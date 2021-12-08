Контрольованій Коломойським "Укрнафті" суд дозволив не платити 4,3 млрд податків, нарахованих ДПС
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Окружний адміністративний суд Києва скасував зобов'язання контрольованої олігархом Ігорем Коломойським компанії "Укрнафта" сплачувати до держбюджету податок на прибуток у розмірі 4,28 млрд грн.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 16 листопада.
Суд скасував податкові повідомлення-рішення від 07.05.2021, в тому числі те, яким позивачу було збільшено суму грошового зобов`язання за платежем податок на прибуток у розмірі 4,28 млрд грн.
Згідно з судовими рішеннями, ці податкові повідомлення-рішення були прийняті за наслідками проведення податківцями перевірки. Співробітники ДПС вирішили, що "Укрнафта" не збільшила фінрезультат до оподаткування на суму 19,43 млрд грн. "Укрнафта" напоглягала, що таку суму можна встановити виключно на підставі перевірки фінансової звітності та первинних бухгалтерських документів, а в ході проведення перевірки визначити її неможливо.
Суд визнав, що, оскільки зміни до Податкового кодесу набули чинності за 6 міс. до початку нового бюджетного періоду (2021 року), то нове правило збільшити фінансовий результат періоду треба застосовувати з 2021 року. Отже, при поданні декларації за 2020 рік застосуванню воно не підлягає.
Нагадаємо, наприкінці листопада Коломойському також дозволили не платити антимонопольний штраф у розмірі 4,7 млрд грн за змову під час продажу бензину та дизпалива на АЗС.
Таким чином, менш ніж за місяць олігарху пробачили близько 10 млрд грн, які він мав заплатити до державного бюджету.
У жовтні в США було видано книгу "Американська клептократія", присвячену схемам відмивання грошей "Приватбанку" структурами Ігоря Коломойського та його зв'язкам із чинним президентом України Володимиром Зеленським.
Будь ласка, зачекайте...
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А в это время у государства нет денег на закупку топлива для боевой техники на передовой. Как раз в то время, когда кацапстан собирается напасть на Украину.
відмінити нах.....й його президенство.
ПОРОШЕНКО втілив найважливіші гасла патріотів- ВІРА, МОВА, АРМІЯ
диюны блин, я так ухохатывался сперва с шо будет "вадынтур"(Кроп визжало), а потом - "мыпабидим"(во втором тура - Главный). а потом с прокленов и оскорблений, смешанных с жалобными угрозами. диюны блин
я то не ходил - ненавижу всех кандидатусов и партии.
іншого роду 😡
Гребуть і будуть гребсти , допоки ми ім це дозволимо !
даже Го*дон и какой то доктор признали шо были лохами, а вы все там - строго рожу набок/вбок и даже не вспомните ничего.
сектааа. то же самое что и ватка - только типо за все хорошее. но смешно тоже так же.
Во-вторых, по собственному опыту знаю, что налоговики очень часто, выполняя команду, готовы в акт проверки написать всё что угодно, вне зависимости от того, бред это или нет. Потому что иначе могут снять с работы или обвинить в коррупции. Им легче, чтобы суд потом бред отменил и они открыто об этом говорят, как правило. В этой связи позиция Верховного Суда по делу будет показательной - они подставляться не любят, ибо власть иногда меняется. Поэтому, если оставят решение в силе - значит таки налоговая бредятину написала; но если налоговая хоть на каплю права, они вернут дело под каким-то предлогом на новое рассмотрение - чтобы и не подставиться на будущее, но и не обидеть бизнесмена, который дружит с Президентом страны. И тогда можно будет уже подозревать - есть тут беспредел в сегодняшнем судебном решении или нет.
Так что, не зная деталей судебного дела, я бы не делал голословных и преждевременных выводов на форуме. Одно можно сказать однозначно : учитывая общественное мнение о тесных связях данного бизнесмена с руководством страны, к данному судебному делу должно быть приковано повышенное внимание общества. И, безусловно, хотелось бы услышать комментарии сторон после того, как мотивировочная часть решения будет опубликована в Едином госреестре судебных решений. Тогда можно будет поднимать или не поднимать политический скандал на тему "Были или нет преференции известному бизнесмену в суде по налогам на 4+ миллиарда гривень".
КОЛОМОЙСКИЙ не олигарх - это вор и государство - воровское