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Держдума РФ розширила повноваження поліцейських: їм дозволили проникати у приміщення та автомобілі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Держдума РФ розширила повноваження поліцейських: їм дозволили проникати у приміщення та автомобілі

Держдума Росії ухвалила у третьому, остаточному читанні закон, який розширює повноваження співробітників поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".

Зокрема, дає їм право на відкриття автомобіля, оточення територій та огорожу місць масових заходів. Документ уточнює підстави для проникнення до будинків та квартир.

Так, поліцейським буде дозволено відкривати замки автомобілів, якщо потрібно врятувати чиєсь життя, запобігти злочину, вилучити зброю чи наркотики, перевірити повідомлення про загрозу терористичного акту або встановити обставини нещасного випадку.

Крім того, на такий крок поліція зможе піти у разі масових заворушень або надзвичайного стану, якщо відкриття знадобиться для забезпечення громадської безпеки.

Перед тим як відкрити машину, співробітник поліції повинен назвати свою посаду, звання, прізвище, пред'явити на вимогу власника або тих, хто перебуває в машині, службове посвідчення. Якщо потрібно затримати злочинця або є небезпека для життя кого-небудь, представитися та роз'яснити права співробітник поліції зможе пізніше.

Поліцейському треба буде пояснити, чому і на якій підставі він збирається відкрити замок авто, і роз'яснити права та обов'язки громадян.

Виняток становитимуть випадки, коли зволікання створює загрозу життю та здоров'ю громадян чи самого співробітника поліції.

Якщо власник автомобіля при відкритті не був присутній, його повинні поінформувати про те, що сталося протягом найближчих 24 годин. Після відкриття замка поліція має забезпечити заходи, щоб у автомобіль не проникли сторонні.

Проникнення в житлове приміщення. Наразі відповідна стаття закону "Про поліцію" дозволяє таке проникнення, якщо потрібно затримати "осіб, підозрюваних у скоєнні злочину".

У новій редакції поліцейські також зможуть це робити, якщо у приміщенні перебуває людина без процесуального статусу, яка вчинила ймовірний злочин. На таку людину зможуть вказати, зокрема, потерпілі чи очевидці.

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Оточення мітингів та блокування місцевості. Поліція у межах оточення зможе здійснювати особистий огляд громадян та огляд транспортних засобів.

Якщо громадянин або водій автомобіля від такого огляду відмовляться, поліція має право не впускати їх на оточену територію або не випускати їх з неї до зняття оточення. Оточення можна буде проводити за новою підставою – якщо ніяк інакше не можна запобігти загрозі життю та здоров'ю громадян.

В оточення можуть включатися не лише окремі будинки та ділянки місцевості, а й території. Максимальний розмір території у законі не уточнюється.

Крім того, пояснюється, що поліція може тимчасово огороджувати місця проведення публічних та масових заходів та позначати такі місця доступними засобами – у тому числі візуальними.
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Топ коментарі
+23
скоро "тройки" введут
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08.12.2021 12:32
+20
поздравляю)
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08.12.2021 12:29
+15
Всем пацакам надеть намордники и радоваться
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08.12.2021 12:38
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поздравляю)
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08.12.2021 12:29 Відповісти
скоро "тройки" введут
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08.12.2021 12:32 Відповісти
Це де так у нас??
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08.12.2021 12:45 Відповісти
Поліція може проникнути до житла чи іншого володіння особи без вмотивованого рішення суду лише в невідкладних випадках, пов'язаних із: рятуванням життя людей та цінного майна під час надзвичайних ситуацій; безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення;
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08.12.2021 13:57 Відповісти
Ну і де тут про мітинги у нас?
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08.12.2021 14:41 Відповісти
Дійсно, де ж це чувано, а би поліцейські були присутні на мітингах.
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09.12.2021 11:04 Відповісти
Це не порушення прав російськомовного населення?
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08.12.2021 12:38 Відповісти
не можна порушити те, чого давно немає
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08.12.2021 13:01 Відповісти
Всем пацакам надеть намордники и радоваться
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08.12.2021 12:38 Відповісти
Скоро им и в эрогенные зоны можно будет проникать).
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08.12.2021 12:39 Відповісти
Вони це і так роблять з допомогою пляшок...
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08.12.2021 12:45 Відповісти
пляшки в минулому, там тепер в тренді ручка від швабри
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08.12.2021 12:51 Відповісти
Уже можна , поки тільки ьутилками
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08.12.2021 13:36 Відповісти
...і не тільки в приміщення та автомобілі кацапів , а й в мізки...якщо вони- є, та дупи
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08.12.2021 12:40 Відповісти
швабра в мизги - мизг на ветер.
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08.12.2021 13:04 Відповісти
с одной стороны хйло свой плебс посадил на бутылку зачетно адик отдыхает и конца этому не видать но какого хрена эта падаль лезет к нам
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08.12.2021 12:43 Відповісти
Я гаряче підтримую.
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08.12.2021 12:50 Відповісти
"Сидящие на бутылках" не смотрят "Поющие в терновнике"-
принципиально, с 2014 года ...
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08.12.2021 12:50 Відповісти
русофобы...
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08.12.2021 12:52 Відповісти
Они по кругу ходят Россияне эти!!!Опять Гулаг!!!! Пусть дро...чат!
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08.12.2021 12:59 Відповісти
Концлагерь РАБссия это круче чем ГУЛАГ Сралина...
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08.12.2021 13:00 Відповісти
\\\\\\\\\

Документ уточняет основания для проникновения в дома и квартиры.

Кроме того, на такой шаг полиция сможет пойти при массовых беспорядках или ЧС, если вскрытие понадобится для обеспечения общественной безопасности.

Перед тем как вскрыть машину, сотрудник полиции должен назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию владельца или тех, кто находится в машине, служебное удостоверение. Если нужно задержать преступника или есть опасность для чьей-то жизни, представиться и разъяснить права сотрудник полиции сможет позже.

Полицейскому нужно будет объяснить, почему и на каком основании он собирается вскрыть авто, и разъяснить права и обязанности граждан.

Исключение составят случаи, когда промедление создает угрозу жизни и здоровью граждан или самого сотрудника полиции.

Если собственник автомобиля при вскрытии не присутствовал, его должны проинформировать о произошедшем в течение ближайших 24 часов. После вскрытия полиция должна обеспечить меры, чтобы в машину не проникли посторонние. Источник: https://censor.net/ru/n3304007
\\\\\\\

Как трогательно, и все это в стране где за "лайк" или "репост" дают реальные сроки. А зэков пытают просто так, для удовольствия. насмешили конечно.
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08.12.2021 13:03 Відповісти
-ты чего сюда залез?

-холодно мне! имею право!
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08.12.2021 13:03 Відповісти
Швабростан,новая фишка РАБссии... Настоящее вяличие РАБсси
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08.12.2021 13:03 Відповісти
ГУЛАГ - он и есть ГУЛАГ! И как бы рабы не роптали, а скоро вам введут красные тройки Вышинского и вернут высшую меру социальной справедливости, также ожидается налог на воздух А вы продолжайте кричать путенбох и делать глубокие сосательные движения губами… рабы, мля!!!
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08.12.2021 13:17 Відповісти
Если в ваш дом, машину, жену не проникнет сотружник РоССполиции, то это сделают солдаты НАТО!
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08.12.2021 13:18 Відповісти
Это несерьезно. Нужно официально разрешить лупасить дубинкой без разбору и предупреждения любого ватана.
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08.12.2021 13:26 Відповісти
Другим словами, если полиция пытается остановить автомобиль,
проще открыть огонь на поражение по такой "полиции".
Путин думает - принял закон, и дело в шляпе, а на деле всё не так.
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08.12.2021 13:41 Відповісти
Я только за, русня должна сидеть в стойле
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08.12.2021 13:59 Відповісти
Відразу після перемовин з Байденом. Ніколи ще так кацапи хєрово не жили як при Байдену.
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08.12.2021 14:17 Відповісти
У лаптеногих маразм крепчает
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08.12.2021 14:20 Відповісти
Рабы только довольнее, опять будут рукоплескать великому мудрому Пу
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08.12.2021 14:27 Відповісти
И все, всего лишь проникать к крепостным? А как же правовое применения бутылок? Ну или на худой конец вполне себе официально требовать извинений перед кадыровым? Блин... они меня огорчили.
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08.12.2021 14:47 Відповісти
Держдура дозволила кацападлівським мусорам "пронікать в жіліща..." 🤨 Та вони в них не те що в квартири і авто "пронікають" - вони в мокшанські дупи швабрами чи дубинками шурують, а може й не тільки швабрами! Раби (а кацападли і є рабами *****) від маківки до кобчика з усіма своїми тельбухами належать хазяїну, тож ***** їм скавчати чи хрюкати коли хазяйські псяки погонять їх у стійло!
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08.12.2021 14:51 Відповісти
ГУЛАГизация всего барака. Завтра объявят "Красный Террор-2" и начнут с очкариков...
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08.12.2021 15:28 Відповісти
На пацаков плевать...можно спорить как быстро такой же законопроект появится в раде...
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09.12.2021 00:57 Відповісти
 
 