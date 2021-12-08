Кулеба здійснить візит до Великої Британії: Міністр порушить питання лібералізації візового режиму для громадян України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить візит до Великої Британії на запрошення Державного секретаря у закордонних справах, Співдружності націй та розвитку Великої Британії Ліз Трасс.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, візит відбудеться 8-9 грудня.

"Глави української та британської дипломатій проведуть підготовче засідання Діалогу стратегічного партнерства України та Великої Британії. Діалог стратегічного партнерства є новим форматом в українсько-британських відносинах і започатковується відповідно до всеосяжної угоди, що була підписана в жовтні 2020 року в Лондоні Президентом України Володимиром Зеленським та Прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сторони обговорять кроки задля зміцнення українсько-британських відносин в політичній, торговельній, економічній, безпековій та оборонній сферах.

Також Кулеба окремо порушить питання лібералізації візового режиму для українських громадян.

"У засіданні Діалогу стратегічного партнерства також візьмуть участь представники галузевих міністерств та відомств України та Великої Британії, які узгодять напрями подальшої взаємодії як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій.

Під час візиту Дмитро Кулеба та Ліз Трасс проведуть окремі двосторонні переговори, ключовими темами яких стануть консолідація підтримки України на тлі агресивних дій Росії, енергетична безпека, спільна протидія викликам в ширшому Чорноморському регіоні", - підсумували в МЗС.

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