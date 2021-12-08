США ніколи не погодяться на ультиматум РФ стосовно України та НАТО, - Арахамія про результати перемовин Байдена і Путіна
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Сполучені Штати Америки ніколи не погодяться на ультимативні вимоги Російської Федерації про перегляд глобального порядку денного, зокрема й у питанні євроатлантичної інтеграції України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це зазначив лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".
"Американська сторона ніколи не погодиться на ультимативні вимоги про перегляд глобального порядку денного й усталених міжнародних правил, які висуває російська сторона, зокрема з питанням щодо України та НАТО", - сказав Арахамія, коментуючи відеопереговори президентів США та РФ Джозефа Байдена та Володимира Путіна.
За результатами відеозустрічі Байден-Путін стало також зрозуміло, що "будь-які дії стосовно Росії та захисту від Росії будуть виключно спільними та скоординованими для всіх у Європі, що і є ключовою метою президента Байдена – діяти спільно із союзниками, щоб це було максимально переконливо для Росії", - додав парламентарій.
За словами народного депутата, Байден ясно заявив, що підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність України, а також забезпечить посилення всіх держав східного флангу НАТО.
"Ми вдячні американській стороні за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також за послідовні зусилля щодо забезпечення деескалації та довготривалої стабільності в нашому регіоні", - підсумував Арахамія
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6 часов назад
Друзья, с санкциями конгресса, которые были заложены в проект военного бюджета на следующий год, буквально в последние минуты произошла неприятность. Сенаторы-республиканцы выдвинули большое количество поправок, отражающих местечковые интересы их округов, и поставили утверждение остальных поправок в зависимость от удовлетворения своих "хотелок". Времени на дополнительные дебаты уже не оставалось. Чтобы избежать локаут, демократы приняли решение прибегнуть к процессуальной хитрости - принять законопроект в той редакции, которая прошла комитеты по делам вооруженных сил обеих палат. Но в этих вариантах не было поправок, касающихся санкций в отношении Северного потока, госдолга РФ, борьбы с коррупцией в США и лиц из ближайшего окружения Путина. В результаты они не попали в окончательный вариант законопроекта. Таким образом, решение по этим санкциям было вызвано чисто внутренними "разборками" в сенате. К Белому дому и переговорам Байдена и Путина они не имели никакого отношения. В то же время администрация Байдена договорилась с новым правительством Германии об остановке СП-2, если Путин не произведет де-эскалацию на границах Украины. Кроме того, пакет "беспрецедентных" санкций, о которых Байден сказал Путину и который сейчас находится на последней стадии согласования с союзниками по НАТО, остается на повестке дня. То есть "слился" конгресс, из которого по этим поправкам было столько шума в последнее время. Вполне возможно, что все эти местечковые поправки республиканцев имели целью "убить" положения о борьбе с коррупцией в США, которые были направлены против достаточно влиятельных сил. Думаю, в ближайшее врем мы узнаем много информации на этот счет.
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если нет - то нефиг гавкать когда тебя не просят...
представители США сами смогут сформулировать выводы и рассказать о них общественности...
Байден відмовився йти на поступки Путіну щодо перспективи членства України в НАТО. Радник Байдена Джейк Салліван: "Але я можу сказати чітко та прямо, що президент Байден не робив у цьому питанні жодних поступок або зобов'язань. Він наполягав на тому, що інші держави мають мати змогу вільно обирати, з ким їм асоціюватися".
Байден заявив Путіну, що США готові зробити те, чого не робили в 2014 році. Президент США Джо Байден під час відеоконференції з президентом РФ Володимиром Путіним попередив його про серйозні наслідки у разі військового вторгнення в Україну. Про це заявив на брифінгу у Білому домі після переговорів радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, пише "Європейська правда".
"Я подивлюся вам в очі і скажу вам, як президент Байден подивився президенту Путіну в очі і сказав йому сьогодні, що те, чого ми не робили в 2014 році, ми готові зробити зараз", - сказав Салліван.