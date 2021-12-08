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Новини Економіка
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Федерація роботодавців (48) вагони (150)

Федерація роботодавців транспорту закликала Мін’юст не погоджувати Наказ про списання вантажних вагонів за віком

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Федерація роботодавців транспорту закликала Мін’юст не погоджувати Наказ про списання вантажних вагонів за віком

Нова редакція Наказу про списання вантажних вагонів за віком, яку розробило Міністерство інфраструктури України, містить ряд юридичних недоліків, які унеможливлюють його державну реєстрацію.


Крім того, вона не містить суттєвих змін у порівнянні з попередньою версією, та не враховує позицію цілих галузей економіки. Саме тому Міністерство юстиції має відмовити цьому Наказу у державній реєстрації. Про це йдеться у листі до Мін’юсту від Федерації роботодавців транспорту України (ФРТУ).

"Попри всі заяви та обіцянки, МІУ так і не провело повноцінне обговорення цього Наказу з представниками усіх зацікавлених сторін, передусім споживачів послуг української залізниці", – наголосили у ФРТУ.

Серед юридичних недоліків, на які вказують у Федерації – насамперед порушення термінів, які мають бути витримані між публікацією документу та часом на прийняття зауважень і пропозицій від зацікавлених сторін. Так, відповідно до Закону "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції, не може бути меншим ніж один місяць та більшим, ніж три місяці з дня оприлюднення проекту.

"Публікація проєкту на офіційному сайті МІУ відбулася 22 листопада 2021 року. Відповідно, мінімальний граничний строк для зауважень та пропозицій заінтересованих сторін має вичерпатися 22 грудня 2021 року. Проте голова Державної регуляторної служби погодив проект вже 30 листопада 2021", – вказують у Федерації.

Такий стислий строк погодження проекту, на переконання ФРТУ, свідчить про формальність опублікування та порушує принцип передбачуваності державної регуляторної політики, що визначений у статті 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

"Принцип передбачуваності означає, що наказ не може набувати чинності з 01 січня 2022 року, адже станом на поточну дату 03 грудня 2021 року суб’єкти господарювання не мають можливості здійснювати належне планування діяльності, оскільки не мають розуміння остаточного змісту Наказу. А зауваження, які можуть бути враховані розробником проекту наказу, мають надходити до 22 грудня 2021 року", – підкреслили у ФРТУ.

При цьому, доданий до проєкту Аналіз регуляторного впливу має настільки численні порушення вимог чинного законодавства, що доцільно вважати цей Аналіз повністю відсутнім, наголосили у ФРТУ. Так, він підготовлений з порушенням принципу доцільності, адекватності, ефективності, а також принципу збалансованості – тобто, не доведено, що забезпечено баланс інтересів різних груп суб’єктів господарювання, громадян та держави.

У ФРТУ попередили: наслідком списання без належної заміни буде дефіцит вагонів і подальше падіння перевезень на українській залізниці, суттєве обмеження конкурентоспроможності вантажовідправників як в Україні, так і на зарубіжних ринках. Крім того, формальний підхід до обмеження строку експлуатації вагонів без оцінки їх реального технічного стану нівелює інвестиції вантажовласників у робочий парк, чим спотворить конкуренцію між окремими вантажовласниками. В результаті матиме місце зниження промислового і сільськогосподарського виробництва в Україні з мільярдними втратами валютних та податкових надходжень.

Враховуючи, що аналіз регуляторного впливу відсутній, проект регуляторного акту не був оприлюднений і не був поданий на погодження із уповноваженим органом, орган юстиції має всі підстави для відмови в державній реєстрації регуляторного акту, наголосили у ФРТУ.

Як відомо, МІУ розробило Програму списання вантажних вагонів за віком у рамках "Великого будівництва на УЗ". Замість них, як планується, будуть побудовані нові вагони на українських заводах. Вартість проекту сягає понад 100 мільярдів гривень. Задля цього планується підписання Меморандуму, підписантами якого стануть банки, які видаватимуть кредити під закупівлі, УЗ та вагонобудівні заводи.

Натомість понад 200 українських компаній та бізнес-асоціацій підписали "Антимеморандум", щоб не допустити списання вагонів, адже через цей проєкт Укрзалізниця та економіка України втратять мільярди, а країну чекатиме транспортний колапс. 
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Здрасте, а шо Бенин завод простаивать должен? А бабулесы кто бабушке Янелоха 4 Повестки кто подгонять будет?
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08.12.2021 12:17 Відповісти
Лучше бы федерация вышла на любой жд переезд и посмотрела на 50-летние грузовые вагоны... Металлолом на рельсах сплошной, а не вагоны для перевозки грузов...
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08.12.2021 12:51 Відповісти
Смотреть можно, окунуться в ностальгию, а тебе ездить в них не обязательно. Конечно они не экологически чистые, но послужат, не хрен кого то обогащать. Можно делать ремонт, не МЕРСЕДЕСЫ.
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08.12.2021 13:18 Відповісти
И телегам можно было делать ремонты... зачем надо было их на вагоны менять? Вагоны реально жутко старые по жд ездят, аварии постоянные из-за тех.состояния, ремонты некому делать...
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08.12.2021 15:41 Відповісти
Мы вагоны на ракеты не меняем. Поменяй тележки и вперед. Жутко старыми бывают бабы, а вагон покрась и как новый.
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08.12.2021 15:49 Відповісти
ты вагон в жизни видел? или только полку в дыркой? когда через дыры в полу и бортах груз сыпется видел? таких вагонов на нашей железке уже почти все...
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08.12.2021 16:10 Відповісти
"...к ограничению срока эксплуатации вагонов без оценки состояния"_______странный подход к "срокам эксплуотации" у желающих ПРОВАЛИТЬ приказ ЛОББИСТОВ! ПУСТЬ ОНИ ПОПРОБУЮТ СВОИ "ИНИЦИАТИВЫ" ОПРОБУЮТ НА ТАБЛЕТКАХ ИЛИ ЛЕКАРСТВАХ КОТОРЫЕ ОНИ УПОТРЕБЛЯЮТ - ДЕСЯТЬ ЛЕТ ВАЛИДОЛ ПРОЛЕЖАЛ В БАНОЧКЕ И ДАЖЕ НЕ ЗАПЛЕСНЕВЕЛ - МОЖНО ПИТЬ!!
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08.12.2021 12:53 Відповісти
Это от без хозяйственности. Таким, как Лещенко, легче новые купить и навар поделить. Твои дыры заварить плевое дело, ума минимум. Добавлю, деньги выделят на новые, а старые подлампичат и еще на 50 лет, ну, это я загнул, пока не придут другие.
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08.12.2021 16:24 Відповісти
 
 