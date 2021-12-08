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Путін накопичує війська біля кордонів України через провал російської політики щодо Донбасу, - Гербст

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін накопичує війська біля кордонів України через провал російської політики щодо Донбасу, - Гербст

Росія сконцентрувала біля українських кордонів величезні сили - яких вистачить для початку повномасштабної війни - через провал російської політики щодо Донбасу.

Про це заявив посол США в Україні в 2003-06 роках Джон Гербст під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму та Атлантичної Ради (Вашингтон), присвяченій підсумкам телефонної розмови Президента США Джозефа Байдена з Владіміром Путіним, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін це робить через те, що на Донбасі нічого не змінюється і його політика не досягла тих цілей, які ставила перед собою", - пояснив експосол.

Гербст зазначив, що адміністрація США дуже швидко, дуже оперативно і ефективно на це відповіла.

"Були і приватні попередження, і офіційні попередження, потім були публічні попередження. І були дуже серйозні консультації з країнами-союзниками", - додав він.

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Водночас, наголосив Гербст, зараз існує підтримка з боку Євросоюзу щодо санкцій і їхнього посилення, якщо Москва вирішить все-таки напасти на Україну ще раз.

Також експосол назвав спекуляціями розмови про те, що США нібито має намір підтримувати хороші стосунки з Росією для протидії Китаю.

"Я думаю, що ті, хто каже, що треба миритися з Росією, не знаходять відповіді в політикумі у Вашингтоні. Ми бачимо, що те, що говорили, що Байден дасть якісь запевнення щодо червоних ліній Путіну, це не збулося. ... Путін намагається нас залякати в сенсі кібератак, а Україну в сенсі накопичення військ і військової техніки", - сказав він.

Гербст підкреслив, що США проводять послідовну політику щодо російської агресії та продовжуватимуть її надалі.

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Автор: Богдан Гуньковський
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08.12.2021 11:31 Відповісти
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08.12.2021 11:48 Відповісти
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08.12.2021 11:49 Відповісти
одна кабинка для джентльменов народной республики (днр), другая для леди народной республики (лнр)
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08.12.2021 12:00 Відповісти
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08.12.2021 11:51 Відповісти
Рейган успешно разгромил империю зла 8 декабря 1991 года,Байден разрушит империю КГБшного гофна,Мир вздохнет с облегчением...
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08.12.2021 11:53 Відповісти
Лівацькому маразматику Байдену до Рейгана, як до неба рачки.
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08.12.2021 12:07 Відповісти
тогда только одна Ненси чего стоила
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08.12.2021 12:52 Відповісти
Коли прочитала про "позитивні"перемовини між путлером та Байденом, так і подумалося, якщо окрім жартів на перемовинах мацьковскому вбивці більш немає чим похвалитися то кремлівський пацюк загнаний в кут. Якби США здало Україну, орди на кордонах вже не було би.
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08.12.2021 11:53 Відповісти
https://youtu.be/W9A-2A3YKb4..Александр Кушнарь..Путлер проиграл...
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08.12.2021 11:56 Відповісти
Весь мир видит как наша армия бьёт кацапов.
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08.12.2021 11:57 Відповісти
Макс...ты прав...Ольга ********* с 2016 года поливает грязью Украину своим СкреПОНОсом...,раньше ее бред для меня был смешным...,на сегодня,эта Мымра стала самая тупая и злая из всех Мавзолейных пропагандонов...
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08.12.2021 12:02 Відповісти
Почему они всегда говорят типа Путин описался азаза тратата... седые престарелые дяди как маленькие обиженные дети. Разве это серьезная аналитика? Чтобы они не сказали, всегда в таком тоне.
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08.12.2021 13:03 Відповісти
Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії. Треба ставити питання так : путлер має повернути Україні крим та донбас.Також путлер має вернути грузії абхазію , а молдові- придністровя.
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08.12.2021 13:04 Відповісти
 
 