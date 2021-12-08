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Зростання захворюваності на коронавірус очікуємо після новорічних свят, - Кузін

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зростання захворюваності на коронавірус очікуємо після новорічних свят, - Кузін

Зростання захворюваності на коронавірус в Україні можна очікувати після новорічних свят.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.

"В кінці січня маємо сезонне підвищення захворюваності. Воно пов'язане із сезонними коливаннями... Тому також очікуємо в кінці січня поступове збільшення нових випадків", - пояснив він.

За словами Кузіна, попри зменшення захворюваності на коронавірус в Україні не послаблюють обмеження, аби не допустити нового спалаху COVID-19. Оскільки Україна орінтуєтся на європейську практику, адже там раніше "проходять усі пікові рівні захворюваності".

Також дивіться: Скоріш за все, бустерна доза COVID-вакцини буде рекомендована з січня, - Кузін. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Я так хочу, чтобы лето не кончалось,
Чтоб оно за мною мчалось, за мною вслед.
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08.12.2021 12:54 Відповісти
Сначала типа по-празднуйте, нужно же деньги потратить на Новый Год. А потом мы вас на карантин с локдауном, хрен без соли доедать. Из моих друзей и знакомых я не знаю ни одного не привитого, умные это сделали летом, хитрые осенью, но не привитых нет.
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08.12.2021 13:01 Відповісти
к весне будут, если не побегут колоться третий раз
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08.12.2021 13:12 Відповісти
Балаган.
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08.12.2021 13:47 Відповісти
 
 