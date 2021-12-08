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Новини Політика України
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ВР (11736) вибори (6163) КС (1154) Корнієнко (649)

В Раді поки що не готують звернення до КС щодо перенесення парламентських виборів на 2024 рік, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Раді поки що не готують звернення до КС щодо перенесення парламентських виборів на 2024 рік, - Корнієнко

Перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко не чув про підготовку звернення народних депутатів до Конституційного Суду щодо можливого перенесення парламентських виборів на 2024 рік.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів на брифінгу у Верховній Раді у середу.

"Нагадаю, що для такого звернення потрібно (підписи. – Ред.) 45 народних депутатів. Я, як і мій колега Руслан Олексій Стефанчук, не готові підписувати таке звернення. У мене інша думка щодо цього. Чекатимемо на новини в цьому напрямку. Ми не маємо іншого механізму, окрім як роз’яснення Конституційного Суду в цьому питанні. Поки цього роз’яснення немає, немає навіть заявки, щоб його отримати, поки залишаємося в існуючій правовій реальності щодо виборів у 2023 році", - зазначив Корнієнко.

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Він наголосив, що Конституцію може тлумачити тільки Конституційний Суд.

Відповідаючи на запитання, як може вплинути перенесення парламентських виборів на політичну ситуацію в країні, перший віцеспікер заявив: "Ми ж не на політологічних семінарах чи гуртках. Це вже політологи в ефірах телеканалів змоделюють, які можуть бути політичні, політологічні нюанси цього процесу. Будь-який державний діяч, службовець, політик відповідно до ст. 19 Конституції має діяти в межах і в спосіб, визначений законами і Конституцією країни".
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Топ коментарі
+6
боятся Зепрезидента оставить в одиночестве..
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08.12.2021 12:58
+5
Реванш кремлівських гнид триває !!! А потім що продовжат термін президента ще років на надцать ??? ))))
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08.12.2021 12:59
+4
зе команда зникне..
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08.12.2021 13:01
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боятся Зепрезидента оставить в одиночестве..
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08.12.2021 12:58 Відповісти
Ти сам віриш, що Юля і Петро вживуться в одній каоліційній команді?
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08.12.2021 13:00 Відповісти
зе команда зникне..
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08.12.2021 13:01 Відповісти
З бабой жЮлею не виживе ніхто ,з"їсть з тельбухами ,без солі !!!))
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08.12.2021 13:01 Відповісти
Это уже аксиома- там , где появится Юля, будет раздрай.
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08.12.2021 13:07 Відповісти
Юля не уживется ни в одной команде, что уже доказано предыдущими годами.
Кто не хочет себе проблем обойдите Юлю десятой дорогой.
Правда и в таком случае, она будет интриговать.
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08.12.2021 13:10 Відповісти
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08.12.2021 12:58 Відповісти
Дешевше, але ж такою результативністю можна розігрувати вищі державні посади в лотарею.
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08.12.2021 12:58 Відповісти
Правильно, народ проведет вам их досрочно.
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08.12.2021 12:59 Відповісти
Реванш кремлівських гнид триває !!! А потім що продовжат термін президента ще років на надцать ??? ))))
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08.12.2021 12:59 Відповісти
В Раді поки що не готують звернення до КС/ Народ має право знати повний список того, чого в Раді не готують.
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08.12.2021 13:03 Відповісти
куклы кремля пошли вразнос -полная индульгенция на безпридел
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08.12.2021 13:03 Відповісти
выборы в ВР 2023 и слуги народа как фанера над Парижем а следующие выборы чьи ? Презедента ..А если парламент будет с другими депутатами то и Зеленский как фанера над Парижем ..Хотя днепропетровским кланам везло в этом случае ..Кучма 2 был в кресле но потом пожадничал и 3 раз захотел пока Югий Луценко стакан крови под двери не принес и начался первый Майдан
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08.12.2021 13:03 Відповісти
Ключевые слова - "поки що"...
Но уже спят и видят
Господи, помилуй Украину.
Избавь ее от этих присосавшихся к ней упырей
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08.12.2021 13:14 Відповісти
А что так?
Или «всенародная поддержка» такая, что можно и в парламент не попасть?
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08.12.2021 13:28 Відповісти
Видать стали догадываться
Зробимо їх на наступних виборах?
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08.12.2021 13:38 Відповісти
Сначала зелёные слуги кремля внедрят дистанционное голосование по интернету, а потом будут проводить любые выборы. Результат всегда будет один и тот же. На пользу зелёной гнили. Мы обязаны этого не допустить....
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08.12.2021 13:40 Відповісти
Парламентські вибори треба перенести на 2022 рік.
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08.12.2021 14:28 Відповісти
 
 