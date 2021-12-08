Зростання захворюваності на коронавірус очікуємо після новорічних свят, - Кузін
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Зростання захворюваності на коронавірус в Україні можна очікувати після новорічних свят.
Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.
"В кінці січня маємо сезонне підвищення захворюваності. Воно пов'язане із сезонними коливаннями... Тому також очікуємо в кінці січня поступове збільшення нових випадків", - пояснив він.
За словами Кузіна, попри зменшення захворюваності на коронавірус в Україні не послаблюють обмеження, аби не допустити нового спалаху COVID-19. Оскільки Україна орінтуєтся на європейську практику, адже там раніше "проходять усі пікові рівні захворюваності".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Чтоб оно за мною мчалось, за мною вслед.