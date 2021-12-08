Побоювання Росії з приводу розширення інфраструктури НАТО безпідставні, оскільки це вже трапилося, - Пайфер
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Рішення президента Росії Володимира Путіна про повномасштабне вторгнення в Україну призведе до застосування жорстких економічних санкцій, які включатимуть у себе закриття Північного потоку-2.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив посол США в Україні в 1998-2000 роках Стівен Пайфер під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму та Атлантичної Ради, присвяченій підсумкам телефонної розмови Президента США Джозефа Байдена з Володимиром Путіним.
"В цій розмові ви бачили, що пізніше Білий дім сказав, що будуть застосовані сильні економічні та інші засоби для того, щоби зупинити агресивну політику Росії. Я не знаю, чи ми побачимо більше деталей і подробиць щодо таких кроків і заходів офіційно, але в тому, що стосується економічних санкцій, то завжди говорять про "Північний потік-2", - розповів експосол.
Пайфер зазначив, що розуміє позицію Німеччини в цьому питанні, але нагадав, що країна зазначила, якщо буде військова агресія проти України, вони теж будуть готові закрити проект "Північний потік-2", щоби показати ціну агресорові.
Також він наголосив, що побоювання Росії з приводу розширення інфраструктури НАТО безпідставні, оскільки це вже трапилося.
"Ця інфраструктура вже існує біля їхніх кордонів в Балтиці, де розташовані війська НАТО. І якщо буде напад на Україну, то тоді всі східні члени Альянсу будуть просити додаткової допомоги, і можна сказати, що потуга НАТО на кордонах Росії лише посилиться", - пояснив експосол.
Крім того, Стівен Пайфер висловився за тіснішу співпрацю США і ЄС щодо агресивної політики Росії та назвав неприйнятними спроби Росії впливати на вибір Україна, зокрема, щодо її прагнення вступити до НАТО.
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Там же - о кончине замыслов -хотелок по формуле Штанмайера и продолжение минского формата после отведения войск рашистов
Там же -остается усиленный контроль НАТО самолетами разведчиками над Крымом, там же - усиление стран НАТО обеспечениями быстрейшего реагирования на агрессию рашистов
Там же - абсолютная договоренность с новым "меркелем" в Германии по согласованным действиям с отключением СП-2
Там же Там же... Там же ...
И на фоне разбора от Швеца, если послушать ************ , кроме нервных смешков и издевок О ПОБЕДЕ УХЙЛА НИ СЛОВА!!!
Внятно-оптимистичный анализ рез-тов встречи в интерпритации Швеца !!!
Как беснуется в нервном хихиканье ********* -оптимизи Швеца не блеф