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План Банкової фальсифікувати конкурс на голову САП відбито, у Татарова залишився один сценарій - зривати через ОАСК, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

План Банкової фальсифікувати конкурс на голову САП відбито, у Татарова залишився один сценарій - зривати через ОАСК, - Шабунін

Офісу Президента не вдалось фальсифікувати конкурс на призначення керівника САП. Тепер вони спробують зірвати його через ОАСК.

Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"План Банкової фальсифікувати конкурс на керівника САП відбито, у Татарова залишився лише один сценарій - зривати весь конкурс через ОАСК", - пише він.

"Після двомісячної тяганини, зривання засідань, проплачених мітингів, хамства міжнародним партнерам та іншого трешу Татарівська частина конкурсної комісії таки поставила бали за попередній етап", - додає голова ЦПК.

За даними Шабуніна, у підсумку розрив між детективом НАБУ Клименком і прокурором Офісу генпрокурора Синюком збільшився і становить 21 бал.

"Математично це гарантована перемога першого і ось чому", - зазначає він та наводить свої аргументи:

 - В конкурсі залишився лише один етап - співбесіда, за яку кожен з кандидатів може отримати максимум 25 балів.

- Навіть якщо Татарівці підуть в бєспрєдєл і поставлять Клименку-0 а Синюку-25, то оцінки (які б вони не були) назалежної частини комісії не дозволяють сфальсифікувати розрив аж у 21 бал.

Читайте також: Фінальні співбесіди кандидатів на посаду керівника САП заплановані на 21 грудня

"А це означає, що в Банкової залишається лише один спосіб зірвати конкурс - рішенням слухняного ОАСК, який Зеленський, нагадаю, вже півроку невідкладно ліквідовує. Власне саме для реалізації цього сценарію Татарівці наполягли на проведенні співбесіди аж 21-го грудня", - додає Шабунін та обіцяє детальніше про цей план знищення конкурсу рішенням ОАСК написати згодом.

"Зараз це вже не про САП, а про дотримання Зеленським обіцянки, даної Байдену. Це про ціну слова президента в очах головного безпекового союзника України. Як думаєте, усвідомлюючи всі наслідки, Зеленський таки зірве конкурс рішенням ОАСК?", - порушує питання він наостанок. 

План Банкової фальсифікувати конкурс на голову САП відбито, у Татарова залишився один сценарій - зривати через ОАСК, - Шабунін 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
Замість того, щоб готуватись до війни і нарощувати силу, ********* ніяк не може відірватись від корита.
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08.12.2021 11:30
+8
Слова "зеленський" і "усвідомлює наслідки" - непоєдані.
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08.12.2021 11:38
+7
"Зараз це вже не про САП, а про дотримання Зеленським обіцянки, даної Байдену. Це про ціну слова президента в очах головного безпекового союзника України.

Як думаєте, усвідомлюючи всі наслідки, Зеленський таки зірве конкурс рішенням ОАСК?", - порушує питання він наостанок."

Джерело: https://censor.net/ua/n3303986

Зєля відволікає лохів від того, що творять його подільники татаров та єрмак, новими відосиками біля тренажерів.
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08.12.2021 11:34
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Не Лохи выборы будут полностью фальсифицировать. По-честному с ними никак. Только раком ставить
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08.12.2021 11:29 Відповісти
А они умножат Клименко на 0. И тогда разница составит не 21 бал, а целую бесконечность балов.
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08.12.2021 11:29 Відповісти
Нічого не вийде . Просто відтягують час, щоб татаров діла порішав в Україні і звалив
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08.12.2021 11:29 Відповісти
Замість того, щоб готуватись до війни і нарощувати силу, ********* ніяк не може відірватись від корита.
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08.12.2021 11:30 Відповісти
"Зараз це вже не про САП, а про дотримання Зеленським обіцянки, даної Байдену. Це про ціну слова президента в очах головного безпекового союзника України.

Як думаєте, усвідомлюючи всі наслідки, Зеленський таки зірве конкурс рішенням ОАСК?", - порушує питання він наостанок."

Джерело: https://censor.net/ua/n3303986

Зєля відволікає лохів від того, що творять його подільники татаров та єрмак, новими відосиками біля тренажерів.
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08.12.2021 11:34 Відповісти
Ці вороги у разі війни одразу перейдуть на бік Путлера.
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08.12.2021 11:34 Відповісти
Слова "зеленський" і "усвідомлює наслідки" - непоєдані.
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08.12.2021 11:38 Відповісти
Реванш кремлівських гнид триває !!!))))
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08.12.2021 11:46 Відповісти
время торчка на исходе
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08.12.2021 11:47 Відповісти
Да. Но представляете, сколько еще за 2,5 года можно нагадить?
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08.12.2021 11:52 Відповісти
є великі шанси що 7.5 років.
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08.12.2021 12:05 Відповісти
Угу. На киче . Но мне понравилось, о ком вы подумали при слове "торчок"
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08.12.2021 12:15 Відповісти
не треба недооцінювати ступінь тупизни. Я не хочу щоб він хвилину, секунду, наносекунду обіймав посаду президента. Але ж в України мільйони оленів, небритих і не голених.
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08.12.2021 12:52 Відповісти
А може краще закрити Денисову?

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08.12.2021 11:51 Відповісти
Гнид не забороняют ,їх чавлять !!!)))
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08.12.2021 11:54 Відповісти
Это сайт Миротворец -- гнида, что ли?
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08.12.2021 12:31 Відповісти
Офшорник продолжает саботировать судейскую реформу, ждет физическое вмешательства.
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08.12.2021 11:57 Відповісти
 
 