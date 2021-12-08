Держдума РФ розширила повноваження поліцейських: їм дозволили проникати у приміщення та автомобілі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Держдума Росії ухвалила у третьому, остаточному читанні закон, який розширює повноваження співробітників поліції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".
Зокрема, дає їм право на відкриття автомобіля, оточення територій та огорожу місць масових заходів. Документ уточнює підстави для проникнення до будинків та квартир.
Так, поліцейським буде дозволено відкривати замки автомобілів, якщо потрібно врятувати чиєсь життя, запобігти злочину, вилучити зброю чи наркотики, перевірити повідомлення про загрозу терористичного акту або встановити обставини нещасного випадку.
Крім того, на такий крок поліція зможе піти у разі масових заворушень або надзвичайного стану, якщо відкриття знадобиться для забезпечення громадської безпеки.
Перед тим як відкрити машину, співробітник поліції повинен назвати свою посаду, звання, прізвище, пред'явити на вимогу власника або тих, хто перебуває в машині, службове посвідчення. Якщо потрібно затримати злочинця або є небезпека для життя кого-небудь, представитися та роз'яснити права співробітник поліції зможе пізніше.
Поліцейському треба буде пояснити, чому і на якій підставі він збирається відкрити замок авто, і роз'яснити права та обов'язки громадян.
Виняток становитимуть випадки, коли зволікання створює загрозу життю та здоров'ю громадян чи самого співробітника поліції.
Якщо власник автомобіля при відкритті не був присутній, його повинні поінформувати про те, що сталося протягом найближчих 24 годин. Після відкриття замка поліція має забезпечити заходи, щоб у автомобіль не проникли сторонні.
Проникнення в житлове приміщення. Наразі відповідна стаття закону "Про поліцію" дозволяє таке проникнення, якщо потрібно затримати "осіб, підозрюваних у скоєнні злочину".
У новій редакції поліцейські також зможуть це робити, якщо у приміщенні перебуває людина без процесуального статусу, яка вчинила ймовірний злочин. На таку людину зможуть вказати, зокрема, потерпілі чи очевидці.
Оточення мітингів та блокування місцевості. Поліція у межах оточення зможе здійснювати особистий огляд громадян та огляд транспортних засобів.
Якщо громадянин або водій автомобіля від такого огляду відмовляться, поліція має право не впускати їх на оточену територію або не випускати їх з неї до зняття оточення. Оточення можна буде проводити за новою підставою – якщо ніяк інакше не можна запобігти загрозі життю та здоров'ю громадян.
В оточення можуть включатися не лише окремі будинки та ділянки місцевості, а й території. Максимальний розмір території у законі не уточнюється.
Крім того, пояснюється, що поліція може тимчасово огороджувати місця проведення публічних та масових заходів та позначати такі місця доступними засобами – у тому числі візуальними.
Будь ласка, зачекайте...
принципиально, с 2014 года ...
Документ уточняет основания для проникновения в дома и квартиры.
Кроме того, на такой шаг полиция сможет пойти при массовых беспорядках или ЧС, если вскрытие понадобится для обеспечения общественной безопасности.
Перед тем как вскрыть машину, сотрудник полиции должен назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию владельца или тех, кто находится в машине, служебное удостоверение. Если нужно задержать преступника или есть опасность для чьей-то жизни, представиться и разъяснить права сотрудник полиции сможет позже.
Полицейскому нужно будет объяснить, почему и на каком основании он собирается вскрыть авто, и разъяснить права и обязанности граждан.
Исключение составят случаи, когда промедление создает угрозу жизни и здоровью граждан или самого сотрудника полиции.
Если собственник автомобиля при вскрытии не присутствовал, его должны проинформировать о произошедшем в течение ближайших 24 часов. После вскрытия полиция должна обеспечить меры, чтобы в машину не проникли посторонние. Источник: https://censor.net/ru/n3304007
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Как трогательно, и все это в стране где за "лайк" или "репост" дают реальные сроки. А зэков пытают просто так, для удовольствия. насмешили конечно.
-холодно мне! имею право!
проще открыть огонь на поражение по такой "полиции".
Путин думает - принял закон, и дело в шляпе, а на деле всё не так.