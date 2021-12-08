З 9 грудня держслужбовців без COVID-вакцинації відсторонять від роботи, - Ляшко. ВIДЕО

З 9 грудня нещеплені від COVID-19 держслужбовці, соцпрацівники, працівники стратегічних підприємств будуть відсторонені від роботи.

Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

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"З 9 грудня, тобто вже завтра, набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров’я про розширення переліку професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов'язковою. Цього разу мова про працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів; працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави", - сказав Ляшко.

Міністр зауважив, що як тільки працівник отримав принаймні одне щеплення проти COVID-19, то підстав для відсторонення або продовження його відсторонення від роботи немає.

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За словами Ляшка, отримання принаймні першої дози не вважається ухиленням або відмовою від вакцинації. У такому випадку працівник має бути допущений до роботи.