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Орбан у прощальному листі до Меркель вперше назвав ситуацію на Донбасі "російсько-українською війною"

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Орбан у прощальному листі до Меркель вперше назвав ситуацію на Донбасі

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан написав колишньому канцлеру Німеччини Ангелі Меркель прощального листа, оскільки сьогодні Бундестаг обирає її наступника. У повідомленні чиновник вперше визнав, що ситуація на Донбасі - це війна між Україною та Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.UA.

"Ми разом працювали над тим, щоб упоратися з фінансовою кризою 2010 року, боролися за Європейський Союз та безпорадно спостерігали початок трагічної для Європи російсько-української війни", - цитує пресслужба угорського уряду звернення Орбана до Меркель.

Те, що в листі канцлеру прем'єр вперше використав термін "російсько-українська війна" зауважило видання Infopost. Там розповіли, що починаючи з 2014 року Орбан жодного разу у публічних висловлюваннях не називав так ситуацію на Донбасі.

Крім того, подібне формулювання не часто можна зустріти й під час виступів угорських політиків чи лідерів країни. Навіть самі ліберальні та західні медіа найчастіше послуговуються словами "конфлікт на Донбасі", "конфлікт на сході України", і як максимум "російсько-український конфлікт".

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В связи с уходом консервы Фрау Риббентроп этот трижды ****** "обладавший сверхъестественным чутьём, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами." (с)
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08.12.2021 11:37 Відповісти
Флешмоб уйобіків?)
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08.12.2021 11:40 Відповісти
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08.12.2021 11:42 Відповісти
Гарне послання прокремлівській повії Меркель, мад яри хоть щось зробилли по людські
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08.12.2021 11:43 Відповісти
а завтра не скаже що обмовився????
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08.12.2021 11:56 Відповісти
Все этот ****** знает. Как и то что деньги не пахнут, даже деньги *****
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08.12.2021 12:02 Відповісти
даже до таких е*анатов начинает доходить, что ***** все таки и правда *****, и что "пенсия" от "грязьпрома", как у швайнмайера, очень сильно воняет.
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08.12.2021 12:10 Відповісти
гавно не тонет
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08.12.2021 12:34 Відповісти
Мудак, что ему мешает назвать это агрессией.
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08.12.2021 12:48 Відповісти
В далёком 1968 году именно танки с ГДР приехали подавлять венгерское восстание.
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08.12.2021 13:06 Відповісти
По видимому, ВВП разрешил. А разрешил, по видимому, потому что собирается сворачивать проект "ихтамнет"
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08.12.2021 19:41 Відповісти
 
 