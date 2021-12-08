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Побоювання Росії з приводу розширення інфраструктури НАТО безпідставні, оскільки це вже трапилося, - Пайфер

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Побоювання Росії з приводу розширення інфраструктури НАТО безпідставні, оскільки це вже трапилося, - Пайфер

Рішення президента Росії Володимира Путіна про повномасштабне вторгнення в Україну призведе до застосування жорстких економічних санкцій, які включатимуть у себе закриття Північного потоку-2.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив посол США в Україні в 1998-2000 роках Стівен Пайфер під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму та Атлантичної Ради, присвяченій підсумкам телефонної розмови Президента США Джозефа Байдена з Володимиром Путіним.

"В цій розмові ви бачили, що пізніше Білий дім сказав, що будуть застосовані сильні економічні та інші засоби для того, щоби зупинити агресивну політику Росії. Я не знаю, чи ми побачимо більше деталей і подробиць щодо таких кроків і заходів офіційно, але в тому, що стосується економічних санкцій, то завжди говорять про "Північний потік-2", - розповів експосол.

Пайфер зазначив, що розуміє позицію Німеччини в цьому питанні, але нагадав, що країна зазначила, якщо буде військова агресія проти України, вони теж будуть готові закрити проект "Північний потік-2", щоби показати ціну агресорові.

Також він наголосив, що побоювання Росії з приводу розширення інфраструктури НАТО безпідставні, оскільки це вже трапилося.

"Ця інфраструктура вже існує біля їхніх кордонів в Балтиці, де розташовані війська НАТО. І якщо буде напад на Україну, то тоді всі східні члени Альянсу будуть просити додаткової допомоги, і можна сказати, що потуга НАТО на кордонах Росії лише посилиться", - пояснив експосол.

Крім того, Стівен Пайфер висловився за тіснішу співпрацю США і ЄС щодо агресивної політики Росії та назвав неприйнятними спроби Росії впливати на вибір Україна, зокрема, щодо її прагнення вступити до НАТО.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Та коли ж він зупинив ? Якщо там все було добудовано.
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08.12.2021 11:53
+3
При Трампі СП-2 був побудований на 95% єслічо.
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08.12.2021 11:57
+2
Як зупинив , якщо Північний потік 2 добудували і ніякі санкції не помішали? Банден зняв санкції бо північний потік 2 добудували і в них немає ніякого смислу.
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08.12.2021 11:55
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Зацените разинцу. Трамп остановил Северный Поток - 2 санкциями. Байден: снял все санкции и посылает месседж: если вы зальете всю Украину кровью, то мы заблокируем Северный Поток 2.
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08.12.2021 11:53 Відповісти
Та коли ж він зупинив ? Якщо там все було добудовано.
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08.12.2021 11:53 Відповісти
Як зупинив , якщо Північний потік 2 добудували і ніякі санкції не помішали? Банден зняв санкції бо північний потік 2 добудували і в них немає ніякого смислу.
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08.12.2021 11:55 Відповісти
При ком его добудували?
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08.12.2021 11:56 Відповісти
При Трампі.
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08.12.2021 11:57 Відповісти
А на деле при Байдене. Он отказывался вводить против него санкции и лоббировал их исключение из оборонного бюджета, чтобы не портить отношения с Германией, которая двумя руками и ногами за этот проект.
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08.12.2021 12:02 Відповісти
Не ганьбіться незнанням питання.
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08.12.2021 12:11 Відповісти
При Трампе не было угроз вторжения России, зато они есть сейчас, при развалюхе Байдене.
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08.12.2021 12:49 Відповісти
це зрада ?
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08.12.2021 11:57 Відповісти
При Трампі СП-2 був побудований на 95% єслічо.
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08.12.2021 11:57 Відповісти
Построенный на 95% - это построенный на 0%. Байден открыто лоббировал изьятие любых серьезных санкций против этого проекта, чтобы угодить Меркель.
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08.12.2021 12:00 Відповісти
три трампе построили 95% (какие санкции )...... Байден дал достроить , а не запустить - и свп стал средством манипуляции в большей степени против запоребрика .... так что не неси чушь
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08.12.2021 12:14 Відповісти
При Трампе был ролностью разрушено единство решений стран НАТО и США в решениях против Росии, а что сейчас - смотрите ниже ШВЕЦА
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08.12.2021 12:28 Відповісти
Там же - встречи нормандского формата начнутся после отведения расистских войск
Там же - о кончине замыслов -хотелок по формуле Штанмайера и продолжение минского формата после отведения войск рашистов
Там же -остается усиленный контроль НАТО самолетами разведчиками над Крымом, там же - усиление стран НАТО обеспечениями быстрейшего реагирования на агрессию рашистов
Там же - абсолютная договоренность с новым "меркелем" в Германии по согласованным действиям с отключением СП-2
Там же Там же... Там же ...

И на фоне разбора от Швеца, если послушать ************ , кроме нервных смешков и издевок О ПОБЕДЕ УХЙЛА НИ СЛОВА!!!
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08.12.2021 12:43 Відповісти
да уже часа три как посмотрел
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08.12.2021 13:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2awGx_FrdWk

Внятно-оптимистичный анализ рез-тов встречи в интерпритации Швеца !!!

Как беснуется в нервном хихиканье ********* -оптимизи Швеца не блеф
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08.12.2021 12:26 Відповісти
Путін затіяв перекидання десятків тисяч своїх військ і металолому до кордонів з Україною, щоб налякати захід і Банден йому пообітцяв, що Укаїну не приймуть в НАТО. А Байден сказав, можеш нападати але тоді ми дамо Україні саме ******* озброєння і будемо допомогати всім чим зможемо і твоїй армії вагінка.
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08.12.2021 11:59 Відповісти
Кацапы только проснулись. Да мы уже одной ногой в НАТО, ещё немного и мы вообще вступим.
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08.12.2021 12:01 Відповісти
Пайфер зазначив, що розуміє позицію Німеччини в цьому питанні, але нагадав, що країна зазначила, якщо буде військова агресія проти України, вони теж будуть готові закрити проект "Північний потік-2", щоби показати ціну агресорові. Німці такі ж брехуни , як і окупант України ."Північний потік" ,є ціна котру заплатить ЄС окупанту України за часткову окупацію України і за так звані "санкції"
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08.12.2021 12:13 Відповісти
Raska postavili Iskanderi v Kalingrade eto nastuptelnoje oruzyje v Evropu pod pricelom i Germanija,a sami kricat sto nemozno otvetit tem ze ,realno durakov icet.Toze i Nato ne imejem ukazyvat granici.Pocemu Biden nesprosil pro Belorus,kakoje tam ruskije vojska poajavilis ecio i jadernyje oruzyje?Kto takoj lukosenko tak ze nado bylo sprosit,gde menije opoziciji i naroda?Tut bolse voprosov k fasistkoje raske cem NAto protvizenyje Ukrainu ili Gruziju.Vopros pocemu donbase vydajut pasporta dlia zyvotnix s ruskim mirom na ume?
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08.12.2021 12:27 Відповісти
От тільки не треба Пайферу включати дурника..."Побоювання" Росіі стосувались лише України...Україна для Росіі це і історія,і людські резерви,і майбутнє...Без України Росія перетвориться в чисто азіатську країну,розбавлену зі сходу монголоїдними расами і ісламом з півдня...Недаремно Путін ще на початку своєї каденціі казав - "мы обязательно с Украиной встретимся на каком - то отрезке истории.Потому что мы один народ"...Боюсь,що цей "отрєзок історіі" вже не за горами...
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08.12.2021 12:38 Відповісти
Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії. Треба ставити питання так : путлер має повернути Україні крим та донбас.Також путлер має вернути грузії абхазію , а молдові- придністровя.
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08.12.2021 13:00 Відповісти
Путлер заболтал ситуацию на Донбассе,чтобы о Крыме не вспоминали...,типичная Гэбнявая фишка...
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08.12.2021 13:09 Відповісти
Іншими словами-лапатнікі запізно всрались,хоча вони вже такими народжуються та саме в смердючому лайні й існують...
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08.12.2021 14:27 Відповісти
 
 