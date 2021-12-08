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Новини Політика України
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Байден (2328) Китай (1923) Путін (21449) Росія (47279) США (14495) Тайвань (106) Блінкен (941)

Нинішня криза значно перевершує масштаби України: дії Росії загрожують міжнародному порядку в цілому, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нинішня криза значно перевершує масштаби України: дії Росії загрожують міжнародному порядку в цілому, - Блінкен

Імовірні спроби вторгнення Росії до України та Китаю на Тайвань розцінюються Держдепартаментом США як "серйозні помилки" з далекосяжними наслідками.

Про це заявив на заході Wall Street Journal державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Блінкен дав зрозуміти, що США для зниження загрози, як і раніше, віддають перевагу дипломатичним засобам, хоча готові і до заходів іншого характеру, якщо дипломатія не дасть результату. Учорашнє попередження президента Байдена російському лідеру Володимиру Путіну про наслідки вторгнення в Україну має "вплинути на ухвалення майбутніх рішень президента Путіна", – сказав держсекретар.

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Він вважає нинішня криза значно перевершує масштаби України, оскільки спроба Росії змінити кордони іншої країни силою є загрозою усталеному міжнародному порядку в цілому.

Блінкен провів паралель між ескалацією біля кордонів України зі спробами Китаю змінити глобальну систему у своїх інтересах, зокрема ймовірною агресією проти Тайваню. Він сказав, що США й надалі мають намір забезпечувати Тайваню засоби для самозахисту. "Якщо Пекін намагатиметься змінити статус-кво силою в односторонньому порядку, це стане дуже серйозною помилкою", – сказав він.
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Коли Путін понесе відповідальність за вбивства і окупацію?
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08.12.2021 11:49 Відповісти
Ніколи !!! Параноїдальні шизофреніки не каються !!)))))
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08.12.2021 12:02 Відповісти
Україна ,це важливий елемент гібридної війни московської орди проти євроцивілізації !!!)))
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08.12.2021 12:01 Відповісти
Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії. Треба ставити питання так : путлер має повернути Україні крим та донбас.Також путлер має вернути грузії абхазію , а молдові- придністровя.
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08.12.2021 13:01 Відповісти
 
 