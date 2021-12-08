Ердоган заявив про готовність Анкари допомогти у зниженні напруженості між РФ та Україною, - Anadolu

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у середу оголосив про те, що Анкара може зіграти роль у стабілізації ситуації між РФ та Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє агентство Anadolu.

"За згодою сторін, ми можемо зробити внесок зі зниження напруженості між РФ та Україною, що може виявитися у вигляді посередництва, або в будь-якому іншому форматі", - наводить агентство слова Ердогана.

На Заході висловлюють занепокоєння у зв'язку з пересуваннями російських військових поблизу кордону України та стверджують, що Москва концентрує значну кількість військових сил на кордоні.

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Раніше агентство Associated Press (AP) з посиланням на джерело, що має дані американської розвідки, повідомило, що "російське вторгнення в Україну" може бути здійснене на початку 2022 року, до цього будуть залучені до 175 тис. військовослужбовців РФ.