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Новини Політика України
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ВР (11736) регламент (101) Корнієнко (649)

На засіданні робочої групи щодо змін регламенту обговорювались етичні та дисциплінарні питання, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На засіданні робочої групи щодо змін регламенту обговорювались етичні та дисциплінарні питання, - Корнієнко

На першому засіданні робочої групи з напрацювань змін до регламенту обговорювались етичні та дисциплінарні питання.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу у Верховній Раді у середу сказав перший віцеспікер, голова групи Олександр Корнієнко.

За його словами, порушувалося питання необхідності прийняття Кодексу депутатської етики.

"Далеко не у всіх парламентах світу він є. Це, швидше, виняток, аніж правило. Багато питань депутатської етики, поведінки та дотримання регламенту можна врегульовувати іншими запобіжними заходами. Звичайно, йдеться не про силові. Але, можливо, можна втілювати певні дисциплінарні речі", - зазначив Корнієнко.

Нардеп повідомив, що окремо обговорили питання депутатських запитів.

"Вони за останні тижні перетворилися просто на якесь змагання в образах державних інституцій, навіть не посадових осіб чи конкретних прізвищ. Цей механізм уже використовується не просто для якогось тролінгу, а для посягання на державні символи. Усі фракції зголошувались на тому, що потрібно реформувати конституційний механізм депутатських запитів, звернень. Але так, що мають бути якісь фільтри на тему порушення навіть не законів, а елементарної вихованості та поведінки", - наголосив перший заступник голови ВР.

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Автор: Ірина Дашківська
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08.12.2021 13:14 Відповісти
Засідання РНБО:
- В.А., в Украине появилась новая, очень опасная секта!...
- Бл..ь, нам ещё сект не хватало! Какая?!...
- Секта «Свидетелей Пороха и картечи!...
- Ну и чем она страшна?
- Своим «символом веры»: «Лучше «Порох», чем «ваЗЕлин»!!!...
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08.12.2021 13:17 Відповісти
Каждому свое, кому нужен порох, потому как "брат" у ворот

А кто-то уже мажется вазелином в предвкушении слияния с "братом", старшИм
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08.12.2021 13:22 Відповісти
За його словами, піднімалося питання необхідності прийняття Кодексу депутатської етики
Если когда-то еще и соблюдалась какая-то этика, то с приходом зелени говорить о ней уже не приходится
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08.12.2021 13:19 Відповісти
Проститутки и безработные решили заняться этикой?
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08.12.2021 13:44 Відповісти
 
 