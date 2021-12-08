Держдума РФ розширила повноваження поліцейських: їм дозволили проникати у приміщення та автомобілі

Держдума Росії ухвалила у третьому, остаточному читанні закон, який розширює повноваження співробітників поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".

Зокрема, дає їм право на відкриття автомобіля, оточення територій та огорожу місць масових заходів. Документ уточнює підстави для проникнення до будинків та квартир.

Так, поліцейським буде дозволено відкривати замки автомобілів, якщо потрібно врятувати чиєсь життя, запобігти злочину, вилучити зброю чи наркотики, перевірити повідомлення про загрозу терористичного акту або встановити обставини нещасного випадку.

Крім того, на такий крок поліція зможе піти у разі масових заворушень або надзвичайного стану, якщо відкриття знадобиться для забезпечення громадської безпеки.

Перед тим як відкрити машину, співробітник поліції повинен назвати свою посаду, звання, прізвище, пред'явити на вимогу власника або тих, хто перебуває в машині, службове посвідчення. Якщо потрібно затримати злочинця або є небезпека для життя кого-небудь, представитися та роз'яснити права співробітник поліції зможе пізніше.

Поліцейському треба буде пояснити, чому і на якій підставі він збирається відкрити замок авто, і роз'яснити права та обов'язки громадян.

Виняток становитимуть випадки, коли зволікання створює загрозу життю та здоров'ю громадян чи самого співробітника поліції.

Якщо власник автомобіля при відкритті не був присутній, його повинні поінформувати про те, що сталося протягом найближчих 24 годин. Після відкриття замка поліція має забезпечити заходи, щоб у автомобіль не проникли сторонні.

Проникнення в житлове приміщення. Наразі відповідна стаття закону "Про поліцію" дозволяє таке проникнення, якщо потрібно затримати "осіб, підозрюваних у скоєнні злочину".

У новій редакції поліцейські також зможуть це робити, якщо у приміщенні перебуває людина без процесуального статусу, яка вчинила ймовірний злочин. На таку людину зможуть вказати, зокрема, потерпілі чи очевидці.

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Оточення мітингів та блокування місцевості. Поліція у межах оточення зможе здійснювати особистий огляд громадян та огляд транспортних засобів.

Якщо громадянин або водій автомобіля від такого огляду відмовляться, поліція має право не впускати їх на оточену територію або не випускати їх з неї до зняття оточення. Оточення можна буде проводити за новою підставою – якщо ніяк інакше не можна запобігти загрозі життю та здоров'ю громадян.

В оточення можуть включатися не лише окремі будинки та ділянки місцевості, а й території. Максимальний розмір території у законі не уточнюється.

Крім того, пояснюється, що поліція може тимчасово огороджувати місця проведення публічних та масових заходів та позначати такі місця доступними засобами – у тому числі візуальними.