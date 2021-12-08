УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5689 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Війна
3 897 47
Байден (2328) війна (56641) НАТО (5151) Путін (21449) США (14499) Арахамія (1003)

США ніколи не погодяться на ультиматум РФ стосовно України та НАТО, - Арахамія про результати перемовин Байдена і Путіна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

США ніколи не погодяться на ультиматум РФ стосовно України та НАТО, - Арахамія про результати перемовин Байдена і Путіна

Сполучені Штати Америки ніколи не погодяться на ультимативні вимоги Російської Федерації про перегляд глобального порядку денного, зокрема й у питанні євроатлантичної інтеграції України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це зазначив лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Американська сторона ніколи не погодиться на ультимативні вимоги про перегляд глобального порядку денного й усталених міжнародних правил, які висуває російська сторона, зокрема з питанням щодо України та НАТО", - сказав Арахамія, коментуючи відеопереговори президентів США та РФ Джозефа Байдена та Володимира Путіна.

За результатами відеозустрічі Байден-Путін стало також зрозуміло, що "будь-які дії стосовно Росії та захисту від Росії будуть виключно спільними та скоординованими для всіх у Європі, що і є ключовою метою президента Байдена – діяти спільно із союзниками, щоб це було максимально переконливо для Росії", - додав парламентарій.

За словами народного депутата, Байден ясно заявив, що підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність України, а також забезпечить посилення всіх держав східного флангу НАТО.

Читайте також: Байден не поступився Путіну щодо розширення НАТО, - Білий дім

"Ми вдячні американській стороні за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також за послідовні зусилля щодо забезпечення деескалації та довготривалої стабільності в нашому регіоні", - підсумував Арахамія

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
арахамія, яка перепродує українцям росіске світло, розповідає чергові казочки ?
показати весь коментар
08.12.2021 12:27
+8
показати весь коментар
08.12.2021 12:31
+8
Звісно що США проти, а до чого тут арахімія? Вангою став? Думки Байдена читає?
показати весь коментар
08.12.2021 12:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
арахамія, яка перепродує українцям росіске світло, розповідає чергові казочки ?
показати весь коментар
08.12.2021 12:27 Відповісти
Звісно що США проти, а до чого тут арахімія? Вангою став? Думки Байдена читає?
показати весь коментар
08.12.2021 12:34 Відповісти
бо він перший повідомив, а сша і нато пасуть задніх, нерасторопні
показати весь коментар
08.12.2021 12:45 Відповісти
Сам бы уже давно согласился, ара.
показати весь коментар
08.12.2021 12:59 Відповісти
Большой государственник -абхаз из Сухумского заказника имеет до 40% маржи от продажи электроэнергии недружественной сейчас нам Беларуси ! Зе длббы (бараны и овцы) ,поздравляю вас с концом (епохи бедности), нет просто с концом на всю морду...
показати весь коментар
08.12.2021 13:29 Відповісти
Копитан очевидність.
показати весь коментар
08.12.2021 12:28 Відповісти
сухумский бубезяник
показати весь коментар
08.12.2021 12:42 Відповісти
Та заберіть в цієї абхазької мавпи мікрохвон !!! Нах..,на Батьківщину ,в рідний Сухумський мавпятник !!)))
показати весь коментар
08.12.2021 12:46 Відповісти
А я шо казав, зеленим дибілам про результат скажуть тільки завтра, а вони вже сьогодні бігають з "перемогою".
показати весь коментар
08.12.2021 12:30 Відповісти
показати весь коментар
08.12.2021 12:31 Відповісти
сиділо в сраці після зашкварів моні і вилізло.... знайшло хорошу новину, на його погляд.
показати весь коментар
08.12.2021 12:32 Відповісти
Заткнувся б ти орангутанг брехливий.
показати весь коментар
08.12.2021 12:32 Відповісти
Одно уже выпрыгнуло. Остальные еще не получили тезисы, как комментировать результаты встречи.
показати весь коментар
08.12.2021 12:37 Відповісти
показати весь коментар
08.12.2021 12:43 Відповісти
Ещё один офигенный аналитик с позывным Агрохимия! Хламидник, займись своими обязанностями - своих партийцев призови к порядку и к дисциплине, и на суйся не в свою парафию! Есть кому анализировать и обобщать
показати весь коментар
08.12.2021 12:44 Відповісти
где америка а где арахам
показати весь коментар
08.12.2021 12:44 Відповісти
показати весь коментар
08.12.2021 12:45 Відповісти
показати весь коментар
08.12.2021 12:56 Відповісти
ара хам ин
показати весь коментар
08.12.2021 12:58 Відповісти
Иванопуло, идешнах без всяких оговорок,оправдываний и претензий на полусогнутых и не оглядываясь ...
показати весь коментар
08.12.2021 13:34 Відповісти
Откуда ********** знает о планах США? Из газет? Или у наркокомандующего было видение?
показати весь коментар
08.12.2021 12:47 Відповісти
Эти мерзкие ЗЕслуги знают , что стратегически Украину Запад и США договорились защищать не зависимо от их ЗЕленого бльадства во власти , а значит ВЕликий рейдер БЕня свободен в грабеже Украины под лжесцаренком вовкой и Ермаком всея Украины
показати весь коментар
08.12.2021 12:51 Відповісти
Юрий Швец -- официальный канал

6 часов назад

Друзья, с санкциями конгресса, которые были заложены в проект военного бюджета на следующий год, буквально в последние минуты произошла неприятность. Сенаторы-республиканцы выдвинули большое количество поправок, отражающих местечковые интересы их округов, и поставили утверждение остальных поправок в зависимость от удовлетворения своих "хотелок". Времени на дополнительные дебаты уже не оставалось. Чтобы избежать локаут, демократы приняли решение прибегнуть к процессуальной хитрости - принять законопроект в той редакции, которая прошла комитеты по делам вооруженных сил обеих палат. Но в этих вариантах не было поправок, касающихся санкций в отношении Северного потока, госдолга РФ, борьбы с коррупцией в США и лиц из ближайшего окружения Путина. В результаты они не попали в окончательный вариант законопроекта. Таким образом, решение по этим санкциям было вызвано чисто внутренними "разборками" в сенате. К Белому дому и переговорам Байдена и Путина они не имели никакого отношения. В то же время администрация Байдена договорилась с новым правительством Германии об остановке СП-2, если Путин не произведет де-эскалацию на границах Украины. Кроме того, пакет "беспрецедентных" санкций, о которых Байден сказал Путину и который сейчас находится на последней стадии согласования с союзниками по НАТО, остается на повестке дня. То есть "слился" конгресс, из которого по этим поправкам было столько шума в последнее время. Вполне возможно, что все эти местечковые поправки республиканцев имели целью "убить" положения о борьбе с коррупцией в США, которые были направлены против достаточно влиятельных сил. Думаю, в ближайшее врем мы узнаем много информации на этот счет.
Свернуть
показати весь коментар
08.12.2021 13:01 Відповісти
Американці нас нікому і ніколи не здадуть. Ми лише самі себе здатні лікувати урінотерапією під мудрим керівництвом негідників, яких самі собі обрали під бурхливі аплодисменти лохторату. Але що б там не було, кацапи не пройдуть!!!
показати весь коментар
08.12.2021 13:02 Відповісти
Ну да, Байден лично позвонил Арахамии и рассказал о своей поддержке, пока найвеличніший проводит деинтоксикацию в спортзале.
показати весь коментар
08.12.2021 12:47 Відповісти
Фишка тут в другом немного...на встрече Блинкэна и Лаврова 2 декабря в Стокгольме Лавров позвонил себе оскорбительные и не дипломатические фразы не столько лично Блинкэну,сколько в сторону самих США...,а это считается в дипломатии позорным явлением...А посему теперь у Байдена и Госдепа руки развязаны...Что захотят то и сделают...
показати весь коментар
08.12.2021 12:48 Відповісти
это США уполномочило хламидию сделать заявление от своего имени???
если нет - то нефиг гавкать когда тебя не просят...
представители США сами смогут сформулировать выводы и рассказать о них общественности...
показати весь коментар
08.12.2021 12:48 Відповісти
Арахамія до Байдена яким боком? Все що сказав Байден ху*лові повідомив журналістам радник президента США з безпеки Джейк Салліван.

Байден відмовився йти на поступки Путіну щодо перспективи членства України в НАТО. Радник Байдена Джейк Салліван: "Але я можу сказати чітко та прямо, що президент Байден не робив у цьому питанні жодних поступок або зобов'язань. Він наполягав на тому, що інші держави мають мати змогу вільно обирати, з ким їм асоціюватися".

Байден заявив Путіну, що США готові зробити те, чого не робили в 2014 році. Президент США Джо Байден під час відеоконференції з президентом РФ Володимиром Путіним попередив його про серйозні наслідки у разі військового вторгнення в Україну. Про це заявив на брифінгу у Білому домі після переговорів радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, пише "Європейська правда".

"Я подивлюся вам в очі і скажу вам, як президент Байден подивився президенту Путіну в очі і сказав йому сьогодні, що те, чого ми не робили в 2014 році, ми готові зробити зараз", - сказав Салліван.
показати весь коментар
08.12.2021 12:48 Відповісти
якщо зє це воша, то людина-арахамія, це бацила на тій воші.
показати весь коментар
08.12.2021 12:49 Відповісти
ЗЕбильная Хламидия
показати весь коментар
08.12.2021 12:51 Відповісти
Бабуїн ,з Сухумського мавпячого розплідника !!!))))
показати весь коментар
08.12.2021 12:52 Відповісти
ХламиЗЕпередоз. Это диагноз, причем окончательный и неизлечимый...
показати весь коментар
08.12.2021 14:16 Відповісти
Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії. Треба ставити питання так : путлер має повернути Україні крим та донбас.Також путлер має вернути грузії абхазію , а молдові- придністровя.
показати весь коментар
08.12.2021 12:51 Відповісти
Ну, раз Арахамия звездонул, так оно и будет. Внебрачный сын старого джо.
показати весь коментар
08.12.2021 12:51 Відповісти
Сегодня кста праздник на планете Земля...8 декабря 1991 года в Алма-Ате сдохла Империя Зла...Ссср,о котором льет такие слезы фюрер Мавзолея...С праздником Панове!!!Слава Рональду Рейгану...
показати весь коментар
08.12.2021 12:56 Відповісти
Почему в Алма ате
показати весь коментар
08.12.2021 13:38 Відповісти
Сейчас в Беларуси столько мусульман появилось что Минск пора Алма-Ату переименовывать.
показати весь коментар
08.12.2021 14:22 Відповісти
***** в ступорі
показати весь коментар
08.12.2021 12:56 Відповісти
а что с севпотоком уж можно? -вот то то и оно а вы дальше уши грейте
показати весь коментар
08.12.2021 13:07 Відповісти
Где эту Арахамию нашли? Он так выражается, как будто сам уже решил и Байдену сказал. Можно же было "Мы имеем уверенность в том, что США поддержит Украину в её стремлении в НАТО". А то "никогда", "ультиматум". Это как школяры письками меряются какой батя какому пи*ды даст, имбецил, ди-джей Браун)
показати весь коментар
08.12.2021 13:13 Відповісти
Арахамія - це хто? Речник МЗС? Людина, якій Байден доповідає про свої розмови? Хто це? Яка у нього посада? 🤔
показати весь коментар
08.12.2021 13:16 Відповісти
Фаворит его царского величества. Как в кино: "Царь? Какой царь-сам Потемкин!"
показати весь коментар
08.12.2021 13:24 Відповісти
Сам Ара сказал.
показати весь коментар
08.12.2021 13:21 Відповісти
Посадите сухумскую макаку обратно в клетку
показати весь коментар
08.12.2021 13:24 Відповісти
У тебя торговца *********** забыли спросить!
показати весь коментар
08.12.2021 14:35 Відповісти
 
 