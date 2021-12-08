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Коломойський (1421) податки (1497)

Контрольованій Коломойським "Укрнафті" суд дозволив не платити 4,3 млрд податків, нарахованих ДПС

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Контрольованій Коломойським

Окружний адміністративний суд Києва скасував зобов'язання контрольованої олігархом Ігорем Коломойським компанії "Укрнафта" сплачувати до держбюджету податок на прибуток у розмірі 4,28 млрд грн.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 16 листопада. 

Суд скасував податкові повідомлення-рішення від 07.05.2021, в тому числі те, яким позивачу було збільшено суму грошового зобов`язання за платежем податок на прибуток у розмірі 4,28 млрд грн.

Згідно з судовими рішеннями, ці податкові повідомлення-рішення були прийняті за наслідками проведення податківцями перевірки. Співробітники ДПС вирішили, що "Укрнафта" не збільшила фінрезультат до оподаткування на суму 19,43 млрд грн. "Укрнафта" напоглягала, що таку суму можна встановити виключно на підставі перевірки фінансової звітності та первинних бухгалтерських документів, а в ході проведення перевірки визначити її неможливо.

Читайте: НПЗ Коломойського з початку року продав УЗ дизпалива за формулою "Роттердам+" на 1,5 млрд гривень

Суд визнав, що, оскільки зміни до Податкового кодесу набули чинності за 6 міс. до початку нового бюджетного періоду (2021 року), то нове правило збільшити фінансовий результат періоду треба застосовувати з 2021 року. Отже, при поданні декларації за 2020 рік застосуванню воно не підлягає.

Нагадаємо, наприкінці листопада Коломойському також дозволили не платити антимонопольний штраф у розмірі 4,7 млрд грн за змову під час продажу бензину та дизпалива на АЗС.
Таким чином, менш ніж за місяць олігарху пробачили близько 10 млрд грн, які він мав заплатити до державного бюджету.

Також читайте: Кримінальні справи "Укрнафти" і "Приватбанку" зупинені через лояльність телеканалу Коломойського до Зеленського, - Наливайченко

У жовтні в США було видано книгу "Американська клептократія", присвячену схемам відмивання грошей "Приватбанку" структурами Ігоря Коломойського та його зв'язкам із чинним президентом України Володимиром Зеленським.
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Топ коментарі
+57
Вітаємо зелебобіків з черговою жовтою струєю в очі!
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08.12.2021 12:00
+46
Уявіть хоч на секунду, щоб таке могло бути при Пороху.
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08.12.2021 12:06
+39
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08.12.2021 12:04
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Хтось думав, що Україна - то вотчина Єрмака? 😊 А ось і ні! Вона належить Коломойському, власнику Зєлєнского! Правда, керуючим є не Зєлєнскій і навіть не Коломойський, а Єрмак в інтересах Коломойського і параші. А де тут Зєлєнскій? А у Нірвані! Зебіли, це ваш був вибір.
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08.12.2021 12:29 Відповісти
Зеля в это время потирает своими пальчиками свой нос.
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08.12.2021 12:31 Відповісти
Женя ларьки покрасил вот ему и насчитали компенсацию
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08.12.2021 12:29 Відповісти
Коломойському дозволили не платити понад 4 млрд податку на прибуток
-----------------------------------------------------
А в это время у государства нет денег на закупку топлива для боевой техники на передовой. Как раз в то время, когда кацапстан собирается напасть на Украину.
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08.12.2021 12:29 Відповісти
Нехай олігархи платять. а Коломойский бізнесмен!😉
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08.12.2021 12:30 Відповісти
Я тут одну легенду слышал,типа закон один для всех, брехня наверное.
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08.12.2021 12:31 Відповісти
В одному совєцькому фільмі була така фраза, цитую: "Все люди равны, просто некоторые равнее".
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08.12.2021 19:48 Відповісти
Клоун це і є твоя перемога над олігархами.
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08.12.2021 12:32 Відповісти
А шо с нищего взять? Кроме рейтинга Вовочки. Народ хоть и не попросит его на второй срок, зато благодетель отблагодарит на всю жизнь ему и деткам, и внукам. Проблемка одна, если обоих не посадят.
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08.12.2021 12:32 Відповісти
Люто Зеленский давит олигархов. А особенно своего хозяина - Беню.
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08.12.2021 12:32 Відповісти
"Всё для фронта-всё для победи!" !!!)))
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08.12.2021 12:38 Відповісти
Ох і тяжкі ж часи настали у бородатої потвори як прийшов до влади цей гр@баний борцун з олігархами.
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08.12.2021 12:38 Відповісти
Я об этих миллиардах Валерьевича на цензоре напечатал еще в середине ноября ... Из этого следует... что Кучисты Данилыча у Корыта делают что хотят...но это не олигархат....
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08.12.2021 12:39 Відповісти
моня робе не те що написано в його передвиборчій програмі.
відмінити нах.....й його президенство.
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08.12.2021 12:40 Відповісти
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08.12.2021 12:41 Відповісти
А ну швидко скинулися Коломойському Народ! (с) Ваш Слуга

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08.12.2021 12:41 Відповісти
Ну кто бы сомневался! Еврейскую солидарность ещё никто и никогда не отменял! Сколько живу на свете ( в Киеве на Подоле) столько её вижу. Ну что ребята , теперь о борьбе с коррупцией, кумовстве и антисемизме покричим? Поярков напиши картину под названием «зельц отдаёт долги изе каломыйскому».
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08.12.2021 12:52 Відповісти
Порохоботы высказались. Но что-то не слышно ответных аргументов зелебобиков. Пацаны, как вы там? Всё нормально? Всё по плану?
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08.12.2021 12:54 Відповісти
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08.12.2021 19:29 Відповісти
Зебіли, ви вважаєте вам заробітню плату піднімуть тепер, зараз, папа Ко не меценат і не єврей, він Жид з великої літери.
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08.12.2021 12:56 Відповісти
Це щє одно підтвердження , що ЗЕ - це проект Коломойського і являється перехідним етапом до влади ОПЗЖ. А лохи-73 були використані і навіть не усвідомили цього .І не тільки вони не усвідомили Багатьом українцям треба признати ,що даремно топили проти Пороха, та підтримати його, бо реально тільки ЄС на чолі з Порохом зможе протистояти втраті державності через агресію рф або через владу опзж
ПОРОШЕНКО втілив найважливіші гасла патріотів- ВІРА, МОВА, АРМІЯ
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08.12.2021 12:58 Відповісти
Потрібно діяти і не чекати , поки у нас , це все відберуть разом із країною 😠
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08.12.2021 13:05 Відповісти
че, опять проклинать? как вы там у себя делали когда "зебыдло" выбрало этого "деятеля"?
диюны блин, я так ухохатывался сперва с шо будет "вадынтур"(Кроп визжало), а потом - "мыпабидим"(во втором тура - Главный). а потом с прокленов и оскорблений, смешанных с жалобными угрозами. диюны блин
я то не ходил - ненавижу всех кандидатусов и партии.
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08.12.2021 13:19 Відповісти
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08.12.2021 12:58 Відповісти
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08.12.2021 12:59 Відповісти
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08.12.2021 13:01 Відповісти
Каламойша , ненажерливий варан и смердючий шлепер , якому нас@рати на украінський ,, мудрий наріТ" , так як вони із Зеблазнем
іншого роду 😡
Гребуть і будуть гребсти , допоки ми ім це дозволимо !
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08.12.2021 13:02 Відповісти
вы же его там б*готворили на сайте у ся. как и за теперь ненавидимую Гадю - топили только так. а теперь - этот плохой и толстый, эта злая и террорист
даже Го*дон и какой то доктор признали шо были лохами, а вы все там - строго рожу набок/вбок и даже не вспомните ничего.
сектааа. то же самое что и ватка - только типо за все хорошее. но смешно тоже так же.
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08.12.2021 13:15 Відповісти
зєля вже злив Україну путі і вважає , що нема сенсу коломойському платити в країну,якої скоро не буде. Тока бізнес, нічєво лічнава
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08.12.2021 13:03 Відповісти
йой... най буде)
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08.12.2021 13:05 Відповісти
на пенсии и повышение зарплат военным -грошей нема
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08.12.2021 13:09 Відповісти
Какие еще там зарплаты военным,ежели соплеменник Зе, Беня, поиздержался от клятого Пороха
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08.12.2021 13:23 Відповісти
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08.12.2021 17:18 Відповісти
Проте за законом 5600 збільшення податків отримало все суспільство окрім Коломойського
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08.12.2021 13:12 Відповісти
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08.12.2021 13:14 Відповісти
А с другой стороны, Байден по итогам разговора с пуйлом не позвонил Зелику. Зелик был известный юморист, а стал никто.
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08.12.2021 13:14 Відповісти
Такими преференциями от Зевласти Беня скоро Ахметова по гешефтам догонит и перегонит..
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08.12.2021 13:17 Відповісти
Ай вэй,хорошо то как мудрийнарит-зебараны и овцы, ну ржите ,сцуки, по приколу,а то не слышно...
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08.12.2021 13:23 Відповісти
Як вам таке "покращення", ЗЕбидло?
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08.12.2021 13:27 Відповісти
Как с народа, так уже с огородов налоги плати, а как Коломойскому - ни,ни,он же рассердится!
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08.12.2021 13:28 Відповісти
Во-первых, дождитесь решений судов апелляционной и кассационной инстанции - не факт, как говорится, чем это всё закончится.
Во-вторых, по собственному опыту знаю, что налоговики очень часто, выполняя команду, готовы в акт проверки написать всё что угодно, вне зависимости от того, бред это или нет. Потому что иначе могут снять с работы или обвинить в коррупции. Им легче, чтобы суд потом бред отменил и они открыто об этом говорят, как правило. В этой связи позиция Верховного Суда по делу будет показательной - они подставляться не любят, ибо власть иногда меняется. Поэтому, если оставят решение в силе - значит таки налоговая бредятину написала; но если налоговая хоть на каплю права, они вернут дело под каким-то предлогом на новое рассмотрение - чтобы и не подставиться на будущее, но и не обидеть бизнесмена, который дружит с Президентом страны. И тогда можно будет уже подозревать - есть тут беспредел в сегодняшнем судебном решении или нет.

Так что, не зная деталей судебного дела, я бы не делал голословных и преждевременных выводов на форуме. Одно можно сказать однозначно : учитывая общественное мнение о тесных связях данного бизнесмена с руководством страны, к данному судебному делу должно быть приковано повышенное внимание общества. И, безусловно, хотелось бы услышать комментарии сторон после того, как мотивировочная часть решения будет опубликована в Едином госреестре судебных решений. Тогда можно будет поднимать или не поднимать политический скандал на тему "Были или нет преференции известному бизнесмену в суде по налогам на 4+ миллиарда гривень".
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08.12.2021 13:29 Відповісти
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08.12.2021 13:32 Відповісти
Шел третий год ожесточенной неравной борьбы Нелоха Офшорного с гидрой олигархата ... Неся огромные потери Величайший правитель современности Володимир Вперший неустанно рубил ей головы !
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08.12.2021 13:42 Відповісти
С кем там Зеленский борется???? Не верю!
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08.12.2021 13:44 Відповісти
А навіщо вам упороті зебобіки гроші.
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08.12.2021 13:52 Відповісти
Цікаво, скількі занесли, щоби не платити 4,28 млрд грн податків? ЗЕ дуже вибірково бореться з олігархатом!
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08.12.2021 13:56 Відповісти
Зеленый придурок борется с олигархами не покладая сил!
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08.12.2021 14:00 Відповісти
Какая там зарплата у военнослужащего ЗСУ?)))
КОЛОМОЙСКИЙ не олигарх - это вор и государство - воровское
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08.12.2021 14:31 Відповісти
Жалко Беню, його Володя просто знищує, даючи можливість не платити державі, а нести додому. Хтось пробував перенести 10 млрд. гривень? Та це повні 5 вантажівок і Беня може надірватися і отримати грижу, тим більше, що вже переніс раніше "відсуджені" у держави 35 мільярдів і ще там біля 50 мільярдів гривень за один рік. А скільки ще переправлено по "схемах" з дуржпідприємств?Навіщо Володя добиває стареньку бородату бабцю таким вантажем?
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08.12.2021 14:40 Відповісти
Зато с селян за каждый гектар земли хотят налог, все чтоб нашим олигархам жилось хорошо!
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08.12.2021 14:54 Відповісти
Вот что беспокоит говнокомандующего ЗЕ - не война с Роисей, а шоб Коломой был сыт и доволен.
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08.12.2021 16:02 Відповісти
ну так що дебіли 73% покращення вже прийшло до ваших мізків? зелена пліснява серти хотіла на вас , а тепер їжте, не обляпайтесь.
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08.12.2021 16:14 Відповісти
Насправді,переворот трапився:коксік щось меле під кайфом,про щось фантазує в САМІЙ раді ііііііііііі і кращі із кращих "свора"слухає,плескає в долоні.....таку раду в с р а к у!!!!Хто ж приймає Закони?????Або вони, ще гірші чим коксік.
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08.12.2021 18:55 Відповісти
.....ще одне ввввввввввпппппппперше досягнення коксіка!
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08.12.2021 18:56 Відповісти
Прийшов Зеленський до влади і тут у одного старого жида продавця принтерів попєрло як ніколи
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08.12.2021 19:06 Відповісти
. Зато не Порошенко . .
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08.12.2021 19:34 Відповісти
хочу попросить у Санты что-бы у всех кто голосовал за малоПИД,,,оского нарко-Дегенерата вырос Х,,,Й на лбу, что-бы Оленей было видно из далека....
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08.12.2021 19:46 Відповісти
13 ноября 2019, американское издание The New York Times опубликовало обширный материал, состоящий в большинстве своем из комментариев, которые дал изданию украинский олигарх Игорь Коломойский. Вы все же не примете нас. Бесполезно тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы привести нас к новому Варшавскому договору», - отметил Коломойский. Вся суть этой власти
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08.12.2021 19:47 Відповісти
І його команда гнилих підара.. Сів
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08.12.2021 23:23 Відповісти
БЗдЕля будет с Беней своим папашей гореть вАду!!!
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09.12.2021 08:48 Відповісти
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