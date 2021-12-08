УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5628 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України Війна
3 127 14
Росія (47279) Туреччина (2256) Ердоган (754) Донбас (21733)

Ердоган заявив про готовність Анкари допомогти у зниженні напруженості між РФ та Україною, - Anadolu

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ердоган заявив про готовність Анкари допомогти у зниженні напруженості між РФ та Україною, - Anadolu

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у середу оголосив про те, що Анкара може зіграти роль у стабілізації ситуації між РФ та Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє агентство Anadolu.

"За згодою сторін, ми можемо зробити внесок зі зниження напруженості між РФ та Україною, що може виявитися у вигляді посередництва, або в будь-якому іншому форматі", - наводить агентство слова Ердогана.

На Заході висловлюють занепокоєння у зв'язку з пересуваннями російських військових поблизу кордону України та стверджують, що Москва концентрує значну кількість військових сил на кордоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Анкара готова організувати діалог Зеленського та Путіна, - прессекретар Ердогана

Раніше агентство Associated Press (AP) з посиланням на джерело, що має дані американської розвідки, повідомило, що "російське вторгнення в Україну" може бути здійснене на початку 2022 року, до цього будуть залучені до 175 тис. військовослужбовців РФ.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
хорошая партия "Байрактаров" для Украины- очень снижает любую напряженность
показати весь коментар
08.12.2021 12:53
+4
Турецкий контингент, ***** кондратий хватит.
показати весь коментар
08.12.2021 12:50
+4
Только новой партией ударных дронов, для снижения напряжения, вы можете помочь)
показати весь коментар
08.12.2021 12:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Турецкий контингент, ***** кондратий хватит.
показати весь коментар
08.12.2021 12:50 Відповісти
хорошая партия "Байрактаров" для Украины- очень снижает любую напряженность
показати весь коментар
08.12.2021 12:53 Відповісти
Опередил)
показати весь коментар
08.12.2021 12:56 Відповісти
классика:
значительный перевес в вооружении - весомый аргумент в любых переговорах о мире (с)
показати весь коментар
08.12.2021 13:12 Відповісти
Только новой партией ударных дронов, для снижения напряжения, вы можете помочь)
показати весь коментар
08.12.2021 12:55 Відповісти
Як у Вірменії, тіко почніть з Конча-Заспи)
показати весь коментар
08.12.2021 12:56 Відповісти
Украине байрактаров, рф помидоров!
показати весь коментар
08.12.2021 12:59 Відповісти
показати весь коментар
08.12.2021 13:05 Відповісти
показати весь коментар
08.12.2021 13:12 Відповісти
Тобто буде не Мінськ, а Стамбул?
показати весь коментар
08.12.2021 13:32 Відповісти
Эрдоган такой же человек-вазелин как и таракан. Бесхребетный на все 100%, нет жесткой позиции. Так что на него нет надежды.
показати весь коментар
08.12.2021 13:52 Відповісти
Туреччина може допомогти. Пам'ятаєте як росіянського дипломата охоронець Ердогана замочив?
показати весь коментар
08.12.2021 14:13 Відповісти
показати весь коментар
08.12.2021 14:14 Відповісти
конечно помним, только его жизнь не стоила жизни московского пса (
показати весь коментар
08.12.2021 14:24 Відповісти
 
 