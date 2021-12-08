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Новини За кордоном
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Байден (2328) Пєсков (1444) Путін (21449) Росія (47279) США (14499)

У Кремлі заявили, що Москва та Вашингтон планують оперативно розпочати обговорення "складної конфронтаційної ситуації"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Кремлі заявили, що Москва та Вашингтон планують оперативно розпочати обговорення

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков розповів про дії Москви та Вашингтона після саміту глави Росії Володимира Путіна та президента США Джо Байдена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру".

"Президенти домовилися про те, що вони призначать своїх представників, які оперативно почнуть обговорення складної конфронтаційної ситуації, обговорення питань стратегічної безпеки на континенті", - сказав він.

Представник Кремля додав, що коли точно це станеться, поки що невідомо, проте глави держав мали на увазі, що призначення представників має відбутися оперативно.

Нагадаємо, 7 грудня Путін і Байден провели двогодинні переговори приділивши особливу увагу Україні. Як зазначили у Білому домі, президент США пообіцяв Путіну надати жорстку відповідь у разі військової ескалації в Україні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Приветствую вас, господин президент", - "Hello", - Кремль оприлюднив запис початку перемовин між Байденом і Путіним. ВIДЕО
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Хто створює конфронтацію ?
Теж будуть обговорювати ?
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08.12.2021 13:10 Відповісти
и на каком континенте? ))))
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08.12.2021 13:23 Відповісти







распад и неуважение

Администрация США готовит «меры 1-го дня, меры 5-го дня и меры 10-го дня», самые крайние из которых будут включать военный ответ, сообщила Виктория Нуланд комитету Сената по международным отношениям вскоре после разговора Президента Байдена с Путиным
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08.12.2021 13:14 Відповісти
5-го и 10-го дня чего? Наступления на Украину?
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08.12.2021 13:29 Відповісти
именно...
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08.12.2021 15:27 Відповісти
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08.12.2021 13:17 Відповісти
....... ть - .
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08.12.2021 13:25 Відповісти
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08.12.2021 13:24 Відповісти
все, расходимся, до очередного обострения у *****. сейчас обошлось галоперидолом.
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08.12.2021 13:25 Відповісти
У кацапов нет конфронтации со шваброй и бутылкой.
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08.12.2021 13:25 Відповісти
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08.12.2021 13:30 Відповісти
И вот опять пришло время заготавливать окорочка.
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08.12.2021 13:43 Відповісти
 
 