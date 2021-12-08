Контрольованій Коломойським "Укрнафті" суд дозволив не платити 4,3 млрд податків, нарахованих ДПС

Окружний адміністративний суд Києва скасував зобов'язання контрольованої олігархом Ігорем Коломойським компанії "Укрнафта" сплачувати до держбюджету податок на прибуток у розмірі 4,28 млрд грн.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 16 листопада.

Суд скасував податкові повідомлення-рішення від 07.05.2021, в тому числі те, яким позивачу було збільшено суму грошового зобов`язання за платежем податок на прибуток у розмірі 4,28 млрд грн.

Згідно з судовими рішеннями, ці податкові повідомлення-рішення були прийняті за наслідками проведення податківцями перевірки. Співробітники ДПС вирішили, що "Укрнафта" не збільшила фінрезультат до оподаткування на суму 19,43 млрд грн. "Укрнафта" напоглягала, що таку суму можна встановити виключно на підставі перевірки фінансової звітності та первинних бухгалтерських документів, а в ході проведення перевірки визначити її неможливо.

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Суд визнав, що, оскільки зміни до Податкового кодесу набули чинності за 6 міс. до початку нового бюджетного періоду (2021 року), то нове правило збільшити фінансовий результат періоду треба застосовувати з 2021 року. Отже, при поданні декларації за 2020 рік застосуванню воно не підлягає.

Нагадаємо, наприкінці листопада Коломойському також дозволили не платити антимонопольний штраф у розмірі 4,7 млрд грн за змову під час продажу бензину та дизпалива на АЗС.

Таким чином, менш ніж за місяць олігарху пробачили близько 10 млрд грн, які він мав заплатити до державного бюджету.

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У жовтні в США було видано книгу "Американська клептократія", присвячену схемам відмивання грошей "Приватбанку" структурами Ігоря Коломойського та його зв'язкам із чинним президентом України Володимиром Зеленським.