и народный депутат Антон Поляков за несколько дней до своей смерти рассказал что стал свидетелем того, как "слугам народа" раздавали в туалете конверты за голосование за закон об олигархах.
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08.12.2021 16:22 Відповісти
 
 